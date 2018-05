Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

DEL SARCÓFAGO SACARON AL QUINTO ELEMENTO PARA DERROTAR AL MAL QUE PRETENDE APODERARSE DE CHIAPAS

Amigo lector déjame comentarte que corría el año de 1914, cuando un arqueólogo y su socio se encuentran en el desierto de Egipto estudiando unos grabados en las paredes de un templo antiguo. Los grabados decían que cada 5000 años llega a la Tierra un ser llamado “El Maligno”. Se dice que unos extraterrestres conocidos como “Mondoshawan” llegaron al templo para retirar desde una cámara secreta, con el fin de custodiarla, la única arma capaz de derrotar al Gran Mal, al ser maligno que aparece cada cinco mil años. Esa arma está formada por cuatro piedras, que representan los cuatro elementos (agua, aire, tierra y fuego), y un sarcófago que contiene un Quinto Elemento en forma de un ser humano, que combina el poder de los otros cuatro elementos en una “Luz Divina”. Los mondoshawan le prometen a su contacto humano, un sacerdote, que volverán con los Elementos a tiempo para detener al Gran Mal, pero un accidente les obliga a dejar la llave de la cámara al sacerdote y le dejan instrucciones para transmitir a las generaciones futuras hasta su regreso. Y en Chiapas se ha abierto el sarcófago y aparece ese quinto elemento personificado en el joven popular Fernando Castellanos Cal y Mayor, un joven que da certeza y confianza para poder continuar con proyectos de ayuda social llevando a Chiapas por el sendero del desarrollo y progreso, un joven político que nace de una cultura del esfuerzo, carismático y sobre todo con un don de gente que es su arma para poder acabar con el “maligno”, que acecha y pretende apoderarse de la voluntad de los chiapanecos, el Quinto Elemento se le conoce al candidato del Verde ecologista PMCH, y PUCH, Fernando Castellanos Cal y Mayor salta a la palestra para dar lo mejor que le han heredado sus padres, responsabilidad, trabajo y transparencia, El quinto Elemento es denominado el joven Fernando Castellanos porque llega como el quinto candidato al gobierno de Chiapas que promete dar todo su mejor esfuerzo y así seguir continuando en el sendero, en el camino de la democracia, la transparencia, la responsabilidad e igualdad política, hoy en ese joven político que busca seguir dándole a los chiapanecos la seguridad y la tranquilidad que han logrado sigue cabalgando por todos los municipios para conocer las demandas de los hombres del campo, las amas de casa, los estudiantes, los profesionistas, en suma, la sociedad civil y con ello proponer posibles alternativas de solución. Sin duda alguna los chiapanecos saldrán ganando con el triunfo electoral de Fernando Castellanos…Cuenta la historia que a mediados del siglo XXIII, el Maligno vuelve a aparecer en el espacio en forma de una gigantesca bola de fuego negro destruyendo un acorazado terrestre. El sacerdote actual de la Orden Mondoshawan, Vito Cornelius (Ian Holm), informa al Presidente Lindberg (Tom Lister Jr.) de la historia del gran mal y el arma que puede detenerlo. Lo mimso sucede en Chiapas por segunda ocasión se pretende apoderar del poder en Chiapas pero surge el quinto elemento que está dispuesto a vencer al ser maligno que se quiere apoderar de la voluntad de los chiapanecos, y e razón a eso el quinto elemento ha iniciado una campaña de penetración, de pie a tierra con un ejército de amigos dispuestos de dar todo el esfuerzo necesario para salir vencedores este 1º. De julio, cuando habrán de llevarse a cabo las elecciones, y sin lugar a dudas lograran vencer el mal que se quiere apoderar de Chiapas…sin comentarios

“LA NENA CAMPESINA” BUSCA HUESO PARA MITIGAR SU HAMBRUNA…

El candidato del flaco Enoc en Tapachula conocido como la Demetria o la nena campesina no es más que uno más del montón y acepta la candidatura para buscar sustento alimenticio como regidor porque no ganara ni en su colonia, seguramente la sociedad Chiapaneca ya se le olvido todos los desmanes y arbitrariedades que la nena campesina protagonizo cuando fungió como empleado de Chueco Morrales, (léase Samuel Chacón Morales) pues claro que no, quién no recuerda todas las tropelías de la nena campesina como funcionario de Chuecón las cuales luego se las estaremos dando a conocer. Así es que el títere de Chuecón esta solo buscando hueso como una chucha en brama…sin comentarios

DESANGELADO INICIO DE CAMPAÑA DE EX REO DEL AMATE EN CACAHOTAN…

Sin pena y sin gloria, con más penas, arranco su campaña el ex reo del amate hoy convertido en candidato a la alcaldía de la otrora Villa de las Hortensias por el partido Morena, que allá en Cacahoatán es nula su actividad política, sin un cuadro político o propuestas claras Jesús Castillo Milla pretende nuevamente apoderarse de la alcaldía de Cacahoatán donde todos saben que en su paso como alcalde de ese lugar dejo una sarta de corruptelas que el pueblo ya ha dado cuenta y es por esa razón que es rechazado y repudiado por la sociedad cacahoateca, pese a que Castillo Milla, ex reo del Amate pretende convencer al electorado, con promesas falsas y cargadas de ilusiones la sociedad lo conoce bien y saben que Castillo Milla representa el rezago, la corrupción y sobre todo el nepotismo y al soberbia, es por eso que la sociedad prefiera una continuidad que les da certeza y seguridad, más vale viejo conocer y no corruptos improvisados e incapaces, así es que el abanderado de MORENA en Cacahoatán, nada tiene que hacer más que conformarse con una regiduría, si es que le alcanza, sino a su casa…ver para comentar

El director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Jorge Enrique Hernández Bielma, dio a conocer a este columnista vía celular que con la participación de por lo menos unos 337 directores, de igual número de planteles, que integran al COBACH, continúan los trabajos de la “Jornada de Formación Directiva 2018”, que tiene por objetivo fortalecer la gestión directiva. Al mismo tiempo Hernández Bielma, enfatizo que es a través de conocimientos académicos y administrativos, habilidades y actitud de liderazgo como se promueve la mejora continua para brindar al alumnado la educación de calidad que merecen; y a ello obedecen los contenidos de estas reuniones de trabajo. El funcionario educativo estatal afirmo que, en el mes de mayo, del 21 al 25, la jornada tuvo lugar en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, con la participación de las coordinaciones de zona, del Cobach, Costa e Istmo Costa, con 49 y 27 directores de plantel, respectivamente; mientras que en la capital del estado se reunieron 32 directores, por la Coordinación Centro Frailesca y 35 por la Coordinación Centro Norte. Al finalizar enuncio que el intercambio de experiencias retroalimenta el quehacer en cada plantel, donde el personal directivo asume con responsabilidad los nuevos retos de la educación, que, con sentido humano, vocación de servicio y compromiso social asumen, en beneficio de la formación de los bachilleres de Chiapas…sin comentarios

NOMBRAN A EX MIGRA DE MALOS ANTECEDENTES COMO JEFE POLICIACO…

Pues nos estaban comentando que el ex Migra, ex agente de la policía judicial del estado en Tonalá, un joven que después de haber sido un simple empleadito de F de F, y luego brincar a una de plaza de Migración por obra y gracia de su habilidad para instalar aparatos de cinema en casa o teatro en casa, hoy es un flamante Comandante Regional de Tapachula, Jaime Padilla, conocido como el electrónico, quien ya estuvo con el mismo cargo en Tonalá y se dice, sin conceder, se vio involucrado en diferentes sucesiones de atrocidades relacionadas con una serie de ilícitos, a quien lo movieron del cargo, para que no fuera enjaulado, por fallarle a sus “jefes” , pero poco fue su desaparición o felonía que hoy reaparece en escena como Matrix recargado, y nos comentan que ese pelafustán ha sido premiado con su comisión en la Perla del Soconusco, una plaza Regional que todos los policías ministeriales, peleaban y ofrecen grandes cantidades de dinero, a cambio de estar ahí. Ojo señores de la seguridad dense cuenta a quien le dan mandos, o están metidos en el ajo, cuanto le costaría la plaza a Padilla el eléctrico…ver para comentar

LETRAS NEGRITAS MAYÚSCULAS…

Para dar un mayor impulso a la cultura, en Chiapas se ha desarrollado infraestructura para consolidar más espacios de expresión artística y cultural, señalo el gobernador Manuel Velasco. De igual forma el número uno como se le conoce a Velasco Coello, agrego que además de las obras educativa y deportiva que se realiza en toda la entidad, es indispensable el fortalecimiento de lugares para la manifestación artística, ya que es parte fundamental de la formación y educación de la niñez y juventud chiapaneca…sin comentarios…El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), este 24 y 25 de mayo participó en la Primera Asamblea General 2018 de la Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social (ONIESS). Así lo dio a conocer su director general Eduardo Tomas, al mismo tiempo señaló que todo ello es con el objetivo de ese magno evento, llevado a cabo en Gran Salón de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), fue para elaborar y presentar los planes de trabajo 2020 por parte de sus Vicepresidencias, así como definir la sede de la Segunda Asamblea General de la ONIESS 2018 y los candidatos a integrar la Comisión Permanente de la misma…ver para comentar… por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…Cuando los periodistas hablan tiemblan los corruptos políticos…ok

