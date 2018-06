Que dice mi mamá que siempre no, otra vez impugnado un acuerdo del Consejo General del órgano encargado de la elecciones a nivel estatal, por el Partido Chiapas Unido, quienes obviamente son alfiles de uno solo y esta vez se salieron con la suya, no habrá un segundo debate por parte del IEPC, era de considerarse ya que ante las mismas fechas en el acto pasado, el Instituto daba con bombo y platillo a conocer la noticia del primer debate entre los aún cuatro aspirantes a la gubernatura chiapaneca, hoy con cinco en la lista el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se baja del carro en movimiento y deja hacer lo suyo a COPARMEX quien ya tenia contemplado este mismo acto en esta misma fecha, por lo que el IEPC pasa la estafeta y es ahora el órgano empresarial quien es encargada de llevar a cabo este segundo debate entre los candidatos a la gubernatura de Chiapas, sin preocupación de los maestros y ahora solamente en el ámbito privado.

“Tras la impugnación del partido Chiapas Unido, los tribunales electorales una vez más, ordenan al IEPC llevar a cabo bajo las delimitaciones de ley un segundo debate, por lo que tras la resolución no hacen mas que acatar el ordenamiento”

Ya lo veníamos presintiendo en cuanto a que se pospuso del 10 al 20 de junio por presuntas presiones magisteriales, pero al fin de cuentas solo les dio tiempo a los de Chiapas Unido a través de su representante legal Mercedes Leòn Hernández, utilizar un recurso mas y acudir a instancias federales para que estas decidieran y en el mismo acto sin premura desde el 16 de junio del año en curso se notificó al IEPC ser procedente la impugnación, dejando al libre albedrio de cada uno de los candidatos el asistir al debate que lo definirán los empresarios en Chiapas.

En este sentido la COPARMEX no ha definido las reglas del juego, se presentan el día de hoy, sin un formato claro, estarán en un hotel al poniente de la ciudad, pero dejando las suspicacias es controvertido que el IEPC como organismo autónomo este siempre bajo la lupa por la extrañeza de los actos que como no le convienen a todos se los impugnen una y otra vez, dejando a 10 días de la elección muchas aristas que definir, y no lo digo por el debate, si no que el instituto le ha tocado batallar no solo con los presupuestos aceptados y avalados por el Congreso del Estado, mas no bajados en su totalidad, que tiene a todos los candidatos a ras de tierra en sus campañas austeras y dejando en focos rojos una elección que define el futuro de los chiapanecos.

Pues bien, regresando al tema del debate, también se bajan a los moderadores ya elegidos, que ante la intervención y nulo formato en la COPARMEX solo esta confirmado Cesar Cancino, quien aparte de toda la experiencia del mundo, es plenipotenciariamente el más indicado, omitiendo a dos grandes comunicadores quienes no han sido afines a los intereses de quienes ahora llevan el mando.

Preguntando a quienes saben, en una nueva sesión del Consejo general del IEPC y ante la sentencia de los tribunales se acordó que lo atrajera la iniciativa privada, por la premura de las cosas y como ya COPARMEX había prevenido este mismo acto pues nada mas se cuadro el asunto, el cual tiene muchos pros y contras, pero eso ya lo veremos esta noche cuando sea visto por redes sociales.

Trascendió también que no se permitirá la interacción entre Fernando Castellanos, Rutilio Escandón, Jesús Alejo Orantes, José Antonio Aguilar Bodegas y Roberto Albores Gleason, quienes seguramente llegaran con la espada desenvainada pero para que Don Jesús Alejo tendrá que estar quieto y nos e moverá desde su lugar, pero luego entonces solo irán a leer sus propuestas, no habrá un debate, una disputa, un altercado, no veremos señalar con el dedo al tío Chus, y solo estarán como maquinitas hablando en el momento que les toque su oportunidad, esperemos que se salga de lo establecido porque los chiapanecos queremos ver algo que nos permita definir nuestro voto, y no que sea mas de lo mismo.

Al menos se confirmo cuatro de los cinco candidatos, y entre ellos “ya sabemos quien” NO pretende llegar para no ser apaleado por sus demás adversarios.

Finalmente: “Voy a regresar a Chiapas como presidente electo y con Rutilio Escandón como su gobernador” lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@hotmail.com

