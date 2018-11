Ensalada de grillos / Ciro Castillo

Crece la bola de nieve

Los trabajadores de la Salud, dicen que unos 18 mil, dieron muestra de su fuerza este lunes por la mañana, cuando marcharon de Oriente a Poniente en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.

Llevan más de 15 días presionando a las autoridades que, en la recta final del sexenio verdecologista, parece que ya no sienten lo duro sino lo tupido.

Los inconformes, quienes prestan solamente los servicios de urgencias en los hospitales y clínicas en paro, reclaman pagos retroactivos por arriba de los 450 millones de pesos.

Por si fuera poco, achacan al gobierno saliente una tremenda crisis en el sector salud. Para que tenga una idea de cómo anda la cosa: no hay jeringas, no hay guantes, no hay ni alcohol y en algunos hospitales le tienen que tomar “foto con el celular” al aparato de las radiografías porque no hay ni para eso.

A menos de un mes de que se vaya este gobierno, con este y otros problemas por resolver, “crece la bola de nieve”.

EL TIRO POR LA CULATA

Al tiempo que crece la huelga en el sector salud, anoche circuló como “alma que lleva el Diablo”, un texto en el que vinculan a la actual dirigencia de la Sección 50 del Sindicato de Salud, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Si la versión en la que involucran al eterno “garrotero” del sector salud, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz y a la recién desempacada dirigente, María de Jesús Espinosa de los Santos, es cierta, le salió el tiro por la culata a los que creyeron en su proyecto.

En la historia difundida en redes sociales y en la aplicación Watsap, se involucra a quien fuera coordinador de asesores en el actual gobierno, Edmundo Pérez Armendáriz, quien habría promovido la idea de un cambio en el sindicato de salud, donde tampoco José Luis Días Selvas era una “perita en dulce”, pues se había servido con la cuchara grande.

El texto difundido trae incluida hasta una conversación en la que la dirigente sindical y Zavaleta hablan de sus vínculos con la dirigencia de la CNTE.

Lo que sería todavía más delicado es que los nuevos dueños del sindicato de salud pretendan doblegar, no solo a este gobierno que ya se va, sino al que viene. El problema es que se toparán con pared porque la próxima administración no será tan blandita como parece…

¿MARCO CANCINO, AL BANQUILLO?

El nuevo ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, morenista, claro, dice que va con todo en contra del ex presidente municipal de ese lugar, Marco Cancino, quien no dejó títere con cabeza.

De acuerdo con información del periodista Félix Camas, el síndico Miguel Ángel de Los Santos, antes activista y ahora metido en política, informó que han interpuesto una querella ante la Fiscalía General del Estado por el delito de abuso de confianza y por malos manejos de recursos públicos, en contra de funcionarios de la Administración que presidió Marco Antonio Cancino González.

La intentona de aplicar la ley suena bien, pero ojalá que esté bien fundamentada y que no solamente se trate de “llamarada de petate”.

Por ahora, han solicitado al Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado que inicie con la auditoría correspondiente. Veremos…

YA VIENE OTRA CONSULTA

Ayer, el presidente electo de México anunció que viene otra consulta antes de que termine este mes. Ésta incluirá al menos diez temas. El más sobresaliente y del cual hablaremos: el Tren Maya…

