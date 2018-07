Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

EL CONSENTIDO DE DIOS.

En estos momentos de la vida, Placido Humberto Morales Vázquez es más que privilegiado entre los más excelsos morenistas y es que sin haber ganado ningún puesto de elección popular, ni plurinominal ha sido el que ha avasallado más tras el 01 de Julio, cercano a Andrés Manuel López Obrador, supo llevar la batuta en Chiapas y hoy es reconocido por todos, sin duda veremos mejores cosas para el en esta administración.

Recordemos que aunque a paso lento recorrió todo el estado, promocionando el libro de Andrés Manuel llamado “2018 la Salida”, quien bajo ese dogma instruyo a los chiapanecos de los principios que rigen a MORENA, calmo, pero sin tropezar, continuo su camino, sin avasallar, con toda la experiencia a cuestas, logró lo que muchos no pudieron y es estar siempre cercano a su amigo el Peje, sin mimetizar, sin alabar, esperando los tiempos, simplemente estando para él como hombre de sus confianzas, este afianzó certeramente su ideología en todo el territorio chiapaneco, sabiendo que de llegar, él tendría las puertas abiertas para todo. Hombre de experiencia sin duda que cosechará lo que ha sembrado.

Oficio Político.- A unos les agrada que el Dr. Francisco Rojas Toledo acepte la regiduría por Tuxtla Gutiérrez, ya que supuestamente aportaría con su experiencia y tenacidad por no decir terquedad para ayudar a los tuxtlecos y seria como la piedrita en el zapato para el alcalde en turno, pero para otros se les hace un desatino ya que en otras ocasiones el afirmaba que no era chambista por lo que el honroso sueldo que ganaría como regidor no es nada comparado a los bonos que se puede otorgar o las cajas de zapato que negocie dentro de la administración municipal y entonces si quedamos como al principio. Lo que él decida que sea para bien de los Tuxtlecos y no para beneficiar su economía personal. Lo único bueno es que iría solo y no con todo su gabinete que le impusieron y que de nada sirvió para generarle la confianza de la gente…Se presentó en Chiapas el libro Revelaciones de un misionero: Mi vida itinerante, libro biográfico del padre Solalinde, en coautoría con la periodista Karla María Gutiérrez, un evento por más interesante…El personal del Sindicato de la Universidad Intercultural de Chiapas, solicita justicia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, toda vez que 90 trabajadores han sido despedidos, han acudido al Congreso de la Unión y solicitan la intervención del gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, para que tengan acceso a la justicia, así lo señaló Carmen Marín Levario, secretaria de Trabajo y Conflictos del sindicato… Los que no cantan mal las rancheras en este tema son los del Ayuntamiento capitalino pues dicen que esta semana se van 250 trabajadores, quienes serán echados por la terrible austeridad ( o sea que están con las arcas vacías, nadando a contracorriente) bueno para unas cosas, y para otras como les gusta andar haciendo teatro y tomándose la selfie en algunos monumentos conmemorativos de Tuxtla para devengar el sueldo, por lo pronto todas estas familias, no tendrán el sustento para sus hogares, pero eso si en la campaña a gobernador su anterior edil despilfarro hasta mas no poder…Otros que también se quejan de lo mismo es en el COCYTECH que ante la llegada de Harvey Gutiérrez Álvarez comenzaron las destituciones al por mayor siendo injustificados en su totalidad, por lo que piden intervención de las autoridades ya que no es justo se le quite el pan de la boca a cientos de familias que tienen poca probabilidad de encontrar otro empleo cuando ya está por terminar esta administración.

Finalmente: “Se robaron el dinero de los medicamentos, de los campesinos, de los empresarios, de los estudiantes, el de los pobres… y volvieron a votar por los mismos. Chiapas tiene hoy lo que merece. Algún día abrirán los ojos” lo dijo Pablo Salazar Mendiguchia. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

