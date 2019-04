Chismorreo Político / Armando Chacón

Comitán será hoy la capital política de México

Comenzamos…..Hoy en Comitán de Domínguez se darán cita los políticos más importantes de este sexenio, para estar presentes en la ceremonia de conmemoración del 156 aniversario del natalicio del ilustre chiapaneco Don Belisario Domínguez Palencia, considerado por los historiadores como el héroe civil más importante que ha tenido México. Comitán cuna de la independencia de nuestro estado al separarse de Guatemala, fue el lugar donde nació el paladín de la igualdad y la libertad Don Belisario Domínguez. Será el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañado de los titulares del Poder Legislativo, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo y del Poder Judicial, Juan Oscar Trinidad Palacios, quien presidirá esta importante ceremonia. Legisladores locales y federales acompañarán al Jefe del Poder Ejecutivo del Estado, pero también muchos políticos en ruinas se harán los aparecidos para tratar de tomarse la foto con el que manda en Chiapas, esos oportunistas, asomarán la cabeza para ser vistos y tratar de sorprender a muchos de que fueron especialmente invitados a la ceremonia, a esos nadie les cree. Muchos ex funcionarios de la administración más corrupta que ha tenido Chiapas, llegarán porque no tienen vergüenza, ni moral. Esos, con su presencia, no solamente le faltarán el respeto a los chiapanecos, sino también a la memoria del hombre que diera su vida por defender sus ideales. Comitán de Domínguez se convertirá hoy en la capital política de nuestro país…..Continuamos….El operativo “Vacaciones Seguras” que implementó el gobierno chiapaneco para la temporada de Semana Santa concluirá el próximo domingo 28 de Abril. Lo que destaca es el haber colocado más puntos de revisión para el Alcoholímetro, programa que en mucho ha servido para reducir accidentes viales en las ciudades y carreteras. De acuerdo a los reportes el índice de siniestros ha disminuido, pocos son los conductores que se les ha detectado aliento alcohólico, desgraciadamente los accidentes se han registrado se deben al exceso de velocidad y falta de precaución. Esta temporada de asueto terminará el próximo fin de semana, por lo que las autoridades recomiendan a los choferes extremar precauciones al conducir sus unidades y de preferencia no manejar de noche al viajar con sus familias. Los turistas deben escuchar estas advertencias para que tengan un regreso feliz a sus hogares…..Seguimos……Insistimos en el tema de los migrantes aunque ya fueron detenidos algunos, no serán deportados. Los alcaldes de las regiones Soconusco y Costa están desesperados debido a que miles de migrantes que han entrado con toda libertad por la Frontera Sur, se han estacionado en los albergues que se encuentran en las cabeceras municipales, donde se les tiene que alimentar, proporcionarles servicios necesarios y sobre todo seguridad ya que son intocables y exigentes. Muchos millones de pesos de los presupuestos municipales se han destinado para satisfacer las necesidades básicas de esa gran población migrante que tal parece que una inmensa mayoría no se quieren ir de Chiapas, debido a que la Secretaria de Bienestar únicamente en un municipio da Empleo Temporal a 118 migrantes, pagándoles diariamente la cantidad de 170 pesos a cada uno, por no hacer nada. Esta situación ha provocado enojo entre la población debido a que muchos no tienen fuentes de trabajo o ganan menos que los migrantes. Los Presidentes Municipales no tienen un presupuesto destinado a atender a los centroamericanos, haitianos, cubanos y hasta africanos que toman un largo descanso para proseguir el viaje hacia los Estados Unidos. Existe temor entre los habitantes de esas regiones y principalmente de los ediles ya que los migrantes, que tienen una comunicación permanente con sus familiares que se quedaron en sus lugares de origen, están pregonando que arribará una mega caravana con más de 20 mil migrantes que vienen de muchos países. Los ex Presidentes Municipales dejaron en bancarrota los Ayuntamientos, las impagables deudas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), laudos pendientes, adeudos a proveedores, obras inconclusas y las arcas vacías y ahora esos millonarios recursos que están utilizando para atender a los migrantes, hacen insoportable la carga económica que tienen. La población demanda mejores servicios, reparación de calles y caminos, alumbrado público, trabajo, financiamiento para producir, pero es imposible cumplir las promesas de campaña debido a la situación que se vive en esas regiones, situación que no estaba prevista. Los habitantes también reclaman seguridad ya que en las 14 caravanas que han ingresado a territorio mexicano, han llegado grupos de maleantes que se han dedicado a robar comercios, casas habitación y asaltan a hombres y mujeres a plena luz del día. El peligro aumenta y la molestia de la población también….Terminamos…..La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), que preside Juan José Zepeda está a favor de que se respeten los derechos de los migrantes, pero todo extranjero que entre a nuestro país debe cumplir con los requisitos de la Ley de Migración, no pueden entrar a la fuerza como la mayoría lo ha hecho. Los chiapanecos entendemos que esas personas abandonan sus entidades por falta de trabajo, ellos deben razonar que al ingresar a México deben respetar nuestras leyes y a su gente…. ……

