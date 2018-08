Índice / Ruperto Pórtela Alvarado

SEGURIDAD Y DESARROLLO, TEMAS URGENTES…

Sin rubor alguno, ENRIQUE PEÑA NIETO dejará el país en manos de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con una crisis aberrante, cientos de pendientes, donde la urgencia es el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico para devolver la seguridad pública a los mexicanos y el desarrollo integral de casi 120 millones de habitantes de la República Mexicana.

Con una deuda de 10 BILLONES DE PESOS, que le heredará PEÑA NIETO, LÓPEZ OBRADOR se enfrentará a una crisis fatal de las finanzas públicas y un México de corrupción e impunidad, que el próximo gobierno tendrá la obligación de resarcir en bien de todos los mexicanos. La barbarie con la que gobernó el “Golden Boy”, fue fenomenal y deja para la historia un déficit económico, político y social, de pronósticos reservados.

Chiapas y MANUEL VELASCO COELLO son la conjunción con el gobierno federal y símil de las atrocidades administrativas de su protector, ENRIQUE PEÑA NIETO. Tanto en el ámbito federal como el local chiapaneco, los rezagos que prohijaron ambos, son daños casi irreversibles por los altos costo de la deuda, el deterioro social (45 o 50 % de pobreza a nivel nacional y 76% en Chiapas) y la decadencia política de los partidos y las “instituciones árbitros” de los procesos electorales.

Concierne imaginar a LÓPEZ OBRADOR como Presidente de la República y RUTILIO ESCANDÓN CADENAS en la gubernatura de Chiapas lo que tendrán que hacer para devolverle a los mexicanos y chiapanecos su tranquilidad, su seguridad ciudadana, económica, política y social. Estos gobiernos de ENRIQUE PEÑA NIETO y MANUEL VELASCO COELLO dejaron en el abandono al campo y los campesinos, que el próximo Presidente LÓPEZ OBRADOR promete reactivarlo. Es una tarea importante que no se debe postergar. La actividad agropecuaria cayó en más del 68%, –según los especialistas— y, descalabró la producción que sostenía el autoconsumo nacional.

La industria extractiva de petróleo crudo está en crisis como la paraestatal Petróleos Mexicanos en bancarrota financiera. Su reestructuración debe ser inmediata por los daños que causaron desde el gobierno federal y los directivos de PEMEX a la empresa en contubernio con el Sindicato de Trabajadores Petroleros (STPRM) y el mismo dirigente, CARLOS ROMERO DECHAMPS, quien debiera estar en la cárcel.

Comisión Federal de Electricidad –la empresa de Clase Mundial—metida en una bárbara corrupción que, al igual que PEMEX, les prepararon para su venta, como en los mejores tiempos de la privatización de CARLOS SALINAS DE GORTARI. De hecho ya estas dos empresas de antaño estratégicas, ya están en manos de la iniciativa privada y/o extranjeros. Hay que recomponer el sistema económico mexicano que se trastocó con la Reforma Estructural Financiera, que más bien fue una miscelánea bancaria, pues el 96% de la “banca mexicana” está en manos de empresas extranjeras.

El Sistema Nacional de Educación en México, está en decadencia; es un programa que el gobierno ha mantenido en el desorden por conveniencia de que “un mexicano pobre e ignorante” es un voto cautivo para el partido en el poder. Eso también lo tiene que erradicar LÓPEZ OBRADOR a la par con la corrupción y la pobreza. En sentido estricto, también se debe ver por elevar los niveles de calidad del Servicio de Salud Pública y las instituciones del sector como el IMSS e ISSSTE. El empleo es prioritario que se atienda y se creen en proporción del crecimiento poblacional.

El salario mínimo –que ya es ínfimo y no alcanza para la canasta básica—se tiene que atender de inmediato, como los programas sociales que no han servido para nada y de paso incrementado el por ciento de pobreza. Regalar dinero no es la solución, sino más bien, promociona el paternalismo y el desinterés de la clase vulnerable por superarse.

Es un mundo de pendientes que PEÑA NIETO le deja a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y MANUEL VELASCO a RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS. Y, hasta ahora me queda la duda si uno y otro podrán con la carga de responsabilidades que les dejan, y a la vez, cumplir con todas la promesas de campaña y posteriores a la elección que ganó de manera contundente MORENA.

Y este es solo un refilón de los pendientes, a los que Usted, lector de esta columna ÍNDICE… puede sumar los que crea que deben ser atendidos con celeridad e inmediatez…

INEPTITUD DEL SECRETARIO DE TURISMO…

A MARIO UVENCE ROJAS lo han vendido como el “experto” en turismo. Sus detractores dicen que solo es un “traficante” de artes y que de turismo ha demostrado que no es cierta la pericia que le acreditan. De hecho, el comiteco ha sido una nulidad como Secretario de Turismo en este gobierno verde de MANUEL VELASCO COELLO.

Habría que preguntarse cuáles son los objetivos específicos de la Secretaría de Turismo, porque si es la promoción y arribo de turistas a Chiapas, el proyecto ha sido un fracaso. Por principio de cuentas no se ve autoridad en la materia. Todo es un desorden y eso se puede constatar en el “Pueblo Mágico” de Chiapa de Corzo, donde la atención es deficiente, la comida mala y cara, en tanto, la ciudad un desastre. El parque central repleto de puestos de vendedores ambulantes y la Pila que es un lujo, cerrada con láminas.

Entrevisté a una señora propietaria de una cafetería de muy bien ver en los portales de Chiapa de Corzo. Cosa rara, pero hay que decirlo, la atención fue buena y muy atenta. Me dijo que la oficina de turismo en esa ciudad solo tiene dos empleados que no tienen facultades para ordenar a los servidores turísticos como son los restauranteros, vendedores de los corredores y lancheros. Todos andan por la libre.

Le dije que entonces tendrían que recurrir a la Secretaria de Salud para que supervisara la calidad de los restaurantes y vendimias, pero me contestó que solo el Ayuntamiento es el que opera en todos los sentidos en el municipio, incluyendo el turismo. Partiendo de esa aseveración de la señora, queda señalado el presidente municipal de Chiapa de Corzo, como el responsable de todo el desorden que priva en este “Pueblo Mágico”.

Es tal la ignorancia de la calidad de “Pueblo Mágico” y lo que representa el turismo en Chiapa de Corzo, que un sujeto –supuesto empleado o propietario de un local—estando limpiando sus dientes con dos palillos, de inmediato lo tiró sobre el piso del corredor. Le reclamé su actitud y me dijo, “que qué me importaba”; y molesto me gritaba, “sígale, sígale”. Es este un sencillo ejemplo de que no hay educación ni actitud para ser sitio turístico y en eso tiene mucho que ver la Secretaría de Turismo del Estado y su delegación federal, llámese MARIO UVENCE ROJAS u otro funcionario de los que no funcionan.

En esas mismas condiciones constaté el servicio turístico de los palaperos de Puerto Arista, que además de ser un chiquero, la atención es de mala calidad y los precios de los alimentos muy caros. No quiero creer que esa sea la misma constante en todos los lugares turísticos de Chiapas, pues tuve una desagradable experiencia en la ciudad de Comitán, aunque al reclamo hubo una atención esmerada.

Debo creer que en este rubro tan importante para la economía del país y Chiapas por consiguiente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, van a poner atención especial, porque México es una potencia en turismo que no se puede seguir derrochando, como lo han hecho en esta entidad de gobierno verde, que va a la ruina…

COMENTARIOS AL MARGEN…

FRAUDE EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL S7…

Estamos a un mes de cumplir el año del sismo del 7 de septiembre de 2017 y todavía hay damnificados que reclaman atención y apoyos del gobierno federal y estatal para levantar o simplemente reconstruir sus viviendas. Queda de manifiesto que el gobierno es insensible e irresponsable desde que decidió, para deslindarse de su responsabilidad de atender la contingencia, que los propios afectados hicieran el trabajo de reconstrucción.

Es la fecha en que el gobierno federal –y dice la titular de la SEDATU ROSARIO ROBLES BERLANGA, que el gobernador MANUEL VELASCO no ha hecho la aportación que le corresponde al Estado—no ha entregado el total de tarjetas BANSEFI y los apoyos económicos correspondientes. Los indicios de corrupción están a la vista, mientras los damnificados claman por recursos y atención…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

