Combate al Huachicol una encrucijada.

No cabe duda que muchas cosas tenemos que arreglar si queremos avanzar en orden y transparencia en la sociedad que nos desenvolvemos, pues también ésta, le toca poner su respectiva parte para lograrlo. Ahora con eso del “Huachicol” (robo de gasolina a PEMEX ) nos damos cuenta que los empresarios gandallas venden y el pueblo sin saber, compra combustible robado, lo mismo pasa con los medicamentos en las instituciones de salud donde las autoridades de esta dependencia compran medicina a sobre-precio y lo peor un buen número de trabajadores y empleados de diferentes niveles acarrean éstos productos a sus respectivas farmacias familiares, ni que decir de la rapiña envergonzante cuando se ataca algún transportista atravesando por una tragedia en accidente carretero, Igual se puede comparar las viviendas, negocios establecidos y ambulantes colgándose con diablitos en las redes de distribución de la energía eléctrica, todo por no pagar, en fin, son muchos los esfuerzos necesarios que nosotros mismos debemos apoquinar si queremos lograr construir un modelo de sociedad ordenada y respetuosa. Sin embargo hoy día existen cambios que no permiten entrar por ese camino, las nuevas generaciones no están formadas para ese tipo de conducta pues los ejes de orientación basada en los buenos valores son cosa del pasado porque hoy día La violencia, la destrucción, el odio, la frustración y los malos hábitos se han reforzado en parte de ese enorme progreso que domina la ciencia y la tecnología. Como por ejemplo, en las redes sociales del ciber espacio donde se ve clara resistencia al buen valor, y lo peor, desde ahí se alienta a continuar en el camino de la decadencia humana, pero con todo y eso se hacen esfuerzos para poner órden, ahí está el nuevo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador intentando detener y exterminar la ordeña a PEMEX con sus respectivos efectos colaterales, como dijimos anteriormente, la medida es buena pero en algunos puntos de la República está provocando escases de gasolina y comparas de pánico que aumentan el desabasto de combustible y esto provoca afectaciones en la actividad económica; a estas alturas, las pérdidas se pueden contabilizar millonarias por el desabasto, pero por otro lado también el combate al Huachicol defiende los dineros y bienes nacionales, es decir, por un lado la medida es buena y por otro no porque golpea la actividad empresarial y comercial metiendo el asunto en una sombría encrucijada. Además quien sabe hasta dónde lograrán llevar a prisión a los verdaderos cabecillas de la banda huachicolera, a los intelectuales de la ordeña, y a los criminales que han robado vidas en la práctica del ilícito. Promesas, anuncios y advertencias existen contra ellos, pero no nos vaya a salir AMLO con que los va acoger al programa de amnistía y de perdón porque el combate no servirá de nada. A la par de intervenir con la fuerza de la ley en plataformas, refinerías y en las tomas clandestinas, AMLO debe capturar y encarcelar a los peces gordos para no caer en el disimulo institucional, pero sobre todo para poner un castigo ejemplar a una parte de la sociedad que se encuentra enferma y contaminada, esa que necesita poner sus barbas a remojar ante la sana aplicación del imperio de la ley….//Pasando a otras cosas y considerando que el combate a la corrupción va con todo en esta cuarta transformación, también es necesario castigar a todos los ex alcaldes tentones por lo que el gobernador chiapaneco Rutilo Escandón Cadenas junto con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la entidad debe investigar a los que se sirvieron con la cuchara grande, empezando donde hay visos de que así se comportaron, el caso de Comitán con todo síndico y tesorero de la anterior administración, de quien dicen, tocó un depósito correspondiente a la cuenta pública 2018-2021, entre otros abusos de autoridad y peculado, tráfico de concesiones, y demás linduras que de un momento a otro podrían salir a la luz pública, pero sobre todo engrosar un expediente penal para llevar a juicio y castigo quienes pudieron cometer atentado en contra del patrimonio público. En Chiapas quedaron muchos pendientes que aclarar y Ruti debe responder por eso…// DESAPARECE FIGURA DE VOCALES DEL PROGRAMA PROSPERA. La titular del Instituto de Inclusión Social Prospera señaló que las vocales definían quiénes podían recibir el programa y fue utilizado con carácter político-electoral pero a partir de la 4t. Esta figura desaparecerá…// Hablando de partidos, el Partido Revolucionario Institucional PRI en Chiapas anda tatarateando con Julián Nazar al frente. El Mata tigre no le cae el veinte que su cíclo de privilegios políticos y prebendas económicas ya se terminó, de continuar al frente de este instituto político, de una vez desaparecerá…//Nuevamente organizaciones paralizaron la actividad comercial en Plaza Las Flores luego de que un grupo llegó a exigir la indemnización de una ex trabajadora del área de panadería. Una tras otra es la misma canción, las autoridades del trabajo y las empresas deberían de hablar claro a la hora de contratar personal, plantearle las condiciones laborales, sus alcances y límites, ya será decisión de quienes buscan empleo si le entran o nó a la oferta de trabajo. Como dice el viejo refrán “Sobre aviso no hay engaño”. Así se evitaría tanto brinco y confrontación….// Que allá por la Independencia, dominios de Guayamusej, don Olegario López Vázquez presidente municipal de este municipio está demostrando que el voto logrado en la conquista política no fue en balde, a cien días de trabajo tiene mucho que informar. Bien por los habitantes de este pintoresco lugar…//

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que con los certeros golpes al Huachicol bajará el precio de la gasolina?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

