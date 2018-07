Chismorreo Político / Armando Chacón

Cobran inscripción y mantenimiento en escuelas públicas

Comenzamos…Chiapas más seguro. En la conmemoración del 90 aniversario de la fundación de la Policía Federal, reconoció el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, la labor que todos los días realizan las corporaciones federales y estatales en Chiapas, cumpliendo a cabalidad el compromiso de mantener la paz y la tranquilidad de sus familias, por lo que resaltó la determinación del Gobernador Manuel Velasco Coello de seguir apoyándolos para dignificar su trabajo y que cuenten con las herramientas necesarias para mejorar su desempeño. Culebro Velasco reconoció la labor de la Policía Federal en la prevención del delito, que contribuye en colocar a Chiapas como un estado seguro, al realizar operativos preventivos en todo el estado para reducir la incidencia delictiva, así como su relevante papel en el funcionamiento del Grupo Chiapas de Coordinación en la materia………Continuamos….Como todos los años al inicio del ciclo escolar, directoras de escuelas públicas exigen a los padres de familia paguen cuotas de inscripción y de mantenimiento. De acurdo a nuestra Constitución, la educación en México debe ser gratuita, sin embargo en todas las escuelas del gobierno se pide una contribución “voluntaria” por cada hijo que inscriban, pero además una cuota para el mantenimiento de las instalaciones y mobiliario. Organizaciones de padres de familia se han quejado de esta situación, pero no interponen una queja formal ante las autoridades de la Secretaria de Educación (SEP) ya sea federal o estatal, por temor a que los maestros de la institución educativa donde estudian sus hijos, tomen represalias, se sabe que hasta los inspectores escolares son cómplices. El pretexto que ponen los directores es que las autoridades del sector educativo no dan mantenimiento adecuado a los edificios, ni reparan el equipo como bombas de aguas, red eléctrica, focos fundidos, puertas dañadas, mobiliario, el agua potable que les abastecen no es suficiente y no tienen vigilancia, por lo que constantemente son víctimas de robo, por eso tienen que recurrir a solicitar apoyo por parte de los padres y tutores. Hace años el Senado de la República aprobó una Reforma a la Ley General de Educación para prohibir a los directores y maestros de las escuelas de gobierno, que cobren el pago de cuotas a los padres de familia. Adicionan los Senadores que “en ningún caso la inscripción, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser condicionadas a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios”. A pesar de esta reforma que por unanimidad aprobaron en el 2013 los Senadores, la autoridades de cada plantel educativo de los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior del sector oficial, siguen cobrando cuotas “voluntarias”. Esta situación es del conocimiento de la Secretaria de Educación estatal y del sector federal, a cargo de Eduardo Campos Martínez que nada ha hecho por combatir este atraco que se comete en las escuelas de gobierno. El actual titular de la SEP estatal está rebasado por el magisterio, por eso se esconde en una oficina “alterna” que tiene y es donde atiende a sus amigos únicamente, los asuntos oficiales los ha delegado en sus colaboradores. El problema de cobros de inscripción, mantenimiento, compra de uniformes y zapatos, útiles, transporte, lesiona la economía de las familias, sobre todo a aquellas que tienen a varios hijos en etapa escolar. Lalo Campos debe recordar que la educación en México es laica, pública y gratuita, por si no lo sabe, debe preguntárselo a alguno de la docena de asesores que tiene….Terminamos….Serán cuatro los chiapanecos que ocupen una Curul en el Senado de la República los próximos seis años. Eduardo Ramírez Aguilar y Sésil de León Villard del partido Morena alcanzaron el mayor número de votos, van por Mayoría Relativa; Noé Castañón Ramírez por el Partido Revolucionario Institucional llega por la vía plurinominal; el gobernador Manuel Velasco Coello también estará en la Cámara Alta ya que ha sido designado por el Presidente del CEN del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como plurinominal en las lista nacional. Las impugnaciones en contra de la postulación de Manuel Velasco al Senado no procedieron de acuerdo a un comunicado que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ahora será el INE el que debe analizar esa propuesta, pero los que conocen a fondo ese tema, afirman que el gobernador de Chiapas estará en la Cámara Alta del Poder Legislativo el uno de Septiembre. Aquí en nuestra entidad ya se mencionan a Luis Armando Melgar Bravo y a Willy Ochoa para ser el Gobernador Sustituto, pero esta situación se definirá el próximo mes de Agosto…

