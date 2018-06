Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

CHIAPAS ES UNO DE LOS ESTADOS CON MAYOR BIODIVERSIDAD EN TODO EL PAÍS: MVC

El titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán Kermez en su estancia en esta entidad aseguro que en Chiapas, el cuidado del patrimonio natural se ha fortalecido a través de distintas acciones, como la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Estado, impulsada por el joven gobernador Manuel Velasco Coello, al mismo tiempo pondero el trabajo que ha ejercido el popular Güero Velasco en esta entidad. En su momento el anfitrión Velasco Coello señaló que el trabajo coordinado que se ha venido realizando ha servido para dar cumplimiento a los compromisos con la Organización de las Naciones Unidas con visión al año 2030. De igual forma el popular gobernante adujo que los conocimientos de Sarukhán Kermez han contribuido en el establecimiento de una atinada política ambiental en Chiapas, al tiempo de reiterar el compromiso del Gobierno del Estado de incidir en el cuidado de las riquezas naturales y favorecer al desarrollo sustentable. En ese sentido el Güero Velasco indico que “A todos nos corresponde proteger el patrimonio natural porque es nuestra principal herencia para las futuras generaciones. Aún falta mucho por hacer, pero contamos con la participación de las y los chiapanecos para seguir avanzando en este tema prioritario”. Es perentorio hacer mención que nuestra entidad, es uno de los estados con mayor biodiversidad del país, en el estado se reconocen al menos 17 tipos de vegetación y una gran variedad de ecosistemas acuáticos, de ahí la importancia de contar con la guía de expertos y un instrumento que permita la generación de una conciencia ambientalista que coadyuve en la protección de sus regiones naturales…sin comentarios

VAMOS A GANAR CON UNA POLÍTICA CLARA Y TRANSPARENTE: GURRIA

Vamos a exigirle a la federación que a Tapachula le de lo que históricamente le corresponda, señalo el candidato a la presidencia municipal de Tapachula Oscar Gurria Penagos, al mismo tiempo agrego que a PEMEX le vamos a cobrar todo lo que no le ha dado a Tapachula, lo mimos haremos con la CFE y otras paraestatales que han abusado del pueblo cobrando altas tarifas de energía eléctrica entre otros servicios. Gurria Penagos fue claro al enunciar, Yo no vengo a robarles, no vengo a quietarles lo que no les puedo dar, quiero decirles que la política que vamos a emplear es la de hablarle al pueblo con la verdad, cuando se puede así se los haremos saber y cuando no, pues también tendremos que decirles que no se puede, pero la parte medular de la administración municipal que haber de encabezar es la de hablarle a la gente con la verdad…ver para comentar

PELOCHAS BERMÚDEZ TRAICIONA AL NÚMERO UNO…

Uno de los talones de Aquiles del gobernador Manuel Velasco Coello sin temor a equivocarnos es su nobleza y humildad, su don de gente, su alto aprecio a la gente, y eso es aprovechado por remedos de políticos facinerosos que le dan la espalda apostándole al partido contrario, un ejemplo claro es el del Pelochas Bermúdes, quien actualmente por su productos de gallina, como dicen lo ha vociferado está haciendo cambios de administrativos en diferentes áreas y secretarias del gobierno estatal, así como en centros de estudios superiores, el Pelochas tratando de quedar bien con su partido el revolucionario institucional está colocando gente priista en diversas secretarias para con ello poder apoyar a su candidato, esto en el buen Castellano significa traición, si el Pelochas Juanjo Bermúdes está haciendo una labor de zapa desde su encargo estatal contra el abanderado del verde por lo que el gobernador debería analizar bien a su gabinete, porque así como la federación cambio a todos los delegados federales, así el mismo número uno debería hacer unos ajustes en su gabinete, porque de lo contrario negros nubarrones se presagian…ver para comentar

LAS NENAS EN POLÍTICA…

Actualmente en la polaca estatal y local las nenas se han empecinado en seguir en cargos de elección popular algunas si merecen ser representantes del pueblo, otras nenorras ni al caso que estén buscando hueso, por citar un ejemplo la nena Orantes, si es aceptada por la sociedad, trae trabajo político y es una dama que cumple con sus objetivos y metas, amén de que no olvida sus raíces. La otra nena es la campesina, que está buscando ser alcalde de Tapachula el tal Demetrio que más conocido como la nena Campesina, y que está siendo patrocinado por el corrupto Samuel Chuecón, no logra ni despertar o levantar a su propia familia, por lo que la nenita solo busca un acomodo en el ayuntamiento venidero,

Así es que en la política compiten las nenas la nena orantes y la nena campesina…sin comentarios

EN MI GOBIERNO VAMOS A MEJORAR LA PRODUCCIÓN DEL AGRO: FERCAST

En su gobierno se implementarán programas de apoyos a productores locales, con los cuales se buscará que el estado, no solo sea productor, sino que también pueda procesar, empaquetar y vender los productos directamente a los compradores, así lo manifestó el candidato de La Fuerza de Chiapas, Fernando Castellanos, al visitar la región der Mezcalapa, esto –dijo es con el firme propósito de potencializar el desarrollo económico del estado, es por ello –dijo- que es necesario inyectar apoyos a la agricultura, la producción artesanal y la ganadería que se produce en Mezcalapa y Tecpatán, así como la producción de alimentos, la calidad de la carne y la leche en la región. Más adelante subrayo, prometo que mi gobierno se preocupara por mejorar la producción de granos en Copainalá, como el maíz y la pimienta, en donde los productores cuenten con las herramientas necesarias y el equipamiento idóneo para su comercialización. Al finalizar el candidato común del partido verde acoto, “Nuestros productores locales tendrán más apoyos que nunca. En mi gobierno los vamos a proteger y a impulsar. No vamos a permitir que vengan de fuera a llevarse lo nuestro o que exploten lo que tanto trabajo le cuesta a trabajadores chiapanecos”…ver para comentar

VAMOS POR EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR

El candidato a la diputación local por el 24 distrito electoral Carlos Pano Becerra, dio a conocer que este fin de semana sostuvo importantes reuniones con campesinos y con líderes de la zona Alta de Cacahoatán, como son los ejidos Agua caliente, Camambe, Tecoytac, Platanar y Ejido El Águila. Ahí el abanderado del PAN señaló ante más de 500 campesinos entre hombres y mujeres jóvenes y niños que Creemos en el trabajo, en el esfuerzo y la honestidad, valores que nos permiten construir un mejor futuro. Tú Voto es el voto para tus hijos. Vamos hacia el triunfo juntos lo hago por ti y tu familia, le llegó el momento a los municipios fronterizos vamos a salir adelante con el apoyo de cada uno de ustedes… Gracias Cacahoatán.…sin comentarios

LOS CHIAPANECOS Y CHIAPANECAS TIENE DERECHO A UNA VIDA MEJOR: RAG

No podemos seguir soslayando para que la pobreza siga creciendo en nuestro estado, los chiapanecos y las chiapanecas tienen derecho a una vida mejor y no es justo que por culpa de político mediocres y corruptos existas tanta pobreza en nuestra entidad, así se manifestó el abanderado del tricolor al gobierno de Chiapas Roberto Albores, de gira por los municipios de Escuintla, Acacoyagua, Mapastepec y Pijijiapan, donde urgió a los militantes y simpatizantes defender la elección para ratificar el triunfo el próximo 1 de julio, al mismo tiempo remarco, Ya no más pobreza en nuestra entidad, ya no más políticos que solo buscan llenar sus bolsillos del dinero del pueblo. Más adelante aseguro Albores Gleason que, el potencial de Chiapas y afirmar que el estado tiene que generar empleos para salir de la pobreza, “por eso estoy aquí” dijo, “no les voy a fallar, vamos a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y vamos hacer el cambio”, declaró desde la región del Soconusco. Que el PRI es la fortaleza del cambio, -agrego-de las instituciones, de la paz, del desarrollo y de la experiencia, por tanto refrendó su compromiso por hacerle frente a la corrupción, la falta de oportunidades y la marginación que agobia a Chiapas y a su gente…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Como todo un profesional y caballero de la información el colega Pascual difunde con tenacidad las actividades del candidato local Eduardo Zenteno Núñez, enhorabuena coleguita y amigo Lalo Zenteno, estas en buenas manos…ver para comentar… nos comentan que allá en mi pueblo Tapachupolis los empresarios coincidieron en señalar que el Gobierno Municipal de Tapachula fortalece el rubro de seguridad pública para beneficio de los ciudadanos, mediante una gestión y trabajo en equipo con el Gobierno Federal y del Estado que permite contar con más unidades para que los guardianes del orden desempeñen con mayor eficacia las tareas preventivas. En esta ocasión se arman con nueve patrullas modelo 2018 debidamente equipadas a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que de inmediato se integraron al patrullaje preventivo en los diversos sectores de la ciudad…ver para comentar…bueno pero por hoy hasta aquí la dejamos amigos, no leeremos en la próxima entrega de esta sus gustada columna, no se les olvide que en linotipeando6310@hotmail.com estamos para recibir todos sus comentarios, tips, y demás cosas…”Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos”…OK

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx