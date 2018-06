Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena

Chiapas el primer estado que sometió a la mafia del poder federal. No prospero la imposición del Centralismo.

Lo que cambio en el escenario de Chiapas, fue la democracia y la libertad de elegir de los ciudadanos, y justamente fue el perverso centralismo federal que removió y sacudió la conciencia de los chiapanecos, al recibir al menos en el PRI, PVEM, PANAL la imposición de Roberto Albores Gleason, que a través de padrinos y que culminaría con una boda , fue elegido sin el menor rubor, para que fuera el candidato al gobierno del estado de Chiapas, donde aparte de los partidos nacionales, se encontraban los partidos locales Mover a Chiapas y Chiapas Unido, para catapultarlo, a la gubernatura.

Luis Videgaray, Aurelio Nuño y Enrique Ochoa Reza, -el primero desde el 2013, donde antes ya había compartido una diputación federal con Albores – fueron los tres “mexicanotes perversos que le quisieron ver la cara al pueblo de Chiapas, al conspirar desde la ciudad de México, una imposición federal que creyeron que el ciudadano Chiapaneco se quedaría de brazos cruzados, y vaya que se encontraron con una resistente defensa por la dignidad del pueblo que cimbró al centralismo federal, desenmascarando a estos traidores chilangos de la democracia en la frontera sur

El complot desde la capital del país, empezó con la orden del todopoderoso exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de acuerpar desde el 2013, apenas a un año de la Presidencia de la República de Peña Nieto, a Roberto Albores Gleason, donde también había entrado en la conspiración el exgobernador Juan Sabines, que fue el creador y padre político de Albores Gleason en Chiapas. Sabines y Videgaray, se conocieron perfectamente en la campaña Presidencial de Peña Nieto, donde Videgaray, fue el de famosa pasada de la charola Peñista. Se conocieron muy bien, y eso fue también la contribución rumbo al Consulado de Orlando Florida.

La primera instrucción que recibió Enrique Ochoa Reza, cuando fue nombrado dirigente nacional del PRI, fue la de apoyar a Albores Gleason, y fue tan ruin la forma de hacerlo, que vino ex profesamente a Comitán, la tierra de Albores, que no tiene pecado, lo que sí desconcertó es que en aquella visita del 9 de Octubre del 2016, no se invitaron a los expresidentes de los Comités Directivos Estatales del PRI, lo que originó un malestar y provocó la sospecha de que los astros en la capital del país, ya estaban alineados a su favor, cuando dos años atrás, el priismo estaba inerte, el edificio de Santo Domingo, simbolismo del tricolor en la entidad, completamente abandonado y con olores nauseabundos. El priismo de Chiapas se lo habían llevado los extraterrestres con todo y dirigente estatal Albores Gleason, probablemente a Marte, pero PRI chiapaneco, nunca hubo un par de años.

Salieron a relucir misivas que se hicieron públicas de exdirigentes del PRI estatal que mostraron su inconformidad, porque no se les había invitado a la fiesta del PRI en Comitán, y fue parte también de que con el transcurrir del tiempo, el priista y exdirigente estatal de su partido, José Antonio Aguilar Bodegas, renunciara a su militancia de más de 35 años, por la forma en que Albores Gleason manipulaba al PRI, y que desde la capital del país, el padrinazgo de Videgaray, Nuño y el defenestrado Enrique Ochoa Reza, estaban por ultimar una de las imposiciones más perversas y antidemocráticas que se tengan memoria en la historia del PRI en la geografía estatal y en México.

El pueblo despertó y el enojo estalló por todo Chiapas, cuando se supo que la imposición venía, no importándole a los padrinos nacionales de Albores, ni sus aliados partidistas, mucho menos al pueblo chiapaneco que nos trataban como mexicanos de segunda categoría. ¿Cómo era posible que un priista que nunca había hecho nada por su partido político, como Albores Gleason, y “flojeado” en la ciudad de México, fuera el candidato al gobierno, solamente porque así lo había decidido tres chilangos, y que todavía lo apadrinaban para su boda que también estaban dentro de la escenografía de la imposición?.

La conciencia se volcó por las ciudades de Chiapas y la dignidad afloró. Más allá de la fuerza del centralismo federal, que no era más que el PRI avasallador, saltó el “Movimiento por la Dignidad” que encabezó el liderazgo social de Eduardo Ramírez Aguilar, que desde diversas trincheras y por todo el estado de Chiapas, se luchó por defender justamente la dignidad, que a la larga dio resultado, al menos para que la imposición de Albores Gleason, no fuera “alcahueteado” por los demás partidos políticos que conformaban su Coalición de “Todos por Chiapas”, y fue el divorcio total pleno y electoralmente legalizado, -los enanos le crecieron a Albores-, y se le fue el PVEM y los locales, para conformar otra alianza denominada “La Fuerza de Chiapas”.

La imposición federal Alborista fusionado con el Sabinato, no solamente hizo que uno de los políticos más avezados del PRI renunciara a su militancia, si no que ahora es el candidato al gobierno de Chiapas, por el PAN, como lo es José Antonio Aguilar Bodegas, pero la recobrada dignidad del pueblo de Chiapas, también dio otros frutos, Eduardo Ramírez Aguilar y Sasíl de León, se fueran como candidatos de MORENA, al Senado de la República y ya no se diga el menjurje electoral que privó en Chiapas con el reacomodo de candidatos a diputados federales, diputados locales y Presidentes municipales. La democracia y la libertad se impusieron.

Sabines es Albores, Albores es Sabines. Todo les había salido a la perfección con la maquinación de la imposición centralista y la boda, pero nunca pensaron –Videgaray, Nuño y Ochoa Reza-, que la dignidad del pueblo tuviera un precio, el valor y el arrojo de los chiapanecos, que no se dejaron intimidar ante el albazo federal, y prácticamente destruyó una conjura donde está involucrado el exgobernador más señalado en la historia de Chiapas, como el saqueador más grande de los presupuestos federales y estatales, y el haber hipotecado a Chiapas como lo fue Juan Sabines Guerrero, y ahí están medios nacionales que lo denunciaron como la revista PROCESO, La Jornada, El Universal, Milenio y otros, que fueron testigos de este desvalijamiento atroz que sufrió el pueblo de Chiapas y que todavía sigue siendo una asignatura pendiente.

La dictadura Videgaray, Nuño. Ochoa Reza y Sabines, no cuajó y la imposición se vino abajo. Hoy la democracia resplandece, y los que rediseñaron la democracia en Chiapas y sobre todo la defendieron tendrán un reconocimiento ante la historia. El candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabe esta historia de complot, conoció la conjura Alborista, supo la conspiración de Sabines en Chiapas, y por eso mismo ciudadanos chiapanecos le entregaron un grueso expediente de las fechorías y faenas de corrupción Sabinista.

El estado más pobre y analfabeto del país, venció a la mafia del poder federal, y va en busca del primero de julio, por su consolidación por la dignidad de Chiapas, y adiós a la imposición y la corrupción de grupos políticos de exgobernadores. La historia se empieza a escribir, y en Chiapas se vive un escenario histórico:

“La época en que los chiapanecos mandamos por un tubo a la federación impositora por querer meter gobernador “. Ahora si los Chiapanecos juntos hicieron historia. Dixe.

