Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

CHIAPAS MÁS LIMPIO.

Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Un planeta que nos cuida y nos provee, una madre que nos da amor y vida; la casa que habitamos, quien siempre está ahí para nosotros a pesar de que le estamos pagando con descuidos y excesos que se traducen en destrucción. Un planeta que lo tiene todo, pero la ambición y poca consciencia de nosotros los seres humanos lo está consumiendo.

“En este día de la Tierra, el gobierno del estado echa a andar el programa Por un Chiapas más limpio de manos del gobernador Rutilio Escandón”

La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y el planeta, con ello legislar a favor de ella y preservar a nuestro planeta.

En este tenor celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Con este día, admitimos, además de fomentar esta armonía con la naturaleza y la Madre Tierra. Este día nos brinda también la oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan.

Todo ello nos hace tomar conciencia que este día tenemos el compromiso de cuidar y conservar nuestro planeta; no por algo el cambio climático algo nos está exigiendo, así mismo si no empezamos hacernos cargo de su vida, destruirá la nuestra, ya que estamos dejando pasar los terribles incendios, la perdida de nuestros bosques, la fauna y la flora, la escasez de agua y por ello el día de hoy debemos reflexionar acerca de nuestro futuro y sobre todo el futuro de nuestros hijos.

En este sentido el Diputado local Juan Salvador Camacho Velasco se suma a la iniciativa de legislar con inclusión y en este Día Internacional de la Madre Tierra, señala: “Debemos de recapacitar y darnos cuenta de que, si no hacemos algo pronto, de que si no empezamos a poner a la madre naturaleza antes de cualquier pensamiento humano, la vida dejará de existir como la conocemos”, por ello acompaño al gobernador del estado al evento de inauguración del Programa, donde enfatizo de esta forma su compromiso con los Chiapanecos.

Hace poco debido a los múltiples incendios en el estado, habíamos visto la perdida de flora y fauna en todo el estado y hasta que se secaran las cascadas de agua azul, sin que pudiéramos hacer mucho, por ello, no es posible que los chiapanecos sigamos con esa indiferencia y los gobiernos hacen lo que esa a su alcance para combatir los incendios forestales con urgencia ya que la normatividad en esta materia no es la adecuada para nuestros tiempos, ni los apoyos en materia forestal son implementados con éxito en el estado, no sería mejor para la madre tierra seria el adecuar la ley sin que quede en letra muerta y que con ello existan penas más grandes para los que destruyan a la naturaleza, más apoyos para los campesinos y dejar temas como apoyo a los migrantes quienes no son los que importan en este momento.

A esta iniciativa se han sumado diversos municipios como Motozintla, Tonalá, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, además que se echara a andar en todo el estado donde además dependencias como la Fiscalía General del estado, la cual refrendo su compromiso para garantizar el estado de Derecho y salvaguardar el patrimonio natural de los Chiapanecos.

OFICIO POLITICO. – El que entrego buenas cuentas es el Consejero presidente del IEPC Oswaldo Chacón Rojas, quien a pesar de los malos augurios saco adelante su elección extraordinaria por usos y costumbres en OXCHUC Chiapas, y este lunes entrego la constancia de mayoría y validez al Presidente Municipal Alfredo Santiz Gómez y a los demás integrantes del Cabildo electo de Oxchuc, emanados de la elección con base a sistemas normativos propios del pasado 13 de abril, quienes tomarán posesión del cargo el día de mañana y tendrán la responsabilidad de generar un gobierno incluyente que abone a la Paz en su municipio, todo esto fue un gran reto y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Enhorabuena.

Finalmente: “Ni política ni jurídicamente fue una buena decisión” lo dijo Miguel Carbonell, abogado constitucionalista. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, AC.

