ROBAN HASTA A SUS EMPLEADOS…

En una de mis columnas fechada el 21 de diciembre de 2012 –apenas dos semanas de su arribo al poder– titulada: ¿A dónde vamos a parar con el GÜERO?, ponía en duda su capacidad y decía textualmente: “la verdad, no sé, pues como veo el arranque de gobierno de MANUEL VELASCO COELLO, no le doy muchas esperanzas a los chiapanecos que votaron por él”.

Desde el principio fui claro en mis apreciaciones sobre el gobernador de Chiapas que con más votos había ganado en la historia electoral del Estado, “pero con eso no se gobierna”, pronosticaba y no me equivoqué cuando dije en aquellas fechas, que “el GÜERO VELASCO no tiene experiencia en la administración pública y como legislador, se la llevó siempre de a muertito”.

Señalé en esa columna que: “hasta hoy, en sus catorce días de gobierno, ni siquiera ha puesto orden en el desmadre que le dejó JUAN SABINES GUERRERO. Para acabarla de amolar, acepta la imposición de su antecesor y la herencia maldita al puro estilo de lo que a él le hizo PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA al dejarle una runfla de funcionarios que habían sido cuestionados por asuntos de corrupción”.

Traigo a recuerdo estos comentarios de inicio del gobierno verde que nunca maduró, porque hoy en el recuento de daños, nos damos cuenta que los presagios funestos a esta administración no eran errados. Lo que no preví o previmos muchos, fue que MANUEL VELASCO COELLO resultada más soberbio, ególatra, corrupto y ladrón que sus antecesores PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA y JUAN SABINES GUERRERO.

Lo digo porque poco le importaron los chiapanecos, sus estadios de vida y de pobreza que acrecentó escandalosamente en un 78 por ciento de la población. Diez de los municipios con menor desarrollo están en Chiapas y las estadísticas en materia económica, social y política, son de los peores en toda la historia de esta olvidada y abandonada entidad del sureste del país.

La vida farandulera de MANUEL VELASCO COELLO ha sido aparejada con su derroche por sobre salir en el ámbito político y artístico con apariciones en diversas publicaciones especializadas del corazón y la artisteada. Solo en el primer año de gobierno (2013) se gastó 10 millones de dólares en publicitar su imagen en una adelantada y frustrada campaña a la presidencia de la república.

Pero en su responsabilidad de velar por el bienestar de los chiapanecos se hizo omiso, engañoso, sátrapa y hasta cínico en sus acciones que han sido siempre en contra de los derechos humanos, sindicales y sociales, igual que “su patrón” el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

Solo un acto como ejemplo de rapiña, corrupción y autoritarismo es el desmantelamiento o desaparición del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado que agrupa a más de seis mil empleados burócratas que quedaron en la indefensión laboral y despojada de sus conquistas sindicales.

El proyecto en contra de los burócratas estatales estaba diseñado con antelación, puesto que el 24 de junio de 2013 se fraguó la inquina en su contra al provocar un enfrentamiento por la dirigencia sindical entre dos bandos, que se llevó a los tribunales sin que se diera respuesta a uno u otro grupo.

A esa farsa se prestó el Tribunal del Servicio Burocrático, por el que han pasado tres magistrados presidentes –JOSÉ LAURO CASTILLEJOS MATUS, JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS y el actual confirmado, JUAN CARLOS MORENO GUILLÉN) que en acto de genuflexión con el gobernador MANUEL VELASCO COELLO, se hicieron cómplices de la felonía contra los trabajadores burócratas de Chiapas.

En esa dimensión autoritaria y fraudulenta contra el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, los burócratas se han visto dañados en sus derechos laborales y sindicales como, el otorgamiento de préstamos personales, hipotecarios; pago de marcha por defunciones; bonos y otros conceptos de nómina que el gobierno se ha enajenado al igual que el ISR y pago a conceptos de Infonavit que no ha hecho efectivo.

En esa misma línea de opresión y desprecio a los burócratas chiapanecos, el gobierno derogó el decreto por el cual se creó el “Seguro de Mutuo de Vida” a través del Congreso del Estado, en sesión del 31 de mayo de 2018 y publicado en el Diario Oficial 372 del pasado miércoles 20 de junio del año en curso.

Ahora hay 6 mil trabajadores de la burocracia (sindicalizados sin sindicato) y otros 5 mil policías amotinados, que exigen la devolución de sus aportaciones al “Seguro de Vida” que el gobierno de manera unilateral disolvió. La Torre Chiapas, sede de la Secretaría de Hacienda del Estado, se encuentra atestada por gentes que exigen a estas autoridades, atención y devolución de sus recursos; a los que les ha puesto una fecha límite para liquidarles, del 20 de diciembre próximo, cuando ya haya otro gobernador en otra administración.

Y no será fácil el reembolso de esos dineros a sus legales demandantes, pues para eso, primero tienen que entregar una carpeta de requisitos que van desde un formato plenamente llenado con el número del empleado, su categoría con una descripción de la misma; dependencia o dependencias en las que laboró (teniendo que solicitar una carta que la avale); número de enlace (que no sé qué es); un correo electrónico y una cuenta bancaria.

No es fácil el trámite, porque todavía les faltaría que les recepcionen los documentos a más de 6 mil burócratas solicitantes a los que se suman 5 mil policías que también están en esta misma precaria situación. ¿Qué les parece?…

CHIAPANECOS EN EL GABINETE…

Las esperanzas mueren al último y con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tiene que mantenerse por los próximos seis años a partir del 1 de diciembre en que toma posesión el “Mesías” que todo lo puede y todo lo da, como diría la salda de HÉCTOR LAVOE.

Que el próximo Presidente de México sea originario de un Estado del sureste del país y precisamente del vecino Tabasco, deja ver con mayor tino que a Chiapas también le puede ir muy bien. No solo eso, pues hay la sinergia entre el que será gobernador de aquella entidad del “Edén”, ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ y el de Chiapas, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS.

Además, esos dos próximos mandatarios de Chiapas y Tabasco son cuñados. La hermana de ADÁN AUGUSTO, ROSALINA LÓPEZ HERNÁNDEZ, es esposa de RUTILIO ESCANDÓN, y esa relación familiar, puede que lleve y llegue hasta el próximo Presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Hay que ser optimista y tener confianza en el futuro promisorio para los chiapanecos y tabasqueños con el nuevo gobierno.

En este escenario, la hermana del gobernador de Tabasco será la presidenta del DIF en Chiapas, por lo que se acerca más la simbiosis con Tabasco en el ámbito político-familiar. Anotemos también que el aún gobernador MANUEL VELASCO COELLO tiene en puerta una senaduría que no sabemos si la va a asumir, pero de todas maneras, su afinidad y cercanía con LÓPEZ OBRADOR, le pueden dar a Chiapas un plus en el reparto presupuestal, los programas sociales y desarrollo de Chiapas. Algunos apuntan que el GÜERO VELASCO pudiera asumir una secretaría o cargo de relevancia en el gabinete del gobierno de MORENA.

Vale la mención de que tres chiapanecos están nominados al gabinete del Presidente ANDRÉS MANUEL, y por ahí habría otra rendija para darle a Chiapas lo que por años, décadas y hasta siglos, se le ha regateado. Una posición clave es la de MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, ingeniero agrónomo, originaria de Ocosingo, nominada a titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que es una cartera importante para el Chiapas de rezagos, atrasos y abandono.

JOSEFA GONZÁLEZ BLANCO ORTIZ MENA será la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es hija del ex diputado federal, ex senador, ex gobernador de Chiapas y ex Secretario de Gobernación, JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO. Tiene experiencia en el ramo que demostró en una entrevista con nuestro compañero CARLOS JIMÉNEZ, conductor del programa de radio y televisión, “Biosfera 10”.

En ese ámbito del medio ambiente y los recursos naturales, JOSEFA GONZÁLEZ BLANCO ORTIZ MENA tiene mucho trabajo que hacer en Chiapas y por Chiapas. Las condiciones de deterioro de las reservas y las concesiones de tierras para uso y abuso de las extracciones diversas y explotación minera, es otro asunto urgente que atender.

Por su parte, ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO, senador con licencia y diputado federal electo, está apuntado como Subsecretario de Gobernación en el gabinete de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. ZOÉ también fue diputado local con las siglas del PRD en la LXIV Legislatura del Congreso de Chiapas. Es una magnifica pieza en SeGob.

Con ellos se elevan las esperanzas, esperando que “ahora sí”, sea el sexenio del Sureste y particularmente para el Estado de Chiapas y los chiapanecos…

COMENTARIOS AL MARGEN…

La señal de que las cuatro principales ciudades de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal y Comitán, quedaron en manos de candidatos del “Peje-Partido” MORENA, me llevan pensar que tendrán una atención especial del nuevo gobierno federal y el estatal encabezado por RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, máxime cuando cada uno de ellos están comprometido con el cambio y el combate a la corrupción. Se los dejo como un adelanto de próximas columnas…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

