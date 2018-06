Índice / Ruperto Pórtela Alvarado

+ Chiapas en la “Elección de Estado”…

+ MORENA, la cúspide de la traición…

+ Comentarios al Margen…

PENAGOS Y CASTELLANOS, DOS SEÑALES…

Cuando arribó la “generación del cambio” que vino a desplazar a los “tecnócratas” y estos a su vez habían hecho a un lado a los políticos, el país empezó a desmoronarse. El Presidente MIGUEL DE LA MADRID HURTADO inició el cambio con la implantación del “Neoliberalismo” y la “tecnocracia” que CARLOS SALINAS DE GORTARI consolidó y de ahí pal´real.

El sistema del “tapado” para elegir al candidato presidencial y de facto presidente de la república desde tiempos postrevolucionarios, con MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (1946-52) resultó un excelente método político para mantener en paz al país; pero llegó el hartazgo y el año 2000 fue fatídico para el PRI y FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, en tanto un premio al panismo con el triunfo de VICENTE FOX QUESADA, que rompió la estabilidad social, económica y política de los mexicanos.

En resumen, esas eran “Elecciones de Estado”, cuidando siempre lo que don JESÚS REYES HERÓLES llamaba: “la forma es fondo”. Y llegó a tanto el sistema en esta forma de hacer política “monolítica” que en la campaña de JOSÉ GUILLERMO ABEL LÓPEZ PORTILLO Y PACHECO y Presidente de México en el período 1976-82, fue candidato único. En contraposición, en este de 2018 eran cinco y quedaron cuatro.

MANUEL VELASCO Y SUS CANDIDATOS…

En Chiapas se está jugando como en los mejores tiempos del carro completo del PRI y el gobernador MANUEL VELASCO COELLO le jugó al “Tapado” con el hermano que nunca tuvo, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, a quien se sacó de la manga y en un dos por tres lo ha encumbrado –en menos de dos semanas—como el candidato GANADOR al gobierno del Estado.

Ni duda cabe que el FERCAST, va viento en popa o como dicen en el atletismo, entró a la pista con un sprint de USAIN BOLT, “el hombre más rápido del mundo”. La ventaja que le llevaban sus cuatro contrincantes la descontó en una sola tirada con el aval de su entrenador –con quien siempre ha estado durante su carrera política—el gobernador MANUEL VELASCO COELLO.

Es un secreto a voces que FERNANDO CASTELLANOS es el candidato del GÜERO VELASCO y que el financiamiento fluye como las cascadas del Chiflón, Las Nubes o las de Agua Azul. Nada les detiene y en eso estriba su ascenso meteórico en las encuestas. Y junto con CARLOS ARTURO PENAGO VARGAS, el FERCAST son las fichas visibles en el tablero oficial del gobernador y mejores posicionados para ganar la elección acuerpados por el Rey (Pakalito) y la Reina (Roja) en este desordenado ajedrez electoral donde ya se descaró el “Gran Elector”.

Yo digo que FERNANDO CASTELLANOS tiene todas las jugadas en el tablero para ganar la partida. La Dama, la Torre, el Alfil, el Caballo y los Peones, están a su servicio. No podrán darle jaque mate. Lo mismo suma el candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez CARLOS PENAGOS, quien además, tiene a su favor el trabajo realizado a ras de tierra con “los de abajo” para incidir en el apoyo de las cúpulas.

Todo está “fríamente calculado”, como dijera el CHAPULÍN COLORADO para ganar la gubernatura con FERNANDO y la alcaldía capitalina con PENAGOS. Donde no tienen mucha seguridad de triunfo es en la alcaldía de Tapachula con un candidato de “medio pelo” que no levanta ni las cobijas donde duerme. Me refiero al diputado federal con licencia y ex secretario de Desarrollo de la Frontera Sur, ENRIQUE ZAMORA MORLET, a quien hace unas semanas supuestamente lo bajaron de la candidatura.

En el extracto de candidatos del GÜERO VELASCO con claras intenciones de “Elección de Estado”, sucesor a modo y seguro blindaje en tiempos del “No Poder”, es un secreto a voces y una acción descarada, cínica y valemadrista…

AMLO, EL QUE CUENTA Y SUMA…

“Me vale magres” diría la Jucha. Y eso mismo diría el candidato presidencial de MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR al hacer la leva de todos los que puedan sumar dinero y votos a su candidatura. Y ya no es una fábula la adhesión y aceptación de verdes, rojos y varios-pintos a las filas del “Peje-Partido”, pues el mismo “Mesías del Trópico” lo ha pregonado en concentraciones proselitistas.

AMLO se congratuló o más bien se justifica ante quienes le recriminan su proclividad de “aceptar a cualquiera” en las filas morenistas. Tampoco es un secreto que el PEJE haya hecho una negociación millonaria y pactado un blindaje con el gobernador MANUEL VELASCO COELLO desde que vendió las posiciones de candidatos a senadores de OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR y SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD o más clara la de gobernador para RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS.

Todos esos han sido “empleados”, “colaboradores cercanos” o funcionarios del gobierno verde que rinden cuentas y pleitesías a MANUEL VELASCO COELLO. Lo mismo el “Sirenito”, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, “el funcionario inútil” al que el gobernador hizo director de Educación para Jóvenes y Adultos, diputado local, delegado de Sedesol, Secretario de Pesca con el sello del Verde Ecologista y ahora es candidato a diputado federal en el VII Distrito con los colores de MORENA.

Y así va la retahíla de gente sellada con las siglas del PVEM y el desprestigio del GÜERO VELASCO en las filas del “Peje-Partido”. Ante eso, no sé cómo se clasifica el hecho de recibir por un lado o brincar de un partido a otro, que se está dando en estos momentos del Verde, PRD, del PRI y otros más, a MORENA y al proyecto de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Ya algunos hablan de traición; primero del PEJE a sus militantes que sacó de las candidaturas y los que llegaron como “invitados especiales” a la “Cena del Señor”. Ahí se las dejo para que cada quien haga sus conjeturas…

COMENTARIOS AL MARGEN…

RACIEL LÓPEZ SALAZAR, AL CONGRESO…

Los que no han visto la movilización de RACIEL LÓPEZ SALAZAR podrán decir que el ex Fiscal “no tiene experiencia política” y menos en campaña como aspirante a una diputación federal, en esta ocasión por el Distrito VII con cabecera en Tonalá. Lo cierto es que ya pisó la raya del Congreso de la Unión en el año 2015 que dejó por licencia para regresarse a lo que era la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

LÓPEZ SALAZAR inició el 28 de mayo próximo pasado con el pie derecho su campaña política. Le fue muy bien, cosechando lo que sembró como funcionario procurador de justicia en favor de sus coterráneos y, a eso le apuesta ahora para obtener un voto de confianza y ser parte del colegiado legislativo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados.

Diría que RACIEL LÓPEZ SALAZAR va como caballo de media milla en un hipódromo que es muy suyo, que conoce como la palma de su mano y que no ha dejado de correr jamás por sus carriles. Desde Paredón hasta Acacoyagua lleva el mensaje y con todo eso está seguro de obtener el domingo 1 de julio, el apapacho del voto de todos sus paisanos. Y como dijo la beata: “que así sea”…

EDUARDO RAMÍREZ, SENADOR…

En el tercer día de gira de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por Chiapas, EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, dijo, desde su punto de vistas, que ha sido un cierre contundente desde Las Margaritas y Comitán, cuna del Dr. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA y ROSARIO CASTELLANOS.

Estamos reunidos desde Comitán –dijo- para demostrarle a Chiapas, a México y al mundo entero que vamos a encabezar con LÓPEZ OBRADOR la Cuarta Transformación de nuestra vida nacional, porque no sólo lo dicen las encuestas, sino todos los que queremos el cambio verdadero, que somos muchos.

En ese entorno se puede pensar que OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR todavía tiene su patrimonio político que acumuló durante más de cinco años en campaña anticipada y que por eso va a ser senador de la república por cualquiera de las dos vías: mayoría relativa (que llevaría también a SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD) o primera minoría, que es lo más seguro cuando en el PRI tan desvencijado no tienen ni siquiera candidatos a senadores identificado o en campaña.

Es entonces la rendija por donde se va a colar el ex gobernador PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA a la senaduría que aspira por la vía independiente. Así que la apuesta está hecha, aunque aún falta que el Verde Ecologista con sus lapas de partidos parásitos de “Podemos Mover a Chiapas” y “Chiapas Unidos”, destapen a sus candidatos al senado, si es que todavía hay lugar y tiempo para ello. Queda de tarea… Salud y saludos…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com

Celular: 961 18 8 99 45.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx