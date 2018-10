Ensalada de grillos / Ciro Castillo

Tan cerca y tan lejos

Andrés Manuel regresó triunfante a su tierra: Chiapas. Así lo dijo él durante una reunión en palacio estatal con los próximos presidentes municipales y diputados locales, así como el equipo de transición.

“Soy del Sureste, mi familia vive en Palenque desde hace 50 años, me siento chiapaneco, me siento paisano, tenía dos opciones, dos caminos: Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. El pueblo quiso que fuera lo primero, pero no voy a dejar de visitar al estado…”, soltó.

Ahí estaban también, Rutilio Escandón Cadenas y Manuel Velasco Coello, el gobernador electo y el gobernador saliente, a su derecha y a su izquierda. Tan lejos y tan cerca.

Por un lado, Escandón Cadenas, quien toda su vida ha militado en la izquierda y es amigo cercano de Andrés Manuel López Obrador. Incluso desde cuando ambos militaban en las filas del ahora agonizante PRD. El abrazo entre ambos fue enfusivo.

Por el otro, Manuel Velasco Coello, senador con licencia por el PVEM y gobernador saliente del estado, quien siempre ha presumido su cercanía con el priísta, Enrique Peña Nieto, y ahora es “lopezobradorista” declarado.

Como lo ha hecho en actos institucionales al frente de la Conago, de desvivió en elogios para el tabasqueño y también para Rutilio Escandón Cadenas, quien tomará las riendas de la entidad más pobre del país a partir del 8 de diciembre.

“La amistad que une al futuro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el gobernador Electo, Rutilio Escandón Cadenas, se verá reflejado en un muy buen gobierno…”, soltó el aún verdecologista.

López Obrador, pa’ pronto, soltó que el próximo año la federación invertirá en Chiapas 32 mil millones de pesos, de la mano con el gobierno estatal.

Reiteró que se construirán seis nuevas universidades públicas, también a partir de 2019.

NADIE MIGRA POR GUSTO: OBRADOR

Mientras la caravana migrante llegó hasta Tapachula, López Obrador pidió desde la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez tratar bien a los centroamericanos que intentan llegar hasta el país de las barras y las estrellas.

“Nada del maltrato con los centroamericanos, no queremos que ellos sufran lo que padecen nuestros compatriotas cuando se ven en la necesidad de ir a Estados Unidos. No queremos que haya injusticias ni en México, ni en Guatemala, Honduras o El Salvador, que no haya injusticias ni en Canadá, ni en Estados Unidos, que todos tengan derecho a buscarse la vida”, dijo, mientras hay reportes de que una nueva caravana con mil migrantes partió ayer desde Guatemala. Tan lejos y tan cerca…

Reiteró que intentará convencer a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para que apoyen un plan de crecimiento económico en Sur de México y los países centroamericanos y de esa forma mitigar la migración, que tanto preocupa al señor Donald J. Trump, quien ayer tiró la bolita a México, pues aseguró que los migrantes que no pidan asilo aquí serán deportados de su país.

SOSPECHAN DE CARAVANA MANIPULADA

La caravana de migrantes que partió desde Honduras el 13 de octubre habría sido manipulada, según se puede observar en un video que se compartió en las últimas horas mediante la aplicación Watsap.

Se puede mirar a filas de hombres y mujeres recibir dinero de manos de sujetos desconocidos, presuntamente en Tegucigalpa.

La denuncia en video coincide con acusaciones lanzadas por el propio Donald Trump, quien culpa al Partido Demócrata de estar detrás del éxodo nunca antes visto en la región; sin embargo, también hay señalamientos que indican que serían los republicanos quienes tratarían de apuntalar al magnate con este tema, de cara a los comicios internos del seis de noviembre. Tan cerca y tan lejos… de la verdad.

SUSPENDEN CLASES EN TAPACHULA POR MIEDO ANTE MIGRANTES

El periodista Rodolfo Hernández nos reportó anoche que en Tapachula suspendieron clases en varias escuelas por “miedo” a la presencia masiva de migrantes que arribaron ayer a la plaza central de ese municipio.

Los cientos de migrantes que no aceptaron ir a la Estación Migratoria Siglo XXI ni a la Feria Mesoamericana, siguieron su camino desde la Frontera y arribaron ayer a la Perla del Soconusco, causando escozor entre la población, la cual divide opiniones. Hay quien les trata de ayudar, pero también quien les rechaza porque temen que cometan delitos.

A los migrantes que salieron aún les falta mucho camino por recorrer si quieren cubrir los 3 mil kilómetros para llegar a Estados Unidos. Tan lejos y tan cerca…

