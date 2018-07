Chismorreo Político / Armando Chacón

Candidaturas plurinominales deben desaparecer

Comenzamos… El trabajo ha iniciado con todo, hace un par de días Rutilio Escandón, gobernador electo de Chiapas sostuvo una reunión de acciones con la estructura política que lo llevo al triunfo, a los cuales les dijo muy claro que la sociedad está a la espera y urgida de resultados. Por esto, no permitirá excesos en su administración, ni malos manejos. El plan de trabajo que realizará en su administración se deberá elaborar con precisión, donde debe darse prioridad a la austeridad, la transparencia, y el respeto a los derechos humanos de los chiapanecos. Allí mismo, en esa misma reunión a puerta cerrada, Escandón Cadenas le leyó la cartilla a sus operadores, a los cuales pidió actuar con seriedad y compromiso con el pueblo de Chiapas, basta ya de andar engañando y dando falsas promesas a la gente, es momento de rendir frutos y trabajar en unidad por el desarrollo de Chiapas, sentenció el futuro Presidente del Poder Ejecutivo…Continuamos….La delegación en Chiapas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), está cerrando fuerte el sexenio. En los últimos meses se ha notado que se ha incrementado el número de vehículos que están prestando servicio de pasaje foráneo, esas unidades son de diferentes colores, no portan placas y solamente son identificadas por un “folio” y con la leyenda de la ruta que cubren. Estas unidades del transporte público irregular que prestan su servicio principalmente en las rutas de Tuxtla a la zona Altos, seguramente no tienen contratado los seguros para viajeros, ya que en caso de algún siniestro los choferes abandonan las unidades para darse a la fuga y dejan a los pasajeros abandonados a su suerte. Las terminales de estas líneas de transporte que no llevan placas del servicio público, tienen sus terminales en plena calle a la salida a Chiapa de Corzo (después de fuente de la Diana Cazadora), donde los usuarios tienen que abordar las unidades entre el intenso tráfico. Peligroso tramo también para los automovilistas y los transeúntes por el congestionamiento vehicular que provocan esas unidades, todo con la complacencia de los funcionarios de la delegación de SCT. Existen además carros particulares que dan servicio de la capital chiapaneca a la Costa y hasta Tapachula de ida y vuelta, mientras otros lo hacen a Tabasco. Este tipo de transporte irregular trabaja durante las 24 horas del día, sin que sean molestados por las autoridades o inspectores de SCT. Los que salen perjudicados son las líneas de autobuses que están dentro de la ley, que tienen concesiones otorgadas por el gobierno federal y estatal, que cuentan terminales con salas de espera, registro de equipaje, ventanillas para venta de boletos, climatizadas, servicios sanitarios, con seguro para viajeros, las unidades que utilizan están en prefectas condiciones mecánicas, equipadas para comodidad de los usuarios, los conductores son sometidos rutinariamente a exámenes toxicológicos además de los cursos que tienen que tomar para mejorar la calidad del servicio y conocer perfectamente el reglamento de tránsito; los socios de estas empresas transportistas invierten mucho dinero en sus negocios, mientras que el transporte pirata solamente invierte en vehículos de medio uso, los choferes son imprudentes ya que exceden el límite de velocidad permitida y hacen paradas para subir o bajar pasaje donde se les ocurre. Este delicado pero jugoso negocio del transporte pirata, es un reto para el próximo gobierno que ha prometido acabar con la corrupción, antes debe investigar los nombres de los funcionarios que han promovido esta modalidad…..Terminamos…La iniciativa de reformar la Constitución que envie al Congreso de la Unión el primero de Diciembre el nuevo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde irá la propuesta de desaparecer el llamado fuero para los servidores públicos de todos los niveles incluyendo para el Jefe del Poder Ejecutivo de la Nación, será primeramente analizado y posteriormente aprobado por el Poder Legislativo, donde también deben considerar la eliminación del fuero para los integrantes del Poder Judicial. La eliminación del fuero será sin duda parte primordial del combate a la corrupción (a funcionarios y alcaldes son a los que más se le detectan irregularidades en la aplicación de los recursos y los llamados diezmos en la autorización de obras, compras o contratos de servicios), ya que el procedimiento judicial después de una auditoria e investigación, será rápida. Pero sería muy importante que AMLO enviara conjuntamente ese mismo día una iniciativa para desparecer las senadurías, las diputaciones federales y locales, y las regidurías plurinominales, que lo único que causan es incrementar en demasía del presupuesto oficial. Al eliminar los espacios de representación proporcional en la Cámara Baja son 200 y en la Cámara Alta son 32, pero también en los Congresos Estatales y en los Ayuntamientos de todo el país colocan a un extenso número de legisladores y regidores plurinominales. Esto es un regalo que se les da a los partidos, pero que causa una gran carga económica para los mexicanos….

