Identidad Política / Carlos Rojas

Candidatos VERDES sacaron pecho y músculo político en Comitán.

No fueron las torrenciales lluvias de temporada, sino la quirúrgica operación política de los del Partido Ecologista de México que pintarrajeo nuevamente de VERDE el escenario electoral y donde Mauricio Cordero Rodríguez, Juan Carlos Gómez Aranda, Francisco Paniagua Morgan y Fernando Castellanos Cal y Mayor sacaron pecho y músculo político dejando a más de algún opositor con el ojo cuadrado y otros más en estado de shock al cerciorarse sobre la capacidad de arrastre que demostraron los candidatos de este partido político el pasado fin de semana, no podemos dejar de considerar también la destacada operación de Luis Ignacio Avendaño Bermúdez pues por más que brinquen y salten sus contestatarios y detractores el exdiputado federal sigue vivito y coleando; quien lo diría, sin tanto ruido el también ex alcalde comiteco le metió un calambre a los del Partido Revolucionario Institucional PRI y su candidato cuando éste re-sello su alianza partidista a la que también pertenece el Gobernador Velasco apareciendo en escena, de tal manera que los aliados de Avendaño Bermúdez, los regidores verdes del ayuntamiento comiteco Magally Rocío Guillén Zepeda y Francisco Ruiz Vera comenzaron a ser víctimas de ataques señalándolos de promover acarreo, un argumento bastante enclenque y enfermizo si tomamos en cuenta que por otro lado los tinacos, las despensas, las precarias obras y las promesas de ahora si cumplir al pueblo son las que han tenido mayor influencia para mercantilizar el voto, ese que autodestruye el sueño reeleccionista municipal. “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra” reza un texto de la Santa Biblia, o como dice el refrán popular “en política como en la guerra todo se vale”, pero “Haiga sido como haiga sido” los del Partido Verde Ecologista de México de todas formas le pusieron cascabel al gato y el trago pude ser amargo para quienes pensaron que en la política y el poder se construye un reinado inextinguible, no sé hasta donde sea cierto, pero fuertes rumores corren también que de un momento a otro habrán más sorpresas políticas, como renuncias y declinaciones favorables al partido VERDE , a sus candidatos locales, distritales y la gubernatura del estado que encabeza Fernando Castellanos Cal y Mayor pues la consigna es desmantelar a Roberto Albores Gleason para que se lo lleve el diablo el primer domingo de Julio, no hay que olvidar que el fondo del desafío entre el viejo RAG y MAVECO es que su cachorro no sea el delfín que esperaba, ya desde antes lo advertían muchos analistas, Manuel Velasco no iba a dejar pasar a nadie que no fuera parte de su proyecto trans-sexenal y la advertencia se perfila para que Chiapas continúe siendo bastión verde y no rojo en el escenario político nacional, de lo contrario no hubiese roto con el PRI con las correspondientes consecuencias que colocan a Fernando Castellanos Cal y Mayor desplazando, alcanzando y rebasando a los demás candidatos a la gubernatura chiapaneca bajo una nube de acuerdos en los más altos niveles, porque si todo encaja, Cal y Mayor no solo evitará fugas políticas hacia MORENA, sino que también mantendrá vigente el bastión verde en el séptimo Estado con peso electoral del país, y como dice el doctor SIMI, “lo que viene conviene” hasta para el mismísimo Peña Nieto quien finalmente se convenció que con Roberto Albores Gleason en el PRI no le iba ir tan bien como con Fernando en el VERDE. De ahí la decisión de dar fuerte golpe al timón casi en la recta final del proceso para completar la obra. Así las cosas en estos laberintos políticos y de poder por dónde camina Chiapas, no es producto de la casualidad que en Las Margaritas, La Independencia y La Trinitaria también el VERDE está pintando recio con Manuel de Jesús Culebro, Olegario López Vásquez y Montserrat Palomino quienes no sólo tienen gran peso político, sino enorme respaldo popular que los catapultará a la victoria electoral el primer domingo de Julio. Ya meritos.

MAURICIO

Destacada participación la de Mauricio Cordero Rodríguez durante el mitin VERDE llevado a cabo en Comitán el pasado fin de semana pues por donde se quiera ver, el joven político demostró fortaleza al contar con buen discurso y con una estructura política aceitada, afilada y dispuesta a participar y defender las demandas sociales a través de la próxima legislatura chiapaneca, no es por nada, pero MAU les lleva muchas cuadras de ventaja a sus adversarios que están buscando el mismo escaño en el Congreso Estatal, a estas alturas ya pueden darse por descontados.

MORENOS

Quien viene apagando reflectores y sucumbiendo ante el surgimiento del quinto candidato es Rutilo Escandón Cadenas quien tampoco levanta la aguja y solo anda esperando lo que muchos candidatos más de ese acuario MORENISTA; que el efecto Peje les conceda el milagrito, porque a cuenta propia no logran ni siquiera convencer a los vecinos, pero sobre todo porque poco a poco va cayendo de la gracia del señor.

MÁS SUMAS AL CANDIDATO.

Fernando Castellanos Cal y Mayor también cuenta con sumas del Partido Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido por lo que en Comitán tampoco pasaron desapercibidos, tal es el caso de los candidatos a la alcaldía comiteca Maluye Gómez y Hugo Espinosa quienes estuvieron presentes en los templetes y lo mismo entre las multitudes verdes del pasado fin de semana, apoyando con sus respectivos capitales políticos al candidato a la gubernatura por la FUERZA DE CHIAPAS.

Finalmente, el ex alcalde de la Independencia Salomón Hernández pasó de perseguido a candidato político, por las siglas del Partido Podemos Mover a Chiapas. Las cosas que hay que ver.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que habrá cambios o renuncias de última hora en la planilla ROJA de candidatos a miembros de ayuntamiento por Comitán?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

