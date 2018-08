Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena

El campo será una de las prioridades de mi gobierno, para el cambio que Chiapas necesita: Rutilio.

El gobernador electo Rutilio Escandón, reconoció en la capital de Tuxtla Gutiérrez, que durante su administración se trabajará para rescatar al campo del abandono en que se encuentra, lo que se logrará de la mano de las mujeres y los hombres que tienen su principal sustento en las distintas actividades agropecuarias. Agregó que el impulso decidido al campo permitirá generar condiciones de desarrollo indispensables para lograr el cambio que Chiapas necesita, quien destacó que este sector será una prioridad en la agenda de su gobierno.

El gobernador electo explicó que habrá una gran coordinación con el gobierno federal que encabezará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha manifestado su intención de convertir nuevamente al campo en la más grande fábrica de empleos y alimentos del país. Advirtió que se adoptará la estrategia planteada en el Proyecto Alternativo de Nación, para recuperar, tan sólo en la entidad, 200 mil hectáreas mediante la reforestación con árboles maderables y frutales de acuerdo con la vocación de la tierra, estrategia que permitirá la generación de al menos 80 mil empleos directos.

Escandón enfatizó que el apoyo al campo chiapaneco ayudará a contener la migración y mantener el arraigo de los habitantes en sus comunidades pues se evitará se vean obligados a buscar mejores oportunidades de desarrollo en otros estados o países. Lo que se pretende, sostuvo, es que la población no se tenga que ir de sus lugares de origen por necesidad sino por gusto, ya que esta situación ha derivado en un mayor abandono del campo, ocasionando que se compre en extranjero lo que debería producirse en México.

Al final reconoció que se quiere ayudar a miles de mujeres y hombres chiapanecos que no tienen otra opción más que ir en busca de mejores oportunidades laborales, lo que implica muchas veces la separación de familias, así como dejar atrás sus raíces, cultura y costumbres. Así las cosas. Dixe.

El gobernador Velasco impulsa más beneficios para Chiapas: Culebro.

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, resaltó el compromiso del gobernador Velasco, de seguir trabajando con la misma intensidad con la que inició su mandato para llevar más obras sociales y acciones a las familias chiapanecas que más lo necesitan.Tras acompañar al gobernador Manuel Velasco Coello en gira de trabajo por municipios indígenas, dijo que la convicción del gobernador Velasco es atender cabalmente las necesidades en todos los municipios, asimismo, el responsable de la política interna enumeró algunas de las más importantes obras de infraestructura gestionadas por el gobernador y que han sido respaldadas por el Gobierno de la República: la inauguración de la primera etapa del nuevo Libramiento Sur de la capital del estado, la modernización de las carreteras Villaflores-Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal-Comitán, Comitán-Ciudad Cuauhtémoc o el puente vehicular del municipio de La Concordia, entre muchas otras que durante las próximas semanas y meses serán entregadas al pueblo de Chiapas.

El funcionario estatal afirmó que en la consolidación de la política social en la entidad es tiempo de sumar esfuerzos y trabajar más duro, a fin de ir resolviendo más rápido las necesidades de la gente, como ha sido la tónica del gobernador Velasco a lo largo de su Administración. Subrayó al final que atender las necesidades sociales en los municipios no es opcional, por lo que es importante poner un esfuerzo adicional para entregar buenas cuentas y sobre todo, resultados más rápido a los chiapanecos. En fin.

Dirigente de la OPEZ, podría ir a la cárcel

Trascendió que de un momento a otro podría ser detenido el líder de la OPEZ, Ciro López Vázquez, por los destrozos en diferentes partes del municipio Chicomuselo, durante el pasado proceso electoral, de quien se denuncia violentó al municipio serrano con actos vandálicos en propiedades privadas y públicas con sujetos que pertenecen a la organización. Diario de Chiapas, dijo ayer que se ha comprobado la participación directa de Ciro López tras la denuncia de los ciudadanos, quienes vivieron momentos de terror en Chicomuselo sin que las autoridades estatales pudieran actuar.

La Fiscalía de Distrito de la Región Sierra ubicado en Comitán, comprobó la participación de este agitador social, por lo que ya busca a este sujeto, el cual tiene que comparecer ante las autoridades correspondientes. Agradecen al Gobierno del Estado por no dejar impugne el conato de violencia en el municipio y detener a este sujeto, para que de nuevo impere la paz que tanta falta le hace a Chicomuselo, afirman los denunciantes. (Sic)

Protesta de trabajadores no tuvo representación sindical.- El Secretario general de la Subsección 02 del Sindicato de Salud en Tapachula, Uriel Vázquez Baneco, dio a conocer a Intermedios, que la protesta que realizaron trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 7 y del hospital el pasado miércoles no tuvo ninguna representación sindical, ya que a pesar de la situación económica por la que enfrenta el estado, cumplieron con los acuerdos del pago del Fondo Nacional de Ahorro (Fonae). Dijo que aunque se respeta la libre manifestación de sus compañeros, la protesta no tuvo razón alguna, ya que habían acuerdo firmados entre el gobierno del Estado y del SNTS sección 50, donde se establecían que parte del Fonae sería cubierto este 22 de agosto y el pago si se realizó a los trabajadores. Detalló que si bien hubo un retraso en el pago del Fonae, que es un logro que se gestó gracias a la petición de la sección 50 porque no existe en ninguna otra parte del estado y en el país solo existe en 8 estados, el cual consiste en beneficiar a los trabajadores regularizados de la etapa 2007 y 2009 tuvieran el beneficio. Puntualizó que el acuerdo ya existía con el gobierno, ya que se tenía previsto el 50 por ciento del Fonae se cubriera este 22 de agosto y el 50 por ciento restante se cubrirá el próximo 10 de septiembre, cuyo acuerdo se circuló una noche antes, por lo que la manifestación no tuvo sustento alguno. Así las cosas

Buenas noticias en la Universidad Politécnica.- El rector de la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap), Gonzalo Vázquez Natarén, sostuvo reunión de trabajo con la Directora General del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), María Elena Barrera Bustillos, con este trámite se inicia formalmente los trabajos para la evaluación de tres carreras profesionales de ingeniería que imparte actualmente la UPTap. Los programas educativos presentados en esta reunión en la que se observaron los diferentes índices de orientación educativa son las de: Ingeniería Agroindustrial; Ingeniería en Logística y Transporte e Ingeniería de Software, conforme a la planeación realizada por la Secretaría Académica y la Coordinación de Sistemas de Calidad de la UPTap, se ha considerado que para los meses de noviembre y diciembre se realice la evaluación para la obtención de resultados en acreditación. En fin. Dixe.

PD: La ANUIES con sede en la capital del país, inaugura próximamente una moderna Librería que llevará el nombre del escritor y poeta chiapaneco, Eraclio Zepeda. Promete ser un evento extraordinario. Ya la platicaremos.

