Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

BOTANA TURULA A LA ZOÈ ROBLEDO

Una de las cualidades hasta ayer desconocidas del Senador con licencia Zoé Robledo Aburto, es la de ser buen cocinero, ya que, en una entrevista sin igual, demostró sus habilidades y que le sabe mover muy bien al Ceviche, además de preparar una singular receta de Botana Turula, que para quienes la probamos, quedo riquísima. Fue así una tarde en la que el candidato a la Diputación por el Distrito VI se reunió con amigos y en la que nos habló de muchos temas, además de dar sus propuestas a fin de que el próximo 01 de julio sea favorecido con el voto.

“Desde el Bunker de la calle de Obsidiana, Zoé Robledo demostró además sus dotes culinarias, él porque es uno de los grandes representantes de MORENA a nivel nacional”

Indudablemente Zoé Robledo es uno de los políticos admirado por ser un gran tribuno, pero que no se había dado la posibilidad de acceder de tal manera en el que convivir, pudiera darnos la pauta de saber porque es uno de los más allegados de Morena a pesar de sus orígenes perredistas y en caso de ganar el por qué Andrés Manuel López Obrador lo ha elegido para que sea el próximo coordinador de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional, en la cámara de diputados.

Entre los ingredientes de su botana estuvo el mango verde, el tasajo, el Camarón seco y el Chicharrón de Barriga además del chile martajado con nucu, para la salsa dio lecciones de alta cultura gastronómica, además entre uno y otra degustación del elaborado manjar comentó que

El que va por la Coalición Juntos Haremos Historia, se refirió que desde enero del 2017 renunció a su militancia perredista para adherirse a las filas del Morena, y que definitivamente ve a Chiapas sumido en una dualidad de descontento, desconfianza, malos servicios públicos, hospitales sin medicinas, colonias sin agua, presidencias municipales sin presidentes pero también hay un gran animo en la gente de cambio y de ganas de participar en el proceso electoral, como una vía para que las cosas, no sigan como están, que las cosas cambien de verdad.

Así mismo argumento el cómo la clase política ha sido muy unida y lo apoyo para que fuera por el Distrito VI en su camino hacia San Lázaro y como concreto su candidatura allá en Jerez Zacatecas, de propia mano de Andrés Manuel López Obrador, donde nunca aspiro a más, más que ser una voz en el Congreso de la Unión y donde el mismo se inhabilito al pedir licencia 15 días después al Senado para solo poder contender en una instancia y no hubieran suspicacias para que de pronto pudiera acceder a otros puestos.

Conocedor de todos los temas hablo del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley de Cuenta Pública, de la Ley de Obras Públicas, de los presupuestos para todos los estados y como se construyen en cada legislatura, de los Comités de Participación Ciudadana en Chiapas, del Instituto de Transparencia, del nombramiento del Fiscal Anticorrupción, la CFE, de los caminos rurales, muchos temas que ha tratado en tribuna y que sin duda algunos están pendientes.

Referente a una pregunta desde redes sociales hablo de Verónica Rodríguez Montes, de quien señalo: “La Fepade la señaló como quien estaba comprando votos, ella después me fue a buscar a mi oficina me aclaro que no tuvo nada que ver y que fue exculpada, pero en ese momento hubo una investigación, era una denuncia, no son calumnias”.

Por último, quien se atrevió hacer una interpretación del Dr. Tego de la Botana Turula, en un momento se refirió la gran amistad que unió a Pepe Figueroa y su Padre Eduardo Robledo Rincón, tras una serie de postales fotográficas de antaño, que sin duda don Raúl Bonifaz Mohedano, gente cercana al candidato quien describió con nostalgia cada una de las gráficas.

Finalmente: “Vendrán a ofrecerles lo que no les dieron como gobierno, tómenlo, pero voten por el PRI. Nosotros representamos el cambio para transformar Chiapas”, lo dijo Roberto Albores Gleason. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx