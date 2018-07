Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

Borrón y cuenta nueva

¡Hurra! ¡Viva! Y las matracas y cornetas anunciaban la llegada del cambio en México. Chiapas, por supuesto, no escapó a este grito de ¡ya ganamos!, cuando toda la campaña y “desdenanates”, aplaudían, alababan y además vivían del presupuesto oficial que a manos llenas, se manejaban para beneficio personal. Por eso me detengo para comentar sobre el cinismo tan cínico ¡me cae! con el que políticos, empresarios y un buen de comunicadores y me quedo en el caso local, a raíz del triunfo de Juntos haremos historia, se asumen como parte del triunfo y hasta quienes, los he oído decir en redes, que ellos votaron por el cambio ¡pinchis hipróquitas! Pero no es de eso ni de esos de lo que quiero hablar, sino que ahora y una vez entregadas las constancias de mayoría a los ganadores de la contienda tanto por el IEPC como el INE en la entidad, realizaron el pasado fin de semana.

Así el IEPC de Oswaldo Chacón, hizo lo propio en el caso de Rutilio Escandón como gobernador electo, al que por cierto y dicho al margen le han salido más familiares y amigos de los que su árbol genealógico consigna ni los que su lealtad reconoce. Pero allá ellos. También he de decir para que a fuerza de insistir en el tema, que el cambio ofertado por Andrés Manuel López Obrador, no sólo considera el cambio de fondo sino, he de entender, el cmbio de forma (que también es fondo diría Jesús Reyes Heroles) por lo que el acarreo observado el pasado domingo en el evento masivo convocado por Rutilio con ese propósito, debe empezar a quedar en el pasado. Y ya que mencioné al presidente electo, he de anotar que el cambio ofertado habrá de empezar a instrumentarse, hasta cuando se siente en la “silla del águila” no antes. Aunque en esencia empezará cuando el Congreso de la Unión de mayoría morenista, empiece a procesar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019 etiquetando recursos a los programas sociales ofertados; otorgar el doble de pensión a los adultos mayores (pensión universal) y las becas a jóvenes, por ejemplo.

También recibieron su constancia de mayoría el presidente electo de Tuxtla Gutiérrez Carlos Morales, quien al igual que Andrés Manuel, lo consigné en su momento, por tercera ocasión la buscó con los resultados ya conocidos; Juntos haremos historia se impuso también en la capital. Destaca en el ámbito federal, las candidaturas ganadoras al Senado y la Cámara de Diputados entre los que podemos anotar a Eduardo Ramírez y Sasil de León, hoy senadores electos. De la misma manera Zoé Robledo, también recibió su constancia como diputado federal por uno de los distritos de Tuxtla, y quien fuera pieza clave para el triunfo de Morena en Chiapas. Quien sorprende y no solo por la victoria obtenida sino por la votación alcanzada, es la otra candidata por Tuxtla a la diputación federal Arlett Aguilar, quien incluso según datos publicados por el INE obtuvo la segunda votación más alta registrada en el país de candidatos a una diputación. Pero todo eso hoy es historia. Es decir tanto la contienda como los resultados incluso ahora las constancias queda en la anécdota democrática. Lo que se impone ahora es que el gobernador electo Rutilio Escandón, empiece a decirnos con quiénes piensa gobernar para a partir de ahí, de menos, sepamos con mayor certidumbre a qué nos atenemos. Entendemos que ahora Rutilio tendrá que reunirse con todos los actores políticos sobre todo de su partido, para estar en condiciones de presentar Plan de Desarrollo integral y estratégico que considere, condición sine qua non, la participación responsable del Congreso como de los ayuntamientos. El ejemplo de honestidad como bien lo concibe Andrés Manuel, debe cundir y ello implica, que los gobernadores actúen en consecuencia. Sólo así, con un gobierno que “no mienta, no robe y no traicione” y cuyo ejemplo debe darlo el propio futuro gobernante Rutilio Escandón y de ahí, los funcionarios del gabinete y los miembros de los poderes legislativo y judicial y ya decía de manera preponderante los alcaldes. Caso contrario y lo veremos a partir que asuman su responsabilidad, este cambio se irá como se ha ido la riqueza del país ¡por el caño de la corrupción! (dixit Peje) ¡Ah pero eso sí!; nada de ¡borrón y cuenta nueva! Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Pero mientras son peras o manzanas, quien ni se aflige ni se afloja no es otro que el gobernador Manuel Velasco, quien sigue como el caballero de wiski “tan campante” y para muestra, ahí sigue haciendo bonitos nombramientos en su gabinete. hace unos días nos obsequió el bonito cambio en la dirección general del COBACH, que por cierto quienes saben de esto coinciden, que el nombramiento que recayó en Guillermo Moguel que dicho sea ya formaba parte de la estructura directiva, se hizo fuera de la norma legal. O de menos sostienen, no se cuidaron las formas que marca la reglamentación. Así entonces, Enrrique Hernández se va sin pena ni gloria aún y que se tejen historias que durante su administración, por momentos, lo pusieron en serios aprietos. Otro cambio obligado por ausencia de titular, se realizó en la SEDESO del estado en la que el gobernador nombró, a su amigo y consejero personal Enoc Hernández, cosa que a nadie, estimo, llamó a sorpresa. Y lo digo porque es manifiesta la cercanía de dicho personaje con el que aún manda en la entidad; ahora de que muchos estén en desacuerdo, bueno es ya más personal. Ahora que si tienen o conocen y pueden probar para argumentar en contra de su designación, están en su derecho; es más, en la obligación moral de manifestarlo. Y bueno por ahí uno que otro pero les aseguro vendrán más. Lo que sí puedo aseverar, es que los nombramientos llevan dedicatoria y no dudo que cuando menos, los recién nombrados, seguirán durante el primer año del nuevo gobierno… // 2.- Y quien aun perdiendo ganó, lo consigne reiteradamente fue Raciel López Salazar, quien compitió como candidato del PVEM-PRI a la diputación federal por el distrito VII con cabecera en Tonalá. Y digo que ganó, porque su caminar político lo hizo en calidad de Fiscal General con licencia. (Incluso sostuve que aún y los votos lo favorecieran era cuestión de tiempo para reincorporarse a la Fiscalía). Por su amplia trayectoria, los resultados obtenidos en su desempeño en la procuración de justicia, Raciel no dudo, estará en los planes del próximo gobernador y quedará al frente de la Fiscalía. Por lo que no espero como lo hizo en su momento Juan Sabines, vayan a modificar la Constitución para cambiar al Fiscal. Lo conoce…se conocen…// 3.- Y las fotos con el ganador inundaron las redes sociales; así periodistas de a pie, de a caballo y otros con ranchos y caballos; los que han construido sexenio tras sexenio pequeñas fortunas, las que no se explican al menos resulta impensable, devengando raquíticos sueldos (cuando los ha habido) pero que hoy no sólo “andan” chofer sino que tienen empresas editoriales, restaurantes, tortillerías, constructoras y hasta cantinas. Y todo eso está más que bien y es lícito ¡bravo! Lo que no se vale es mi punto, que estos mismos se la den de puristas del periodismo cuando es sabido que cada tiempo electoral, se asumen y hasta presumen ser parte de un proyecto sabedores que al final, una vez conocidos los resultados, saltarán como pescado enjabonado al plato del ganador. Nomás falta que a esos que ayer madrearon y ahora se alzan con el triunfo, valoren el ejercicio periodismo y no vuelvan como siempre, a caer presas de la lisonja y la adulación, mucho menos ceder al chantaje. Y una vez más aclaro que no generalizo. El cambio insisto, nos incluye a todos…// ¡Me queda claro! Salu2.

