Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

BIENVENIDA LA 4T A CHIAPAS.

Ante las múltiples expectativas, se dio la ceremonia de toma de protesta de Rutilio Escandón como Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, atrás quedó ya el tiempo de Manuel Velasco Coello quien solo tras su curul en San Lázaro desde el plano político nacional seguirá su camino, aunque deja miles de cuentas pendientes con los Chiapanecos.

“Acabo la era de los Tlatoanis y del Protagonismo en Chiapas… Comienza la era del trabajo en conjunto para sacar adelante a nuestro estado”

Definitivamente no haremos leña del árbol caído, simplemente que habrá que mencionar la herencia de este gobierno verde o tras sexenal de lo que dejo juan Sabines Guerrero a Manuel Velasco y que por ello se han arrastrado grandes problemas como el Sector Salud o el del magisterio convulso que a la más mínima provocación sale y toma las calles con la esperanza que les cumplan lo prometido, sin embargo esperemos que con Rutilio Escandón termine el periodo más deprimente en la vida de Chiapas, aunque sin duda no será una tarea fácil.

Buenos augurios se dan para Chiapas, no solo la presencia del presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador en la toma de protesta de Rutilio Escandón como gobernador del Estado, dieron renombre al evento la presencia de todos los sectores desde embajadores acreditados en México, Empresarios de todos los rangos, senadores, diputados, la crema y nata de morena, el gabinete nacional chiapaneco, ex rectores , personalidades de la política, representantes de partidos políticos y todos los ex gobernadores vivos a excepción de dos, de los que aún viven quienes siempre recordaremos por haber dejado a Chiapas en la más completa ruina.

Siguiendo con el evento de este sábado, en punto de las once del día en sesión solemne de la LXVII legislatura local hicieron su entrada al recinto oficial el presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, junto a el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañados por una comisión de bienvenida de diputados locales, quienes escoltaron hasta el estrado a quienes ahora tienen un lugar privilegiado en Chiapas y en México. Así mismo, aunque el presidente Andrés Manuel no expreso ninguna palabra ya que llegó como invitado de honor y en la solemnidad del acto solo se contó con su presencia, este no podía ocultar su felicidad al estar siempre sonriendo, saludando y feliz por la Triunfo de quien desde ayer representa a Chiapas. El único símbolo precisamente fue ese la “V” de la Victoria en señal de si se pudo, que refrendaron desde la más alta representación de Chiapas, lo que arrancó miles de aplausos entre los asistentes.

En un discurso con grandes planes y coincidencias con lo nacional, hablo de los grandes programas para los niños, adultos y jóvenes quienes piensa apoyar desde toda instancia, la generación de empleos , el cuidado de la naturaleza, el tren maya, la carretera San Cristóbal de las casas-Palenque que detonara el Turismo, también se habló de la reducción de 21 a 16 secretarias, de no el derroche de recursos y de la paridad de género al contar con el 50% de su gabinete conformado por mujeres, cosa que alegro mucho a la concurrencia. Aunque un poco nervioso Rutilio Escandòn Cadenas logró tomar protesta y dar un discurso convincente, certero en pretensiones y que agrado a la concurrencia del lugar.

Dato curioso que en la presentación de los invitados a la sala se omitieron los nombres de Willy Ochoa Gallegos como gobernador provisional de Chiapas y de Eduardo Ramírez Aguilar como integrante del Senado, por lo que a materia de colofón y de chiripazo los mencionaron por no dejar como invitados super especiales, lo que rápidamente causo asombro dicha omisión.

El más asediado fue el actual presidente de la CONAGO y gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas, a quien todo mundo le pedía la selfie, sin saber que él era el más emocionado, pero por tomarse una foto con Julión Álvarez, mismo que llegó al evento un poco tarde y que puede decirse era uno de los consentidos de Manuel Velasco. Otro de los gobernadores fue el electo de Tabasco el morenista Adán Augusto López, quien invitaba a más de uno a su toma de protesta este lunes en el vecino estado del “Eden”.

Continuará…

Finalmente: “Estoy seguro que con el apoyo del Presidente de México y la buena coordinación de los gobiernos Federal y Estatal, Chiapas será uno de los grandes beneficiados y formará parte, sin duda, de esta Cuarta Transformación”, lo dijo Eduardo Ramírez Aguilar. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx