Por el momento atravesamos una fase de impugnaciones en el proceso electoral y el presidente el IEy PC dijo que impugnación no quiere decir cambio de resultados, así entonces, como se ven las cosas, los triunfos y derrotas del pasado proceso electoral se encuentran prácticamente consumadas, el que perdió perdió y el que ganó ganó; sin embargo queda un mal sabor de boca por todo lo que implicó la selección de candidatos y los cambios inesperados de última hora, el manoseo a voluntad del que manda y ordena, las complicidades en los altos círculos del poder y el engaño porque en su mayoría los diputados federales ya electos son parte del equipo cercano de Manuel Velasco Coello , hasta el Secretario de Hacienda Humberto Pedrero se disfrazó de indígena y ejidatario con tal de pasar; no faltó también a los que Manuel Velasco cobró traiciones, sobre todo aquellos que coquetearon y jugaron dos cartas pensando que Roberto Albores Gleason iba a levantar, hay varios castigados, pero por el momento la lista de diputados federales pluris o de Representación Proporcional por los MOREVERDES se mantiene hermética no dudo que figuras conocidas pudieran pasar el filtro, pero con todo y que EL INE y los magistrados del Tribunal Electoral ya dieron luz verde a la Senaduría que se encuentra en Manos de Manuel Velasco Coello, hasta el momento los altos círculos del poder verde en Chiapas no han soltado prenda de quienes podrían ser los afortunados o afortunadas, , pero en fin, mientras esto se acaba hasta que se acaba, en Chiapas sigue la mula andando, de tal manera que el Secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro conminó a los poderes que van de salida a redoblar el paso, a cumplirle a la ciudadanía como prometieron el primer momento que llegaron, sólo que para este tiempo ya no hay mucho que hacer, menos si no hay dinero para cumplir, los proyectos se exprimieron hasta la última gota en la campaña electoral, además la derrota de muchos alcaldes y candidatos a este puesto, así como a otros más de representación popular los dejó totalmente desarmados, desarticulados, así que difícilmente podrán hacer eco al llamado de quien se encuentra sacando el último tramo de la política interna de Chiapas, tan es así, que hasta la seguridad anda en crisis, no hay gasolina para las patrullas y la delincuencia está haciendo de las suyas a manos libres, los asaltos en pleno centro de la ciudad le tomaron medida a los encargados de la ley; algunos grupos toman casetas en las carreteras para hacer cobros indebidos, un negocio que proliferó en el sexenio ante la falta de operación política y la aplicación del derecho; las organizaciones también reavivan su actividad, ayer mismo se reportaba que una de ellas tomo por asalto un predio por la Belisario Domínguez en Comitán por lo que el desorden anda desbordado y los llamados del Secretario se están quedando en puros gritos en el desierto, hay esperanza que en cuanto tomen posesión las nuevas autoridades las cosas cambien, pero ya lo dice uno de los refranes populares “ del dicho al hecho , hay un gran trecho” puede que más temprano de lo que se espera llegue la decepción, mientras tanto, a los ciudadanos de a pié no nos queda de otra que seguir soportando la anarquía que crece todos los días. Así las cosas.

De nueva cuenta subrayamos la necesidad de poner manos a la obra en el crucero Comitán-Tzimol- Coca-Cola ya que esta parte de la geografía urbana de Comitán cada vez se torna muy peligrosa, veo muy difícil que el ayuntamiento actual que va de salida logre cumplir con el cometido de ampliar el boulevard hasta la entrada del Hospital Materno y alumbrar todo ese tramo como presumió y prometió en meses pasados, desde la muerte de uno de los que realizaban trabajo en la instalación de lámparas los trabajos se paralizaron y hasta la fecha no hay información si el proyecto continuará o quedará el recurso para la próxima administración, sin embargo, pese a lo que esté ocurriendo es URGENTE que entre los salientes o entrantes, en medio del proceso entrega recepción se tomen cartas para diseñar, proyectar y programar obras que hagan de estos cruceros más seguros para los peatones y también para los conductores porque el registro de accidentes va a la alza; claro está, no hay que descartar tampoco los programas de concientización entre quienes se ponen detrás de un volante, pues ya vimos como caen desgracias familiares por conducir en estado de ebriedad. Ojalá pues que si los que van de salida ya no pueden hacer mucho al respecto, los que van de llegada recojan esta demanda ciudadana y de entrada orientes las pilas para resolver el tema pues no es capricho personal de este servidor, sino el clamor de los comitecos que se les hace difícil y riesgoso transitar por estos tramos carreteros donde frecuentemente se dan los accidentes y también se instalan retenes policiacos pero solamente para hacerles más difícil el día a los ciudadanos de bien, porque los bandidos con todo y retenes se pasean como Juan por su Casa para cometer delitos en pleno centro de la ciudad.

Que el EZLN desmintió a López Obrador de tener acercamientos con éste para resolver el conflicto que el ex presidente Vicente Fox prometió solucionar en cinco minutos, y que también el Vaticano reviró al Presidente Electo quien ventiló a los cuatro vientos que el Papa Francisco estaría participando en los foros de pacificación en México. De plano, ya comenzaron a relucir las mentirillas o la falta de un departamento de comunicación que no le haga pasar por estos tropiezos al Presidente Electo oriundo de Tabasco.

