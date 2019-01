Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

Austeridad ¿política espejo?

Cuando hablamos de la 4T, el tema de la austeridad republicana propuesta e impuesta en el gobierno federal por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pareciera ser que para el resto del país y en particular para los estados que no son gobernados por los aliados de Morena y los de Morena mismo, parecen ser llamados a misa es decir, como las mentadas de madre, el que quiere va y el que no pues no. Entiendo que para los que son gobierno ya municipal o estatal que representan a partidos distintos al del presidente, esos sí ni por aludidos se han de dar con la propuesta republicana lanzada por López Obrador, y bueno nadie podría reprocharles en lo absoluto su accionar ya que en esencia pertenecen a lo que el 1 de julio se propuso cambiar y cuyos artífices de la corrupción y despilfarro del erario, está en su ADN. Pero decía, para los que llegaron con la Cuarta, no pueden pecar de omisos ni hacer como que la virgen les habla y más vale que vayan actuando en consecuencia o de lo contrario, al empezar a deslizar los ordenamientos presidenciales, su tránsito correrá por la siempre filosa navaja de la traición.

Mire que la verdad no sé, por ejemplo, que está haciendo en la materia el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García o en Tabasco Adán Augusto López, menos lo que la Claudia Sheinbaum al respecto realiza en la CDMEX, lo que sí medio sé porque hasta hoy que se sepa no hay un informe, ni evaluación ni estrategia, lo que Rutilio Escandón ha dispuesto y puesto en marcha en Chiapas, decía, no veo ni escuchó ni leo que el gobernador que al igual que los antes mencionados llegaron con el gobierno del cambio, me permitan emitir opinión ni a favor ni en contra de lo que como política espejo en materia de austeridad republicana, está haciendo en su gobierno. Porque y para no ir tan lejos, apenas este martes en la conferencia mañanera, el presidente respondía a pregunta expresa sobre lo que para él significa austeridad en el nuevo gobierno y empezó ilustrando con video de apoyo, la puesta en subasta de poco más de 170 camionetas de lujo blindadas que estaban al servicio de funcionarios públicos, igual que otro tipo de vehículos y motocicletas envidia del propio Harley Davison. Los montos de adquisición en las listas presentadas iban desde el millón, millón y medio hasta la estratosférica de casi ¡7 millones de pesos! De eso se trata la austeridad les insistía el presidente, para remarcar su acento austero al recordarles, nuevamente, la existencia de grandes y lujosas oficinas que hasta en el baño tenían red telefónica. Y les confía; me entero que el director general del Infonavit ganaba ya con todo incluido ¡700 mil pesos mensuales! Y también les adelanta, que al igual que ahora en febrero habrá el remate de esta flotilla de vehículos blindados que será en el aeropuerto de Santa Lucía, de la misma manera en abril y en esas mismas instalaciones, se llevará a cabo una feria de compra venta de aeronaves y dio un número importante de ellas y de lo que se logre recuperar en ambos eventos, los recursos irán directo al tema de la Guardia Nacional.

Ahora bien y no es consejo; sí el “góber Ruti” (¡tómala lambiscón!) por algunas decisiones espejo tomadas a imagen y semejanza de Andrés Manuel ya dijo; no va a vivir en la Casa de Gobierno y ya hasta centro cultural es; sí ya viaja en avión de línea comercial al igual que su jefe político; sí ya advirtió y sentenció que “nadie al margen ni por encima de la ley” y así por el estilo, la pregunta obligada entonces es; mi gober ¿ya vendió o venderá las aeronaves adscritas a su servicio o de menos ya fueron reasignadas al sector salud de seguridad o de protección civil? Digo para saber cuánto se va ahorrar y claro habrá de recuperarse en caso de venderse. Ya tiene usted un inventario de las camionetas y vehículos oficiales (blindados y no) que se tenían asignados a los funcionarios anteriores, pregunto. De ser así ¿qué se van hacer con estos? Cuándo una feria estatal de remates. Ahora y más trascendente estimo, porque cuando el presidente López Obrador dice que con la puesta en marcha de la austeridad republicana, el recorte de privilegios y de salarios de la alta burocracia pero sobre todo del combate a la corrupción, se tendrán recursos suficientes para poner en marcha los programas sociales en el país, léase adultos mayores, jóvenes con futuro, becas escolares, a discapacitados y etc., pregunto; acá en el rancho amado ¿qué ha valorado al respecto? Es más y con esto concluyo…por hoy; el presidente al estar pendiente día a día con el desarrollo del país, nos revela igual diariamente lo que su gobierno ha venido descubriendo sobre el hurto cometido a la nación. Pero no queda ahí cuando sentencia que en su gobierno no tendrán cabida funcionarios sobre los cuales existan dudas razonadas de haber estado involucrados en algún acto de corrupción y advierte también, que quienes no hayan presentado y hecha pública su declaración de bienes (3 de 3) no tendrá cabida en su gobierno; así pues ¿actuará ídem con su presidente? Es pregunta no se esponjen. Así entonces en Chiapas; Austeridad ¿política espejo? Me queda claro.

Ya de salida

La entidad chiapaneca tan rica en folklor, costumbres, fiestas y santos, desde iniciado el año estas festividades de santos patronos y vírgenes no paran. Así inauguramos cada año los festejos con la tradicional Fiesta Grande de Chiapa de Corzo con todos sus santos y de ahí pal real, no paramos todo el año en cada uno de los 123 municipios de nuestra basta geografía multicultural. Y yo me sumo y me asumo como humilde promotor desde mis espacios periodísticos para que esas bonitas tradiciones no se pierdan. Porque esa fiestas nos dan identidad y pertinente pertenencia. Mi reflexión entonces que comparto, no es que dejen de celebrarse sino que se dé un alto al grado de perversión de sus orígenes que sólo se queden en lo pagano empezando por convertirse, no en una fiesta de rescate y preservación de tradiciones en ese maravilloso sincretismo de sus festejos, sino que prevalece el instinto comercial depredador de recursos públicos. Porque en lugar de fomentar el folklor de sus danzas y su música, sus arraigadas costumbres, sus cánticos e incluso la participación de grupos locales, en plena cuarta transformación los presidentes municipales de la bandera partidista que sean, siguen con la brutal parafernalia de darles a sus pueblos pan y circo. Así se gastan millonadas para traer a los grupos y cantantes de moda y no me refiero a ninguno en particular porque cada quien sus gustos. Lo que sí se me hace una aberración, por ejemplo, es que en Mitontic o Chenalhó o cualquiera otro municipio indígena les lleven a la Banda Machos o a La Arrolladora, para amenizar las fiestas de su pueblo ¡carajo! Y así por el estilo, las alcaldías entran en una especie de competencia para ver quién trae al grupo de moda y por supuesto el más caro. ¡Ydaiy! Ya sé que me van a tirar de a loco pero tenía que comentarlo. Ya viene es más ya empezaron los festejos de La Candelaria y van a ver que ahí estará el mismísimo gobernador coronando reinas. Entre tanto Chiapas, se nos va como agua entre los dedos. Para eso me gustaba los de la reversa je…// ¡Me queda claro! Salu2.

