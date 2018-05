Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

Así o más claro

Déjenme por favor a modo de reflexión comentar, a bote pronto, sobre de lo que hoy a Chiapas pasa y por ende a todas y todos los chiapanecos, que no es otra cosa que producto de la obra de la propia sociedad. Una sociedad apática y carente de valores democráticos. ¿Democracia? ¡Sí democracia!, y no me pregunto sobre el significado siquiera etimológico, porque aunque derive del griego demos-pueblo/kratos-gobierno, eso en nuestro país desde lejanos ayeres, pus nomás no existe: “El gobierno de pueblo o mejor traducido; El poder del pueblo” ¡ajá! y como dijo Don Teofilito ¡ni existirá! Y la verdad que esta reflexión, no pretende acabar en genuflexión, digo por obvias razones del tema. Me sorprende por decirlo de modo amable, los cómo, cuándo y porqué, ante tan devastada situación por la que atraviesa la entidad y “conste” que no es de ahorita diría Cantinflas, las y los chiapanecos hemos sido capaces o mejor dicho incapaces, de alzar la voz ante tanto cochinero qué, torno este proceso electoral local, hayamos sido tan omisos peor aún, agachados ante tanta imposición de candidatos y que sería lo de menos digo, ya tan acostumbrados que estamos, sino de que se estén pasando por el “Arco del Triunfo” -expresión coloquial- todas las leyes habidas y por haber. Y vuelvo a citar a Cantinflas; pos apoco me dio tiempo. Y no sólo los partidos sino las autoridades electorales tanto locales como federales, pero sobre todo y de manera más perversa, cínica y descarada, la burda intromisión en lo que va del proceso de parte del gobierno de Manuel Velasco Coello. ¡Desniéguemelo! Ello, secreto a voces, con el único y recochino objetivo de que a su salida, llegué quién llegue “chatos”, su futuro quede bajo buen recaudo. Es decir, impune ante las acusaciones varias que sobre su actuación, al frente del gobierno, se presume o hay visos de presunción, haberse cometido graves actos de corrupción. Al tiempo porque “¡Ahí está el detalle!”

Porque es muy fácil para todos y no generalizo nunca, que desde la mullida postura de los traseros, los valentones de lotería asesten severas críticas a los partidos y ahora en campaña, a los candidatos y que por cierto si usted revisa, es pura machada. Contadas con los dedos de las manos las mujeres que sus propuestas o de menos activismo se leen en redes. Ni hablar. Pero esa, como dijo Nana Goya, es otra historia. Decía, culpar a X, Y o Z candidato de ser el culpable de lo que a Chiapas pasa, es posible que no les falte razón; lo que sí y le pido me ayude a comprender, el cómo insisto, desde sus mullidos asientos giratorios son capaces de culpar a unos y poner a salvaguarda a otros cuando casi todos y la excepción confirmaría la regla, son gatos y perros del mismo costal. Expresión coloquial, no se esponjen. Así el cochinero que hemos visto en todas las fases del proceso electoral, no es sola culpa de los actores políticos, sino que en buena parte y usted juzgará finalmente, todos en mayor o menor medida, somos culpables. Y hasta quizás, solo quizá, en realidad ninguno. Es nuestro sino. Destino.

De todos porque desde la trinchera en que a usted amigo lector le toque actuar, revise si en sus comentarios, en sus pláticas, en sus redes, en sus compartidos, en su WhatsApp tan socorrido, no muestra alguna preferencia. Y claro está bien y es correcto; finalmente de eso trata la “democracia” electoral, al menos. Pero le pregunto y le pido sea honesto al responder, sí su candidato es en verdad el mejor para sacar a Chiapas de su atraso, de su miseria y de su hartazgo. Verá entonces con asombrosa desnudez, que su candidato es igual o peor que a los que injuria, ataca o de menos comparte fake news de su persona. Y concluyo con la siguiente reflexión y autocrítica por cierto; los periodistas o comentaristas en redes les espeto; ¿en realidad creen que sus radicales posturas sobre tal o cuál candidato permea a sus lectores? Déjenme anticiparles una respuesta; NO. Porque mientras, insisto, unos atacan a otros y otros atacan unos y así todos contra todos y todos cortados con la misma tijera del desprecio gubernamental hacia los chiapanecos, les viene valiendo madres si queda Juan o queda Pedro, finalmente de lo que trata es que gane Manuel. Así o saco las manzanas. ¡Me queda claro!

