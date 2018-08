Antes de empezar con esta columneja, quisiera compartirles una noticia que me dio mucha alegría: Carlos Alberto Moreno Guzmán (nadador), y Cristóbal Jordán Guzmán Palacios (entrenador) son el primer equipo Chiapaneco en cruzar a nado el Canal de la Mancha (de Inglaterra a Francia). Carlos no sólo superó 2 veces el cáncer, hoy demuestra que con fe en Dios y disciplina, se pueden lograr los sueños.

Son ejemplos a seguir, la clara prueba de sí se puede. Uno de los más felices con esta hazaña es el hermano de Carlos (y primo de Cristóbal), Tomás Torres, quien de hecho me contó esta historia. Juntos son la inspiración de miles de Chiapanecos que buscan trascender. ¡Felicidades! El esfuerzo siempre tendrá grandes recompensas.

Y justo hablando de desfuerzo y dedicación, ya está en la puerta el regreso a clases, que es algo así como la celebración de Año Nuevo sólo que en esta ocasión los doce deseos y los doce propósitos son de nosotros hacia nuestros capullos.

Queremos que ahora sí este año estudien, lean, saquen buenas calificaciones, que no anden de vagos, que le dediquen más tiempo a las clases que a los amigos, en fin, toda una retahíla de cosas que nomás no se nos hace ver, aunque año tras año lo deseemos.

Como la esperanza es lo último que se pierde, por qué no intenta saber qué piensa su chamaco, del estudio, de la escuela, de la lectura, pregúntele, no hay de otra, pero antes de eso, hágase esas mismas preguntas usted, porque es igualito que con nuestro propósito de bajar 10 kilos, queremos que sea como por arte de magia, pero no hacemos el más mínimo esfuerzo por comer sanamente en nuestra casa, y ni hablar de lo que implica salir todas las mañanas a realizar cualquier ejercicio ¿entonces? cómo pretendemos que suceda.

Algo así pasa con los hijos, nunca les inculcamos el hábito de la lectura, del estudio, probablemente a nosotros tampoco nos gustaba y justo nuestros padres deseaban lo mismo todos los ciclos escolares, el punto es que no vamos a cosechar nada que no hayamos sembrado, pero estamos a tiempo.

¿Cuántas veces se sienta a leer con su hijo? ¿Cuántas veces le pregunta qué vieron en la clase, si tiene dudas, cuál es su favorita, cuál le molesta más, por qué? Y un montón más de cosas que seguramente le ayudarían a entender más por qué el mocoso se fue a tres extraordinarios y por poquito no pasa de año.

No es en el kínder, cuando van a comenzar a lee,r cuando más nos necesitan, curiosamente es en los años posteriores, cuando por cierto menos les podemos ayudar, pero ahí está el reto, en que si bien el chamaco debe tener muy claro que es su futuro, su responsabilidad, su obligación y todos los “sus” que se le ocurran, también los padres tenemos un enorme trabajo de orientación por hacer.

Y no es tanto el exigir, como el ser lo suficientemente inteligentes como para que entiendan los beneficios de que tomen en serio la escuela, y no me refiero a números, a que saquen en todo 10, porque al final del día de eso no se come, sino a que sepan verlo como eso, como el lugar donde pueden equivocarse sin ningún problema, donde pueden definir a qué se quieren dedicar y por qué.

No es un 10 en matemáticas, es el que sepan razonar; no es un 10 en literatura, es que sepan comprender textos; no es un 10 en biología, es que sepan para que sirve y en una de esas son biotecnólogos, es para que entiendan la importancia de la investigación, la documentación, el raciocinio.

En fin, ya se van el lunes, aún nos quedan unas horas para saber qué cuernos estamos mandando a la escuela y para qué. Le deseo suerte.

