Chismorreo Político / Armando Chacón

Anaya afirma que no pactará con Meade

Comenzamos…Las acusaciones en contra de Ricardo Anaya, está teniendo un efecto boomerang. Desde que el candidato presidencial por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano inició su campaña proselitista, ha sido atacado por el equipo del aspirante del PRI a ocupar la residencia oficial de Los Pinos, José Antonio Meade Kuribreña. Lavado de dinero y utilización de su fundación para hacer negocios inmobiliarios ilícitos, así como de su participación en la aprobación de las reformas estructurales son algunas de los señalamientos que se han hecho en contra de Ricardo Anaya, hasta el Presidente del Senado, el “destacado” panista Ernesto Cordero Arroyo, se ha prestado para interponer denuncias penales en contra de este candidato, existe ya una carpeta de investigación en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR. Para sorpresa de muchos (hasta la nuestra), después de las imputaciones para doblegarlo, al terminar el tercer debate -donde como ya es costumbre los participantes utilizan el tiempo para descalificarse, acusarse, con la firme intención de lastimar la imagen de sus oponentes, en lugar de explicar con toda claridad sus propuestas- el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, elevo su popularidad, lo demuestran sondeos que realizaron empresas serias y que se publicaron en los medios de información nacionales y se difundieron en las redes sociales. El jovenazo Anaya se creció al castigo, sacó la casta y ahora tiene más simpatizantes. Un sector importante del PAN lo defiende, lo que falta es que se note el apoyo de los dirigentes del PRD nacional y de Dante Delgado Rannauro, dueño del partido Movimiento Ciudadano. Dicen que “lo que no mata fortalece” y eso es lo que ha sucedido con el candidato de “Por México al Frente”, quien afirma que a pesar de las presiones a que es sometido no pactará con Meade…..Continuamos…Faltan 16 días para las elecciones más polémicas de toda la historia y los aspirantes a los diferentes puestos de elección popular están preparándose para entrar a la recta final. El cierre de campaña en Chiapas del candidato presidencial por “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, está programado para el miércoles 27 de Junio a las 10 de la mañana en el estadio Víctor Manuel Reyna de la ciudad capital. AMLO estará acompañado de Rutilio Escandón Cadenas, candidato a la gubernatura, de los aspirantes al Senado, Eduardo Ramírez Aguilar y Sésil de León Villard, de los aspirantes a una diputación federal, local y Presidentes Municipales. Los responsables del evento aseguran que estarán 30 mil gentes en el estadio, para mostrar el musculo de MORENA. López Obrador es el candidato a la Presidencia de la República que más ocasiones ha estado en nuestra entidad. AMLO sigue en primer lugar de las encuestas y lo sorprendente es que en los sondeos que se han hecho en las universidades públicas y privadas del centro y norte del país, Andrés Manuel aventaja en un porcentaje alto a los otros tres candidatos, en la intención del voto de los jóvenes…..Seguimos…..Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente del Poder Judicial, decidió otorgar un día de descanso a los trabajadores que son jefes de familia debido a la celebración del Día del Padre. Esta es la primera ocasión que se otorga un día de asueto a los padres, y eso ha hecho que el titular del Poder Judicial reciba por parte de los servidores públicos de esa institución, el reconocimiento y afecto. El próximo lunes los que tienen la bendición de ser padres, podrán faltar a sus labores. Con estos detalles Juan Trinidad se ha ganado el respeto de todas y todos los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado y en respuesta están realizando su trabajo con responsabilidad y entusiasmo…Terminamos….En San Cristóbal de Las Casas, todo parece indicar que el actual alcalde y candidato del Partido Verde, Marco Antonio Cancino González, repetirá color y numero. Mariano Alberto Díaz Ochoa, del Partido Podemos Mover a Chiapas se va rezagando y en esta ocasión no podrá lograr ser electo por tercera ocasión. Estos son los dos candidatos más fuertes para disputarse la Presidencia Municipal coleta, los dos han sido alcaldes, conocen todo el municipio, sin embargo Marco Cancino cuenta con el voto de los habitantes de las muchas colonias, de los sectores de la sociedad y de la comunidad de las diferentes iglesias de la gélida ciudad, esa es la diferencia que le da ventaja al actual alcalde. Díaz Ochoa también tiene sus seguidores, pero ahora no le darán el total de sufragios que necesitará para poder regresar a ocupar la silla principal de la Sala de Cabildos. Los demás candidatos no se notan. Pero la última palabra la tienen los propios coletos….

