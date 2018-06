Chismorreo Político / Armando Chacón

Analizan cancelar el debate

Comenzamos…Después de darse a conocer la ratificación como candidato al gobierno de Chiapas de Fernando Castellanos Cal y Mayor, ahora la noticia es el segundo debate que sostendrán el próximo domingo a las 9 de la noche, en las instalaciones del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, los cinco aspirantes a la gubernatura. Los candidatos Rutilio Escandón Cruz Cadenas, de la coalición “Juntos Haremos Historia”; Roberto Albores Gleason por el PRI-Panal; José Antonio Aguilar Bodegas de “Por Chiapas al Frente”; Fernando Castellanos Cal y Mayor, por la candidatura común por los partidos PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido y Jesús Alejo Orantes Ruiz, candidato independiente, deberán exponer la manera de como enfrentarán y la estrategia para resolver la problemática que padecemos los chapanecos y que casi ha paralizado la economía en nuestra entidad. De acuerdo a la Comisión Provisional de Debates del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), los temas que discutirán los candidatos en el segundo debate son: Economía, y de ahí se derivan los subtemas: deuda pública; empleo y salario; inversión; desarrollo sustentable y sectores productivos. Y el tema Sociedad, con subtemas como: combate a la pobreza; seguridad pública y procuración de justicia; minorías y grupos vulnerables; salud y seguridad social y educación, cultura y deporte. Es importante recordarles nuevamente a los cinco candidatos que el debate es una oportunidad para exponer su proyecto de gobierno, su oferta política, demostrar que son la mejor opción que tenemos los chipanecos para que a uno de ellos le otorgamos nuestro voto, para convencernos y no utilizar ese escenario para lanzarse ofensas, acusaciones con dolo. Todo debe ser con respeto, no es un circo para que el respetable público se divierta, seriedad para evitar contaminar aún más la atmósfera electoral. Los cinco candidatos deben ser claros en sus exposiciones y sus respuestas. En esta ocasión los moderadores serán de lujo: Sandra de los Santos, Cesar Cancino Kassab y Miguel Ángel Osio Trejo, profesionales de la comunicación, expertos, con experiencia. Sin embargo el IEPC analiza posponer este segundo debate debido a observaciones que ha hecho la Secretaria de Protección Civil y de la Secretaria de Seguridad Pública, el argumento es que no existen las condiciones de seguridad, los maestros podrían violentar el evento. Que no existe otro lugar donde se pueda llevar a cabo ese evento?, es necesario cancelar ese ejercicio democrático?, que pasará entonces el día de las elecciones, las cancelarán también por miedo al magisterio?. Son preguntas que exigen respuesta….Seguimos…En el IEPC analizan realizar tres simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para checar su efectividad y su Proceso Técnico Operativo y esto lo harían durante los tres domingos antes del día de la elección, lo que significa que deben empezar inmediatamente. Las elecciones para gobernador y alcaldes serán muy competidas, la empresa responsable del PREP debe estar preparada para que no se les caiga el sistema y con eso la sospecha de un fraude electoral. El día uno de Julio será la “noche que nadie duerme”, ya que los dirigentes de los partidos políticos, los contendientes, los equipos de campaña, los simpatizantes de las y los candidatos, los periodistas, están a la espera de los resultados preliminares, que dan una señal de los resultados oficiales. Ahora la tecnología está tan adelantada que todos los representantes de los institutos políticos, de los candidatos, al terminar de contar los votos en las casillas, en celular toman la foto y la envían a los comités estatales, a las y los contendientes, de esa manera los partidos tienen el resultado casi de inmediato, información que aprovechan para declararse ganadores antes de que el famoso PREP suba a su pagina el avance de la información. Es necesario que los Consejeros Electorales, los dirigentes y los representantes de los institutos políticos, los comunicadores conozcan la manera en que va a trabajar el PREP el primero de Julio y en caso de encontrarse alguna falla, podría resolverse con la debida anticipación para dar la certeza que los ciudadanos reclaman. No vayan a salir también a informamos que esos ensayos no se pueden realizar por temor a las acciones del magisterio federal…..Terminamos…..Pasaron casi dos meses para que Tuxtla tuviera Presidente Interino. Carlos Molano Robles asumió oficialmente la alcaldía coneja….

