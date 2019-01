Chismorreo Político / Armando Chacón

AMLO realizará gira de trabajo en Chiapas

Comenzamos…Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, acompañado del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, estará de nueva cuenta en tierras chiapanecas a mediados del próximo mes de Febrero. Una de las acciones será la entrega de tarjetas de pensiones para adultos mayores por parte del gobierno federal, esta fue una de las ofertas de campaña del actual mandatario. El Jefe del Poder Ejecutivo de la nación, dicen, que tendrá además, reuniones de trabajo con organizaciones productivas…..Continuamos…Estaba muy comentado el hecho de que el Senador de la República, Noé Fernando Castañón Ramírez abandonaría las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya lo hizo. El chiapaneco Castañón militó en ese instituto por más de diez años, logrando ser diputado local, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas durante el periodo 2012-2015, en ese tiempo también fue elegido Coordinador de la Región Sur Sureste de la Comisión de Gobierno de la COPECOL (Conferencia Permanente de Congresos Locales), Presidente del Comité Directivo Municipal y ahora Senador, siendo el único que no rindió protesta el 28 de Agosto del año pasado en la Cámara Alta, debido a que un día antes había sido detenido en el estado de Nuevo León por elementos de la policía para responder a la demanda que en su contra interpuso su ex esposa por haber cometido violencia en contra de ella y de haberle quitado a sus hijos. El proceso judicial fue difícil para ambas partes, tiempo que Castañón Ramírez no recibió ningún respaldo por parte de su partido. A finales de Octubre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó al presidente del Senado tomar protesta al senador electo, Noé Fernando Castañón Ramírez. El partido tricolor continuo marginando al chiapaneco, nunca lo llamó a las reuniones parlamentarias que antecedían a las Sesiones, no fue convocado a ninguna reunión en la sede del PRI y fue eliminado de las listas de los Consejeros Políticos, el desprecio de la dirigencia del CEN hacia el Senador Chiapaneco, fue notoria. La disciplina tiene un límite y Castañón después de soportar las ofensas de sus compañeras y compañeros, tomó la determinación de renunciar a ese instituto político. Lo que significará un senador menos para el grupo parlamentario del partido tricolor y uno más para el partido MORENA, partido al que se afiliará el chiapaneco, para que desde su Curul impulsar la Cuarta Transformación, propuesta presentada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador……Seguimos….Continuando con su apretada agenda de trabajo, la Presidenta del Poder Legislativo, Rosa Isabel Bonilla Hidalgo sostuvo una reunión con al alcalde de Socoltenango, Javier Mazariegos Guillen. El edil expuso las necesidades urgentes de la población como educación, infraestructura y salud. La diputada Presidenta conocedora de la situación por la que están atravesando los Ayuntamientos después de que los ex alcaldes dejaron en total abandono a sus municipios, se ha comprometido a gestionar reuniones con los titulares de las dependencias para que los Presidentes Municipales puedan exponer sus prioridades y sean atendidas. En materia de salud Rosa Isabel Bonilla, ha demostrado su preocupación y se ha preocupado desde el momento en que asumió la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, realizar las gestiones necesarias para que los servicios de salud y medicamentos lleguen a los enfermos que se encuentran internados en los hospitales públicos o clínicas. Las reuniones continuas que ha sostenido la Presidenta del Poder Legislativo con el titular de la Secretaria de Salud, José Manuel Cruz Castellanos han sido para buscar alternativas en la solución del desabasto de medicamentos, situación que dejó en completo abandono la anterior administración gubernamental. El apoyo que han recibido de parte del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para abatir este problema ha sido de vital importancia, poco a poco se ha ido restableciendo la calidad en los servicios médicos y el abasto de medicinas y material, porque la salud es el principal medio para elevar la calidad de vida de los chiapanecos. Las y los diputados federales chiapanecos deberían de preocuparse por gestionar los recursos necesarios para la entidad, ya que fue devastada en el sexenio anterior. Esa es la obligación de nuestros representantes populares, luchar en Tribuna para que Chiapas cuente con presupuesto para poder enfrentar y resolver las carencias de la población. Uniendo esfuerzos los chiapanecos que tienen Curules en la Cámara Alta, Baja y Congreso del Estado es la manera de apoyar al Ejecutivo para combatir el rezago social en todos los rincones de la geografía chiapaneca…..Terminamos….Los corruptos ex secretarios de Educación en el sexenio anterior, solamente sirvieron para impulsar los desmanes que hacían los estudiantes de las diferentes escuelas normales y los sindicatos magisteriales. En infinidad de ocasiones las oficinas de la Subsecretaria de Educación Federalizada fue quemada, arrasada para borrar toda evidencia irregular y las oficinas centrales tomadas, cerradas y los funcionarios amarrados, golpeados, humillados, mientras el titular de esa dependencia despachaba en una oficina alterna, escondido. Comentan los empleados que las plazas se distribuían entre familiares de servidores públicos y normalistas que se prestaban a ocasionar atracos. Esa costumbre quedó arraigada en la SE, ahora Rosa Aidé Domínguez Ochoa titular de esa importante Secretaria, tendrá que terminar con esa corrupta practica…..De Salida….La agrupación “México Libre” que encabeza la ex candidata a la Presidencia, Margarita Zavala y Felipe Calderón Hinojosa ex Primer Mandatario, están recabando miles de firmas, pero en su contra, los ciudadanos exigen a través de rúbricas que las autoridades electorales no se presten al juego de la familia Calderón Zavala……

