Alto a la contaminación y tala en Coita

En Chiapas, los principales enemigos del medio ambiente son los propios presidentes municipales quienes, omisos y neófitos en el tema, cometen un sinnúmero de arbitrariedades que van desde la tala de árboles y los malos manejos en la recolección de basura hasta el encubrimiento en la severa contaminación a mantos freáticos y afluentes: el caso Proactiva en Chiapas es un claro ejemplo de ello.

En el caso de los ayuntamientos, el tema del medio ambiente en la entidad es por demás delicado y ha terminado supeditado a los intereses particulares de unos cuantos o a la ignorancia, que es lo peor. No hay forma en que los alcaldes entiendan que el daño es irreversible y que a largo plazo, todos, incluyendo a ellos y sus familiares, nos terminará pasando el pago de facturas con un costo muy elevado: lo hemos visto en diferentes zonas del país y el mundo entero.

Denuncias y denuncias llegan sobre este tipo de problemas y a ninguna autoridad parece importarle esto. Ahora fue el caso del municipio de Ocozocoautla donde señalan que se ha dado una tala desmedida y la Dirección del Medio Ambiente debería explicar a qué intereses obedece, que en vez de podar a los árboles, si el caso fuesen las hojas que la ignorancia los lleva a ver como basura, los estén despedazando y tirando sin explicación alguna.

En lugar de andar derribando árboles a diestra y siniestra, el alcalde Alfonso Estrada debería estar preocupado por dos temas principales: el arroyo contaminado que prometió atender de forma inmediata en cuanto llegara al poder y el tema de la reserva natural del cerro Meyapac, que sigue en riesgo y bajo la mira de ciertos intereses que quieren talarlo para dar paso a una serie de naves de comercio: tema que, de darse, representa un riesgo latente de deslave y que en el trienio anterior movilizó a los ciudadanos que sindicaron como parte del problema al ahora edil de Tuxtla, Carlos Morales Vázquez, quien entonces se desempeñaba como secretario del Medio Ambiente.

A eso se le deben sumar los focos rojos por la basura que siguen tirando a orillas del libramiento sin que el ayuntamiento local se ocupe del tema y del que se ha señalado puede derivar en un serio problema de contaminación en el agua que le llega a la ciudadanía, misma que se filtra precisamente en el área del Cerro Meyapac arriba mencionado.

Si bien la ciudadanía tiene gran parte de culpa en esta práctica tan vil, es obligación del ayuntamiento coiteco el velar porque esta mala costumbre se les quite fincándoles multas y sanciones fuertes a quienes reincidan o no obedezcan lo que se ande. Sin embargo, parece que aún no les cae el veinte de nada y siguen durmiendo el sueño de los justos.

Digo pues, que valga algo la inversión de esos 5 millones de pesos que sus mismos colaboradores presumen (ya pasados de copas en las cantinas como para mostrar que tienen poder adquisitivo) pagaron a los magistrados de la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder de La Federación para que fallaran a su favor, más los otros buenos millones que dicen ellos (sabrá Dios si es cierto o no) que le entregaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado que terminó dándole el gane luego de que los comicios fueron impugnados.

Por el bien de los ciudadanos de Ocozocoautla es indispensable que se tomen cartas en el asunto y que alguien le diga ya al alcalde que debe ponerse a cumplir con sus compromisos de campaña y que no todo quede como notitas mediáticas, como ahora que el municipio fue sede estatal del Curso L280 de la Subordinación al Liderazgo, coordinado por la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Protección Civil.

Que recuerde que a escasos días de tomar el poder dijo que se estaban “viviendo tiempos difíciles debido al calentamiento global” y que “tenemos que contrarrestar sus efectos negativos, por tal motivo exhortó a la sociedad a que contribuya con el cuidado del planeta”. ¡Uff! Bien contrario a su discurso, pues, ahora él avaló la tala y se mantiene sin escuchar los llamados y las molestias de los ciudadanos y con su compromiso con el calentamiento manda tirar árboles.

Alcalde (¡Pofavó!) no olvide que se debe a su pueblo, que el poder es efímero y que le recordarán acorde a lo que deje de hacer y que en pocos cien días es mucho. ¡Es cuanto!

Manjar

Tanta bulla porque Noé Castañón Jr se va del Partido Revolucionario Institucional. Como si algo hubiese aportado a ese instituto el senador metido a la fuerza y cuyo máximo aporte fue el escándalo personal y su soberbia. Pobre Movimiento Ciudadano si le está dando cabida a vivales como este que ahora se autodenomina independiente. Se les olvida que quien desarmó el Comité Ejecutivo Municipal del tricolor en la capital Tuxtla Gutiérrez fue Noecito, a quien nunca le interesó más que las canonjías y vivir incrustado en el poder que su papá le regaló (ya ahondaremos). En nada ayudó la presencia de Castañón Jr al PRI y en nada ayudará a los “naranjas” si ahí se cobija. Aunque entiendo la filosofía de Dante Delgado: un hombre acostumbrado a encumbrar vividores y la Nena lo sabe, y por ahí va Noé. #VidaDeMirrey // “Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado.” Voltaire. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro El periodista y el asesino de Janet Malcolm y el disco The Joshua Tree de U2. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

