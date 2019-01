Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena

Alerta Roja: Denuncian contaminación de carne bovina y porcina en la Costa de Chiapas.

En la Costa de Chiapas, tendrá mucho trabajo que hacer la Secretaria del Campo y el llamado Comité de Fomento Pecuario, en relación a las denuncias públicas sobre la contaminación de la carne que consumimos los seres humanos, y que podría ser fatal para la propia vida ´por la enfermedades de la brucelosis y la tuberculosis, que son infecciones bacterianas que se transmite de los animales a las personas (la mayoría de las veces, por carne descompuesta, a través de la leche, el queso y otros productos lácteos sin pasteurizar).

Desde hace un par de años, las denuncias públicas han sido insistentes y un caso muy peculiar es el escenario que se vive con el rastro municipal de Mapastepec, que es la que viene surtiendo la carne bovina y porcina que se consume en Tapachula, lo curioso de todo este asunto, es que esta “internación de carne” a esta puerta del país, es totalmente ilegal e indebida, porque no se ajusta a las normas sanitarias que marcan las leyes federales, además que se duda de la procedencia del ganado, que no se sabe de dónde viene, si es robado o sencillamente no cuenta con las tarjetas de sanidad para su venta humana.

En Tapachula, desde hace años, se viene denunciando estas actividades ilícitas, muy en especial este rastro municipal de Mapastepec, denuncias que han llegado a la Secretaria del Campo, y la misma Fiscalía contra el Abigeato, pero no han tenido respuesta, se hace como que se trabaja en el caso de la denuncia pública, pero el tiempo logra que no se aterrice y nunca se le dé una solución al problema, pese a que se encuentran en la plataforma de la polémica, la misma vida humana.

Consumir carne de animales enfermos, es grave, sobre todo por la brucelosis y la tuberculosis, que han cobrado vidas en lugares donde la atención medica aún no llega como debiera de ser, pero vivir en esta época moderna con un “Consumismo” de carne que no sabemos de su origen, que se mata en un rastro fuera de una ciudad, -prácticamente proveniente de otro municipio- que no cuenta con un estudio previo sanitario, sí que deja en la infección a cientos de miles de ciudadanos de Tapachula, que podrían estar enfermándose.

Es preocupante este tipo de denuncias públicas, porque solamente de pensar que la carne que se consume en Tapachula, no sabemos si está infectada o es una carne robada la que ingresa a los mercados locales, para posteriormente vayan a parar para su consumismo a las viviendas de la gente.

Hay pruebas contundentes que se han presentado en la Secretaria del Campo y el sector salud de Chiapas, desde el sexenio pasado y nadie le ha hecho entrada, los servidores públicos responsables de vigilar esta sanidad o este flagelo de robo de ganado, se convertían en cómplices y nunca se llegó aterrizar para solucionar el problema. El fantasma de la corrupción se hacía presente, y el “dejar hacer, dejar pasar”, eran las fórmulas mágicas para que no se le diera solución al caso de consumir carne de animales contaminados.

Actualmente el nuevo gobierno de la Cuarta trasformación, tiene un compromiso social más consiente y lo sabe el pueblo, por eso tiene la Secretaria del Campo y el sector salud de Chiapas, actualmente la responsabilidad de estudiar estas denuncias que por ahí han de estar “engavetadas”, inclusive del delito de robo de ganado, para darle respuesta a una postal de absoluto peligro para la vida humana.

Ha habido casos de intoxicación y se ha hecho público, por este tipo de alimentaciones carnívoras que no cuentan con “vigilancia sanitaria”, pero no sea de malas que este tipo de actividades que deben de ser salubres, la gravedad de la intoxicación vaya al peligro de muerte.

Corremos traslado a la Secretaria del Campo y a la Secretaria de Salud, para asumir esta encomienda pública con responsabilidades y compromisos más serios, y que se abra una investigación real de todo lo que gira alrededor y no solamente en Tapachula, sino por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal, del estado actual que guardan los alimentos que consumimos los Chiapanecos en materia de ganado bovino y porcino.

Un caso de primerísima línea en materia del campo y salud en Chiapas. En fin.

El gobernador ratifica mejorar las condiciones de las escuelas públicas como una tarea inmediata.

En el municipio de Acala, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, este fin de semana, inauguró el domo de la Escuela Primaria “República de Brasil”, donde ratificó su compromiso con la educación de los chiapanecos en todos los niveles, en unidad con los trabajadores de la educación, para la formación de las presentes y futuras generaciones. Escandón Cadenas enfatizó que durante su gobierno habrá un fuerte impulso a la educación, así como al mejoramiento y equipamiento de las escuelas.

El mandatario resaltó que es una tarea inmediata mejorar significativamente las condiciones de las escuelas públicas, que cuenten con instalaciones dignas y que se atiendan de manera prioritaria los asuntos más urgentes. Asimismo, señaló que en el marco de los programas integrales de desarrollo que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se otorgarán becas y capacitación laboral a jóvenes que hoy no tienen la oportunidad de estudiar ni de trabajar, asimismo, a los estudiantes de escuelas públicas del nivel medio superior.

Mencionó también el programa “Barriguita llena, corazón contento de regreso a casa”, que se pondrá en marcha en los municipios más marginados, a través del cual niños y niñas de centros escolares públicos de nivel primaria, regresarán a su hogar después de haber comido en su escuela.

El titular del Ejecutivo estatal puntualizó que para lograr una educación de calidad en la entidad, acorde con la política federal, se impulsará la educación para todos, desde la educación básica hasta la universidad, se mejorarán las condiciones materiales y educativas de las escuelas y la infraestructura física, lo que traerá como consecuencia, el mejoramiento de las condiciones laborales de las y los docentes, y de acceso al alumnado. Así las cosas.

Senador Ramírez reconoce trayectoria de Fiscal.- En la capital del país, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció en Alejandro Gertz Manero, a un hombre de gran inteligencia, larga trayectoria política y con amplias virtudes para desempeñar la función de Fiscal General de la República. Esto luego de que el pasado viernes, el pleno del Senado de la República, en el marco del primer periodo extraordinario de sesiones, ratificó y tomó protesta de Ley al ex encargado de despacho de la otrora Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, como Fiscal General de la República, por un periodo de nueve años. Ramírez Aguilar señaló que al ser el primer fiscal en la historia del país, deberá dejar un amplio precedente en la defensa de las y los ciudadanos que han sido víctimas de algún tipo de delito, respondiendo al llamado que la nación demanda en los tiempos actuales. Agregó que durante las comparecencias, uno de los puntos a destacar fue la propuesta de Gertz Manero de romper con un sistema de justicia que ha sido diseñado para servir al poder y no a los ciudadanos. Dixe.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx