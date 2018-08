Código Nucú / César Trujillo

Alcaldes, promotores del caos

Los alcaldes en San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, Marco Cancino y Mario Antonio Guillén Domínguez, respectivamente, son dos personajes perversos bajo un gobierno inoperante. Se cierran ante los llamados para atender las diferentes demandas sociales y cuando una “tragedia” los alcanza terminan emitiendo panfletos burdos e inservibles, en donde anteponen llamados enérgicos y exhortos para que prevalezca la paz, misma que, en muchos de los casos, ellos mismos quebrantan a través de sus brazos operadores de choque: grupos que se prestan al derramamiento de sangre y a cometer ilícitos sin terminar de entender que son sólo usados como carne de cañón y que, al fin de cuentas, los muertos los sigue poniendo el pueblo al que también pertenecen.

Ejemplos, en este trienio que está a punto de terminar bajo el imperio de la ingobernabilidad verdeecologista, abundan. Lo hizo Marco Cancino en San Cristóbal de Las Casas cuando aprovechó la coyuntura del movimiento magisterial, y la represión que éstos sufrieron, para entrometer a un grupo de choque que le permitió que se quemaran y desaparecieran documentos del área administrativa de varios años atrás, incluyendo el suyo, dejando sin posibilidad una auditoría que había sido solicitada por la ciudadanía en donde se exhibirían las anomalías que se han cometido en contubernio con el mismo gobierno del estado.

Esa actitud frívola de Marco Cancino sigue ponderándose con la permisibilidad de la inseguridad que impera en el municipio en donde asesinan a cualquier persona a plena luz del día, sin que nadie haga nada al respecto. El caso del taxista cuyo pecado fue exigir que le pagaran un daño a su unidad al toparse con un grupo que ha sido señalado, según los propios taxistas, como bélico y trasgresor de la ley en repetidas ocasiones, al grado de que han causado un sinnúmero de problemas y nadie les ha dicho nada, es muestra palpable de lo que señalo. Es más, hay un video en donde se ve a uno de ellos dejando caer una piedra a la cabeza del conductor cuando estaba ya sin poder defenderse, tirado en el suelo, y hasta ahora ese sujeto homicida sigue bajo el cobijo de la impunidad.

Y sin necesidad de revisar más atrás tenemos el caso en Comitán en donde antier se enfrentaron dos organizaciones sociales con un saldo rojo ante la apatía del gobierno municipal. Así, mientras que el Ayuntamiento del señor Fox se deslinda y condena los hechos de sangre en un comunicado demagogo e inservible, varias voces del mismo municipio sindican al ayuntamiento como el promotor de dicha masacre (¡vaya cosa!). Una organización que protestaba fue reprimida por otra de forma violenta sin que la Policía Municipal interviniera, lo que derivó en un hecho de sangre que se saldó con más de cinco muertos y tres decenas de heridos, es la nota estatal.

Pero hay un trasfondo cuando varias personas oriundas del pueblo de don Belisario Domínguez aseguran que los atacantes fueron enviados por la gente del propio alcalde en venganza porque la organización que se manifestaba había dado la espalda al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los comicios 2018, instituto político con el que el señor Fox buscaba la reelección y así seguir manteniendo vigentes sus cotos de poder y todo el despilfarro de dinero que tienen hasta la fecha y en el que hasta la “primera dama” ha gozado con sus viajes a Disneyland (documentado está en esta misma columna tiempo atrás).

Los hechos y declaraciones de muchas personas señalan que la organización que fue vapuleada, hasta con armas de fuego, votó por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo cual ocasionó el encono y la ira del alcalde comiteco que vio la oportunidad de vengar lo que consideró una “alta traición”. Los resultados de la agresión pululan por las redes en notas y videos, dejando a Comitán de luto y mostrando la frivolidad de un presidente municipal que lo único que le interesa es el poder por el poder y ahora que se va sólo quiere que se la pague quien sea, ¿o no?. Pero no es nada nuevo, porque ya antes el buen Fox tuvo altercados en su gobierno, como cuando uno de sus esbirros salió tirando garrotazos y agredió a los manifestantes (descalabró a varios) y nada pasó al respecto, más que la protección a los agresores.

Sin embargo, este actuar no es exclusivo de estos dos presidentes municipales. No. Lo mismo han hecho los ediles en Yajalón, Chilón, Tila, Frontera Comalapa, Ocozocoautla, Berriozábal, Cintalapa, Tapachula, Simojovel, Bochil y cuanto municipio se le ocurra. Lo alcaldes ponderan como estandarte la cerrazón y la apatía de sus gobiernos ante su incapacidad al frente de la administración pública la cual desconocen, causa que tiene hoy a Chiapas sumido en un problema terrible de falta de obras de impacto y con adeudos millonarios. Por eso, ojalá y ahora que en San Cristóbal y Comitán ganó Morena las cosas cambien para bien. Los dos municipios requieren salir del caos en el que los tienen Cancino y Fox. Así como Chiapas requiere de un cambio urgente. Ya veremos.

Manjar

El secretario general de Gobierno en Chiapas, Mario Culebro, lo único que sabe hacer es condenar los hechos y afirmar que no hay nada que justifique la violencia cada que se da un conflicto con saldo rojo. Y sí, en eso tiene razón, porque ésta no debería de existir si las leyes se aplicaran y si el estado de derecho se ponderara. Si hiciera su trabajo y si los aparatos de justicia no se torcieran a favor de unos cuantos. #LosHanRebasado // La recomendación de hoy es el libro Croniria de Raquel Lanseros y el disco Give ‘Em Enough Rope de The Clash. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx