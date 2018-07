Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

AGRADECIMIENTO A FISCAL GENERAL POR DAR ATENCIÓN INMEDIATA A DEMANDAS DE CAMARONEROS DE LA COSTA

Luego de sostener una reunión con líderes de diversas organizaciones y comercializadoras importadoras y exportadoras de Camarón, encabezadas por Lorenzo de Paz Toledo, Olga, Jorge Ordoñez Santiago, Rito Ordoñez Trujillo, Elías Naturi Gamboa, Verónica Ordoñez Trujillo, Erika Gómez Villanueva, Arely Rivera López, Daniel Villatoro, Lizbeth Rizo, y Andrea Barahona Hernández, el fiscal general Raciel López Salazar adujo “estamos aquí reunidos para escuchar sus demandas y planteamientos, todo lo que se pueda solucionar lo haremos y que esté al alcance de nuestras posibilidades y territorio jurisdiccional”. Los empresarios camaroneros, por su parte manifestaron su suma preocupación por la inseguridad que se da en otros estados de la republica donde han sido víctima de la delincuencia organizada. Lorenzo de Paz, presidente de la comercializadora Cabeza de Toro, en su participación reseño que en el tramo donde se encuentra la caseta de cobro de Amozoc Puebla los amantes de lo ajeno o la delincuencia organizada le han secuestrado y robado contendores cargados de Camarón con valor aproximado de más de 3 MDP, sabemos que no está en su jurisdicción sin embargo teníamos la urgente necesidad de que nos escuchara para ver cómo nos puede apoyar, porque ya estamos al borde de la quiebra. seguidamente la señora Olga Hernández Grajales, cooperativista detallo que de igual forma hace pocos días en el tramos de Sayula varios encapuchados se apoderaron del camión donde transportaban Camarón con destino a la ciudad de México, dejando un saldo de una persona herida que era el chofer que tripulaba el camión que fue hurtado. Por su parte la señora Andrea Barahona, detallo ante el fiscal general de justicia que existen un sinfín de casos como los que se le acaban de mencionar entregando a la vez varias denuncias que han presentado en los estados de Pueblo Veracruz y Oaxaca, ya que es en esos tramos carreteros donde se ha dado la mayor incidencia de robos de tracto camiones y contenedores que transportan camarón hacia el DF. De la misma manera el famoso Chavalo detallo que ya es imposible enviar sus productos por carretera, “le hemos buscado modo –dijo- en diversos horarios tratamos de enviar nuestro producto, pero ni aun así hemos logrado burlar a la delincuencia organizada la cual siempre nos roba nuestros camiones”. Nuevamente Doña Olga Hernández al tomar la palabra enfatizo, quiero aprovechar para darle un afectuoso saludo de parte del padre de paredón nos dice que es usted una persona muy amable, gentil y con donde de gente que sabe escuchar a la gente necesitada y así lo estamos comprobando, pero aprovecho esta reunión también para solicitarle que tenemos un problema complejo que está afectando a una familia entera y ya lleva años, la verdad es una injusticia. En su momento el Fiscal General Raciel López Salazar, señalo, es preocupante la situación de ustedes amigos vamos a ver qué podemos hacer y seguro no está en nuestra jurisdicción, pero no podemos quedarnos cruzados de manos dejando que la delincuencia organizada siga haciendo de las suyas, inmediatamente el fiscal llamo a su secretaria Jaqueline a quien le pidió que lo comunicara con un alto mando de la PGR en la ciudad de México y también inmediatamente mando a traer al fiscal de asuntos relevantes de esa fiscalía Adulfo Chacón a quien le instruyo se comunicara con el comandante de la policía federal para poder buscar una estrategia y hacerle frente a la delincuencia organizada. Más Adelante el abogado de los chiapanecos asentó, también halara con mis homólogos de los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca para que le den seguimiento mediante sus fiscales a las demandas y denuncias que han presentado en esos estados hermanos, vamos a buscar una alternativa de solución, tenemos que dar fin con la delincuencia organizada que les está afectando –dijo- mientras que su secretaria Jaqueline le acercaba un tarjeta informativa donde le decía que el titular de la OPGR no podía atender su llamada porque estaba en un evento y precisamente en ese instante tenia tomado el micrófono, sin embargo el fiscal Adulfo Chacón logro comunicarse con el de la policía federal a quien vía celular el fiscal general López Salazar le detallo el caso de los camaroneros afectados. A ver amigos, continuaba el funcionario estatal, vamos hacer un escrito donde van a firmar todos ustedes y les vamos anexar todas las denuncias que han interpuesto en los diferentes estados de la república, y yo mismo lo voy a llevar a la ciudad de México a la PGR, a la policía federal y hablare con mis homólogos fiscales para que también se involucren en este tema, en esos momentos los aplausos no se dejaron esperar y los cooperativistas importadores y exportadores de camarón se pusieron de pie aplaudiendo la reacción inmediata y sobre todo la atención esmerada por parte del fiscal Raciel López Salazar. Acompañada de la fiscal Susana que todo el tiempo estuvo tomando Nota, el fiscal general enfatizo, Bueno ya quedamos aquí el Fiscal Adulfo Chacón se encargara de hacer el escrito y ustedes se encargaran de recabar las firmas y yo lo llevare a la ciudad de México y buscare que sean recibidos por el titular de la PGR y el de la Policía Federal, quedamos todos bien adujo, al mismo tiempo que dio las instrucciones a sus colaboradores. Casi terminaba la reunión cuando al señora Barahona, comentó “Oiga y con el problema complejo que le hemos señalado de allá de Tonalá que va a pasar”, sin tanta alharaca el fiscal López Salazar expuso, “ya hemos estudiado ese caso y hay razones de sobra para solventarlo, a ver Doña Susana como va ese asunto del amigo de Tonalá, inmediatamente la fiscal Susana, un poco agripada y con tos, respondió, es cierto si hay solución a ese problema. Prontamente el responsable de la justicia en esta entidad pregunto, cuando queda resuelto, un poco meditabundo la fiscal Susana, no respondía por su fuerte gripe, cuando el fiscal le dijo, este viernes es factible sí o no, lo que la fiscal respondió, claro este viernes ya quedara solucionado, Lo que provoco que se dejara escuchar una cascada de aplausos a favor de los funcionarios de la fiscalía general del estado. Seguidamente el fiscal se despidió de los empresarios camaroneros en medio de agradecimientos y aplausos… Esto demuestra que cuando se quiere se puede, cuando hay voluntad por resolver las cosas todo se puede, así es que he aquí un ejemplo de servidor público que sabe dar respuesta a las demandas de la sociedad…sin comentarios

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

El rector de la UNICACH, Rodolfo Calvo Fonseca, subrayo que con el fin de mejorar los servicios de gestión administrativa para docentes y alumnos, las direcciones de Investigación y Posgrado, Evaluación y Planeación y Administración, brindaron capacitación integral sobre el proceso de gestión del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP). Agrego que, durante el desarrollo del curso impartido a unos 25 gestores administrativos…ver para comentar…tras acudir a inaugurar la obra de pavimentación de calles con concreto asfaltico en la colonia “Nueva 18 de octubre”, el presidente, Neftalí Del Toro Guzmán, recibió manifestaciones de agradecimiento y cariño por parte de los colonos de ese núcleo poblacional. Más 33 años, los habitantes esperaron que una administración le apostará a la construcción de las calles de esta colonia, hasta que, por fin, el gobierno municipal del edil, Neftalí Del Toro Guzmán escuchó y dio repuesta a esa añeja demanda. Cabe destacar que esa obra refleja una importante inversión millonaria perteneciente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2018, consistió en la construcción de pavimentación de calle Hidalgo con concreto asfaltico de 7, 626.00 m2; 1, 372.68 m3 de Sub base; 1,143.90 m3 de base hidráulica, entre otros detalles técnicos…sin comentarios

Los integrantes del MNE, organización civil de Izquierda celebro el reconocimiento de la sociedad chiapaneca, al votar para gobernador a favor de Rutilio Escandón Cadenas, mismo que cuenta con el respaldo de dicha agrupación, “que cada día crece y se fortalece bajo nuestro liderazgo y representación en el Estado”. El dirigente de la agrupación de izquierda Estatal Agustín Bonifaz Herrera, señalo que el Movimiento Nacional por la Esperanza, ha hecho historia ya que formamos parte de esa gran columna y la gran estructura que trabajó para que el Dr. Rutilio Escandón Cadenas ganara las elecciones…sin comentarios… directivos de la unidad de salud del hospital Rafael Pascasio Gamboa aclararon que no hubo desatención y se procedió conforme a los protocolos médicos en el caso de una mujer embarazada la cual se dio a conocer en redes sociales en el sentido de que esa mujer embarazada en aparente labor de parto había estado en el acceso de urgencias del Hospital Regional “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”, aclararon las autoridades de salud en la entidad que la paciente de 18 años de edad ingresó a valoración en el servicio de urgencias a las 22:35 horas del pasado lunes 16 de julio, con 38 semanas de gestación y presentando un centímetro de dilatación, por lo que se le solicitó que permaneciera al interior de la unidad hospitalaria. Agregan que, las 24:00 horas, la paciente fue valorada nuevamente y pidió se le realizara una cesárea; para ese momento se encontraba con tres centímetros de dilatación, por lo que el personal médico le explicó a ella y a su familiar que tenían que esperar hasta alcanzar los nueve o 10 centímetros de dilatación para un trabajo de parto óptimo. Al final acotaron que el estado de salud de la paciente y el bebé siempre se mantuvieron estables, con las condiciones aptas para un parto natural…por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

