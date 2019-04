Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

ADIÓS A MA. ANGELES MORENO.

La familia Priista Chiapaneca, le causo tristeza la partida de una gran trayectoria dentro del tricolor, la Señora maría de los Ángeles Moreno Urriegas quien partió a lo etéreo este sábado 27 abril del año en curso en Ciudad de México.

“Cuadros priìstas chiapanecos expresaron sus condolencias ante lamentable suceso que enluta al priismo nacional”

Recordemos que simplemente el decir María de los Ángeles Moreno es hablar de un icono del priismo nacional, su larga trayectoria incluye ser Subsecretaria de Programación y Presupuesto y Secretaria de Pesca, con Carlos Salinas de Gortari en 1988 hasta 1991 cuando se incorporó a la Cámara de Diputados, como parte de la LV Legislatura donde presidió la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública hasta abril de 1993, cuando fue elegida presidenta de la Gran Comisión y coordinadora del grupo parlamentario del PRI y posteriormente ocupó la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI hasta que fue electa senadora por el Distrito Federal y en diciembre se convirtió en la primera mujer en desempeñar la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo hasta 1995. También fue coordinadora de las campañas de los candidatos a diputados de representación proporcional a la LV Legislatura del Congreso de la Unión de México en 1991; y fundadora de Cambio XXI y de la Fundación Luis Donaldo Colosio, entre otras muchas cosas más, según relata el periódico Excelsior.

Pues bien, a la emblemática prisita, María de los Ángeles Moreno le rindió homenaje la Dirigente Nacional priista Claudia Ruiz Massieu, quien señalo: “María de los Ángeles Moreno fue una mujer que preservo los valores de nuestro partido, Una mujer determinada y con gran vocación de servir, mi más sentido pésame a los familiares, extrañaremos su liderazgo y fortaleza”

Que decir de José Antonio Meade Kuribreña, quien escribió en su red social: “Me da profunda tristeza la muerte de María de los Ángeles Moreno, una extraordinaria mujer y amiga, se le va a extrañar mucho, abrazo y oraciones para su familia y a los muchos amigos que la quieren y que dan fe de su legado”

A nombre de la cuarta transformación presento los pésames, la Secretaria de Gobierno Olga Sánchez Cordero quien apunto: “Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de María de los Ángeles Moreno Uriegas, mexicana de excepción, con alturas de miras y siempre comprometida con las mejores causas de nuestro país. Q.e.p.d.”

Los candidatos a la dirigencia nacional del PRI hicieron lo propio ya sea en Conferencias de prensa como el Dr. Narro quien dijo “Mexico perdió a una mujer extraordinariamente valiosa, a una gran señora” esto en su redes sociales y entrevistas de ese mismo sábado todos y cada uno de quienes solicitan tan ansiada silla cumplió con el deber moral de expresar sus condolencias.

En el ámbito estatal pocos se acordaron, hay que aclarar que lo cortés no quita lo valiente pero para Julián Nazar dirigente del PRI estatal con pena ajena no dijo ni pio en ninguna de sus redes sociales ante este lamentable acontecimiento (el cual debió hacer por el encargo que funge y no a título personal) que ni siquiera eso hizo, otros quienes tienen claro quién es y que significa para la historia la primera mujer en ser Presidenta Nacional del PRI, externaron sus condolencias desde cada una de sus trincheras a la mujer quien dedicó gran parte de su vida a la política en las filas del Partido Revolucionario Institucional.

La Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado de Chiapas, integrada por los diputados Haydee Ocampo Olvera, Flor Guirao, Mario Santiz Gómez, Aida Guadalupe Jiménez Sesma, Luz María Palacios Farrera se unieron a la pena con estas palabras: “Los diputados locales de Chiapas, expresamos nuestros más sentidos pésames a los familiares de María de los Ángeles Moreno, quien en 1970 se afilió al PRI comenzando su carrera en el servicio público en las secretarías de Hacienda y Crédito Público, así como la del Trabajo y Previsión Social. En 1994 fue nombrada presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que la convirtió en la primera mujer en la historia al frente del Tricolor. En paz descanse”

El chiapaneco Cesar Augusto Santiago desde Baja California Sur donde se encontraba en asamblea de su proyecto alternativa señalo: “Despido con profunda pena a María de los Ángeles Moreno. México Pierde a una de sus grandes mujeres. Descanse en paz”

El presidente del Instituto de Administración Pública del estado de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano posteo lo siguiente: “Con gran tristeza les comunico que Ma. De los Ángeles Moreno ha muerto. Fuimos diputados y senadores juntos. Gran mujer”

En fin Chiapas no dejara de ser una aldea, pero para la clase política nacional acompaño en su último adiós a la economista donde Políticos y amigos se reunieron en la Casa Funeraria del Pedregal en ciudad de México para despedirse de ella como Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía, La diputada federal del PRI, Dulce María Sauri, Enrique Ochoa Reza, ex dirigente del PRI, recordó a Ángeles Moreno como una mujer destacada en la política nacional , Beatriz Paredes Rangel, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, José Antonio Meade, ex candidato presidencial del PRI, Rodolfo Echeverria ex secretario general del PRI, el expresidente Carlos Salinas de Gortari solo mando una corona con su nombre y la dirigente nacional del tricolor nunca llegó, todos los demás solo se expresaron a través de medios digitales.

Los restos de esta representativa priista fueron cremados en punto de las 12 del día de este domingo 28 de abril del 2019 y entregados a sus familiares a quienes, desde estas líneas, enviamos nuestros más sinceros pésames.

Oficio Político.- Bien por Lila Downs Quien salió ataviada con un traje tradicional indígena de San Juan Chamula si no me equivoco, a dar su concierto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas en el Marco del cierre de la Feria de la Primavera y de la Paz 2019, recuerdo alguno de los primeros conciertos de CAFE TACUBA en la Tuxtla Gutiérrez, donde su vocalista también hizo lo propio, lo cual agrado al público presente… El excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, presumió en su cuenta de Twitter, su visita al cine para ver “El Complot Mongol”, con su padre, Don Dionisio Meade, a mí se me hace que se escaparon y en realidad vieron los “Avangers Endgame”… La subsecretaria de Educación Federalizada del estado de Chiapas, publico una lista de 36 fojas correspondientes al costeo del 15 de marzo del 2019 de la educación secundaria y superior los cuales no han sido cobrados por sus beneficiarios, para que estos mismos puedan llegar a cobrarlos cuanto antes… La diputada Haydee Ocampo anda muy movida ya que no solo se queda sentada en su curul si no que realiza diversas reuniones a fin de acercarse con las necesidades del pueblo, es así como en franca camaradería acudió a un desayuno con varios sindicatos preocupada por las necesidades de sus agremiados ya que no solo liderea su fracción parlamentaria, funge desde su trinchera como una oposición responsable y tiene su vista puesta en santo domingo, esperemos que su juventud y sus ganas de aprovechar todas y cada una de las oportunidades rindan frutos y que así como esta reunión le siga cumpliendo a la gente.

Finalmente: “Nunca más gente acarreada en este gobierno democrático; no se dejen sorprender por supuestos intermediarios. Les pido que evitemos los conflictos porque limitan el porvenir, y trabajemos en unidad en obras para todas y todos”, lo dijo Rutilio Escandón Cadenas.Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

