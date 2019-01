Identidad Política / Carlos Rojas

A los chiapanecos nos costará más de 129 millones de pesos al año mantener partidos políticos.

Con la novedad que a los Partidos Políticos le aprobaron sus respectivos presupuestos, de tal manera que en orden de aparición se encuentran MORENA 41 MILLONES 600 MIL PESOS, LE SIGUE EL PARTIDO VERDE CON 20 MILLONES 600 MIL PESOS; Y EN TERCER LUGAR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CON 18 MILLONES 500 MIL PESOS, CASI EL MISMO MONTO SE LLEVAN ENTRE LOS PARTIDOS CHIAPAS UNIDO Y MOVER A CHIAPAS; así que la repartición de paga tiene que ver con la aplanadora electoral en la que se convirtió Movimiento de Regeneración Nacional y su dirigente, ahora Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que sin duda alguna golpea colateralmente a los partidos perdedores, quienes no sólo se les fué de las manos numerosos puestos de elección popular, sino también dinero y poder. Como se ven las cosas, en Chiapas los de la alianza VERDE-MORENA –CHU-MOCH son los que más se rayaron pues entre todos manejarán unos 80 millones de pesos, ahí no se ve la austeridad, mientras que el Partido Revolucionario Institucional sólo la cuarta parte de este recurso y quién sabe si se logre acostumbrar a vivir en la pobreza. Habría que resaltar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación este año se puntualiza recortes sustanciales en educación, salud, ciencia y tecnología e infraestructura entre otras, pero en contraste los partidos políticos siguen viviendo a costillas de los contribuyentes, pues con todo y que también le bajaron las cuotas, a los chiapanecos nos costará más de 129 millones de pesos al año mantener a todos los dirigentes ya que difícilmente éstos ocuparan este recurso para beneficiar a sus agremiados a sabiendas que MORENA y sus aliados, serán el poder tras el trono porque tienen mucho, dinero, influencia, la gente se está cambiando a este partido, por lo cual puede acrecentar su poder, con riesgo de lograr el control total en alcaldías y diputaciones de las elecciones intermedias, dos años se pasan volando y la caldera política 2021 comenzará a hervir antes de lo que nos imaginamos. Sobre todo, desde ahora que ya les cayó la paga, tal vez por eso muchos andan creando nuevas organizaciones y renovando dirigencias de asociaciones, ya es costumbre que cuando el nopal comienza a dar tunas, no faltan los que se apuntan para la cosecha, en Comitán comenzaron asomar cabezas ya les diremos cuántos…// Pasando a otras cosas, el tema del HUACHICOL ha dominado las principales planas y espacios televisivos, lo mismo también ha saturado las redes sociales con tanta información, opinión a favor y en contra, pero al final de cuentas la medida es buena, insistimos la limpia en PEMEX vale la pena y hay que hacerlo parejo, es por eso que la ciudadanía en Chiapas se sigue preguntando, hasta cuando López Obrador va a entrarle al Guachicol de la Zona Indígena, MITZITÒN, BETANIA, TEOPISCA y lugares circunvecinos donde abunda la venta de gasolina sin ningún control y medidas de precaución en garrafas, no sabemos si este combustible realmente es “reventa” o producto del “Guachicol” pero como sea que fuere la cosa, también por este lado hay que entrarle al ataque, no sólo por lo que pudiera estar detrás de la compra, sino por lo peligroso que resulta exponer a los transeúntes y automovilistas a una tragedia el día que se produzca una explosión en esta parte de la geografía chiapaneca. Pero en fin. Ojalá y pronto se supere la crisis de la gasolina que golpea más fuerte el centro y el bajío pues por vía de mientras, los chiapanecos no tenemos desabasto, pero las mercancías y productos de la canasta básica están subiendo de precio. El golpe colateral también nos está afectando. Hacemos votos por que todo esto del HUACHICOL termine pronto y que no sólo se restablezca el suministro de hidrocarburo a lo largo y ancho del país, sino que se acabe el saqueo y la corrupción que tanto daño le ha causado a la vida social, política y financiera del país…//POR RED nos enteramos de la captura del Suegro del alcalde del municipio de Arriaga Chiapas quien pudo haber sido sindicado como uno de los autores intelectuales del crimen perpetrado en contra de Sinar Corzo Esquinca, hasta el momento nada oficial en la versión, pero la Fiscalía dice que investiga y que además cuenta con suficientes datos tecnológicos que permiten identificar a cuatro sujetos involucrados directamente en el homicidio, como quien dice ya casi se aclara la muerte del reconocido activista, todos muy atentos para conocer la verdad de los hechos, esperando igualmente no vaya a terminar pagando los platos rotos un chivo expiatorio, pues como dice el viejo refrán “ el hilo se rompe siempre por el lado más delgado”. Hay quienes piensan que detrás de este asesinato hay muchas tenebras del poder tejiendo fino, pero a saber hasta dónde tiene alcance este lamentable asunto…//Cien días de gobierno en la Trinitaria dieron como resultado un primer informe Ervin López Alfaro, reflejando que este alcalde priísta entró con enjundia a la tarea. A su informe fueron muchos los invitados, ahí estuvieron pasando lista de presentes presidentes municipales de la región fronteriza quienes acudieron sin reserva alguna a testiguar que tanto se puede hacer, cuando hay ganas y compromiso de sacar la chucha del lodo, por lo pronto tiene un punto a favor, veremos cómo van las cosas más adelante pues este municipio fronterizo es de amplia demanda social y por su ubicación geográfica con el país vecino de Guatemala requiere de mucho trabajo y coordinación con las diversas dependencias estatales y federales para lograr mejores resultados…// DE SALIDA, va un fuerte aplauso y nuestro reconocimiento a la Fiscalía de Distrito y las diferentes fuerzas de seguridad que en últimos días lograron desmembrar y capturar una banda de delincuentes que azotaba Comitán. Sigan así, no bajen la guardia pues no falta quien o quienes se quieren apoderar de la plaza para cometer tanta fechoría.

