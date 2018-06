*El Gobernador MVC, promotor incansable de la educación y profesionalización en Chiapas. Afirmó Harvey Gutiérrez.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 7 de junio de 2018.-El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, que dirige el Dr. Harvey Gutiérrez Álvarez, Presidente del Consejo Directivo, a través del Dr. Rodolfo Córdova Hernández, evaluador de competencia laboral de este Instituto, brindó Capacitación a la Secretaría de la Defensa Nacional en la ciudad de México a subtenientes y sargentos como son: C. Sbtte. J. M. Crim. Francisco Javier Ruiz Ruelas; C. Sbtte. J. M. Crim. Noé Velázquez López; C. Sbtte. J. M. Crim. Isaac Jiménez Muñoz; C. Sgto. 1/o. J. M. Crim. José Eduardo Dávila Sánchez; C. Sgto. 2/o. J. M. Crim. Saúl Hernández Hermitaño.

Además señaló que es un privilegio y un compromiso servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que preservan el lugar de los hechos y del hallazgo en la investigación de un posible delito desde el reconocimiento del lugar objeto de la intervención policial y las condiciones legítimas de la investigación criminal hasta la elaboración del informe conforme a los requerimientos de la institución.

Rodolfo Córdova, subrayó que la certificación en este estándar de competencia el personal de la Defensa Nacional se les capacitó acerca de las funciones principales que se deben realizar para preservar el lugar de los hechos considerando la actuación policial legítima y legal en lugares abiertos, cerrados y mixtos, el establecimiento de acciones de protección preliminar en el lugar de la intervención policial, el establecimiento de las medidas de seguridad y protección del lugar de los hechos, la asistencia inmediata a personas heridas o lesionadas en lugar de los hechos, la vigilancia y aplicación de las reglas de seguridad, la comunicación a la autoridad competente de las incidencias durante su presencia en el lugar de los hechos hasta la conformación del informe policial.

Además agregó que el estándar de certificación como es el de la Preservación del lugar de los hechos en la investigación de un posible delito, está dirigido a: Supervisores de seguridad privada, Supervisores de Centros de Readaptación Social, Policías y agentes de tránsito, Agente de tránsito municipales, Agente de la policía estatal, Celador en reclusorio, Granadero, Agente y guardia de seguridad privada, Policía bancario, Guardaespaldas, Escolta privado, Detective.

Finalmente dijo Con esta participación, se refuerza que el Instituto, a través de este programa de certificaciones, está contribuyendo a la profesionalización en el sector de la seguridad pública.

