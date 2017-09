Las vidas y la reconstrucción de destino de las mismas son más importantes que cualquier intención electoral

Tuxtla, Chiapas.- Estoy a favor de que parte de los recursos de los partidos ayuden a los damnificados, pero como todos, tengo dudas de cómo establecer un mecanismo que permita que esa ayuda no sea desviada y usada con otros fines, planteó el diputado federal por el Distrito IX, Emilio Salazar Farías.

Esto habría que estipularlo de manera muy clara, para que los recursos se manejen de manera muy transparente y con absoluta honestidad.

¿En qué destinar esos recursos? “el gobierno debe atender los problemas de infraestructura, pero darle prioridad a las viviendas, hay gente que al día de hoy duerme a cielo abierto o en los refugios, por lo tanto reconstruir sus hogares es prioritario”, propuso el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Otro punto fundamental, son las licitaciones, buscar constructoras que no inflen precios, sin diezmos, usar materiales de buena calidad y con la mejor disposición de hacer las cosas bien, vigilando en todo momento cómo se usan esos recursos, si no, no habrá servido para nada, como no sea para el beneficio de unos cuantos oportunistas que nunca faltan, refirió el político tuxleco.

Es momento de recuperar la confianza que la ciudadanía ha perdido en las instancias gubernamentales, esta es una buena oportunidad y la única manera, es haciendo las cosas como se debe.

Finalmente, Salazar Farías, subrayó que los recursos de los partidos, “no los manejamos los diputados, sino la dirigencias de los partidos, así que también es un tema de voluntad política, de trabajo coordinado, hoy deben trabajar por la gente y no para las elecciones, dejar las agendas políticas partidistas para mejores momentos y concentrarse en lo vital. Las vidas y la reconstrucción de destino de las mismas son más importantes que cualquier intención electoral. Hoy más que nunca refrendo mi compromiso con las personas damnificadas”, concluyó.

