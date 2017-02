PERISCOPIOCHIAPAS.com

Despiden a policías por corrupción

Exigen revelar conversaciones de Peña con Trump

Siempre se ha mencionado que nuestra entidad es una de las más seguras, aunque tal vez lo correcto es decir, que hay menor incidencia delictiva que en otras entidades de la República donde la inseguridad ha dejado incluso pueblos enteros sin habitantes, porque profesionistas, empresarios, ganaderos y ciudadanos en general son amedrentados, estafados, secuestrados, tienen que pagar derecho de piso y muchas otras cosas. En Chiapas aún no se vive en ese nivel de miedo, lo cual no quiere decir que no existan delitos, solo que insisto hay menos que en otras partes; y en este sentido, las inversiones en materia de seguridad, sin duda son fundamentales para mantener a Chiapas en esas estadísticas por eso, es importante destacar la inversión de 300 millones de pesos que se ejecuta en infraestructura y específicamente en la construcción del nuevo Cuartel General de Policía, el cual albergará a mil 500 elementos y se integrará de dormitorios con baños y vestidores, cocina, comedor, caseta de vigilancia, estacionamiento, áreas de esparcimiento, canchas deportivas, enfermería, adiestramiento canino y equino, entre otras áreas de especialidad policial que permitirá condiciones más dignas a los policías. Otros resultados que llaman la atención porque forman parte de la demanda ciudadana cotidiana es el desmantelamiento de 58 bandas delictivas, integradas por 297 personas en el 2016, la detención de 8 mil 255 personas por diversos delitos, el decomiso de drogas, la recuperación de mil 267 vehículos con reporte robo, y los exámenes de control de confianza que se realizaron al 100 por ciento a los policías de Seguridad.

Estos datos fueron revelados por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca que compareció ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado a puerta cerrada por la secrecía que ameritan algunos temas en esta materia, sin embargo dentro de los datos que se dieron a conocer resalta también la remodelación de las instalaciones de la propia Secretaría, en la que no se había realizado ninguna obra desde su creación en el año 2000, teniendo una inversión de 37.4 millones de pesos; el cambio de estructura de las Unidades de Retención Primaria de Detenidos, con un costo de 850 mil pesos, a fin de estar acorde a la infraestructura idónea que marca el protocolo del Nuevo Sistema de Justicia Penal. También destacó que los penales en Chiapas ya no se encuentran con sobrepoblación, a través de distintas estrategias y por el traslado de 386 personas privadas de su libertad al Centro Federal de Reinserción Social denominado El Arenal del municipio de Villa Comaltitlán. Por otra parte, también presumió dentro de los logros de la SSP la certificación de calidad del penal de Chiapa de Corzo, a través de la Asociación de Correccionales de América (ACA), el pasado 18 de agosto del 2016, siendo Chiapas pionero en el sureste en la certificación de un penal, con lo cual no queda dudas del compromiso del titular de esta dependencia con los chiapanecos, pero también del esfuerzo por mantener un Chiapas con menor incidencia delictiva, pues también se despidieron más de 100 elementos que fueron denunciados por actos de corrupción.

CON FILO

Con el propósito de conmemorar el primer Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, ha organizado una serie de eventos académicos y culturales, según lo dio a conocer el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política quien apuntó que el 5 de febrero es de trascendental importancia para los legisladores. Por ello anunció que el lunes 6 de febrero, a las 11 A.M., se realizará la Mesa Redonda “La Nueva Constitución Chiapaneca”, evento que será transmitido a través de las emisoras de Radio Chiapas y Canal 10 de TV., mismo en el que participarán los juristas Dr. Carlos Natarén Nandayapa, Dr. Marco Antonio Besares Escobar y la Dra. Adriana Yolanda Flores Castillo. Esta mesa será muy importante para conocer de fondo las modificaciones a la Constitución Política de Chiapas, por eso no hay que perdérsela por ningún motivo…///El senador Zoé Robledo propuso denunciar al gobierno de Estados Unidos ante las Naciones Unidas por agresiones a la paz, pues la paz no es solamente ausencia de conflictos son goce pleno de los derechos para nuestros paisanos que está siendo vulnerados por Donald Trump, también pidió que se haga pública la bitácora de aterrizajes y despegues del aeropuerto de Tapachula en Chiapas, porque hay una sospecha de que se llevó a cabo una reunión de funcionarios de México y EU para hablar del tema de la Frontera Sur, pero no hay información oficial al respecto y “necesitamos saber ¿qué se dijeron y a qué nos comprometimos?” Y por último exigió que se ventile la comunicación entre el Presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump, para saber cómo se está defendiendo la Soberanía e México, porque no vaya a ser que el presidente estadounidense la ventile antes que nosotros como ha sido siempre y “vuelva a ganar la jugada” y tiene razón por que Trump ha mostrado que no sabe guardar secretos.

