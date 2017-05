El legislador federal sostuvo que los procesos electorales son la oportunidad de contrastar ideas, propuestas y perfiles, y no un escenario donde se desborden las pasiones para agredir

Tuxtla, Chiapas.- La injuria no debería ser parte de una campaña política, sostuvo el diputado federal, Emilio Salazar Farías, al opinar sobre el escenario electoral que viven varios estados del país, destacándose la contienda en el Estado de México, la cual genera muchas pasiones, incluso entre los chiapanecos, previo al proceso presidencial de 2018.

“El próximo domingo habrá elecciones en varios estados. He observado la bajeza con la que se expresan unos y otros de sus contrincantes, la descalificación no debería ser parte de una campaña, por el contrario la confrontación debería darse en el terreno de los proyectos y perfiles políticos, en donde la propuesta y la posibilidad real que tiene un candidato de con su desempeño cambiar el rumbo de las cosas, debería protagonizar los debates, pero no la denostación burda”, manifestó el integrante de la Comisión Permanente Bicamaral.

El legislador chiapaneco sostuvo que su comentario no debe entenderse con sesgo partidista, al contrario, debe contribuir a la democratización de los procesos, a entender que no se trata de una lucha encarnizada entre hermanos, sino la oportunidad de analizar perfiles y propuestas y confiar en quien creamos hará mejor las cosas. Una reflexión civilizada del voto.

“Desde mi punto de vista lo que debemos exigirle a cualquier candidato es tener primero que nada, decencia probada, además, una sólida preparación intelectual que les permita desarrollar con éxito las estrategias administrativas o políticas que son necesarias, si a esto podemos añadirle experiencia, sería mucho mejor, pues el tramo de aprendizaje se reduce. Yo exigiría también arraigo, pues necesitan conocer y querer su tierra para comprometerte a hacer lo mejor por ella”, matizó.

La opacidad no puede existir en la nueva forma de hacer política, sostuvo el legislador chiapaneco, quien compita debe saber que estará siempre expuesto al escrutinio público, en lo particular, he hecho mis declaraciones patrimonial y fiscal ante la Contraloría Interna del Congreso, como lo marca la ley, “quienes lleguen deben tener disposición para ser cuestionado y responder los cuestionamientos, pues es nuestro deber. Estoy seguro que la ciudadanía irá a las urnas este domingo con la ilusión de elegir un buen gobernante. Ojalá quienes ganen, sepan honrar ese honor”, concluyó.

