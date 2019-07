El reglamento de la Liga MX contempla que si un equipo pierde la categoría en la cancha, podrá mantenerla siempre y cuando pague 120 millones de pesos.

México.- La idea de pagar 120 millones de pesos para asegurar la categoría y librar el descenso, como en su momento lo hicieron Lobos y Veracruz, es algo que ni siquiera pasa por la cabeza de la directiva de Chivas, tal como afirmó Mariano Varela, gerente deportivo de la institución.

“No está en nuestra mente, no podemos pensar en pagar para mantenernos. Yo pienso en la primera jornada, no puedo pensar más allá. Tenemos finales desde la jornada 1. El que no sepa afrontar esa presión no sirve para jugar en Chivas. No estoy pensando en los 120 millones”.

MARIANO VARELA.

La crisis que atraviesa el Rebaño Sagrado es de consideración, pues arrancará como uno de los sotaneros en la tabla de cocientes del año futbolístico que comenzará este fin de semana. De modo que la nómina tapatía deberá emplearse a fondo, o de lo contrario ir ahorrando para evitar la pérdida de la categoría.

Sin embargo, Varela se mostró confiado en que los refuerzos como Oswaldo Alanís y Oribe Peralta ayuden a levantar el barco que capitanea Tomás Boy. Sin embargo, es claro que el elenco tapatío no es uno de los cinco mejores de la Liga MX.

“Está claro, insisto, tenemos que pensar partido a partido. Calificando vas a dejar atrás el descenso. Nos sentimos respaldados por Amaury y hoy tenemos líderes dentro del vestuario que saben lo que se están jugado: Oribe Peralta, Oswaldo Alanís, Jesús Molina, etc. Estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante”.

MARIANO VARELA

Chivas vivirá un kilométrico periplo en los próximos días

El chiverío tendrá un itinerario bastante ajetreado en los días siguientes; y es que mañana sábado enfrentará al Benfica en los Estados Unidos como parte de la International Champions Cup, mientras que el domingo visitará al Santos Laguna para cumplir su primer compromiso del Apertura 2019.

Por si no bastara, el miércoles próximo volverá a tomar parte del certamen internacional pero ahora ante Atlético de Madrid; en tanto que el domingo 28 de julio le hará los honores a los Tigres, campeón vigente del balompié azteca.

Pero, más allá de eso, el propio Mariano Varela descartó que este periplo vaya a ir en detrimento del funcionamiento futbolístico de las huestes rojiblancas, ya que, afirmó, todo esto fue una decisión planeada.

“Esto no es de hora, tiene una planificación. No se tomó de la noche a la mañana. El cuerpo técnico ya lo sabía y se organizó. El viernes van a viajar a Torreón 12 o 13 jugadores para estar descansados y, posteriormente, volaremos en chárter para alcanzarlos. Todo está planificado hay que sacar lo positivo de este campeonato”.

MARIANO VARELA

Con Información de SDP Noticias

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx