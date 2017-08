En su recorrido por todo el estado, Sasil de León Villard se ha dado la tarea de visitar a mujeres y hombres de las zonas rurales e indígenas para conocer sus necesidades más apremiantes.

En el municipio de Tzimol donde la recibieron autoridades municipales y jefas de familia la legisladora dio a conocer el trabajo que ha realizado desde la máxima tribuna de la nación a favor de las mujeres para eliminar las brechas de desigualdad y que tengan más oportunidades en el ámbito público y privado.

“Yo no viajé para venir a prometerles cosas que no les voy a poder cumplir; el motivo de esta reunión es para que ustedes me den a conocer sus dudas, inquietudes y necesidades y entonces buscar de qué manera se les pueda apoyar a través de las dependencias correspondientes, porque a veces los programas y apoyos están pero no sabemos cómo aprovecharlos”, mencionó.

Durante la reunión donde hubo apertura al diálogo, las mujeres jefas de familia externaron su interés por proyectos productivos como el cultivo de hortalizas, aves de traspatio y también la capacitación en oficios tradicionales para que puedan autoemplearse, así como generar empleos a través de micronegocios.

“Yo quiero que todas ustedes tengas mejores oportunidades de empleo y que también sean bien renumeradas por todo lo que desempeñan para que puedan impulsar su economía, por eso vamos a trabajar en coordinación con las autoridades municipales para gestionar más proyectos con los cuales puedan ser beneficiadas y mejorar sus condiciones de vida”, resaltó.

Con la disposición de regresar con una respuesta a las necesidades de las familias de Tzimol, la legisladora hizo un llamado a todos los hogares chiapanecos para que se sumen a una iniciativa ciudadana que presentarán en pocos días ante el Congreso de la Unión para que en Chiapas hayan tarifas preferenciales de luz debido a que la Comisión Federal de Electricidad está cometiendo un abuso en sus cobros por un servicio que desde la entiendas se genera y además provee al norte de México.

