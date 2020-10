Nerea Niubó Vidal cursa en la UNACH la Licenciatura en Comunicación.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y su oferta educativa son una opción muy atractiva para los estudiantes de intercambio que proceden de distintas partes del mundo o del país, quienes eligen a la institución como el lugar para continuar con su formación profesional.

El programa de movilidad académica ha traído a Chiapas estudiantes de diferentes continentes, quienes han manifestado haber tenido muy buenas referencias de la UNACH y del estado, por su calidad académica y los lugares de interés cultural que se pueden encontrar en la entidad.

Ese es el caso de Nerea Niubó Vidal, estudiante de Comunicación y Periodismo que llega procedente de la Universidad de Lleida, una institución española de la ciudad de Lérida, situada en la comunidad autónoma de Cataluña.

“Tuve una amiga que estuvo en la UNACH, lo mismo que yo hacía periodismo y me hablo muy bien de aquí, conoció todo Chiapas, la universidad, los profesores y la verdad me llamó la atención y dije yo también quiero’”, aseguró la estudiante de intercambio.

Con la ilusión de ejercer en un futuro el periodismo de investigación, Nerea continuará en Chiapas su preparación académica cursando la Licenciatura en Comunicación, en la Facultad de Humanidades Campus VI, donde afirma que se ha adaptado muy bien a las clases en línea, subrayando que el nivel académico entre España y México es muy similar.

“Quiero hacer periodismo porque toda la vida me ha interesado, y decidí realizar movilidad en Chiapas donde el nivel académico es parecido a mi universidad, no me ha sido difícil seguir las clases en línea, estoy bastante contenta de estar en la UNACH”, compartió Nerea.

Por otro lado, la joven catalana subrayó que desde hace mucho tiempo quería conocer Chiapas, pues la diversidad cultural que hay en el estado la sedujo y cuando se presentó la oportunidad de venir y estudiar, no lo pensó dos veces.

“Tenía muchas ganas de conocer Chiapas, pero por la pandemia no se ha podido, aun así es una oportunidad de conocer nuevos paisajes, nueva comida, otra cultura y profesionalmente me lleva a estudiar nuevas asignaturas que en mi universidad no hago y es algo diferente para aprender y vivir”, sostuvo.

Antes de regresar a San Cristóbal de Las Casas, donde actualmente reside, no quiso desaprovechar la oportunidad para invitar a los estudiantes a que se atrevan a vivir la experiencia del intercambio porque es un parteaguas en la vida.

“Invito a todos que si quieren salir de su país, ésta es una manera de conocer el mundo, gente nueva, una experiencia gratificante que profesional y personalmente te hace crecer más”, finalizó.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx