Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Desde el año 2018, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) a través de la Facultad de Lenguas Tuxtla, realiza el curso de enseñanza de Inglés para ciegos y débiles visuales en el Centro Cultural Jaime Sabines, como parte del servicio social para estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés (LEI).

Dicha iniciativa fue propuesta por la investigadora y docente de la Facultad, Ana Díaz de la Garza, con el objetivo de ayudar a las personas con discapacidad visual y en cumplimiento a la responsabilidad social de la Máxima Casa de Estudios del estado.

“Queremos ayudar a estos grupos vulnerables, la mayoría de los maestros no fueron formados para la enseñanza de los jóvenes con necesidad de apoyo adicional, entonces estamos concientizando y nos enfocamos a utilizar todos los sentidos para enseñarles el idioma”, aseguró la docente e investigadora unachense.

Díaz de la Garza indicó que en este semestre participaron de este proyecto los jóvenes Andrea Ozuna Figueroa y Pedro Iván Abrego, quienes realizaron con éxito su servicio social.

Al respecto, Andrea Ozuna Figueroa dijo sentirse orgullosa de que la Universidad mediante la Facultad de Lenguas, haya abierto este programa y que estén capacitando a los maestros que están preocupados por una sociedad más incluyente.

“Me quedo con la enseñanza que no hay límites para nada, los límites se los pone uno mismo, trabajar con los niños me hizo dar cuenta que no hay obstáculos que no se puedan vencer, fue una experiencia muy bonita, de las mejores que la Universidad me han dado”, subrayó.

Por otro lado, Pedro Iván Ábrego, estudiante con debilidad visual, expresó su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de estar en este proyecto y trabajar con este grupo vulnerable.

“El proyecto está enfocado en fomentar la convivencia y la inclusión, tuvimos la oportunidad de contar con estudiantes de la Facultad de Lenguas quienes fueron a dar actividades, porque nunca habían tenido contacto con personas con problemas visuales y siento que para ellos y los alumnos fue una experiencia muy importante”, subrayó.

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx