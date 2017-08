4 de Agosto de 2017

La Feria

Sr. López

Sangre, saliva y tinta

Escandalizó a su menda, hace muchos más años de los que es prudente confesar, escuchar a un viejo zorro de la política nacional, ya retirado, comentar en una reunión de amigos (amigos de él), que en México sólo había dos clases, los que ponen y los que agarran; que la democracia era un cuento inaplicable; que la corrupción era el aglutinante de los intereses políticos, al que debíamos la paz; y que nosotros y todos los países de Latinoamérica se construían a palos y mentiras, en la proporción que hiciera falta. “Por estos canallas estamos como estamos”, pensé iracundo (sin dejar que se me notara, que estábamos comiendo muy bien y era de gorra).

Pasaron los años… bueno, no pienso que sea correcto lo que dijo ese señor, pero tampoco se equivocaba tanto.

Nuestra democracia nos ha servido hasta el momento y nada más, para transitar de la hegemonía de la tricolor familia revolucionaria, al dominio de un cártel del poder, consorcio de intereses políticos y económicos, consiguiendo solamente ampliar la base depredadora, que antes se constituía por una cincuentena de influyentes y hoy son una legión que comprende a no todos pero no pocos, integrantes de los gobiernos federal, estatales y municipales, de la casta dorada de las empresas paraestatales, de las dirigencias sindicales, y a los socios, hijos y amigos de ellos, haciendo que la corrupción de alta escuela de estos tiempos haga lucir a los políticos de antes, modestos y moderados -como señoritas del XIX bordando crochet-, pues aquellos se conformaban con hacerse de un par de ranchos, una casota y un coche de 8 cilindros; en tanto que los de ahora, necesitan jet, batería de camionetas blindadas, casas en el extranjero, y que en cualquier banco del mundo los espere en la banqueta el Presidente del Consejo, sudando y sonriéndoles. Con y sin exgobernadores correteados, este es el resultado más visible de nuestra conversión democrática, sin un empresario, banquero o “outsorcero”, sudando la gota gorda, como si los políticos pudieran ellos solos hacer la faena de arrasar con el erario.

Por otro lado, entre los políticos que se rasgan las vestiduras por la corrupción y los atropellos que dicen que les indignan, no hay uno que convoque a la población a la resistencia y desobediencia civil, que en cualquiera de sus presentaciones dobla a cualquier gobierno, porque saben que a la larga o a la corta, si perseveran, si respetan las reglas de este juego, mantienen viva la posibilidad de llegar a tocar los dinteles de la gloria del poder, que tiene todas las ventajas, destacadamente, las “legales”, como las exenciones fiscales de decenas de miles de millones, con menos riesgo que pasarse un semáforo en la madrugada en una calle vacía.

Como está organizada nuestra política, hoy, si por un portento divino, de repente fuera imposible a todos los políticos y funcionarios, cometer cualquier acto de corrupción, la estructura de gobierno del país sufriría un sacudón, con una catarata de renuncias o abandono del empleo, de muchos altos funcionarios (no todos, insisto, pero sí más de los que es aceptable existan), ya sin el menor interés en participar en la cosa pública; y se evaporarían algunos partidos de esos chiquitos. Ya no habría cachetadas por conseguir ser candidato a nada y hasta algunas empresas abandonarían el país por la falta de oportunidades de “negocio”. Sí, nos guste o no, es el salpicadero general de los lodos de la corrupción lo que explica en buena medida la cohesión y funcionamiento de no poco de esto que llamamos gobierno y realmente es un aparato general de expolio.

Es interesante detenerse un poco en lo de las dos clases de mexicanos: los que ponen y los que agarran. Mexicanos de poner somos todos los que pagamos impuestos, los que dan para su refresco al agente de tránsito, los que dan mordida al inspector para poder vender chucherías en un crucero, los que revenden al rayo del sol productos pirata que importa un gargantón -libres de toda contribución aduanal-, los que tienen que juntar la cuota voluntaria para inscribir a sus hijos en la escuela pública y “gratuita”: la masa, todos nosotros, el peladaje, somos “de poner”. Y mexicanos “de agarrar” son los que forman la clase privilegiada, los millonarios que pagan menos impuestos que un cartero gracias a despachos de especialistas fiscales, los que reciben pensiones de 500 mil pesos mensuales, los que explotan concesiones exclusivas, los que monopolizan el contrabando nacional, los que compran todo lo se le roba a Pemex para venderlo en establecimientos oficiales a precios oficiales: la casta propietaria de casi todo.

Ahora nos traen con el cuento del “Sistema Nacional Anticorrupción” y con las noticias de los juicios contra algunos exgobernadores, con la prensa dándose vuelo en papalotear cuántas residencias, autos de lujo, joyas estrafalarias y las cantidades exorbitantes de dinero, que dicen se robaron (nomás dicen, falta que lo prueben).

Ya antes -en 2012-, nos trajeron mareados con aquella mamarrachada de la “Ley contra el lavado de dinero”, que tardó nueve meses en entrar en vigor (del 17 de octubre de 2012 al 17 de julio del siguiente año, plazo adecuado para que tomaran sus previsiones los que son de agarrar), pero que iba a impedir cualquier operación sospechosa (“vulnerable”), porque notarios, vendedores, empleados bancarios, etc., quedaban obligados a ser informantes oficiosos de la autoridad, y el país iba a ser como un patio de vecindad en que todo se sabe. El “Gran Hermano” hecho realidad.

Si esa ley existe que alguien nos explique cómo pueden hacer las que dicen que hacen esos perseguidos a la moda. ¿Cómo? (aunque, eso sí, si usted es un mexicano de poner, entonces sí suda la gota gorda para escriturarle un departamento a su abuela).

De los palos y las mentiras podríamos hablar largo rato, pero de eso sabemos, mucho.

Sin que nadie se ofenda: esto pasa en toda América Latina, en diferentes dosis, somos países hechos con sangre, saliva y tinta.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

De este lado del muro

Una nueva filtración a la prensa “gringa”, en esta ocasión a The Washington Post, volvió a poner en evidencia las locuras de Donald J. Trump y la fragilidad del presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Se trata de una conversación telefónica que ambos mandatarios sostuvieron una semana después de que el magnate asumió el poder en el país de las barras y las estrellas.

Alguien, con “mala leche”, filtró a la prensa la plática telefónica que obviamente alguien grabó (dicen que es normal que eso hagan los presidentes). En la “cinta” destaca el hecho de que Trump presiona a Peña Nieto para que deje de decir en público que México no pagará por el muro fronterizo, tema clave en su campaña.

A pesar de que “Enrique”, así lo llama Donald Trump, no parece acceder a la petición, tampoco hay una postura radical.

Hay opinadores a favor y en contra. Algunos consideran que nuevamente, Enrique Peña Nieto se mostró debilitado ante la figura de Donald Trump. También hay otros que consideran que fue firme, pero sin ponerse a las patadas con el magnate que tenía una semana de haber llegado a la Casa Blanca.

Estos mismos analistas consideran que la filtración pudo haberse tratado de una estrategia del mismo gobierno norteamericano para debilitar a las autoridades mexicanas, ahora que se aproxima la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

En la conversación, si bien se puede notar a un Trump ególatra, autoritario y manipulador, también se evidencia a un Peña Nieto superado políticamente. Bueno, tal fue el impacto de la llamada del 27 de enero pasado que hasta el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le entró a la fiesta; ayer dijo que le daba “vergüenza” la actitud del priísta.

México y Estados Unidos están por comenzar a negociar el TLCAN, otra de las propuestas de campaña del republicano Donald Trump, quien considera que durante el tiempo de vigencia de este acuerdo en el que también participa Canadá, su país ha perdido y el país azteca ha ganado.

El gobierno mexicano incluso ha designado un equipo de negociadores para intentar lograr un acuerdo que se antoja difícil porque el gobierno de Donald Trump pareciera estar empeñado en hincar a México, quien, pese a lo que diga el magnate, ha perdido en sectores como el campo que se encuentra completamente “muerto”, pues no se producen alimentos básicos y dependemos de las importaciones de miles de toneladas, por citar un ejemplo, de maíz.

SE APUNTA ZOÉ PARA NEGOCIAR EL TLCAN

Sorprendió ayer la rueda de prensa en la que el senador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Zoé Robledo Aburto, pide ser incluido en el equipo de negociadores del TLCAN con Estados Unidos.

El ex legislador envió una carta al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en la que pide ser parte del grupo que tendrá que “bailar con la más fea”.

“Es el propósito de esta misiva la de solicitarle formalmente ser incluido en el equipo de funcionarios y representantes que renegociarán el Tratado de Libre Comercio. Esto con base a mi posición como senador de Chiapas y de acuerdo con las facultades exclusivas que la Constitución le confiere al Senado en su artículo 76”, dice Zoé en la carta.

“Entre las personas que lo acompañarán en esta tarea se sabe que Keneth Smith (director de la oficina del TLCAN en la embajada de México en Washington) será el jefe técnico durante la negociación.

De la misma manera, Juan Carlos Baker Pineda y Salvador Behar Lavalle (subsecretario de Comercio Exterior y director de América del Norte de la Secretaría de Economía, respectivamente) acompañaran el proceso de negociación”, dice el documento enviado a Guajardo.

La pregunta o las preguntas son: ¿Cuál es el objetivo del senador Zoé Robledo de ser incluido en el equipo? ¿Está realmente interesado en el asunto o también es su carta bajo la manga, cuando se apresta a intentar ser candidato a la gubernatura de Chiapas por Morena?

No le vendría mal a él, como tampoco a otros políticos chiapanecos que desprecian el tema, que los “gringos” lo vieran activo. Hay que recordar que varios funcionarios norteamericanos, entre ellos John Kelly, jefe de gabinete de la Casa Blanca, han dicho que la frontera de Estados Unidos no comienza en el Río Bravo, sino en el Río Suchiate. Así o más cantada…

Escriba a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

Café Avenida

Gabriela Figueroa

Bien dicen por ahí que los mercados públicos tradicionales son el corazón de las ciudades y que los locatarios son el alma de los pueblos. Los protagonistas principales de estos centros son los locatarios, quienes son los que le dan razón de ser a estos espacios sumamente importantes que necesitan atención de parte de las autoridades gubernamentales.

DÍA DEL LOCATARIO.

Efectivamente, en estos sitios se concentra lo más representativo de la gente, y son lugares donde todos podemos apreciar la riqueza cultural e idiosincrática que poseemos, además que se trata de núcleos comerciales y económicos donde se concentran miles de ciudadanos para realizar operaciones de compra venta de diversos productos, prácticamente de todo lo que se requiere para sobrellevar la vida cotidiana y que proviene de muchos lugares.

A pesar de la problemática dada en la última administración municipal en cuanto al ambulantaje hoy podemos decir que este sector ya no es afectado y los ciudadanos acuden normalmente a los mercados, siendo estos los principales centros de abasto en la capital del estado.

Por eso al conmemorarse el Día del Locatario, el Diputado Carlos Penagos Vargas acudió a los mercados “Santa Cruz”, “Rafael Pascacio Gamboa”; “Juan Sabines”; “20 de Noviembre”; “5 de Mayo”; “San Juan” y “Los Ancianos”, lugares en donde fue recibido con beneplácito los las y los vendedores de diversos productos que se expenden en estos tradicionales lugares muy concurridos por los consumidores.

En este sentido el presidente de la Jucopo del Congreso del Estado, ratificó su compromiso con este sector social, y anunció que seguirá trabajando a favor de todas y todos ya que en esta administración se han diseñado acciones y políticas públicas específicas para dotarles de las herramientas y de las facilidades que requieren para que continúen realizando las actividades que día con día llevan a cabo, así mismo se refirió a los esfuerzos que están haciendo las autoridades de todos los niveles, para mantener las calles del centro de Tuxtla libres de vendedores ambulantes en respuesta a la exigencia del comercio formal.

RESPALDO AL SECTOR.

En este tenor, el Diputado Penagos no solo refrendó su disponibilidad para seguir estando siempre cerca de la gente, sino que en el caso específico de las y los locatarios, anunció que éstos continuarán contando con créditos y financiamientos para fortalecer su quehacer comercial, siempre provechoso para ellos y para sus familiares a fin de dotarles de facilidades para impulsar micro-negocios, lo que a su vez se coadyuva al autoempleo digno y remunerador.

Carlos Penagos recorrió todos los mercados de Tuxtla Gutiérrez y dialogó con las y los locatarios, a quien les manifestó su respeto y admiración por el trabajo cotidiano que realizan, así como por ser pilares fundamentales para propiciar el desarrollo de la gran familia tuxtleca donde reiteró su compromiso de seguir trabajando a favor de las mejores causas de las y los habitantes de Tuxtla Gutiérrez.

Por último exhortó a los consumidores a que adquieran los productos que se venden en los mercados públicos, ya que de esa forma, aparte de que se consume lo que posee origen local, también es una forma de ayudar a mejorar la economía de las familias y de las y los locatarios.

Finalmente: “Aunque el café chiapaneco se comercializa a otros estados y países, resulta de gran importancia la promoción del consumo local, para que no se dependa de la oferta a nivel nacional e internacional”, lo dijo Eduardo Ramírez Aguilar. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

En Resumen…

Pascual Cruz Galdámez

Beltrones da el tiro de gracia a los “nuevos” priistas

“No importa quien gane o quien sea el candidato, pero lo importante es la gobernabilidad a través de un gobierno de coalición”, podría ser la frase parteaguas que a manera de tiro de gracia para quienes se sienten dueños del PRI, retumbe en cada rincón del escenario en la próxima Asamblea Nacional Ordinaria del revolucionario institucional a efectuarse en la tercera semana del presente mes.

Dicha frase, que desde el momento que fue mencionada por Manlio Fabio Beltrones y secundada por el neo perredista, Miguel Ángel Mancera, y el panista Gustavo Madero, en una reunión convocada por una de las tribus del PRD denominada Galileos, suena como vientos turbulentos en los oídos de Enrique Peña Nieto, Enrique Ochoa Reza y toda la palomilla que conforman el “nuevo” PRI, pues desde hace algunas semanas Manlio Fabio, Emilio Gamboa Patrón, entre muchos otros priistas, así como personajes de la política de altos vuelos de otros partidos, como los arriba mencionados, se mueven sigilosamente y podrían dar la sorpresa, o igual un susto, a quienes creen que todavía tienen el poder de hacer ganar al candidato de su preferencia y se sienten dueños de México, como son los Enrique´s y sus padrinos.

El discurso de Manlio Fabio fue más que convincente y así sonó cuando el periodista Ciro Gómez Leyva lo reprodujo a través de su reportera apenas momentos después de haber sido pronunciado, sin embargo y seguramente no fue así para sus malquerientes dentro del PRI y sobre todo cuando se aproxima una reunión tan importante para ellos, pues este pronunciamiento no muestra otra cosa más que el debilitamiento del otrora partido fuerte, debilidad que sabe a derrocamiento electoral, sobre todo cuando otros aspirantes de otros partidos suenan con mayor fortaleza para ocupar la silla principal de Los Pinos.

Como todo buen viejo lobo de mar, Manlio Fabio les mueve el tapete a la hora que quiere a Peña Nieto y a sus achichincles, quienes están pagando caro el precio de la novatez; el haberse metido a pelear con el grupo que comanda Beltrones les traerá severas consecuencias y pese a que ya se habla de la ratificación de Enrique Ochoa Reza como líder priista en el marco de dicha asamblea, lo mejor será que de forma inmediata deje la dirigencia, aún ratificado, de lo contrario Manlio les seguirá ganando terreno y muchos priistas terminarán en otros partidos o coaligados con otras fuerzas para ganar la presidencia de la república y esta nueva camada de priistas que evidentemente no saben ni siquiera en donde están parados, tendrán que ir a mamar algunos años más para aprender a hacer política de altura.

En un conflicto básico y necesario se ha convertido el tema, y la reunión de Manlio Fabio con personajes líderes de otros partidos y fuerzas políticas, están quitando el sueño a más de uno, sobre todo cuando está por demás comprobado que el sonorense sabe bailar al son que le toquen y lo que es más, es un político de tiempo completo que ejerce el liderazgo dentro y fuera del PRI. Por lo pronto ya lo dijo y suena convencido de que al PRI lo están matando los mismos priistas que no han querido dejarse asesorar por los más experimentados, sino por el contrario, los han hecho a un lado y esto sin duda habrá de tener su costo a un precio muy alto y la factura la tendrá que pagar Enrique Peña Nieto y la gavilla de nenes politiqueros.

Por lo pronto ya veremos qué sale de aquí a la reunión nacional que el PRI está organizando. Donde, a juzgar, no parece que vaya a ser una fiesta. Beltrones y todos sus seguidores en el PRI van a abrirse y dejarán un boquete enorme y herido de muerte al tricolor y de aquí al proceso electoral del 2018 lo más seguro es que no se recupere… Servidos, por hoy es todo, nos leemos hasta el próximo En Resumen.

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La policía municipal de Tapachula, ha sido rebasada por las pandillas Centroamericanas.

La situación en Tapachula, de preocupante pasó, a alarmante. Los asaltos callejeros y robos a casas habitación y de comercios, están por los cielos, y la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas, logra al menos echa andar r programas preventivos, mucho menos la Secretaría de Seguridad municipal en cuya responsabilidad está el mando único policial. En el caso de la policía municipal local bajo la responsabilidad de Neftalí del Toro Guzmán, las acciones de prevención en favor de la ciudadanía han dado mucho que desear, y prácticamente la policía de Tapachula ha sido rebasada por las pandillas juveniles que han logrado apoderarse del centro de la ciudad. Es nulo completamente el ejercicio policial del gobierno municipal.

Sin embargo, el problema de la inseguridad en esta puerta del país, donde los éxodos migratorios nos siguen pegando duro con el ingreso de los jóvenes marasavatruchas (18 y13) provenientes de Centroamérica, se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional, donde se exige la intervención de la Gendarmería Nacional y del propio Instituto Nacional de Migración (INM), cuyas fuerzas de vigilancia en esta frontera sur, son también escasas. Se carecen de elementos federales en todos los rubros para cuidar esta frontera mexicana de Chiapas.

Ojala se dispongan otras estrategias policiales de prevención más de vanguardia con las policías federales, estatales y locales. El problema no solamente es de Tapachula, porque los pandilleros siguen incursionado rumbo al norte del país, no si antes hacer sus “cochinitos de ahorro”, producto de su delincuencia en Tapachula. Delinquen para proseguir su camino. Urge pues mayores estrategias preventivas de la policía federal y la de Chiapas.

Velasco respalda a niñez y juventud chiapaneca.

Uno de los mayores desafíos es lograr que las niñas, niños y jóvenes de Chiapas cuenten con los medios necesarios para que puedan afrontar con éxito los retos de su presente y futuro, por lo que además de impulsar su talento, también se avanza en la construcción y modernización de infraestructura escolar en la entidad, expresó el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien explicó que para lograr ese objetivo, el Gobierno del estado suma esfuerzos y recursos con la Secretaría de Educación Pública para impulsar una profunda transformación, en la cual la niñez chiapaneca cuente con espacios dignos y maestros cada vez mejor capacitados.

Este esfuerzo ha dado como resultado la cada vez más destacada participación de estudiantes chiapanecos en contiendas académicas, técnicas y científicas en diversas partes del planeta, como ocurre con Sofía Cañas Urbina, estudiante de la Escuela Secundaria General Doctor Belisario Domínguez Palencia de Ocozocoautla, quien obtuvo el primer lugar nacional en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y ganó la medalla de bronce en la Competencia Internacional de Matemáticas, celebrada en Lukenow, India, o con Rubén García Ruiz, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la Universidad Tecnológica de la Selva, en el municipio de Ocosingo, quien es el primer nativo de nuestro estado en ser seleccionado para cursar una estancia académica en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (NASA).

No siempre son malas noticias para los proyectos federales y estatales de Chiapas.

Después que se denunció que el Secretario de Economía de Chiapas, Ovidio Cortázar Ramos, engaña al Presidente de la República Enrique Peña Nieto, y al gobernador Manuel Velasco Coello, quienes es el primero en manifestarse en contra de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas y el parque Agroindustrial, quien parece caminar en sentido contrario a las estrategias de desarrollo del país y de Chiapas, haciendo faenas bajo sospecha mostrando totalmente que caminan inversamente a los proyectos de desarrollo para el estado de Chiapas , el representante no gubernamental del sistema producto oleaginosas en Chiapas, César Ozuna Estudillo dio a conocer que con la puesta en marcha del Parque Agroindustrial en Puerto Chiapas se busca detonar un proyecto que permita darle valor agregado a las más de 28 mil toneladas de soya que se producen en el Soconusco y generar una mayor derrama para las familias productoras.

Dijo que se han realizado las gestiones ante el gobierno federal y estatal para poner en marcha dentro de los polígonos que ocupará el parque agroindustrial una planta extractora de aceita y pasta de soya, subproductos que son de gran demanda en el mercado nacional. Señaló que se han tocado puertas ante las dependencias federales y con la iniciativa privada, ya que se requiere una inversión superior a los 50 millones de pesos para la instalación de la planta y así aprovechar en su totalidad la producción que se tiene cada año en las 14 hectáreas que se cultivan en la región.

Detalló que las gestiones van avanzadas, ya que existe interés por parte de los productores para invertir en el proyecto que vendrá a generar mayores ganancias para su actividad, porque al darle valor agregado a la semilla permitirá obtener mejores precios en la comercialización.

Coco y su Pandilla.- El próximo sábado 12 y domingo 13 de Agosto n Tapachula, se presentara por primera vez el artista internacional Miguel Ángel Lara Molina, mejor conocido como: “COCO Y SU PANDILLA”. Evento organizado por la Pastora Guadalupe Aguilar Paz, de la Iglesia Monte De Sion en coordinación con el Ayuntamiento Municipal de Tapachula, a través de la Dirección de Asuntos Religiosos. Objetivos: eventos sin fines lucrativos, con el objetivo de restablecer los lazos familiares y rescatar a jóvenes, adolescentes y niños de las drogas y el alcoholismo, promoviendo los valores y la educación a través del amor.

Originario de Costa Rica, el Coco quien fuera artista exclusivo en el programa de don Raúl Velazco, donde inició en su juventud, y cabe señalar que en estos últimos años “Coco y su Pandilla”, ha participado en los programas más vistos del momento: La parodia, la hora pico, entrevistas con Carlos Loret de Mola, no manches, mi casa con Coqui Muñiz y Don Francisco, presenta. Con personajes únicos y cambiando la forma tradicional de los muñecos de ventriloquia logra no solo traer risas a grandes y a chicos sino también reflexiones en los corazones, llevando a la familia un mensaje positivo y de esperanza. Un mensaje de amor para las familias de esta frontera sur de México.

Premian en Estados unidos, al Cacao del Soconusco.-Esas son las noticias a la que se le debe de reconocer y que muestran el valor productivo de Chiapas. Dentro del concurso internacional que se efectúa cada año en los Estados unidos, por segunda ocasión, el cacao real del Soconusco se posiciona como una de las semillas de mayor calidad en el mundo, al ganar la medalla de plata, donde participaron países productores de América y Europa. En los recientes años se han obtenido reconocimientos del Cacao que los colocan como los mejores en cuanto a calidad y sabor. En esta ocasión participaron con la tableta de chocolate de leche Ámbar, que contiene un 46 por ciento de cacao real del Soconusco de la Finca “El Paraíso”, con la que lograron la medalla de plata que otorga “International Chocolate Awards Americas and Asia Pacific Competition”, 2017. (Sic-Intermedios)

La Esquina Rota

Francisco Félix Durán

Que no quede huella les dicen a los adelantados

El primero de julio del año 2018, se estará eligiendo en nuestro país al nuevo Presidente de la Republica, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a ocho gobernadores incluyendo el de Chiapas, por ello el Instituto Nacional Electoral (INE), decidió ejercer la facultad de atracción con el objetivo de emitir los lineamientos que garanticen una contienda equitativa entre todos sus participantes.

La facultad de atracción es una atribución del INE que le otorga la potestad para conocer cualquier asunto de la competencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que en Chiapas sería el Instituto e Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC); asimismo puede sentar un criterio de interpretación sin que exista intromisión de las legislaturas locales.

En ese sentido el Consejo General del INE, aprobó los lineamientos regularán la difusión de propaganda para que nadie obtenga ventaja anticipada a los próximos comicios. No olvidemos que la jornada electoral inicia oficialmente el ocho de septiembre del presenta año y de acuerdo a los lineamientos, para esa fecha ya no deberá haber ningún tipo de publicidad evidente o disfrazada que indique el interés de los aspirantes a contender en la próxima elección.

Esto quiere decir que para el inicio de la jornada electoral ya no debe existir en radio y televisión, así como en cines, espectaculares, medios impresos, gallardetes, pintas en bardas y redes sociales, ningún mensaje que se pueda advertir de manera directa o indirecta como promoción pública de un aspirante a participar en la próxima contienda.

Ahora entendemos por qué el IEPC ha emitido medidas cautelares en contra varios actores políticos de nuestro estado, aunque algunos siguen brincándose las trancas como es el caso de Gloria Luna, que poco le importó ser sancionada y bueno, aún vemos espectaculares del informe legislativo de Penagos, así como pintas moradas por doquier de Enoc Hernández y harto Jaguar Negro de Eduardo Ramírez en las carreteras de nuestro estado.

Así que todo los adelantados mencionados y otros más que andan por ahí, tienen poco más de un mes para despintar, desmontar y dejar de pagar publicidad en redes sociales, así como en medios de comunicación o de lo contrario podrían llegar a perder su registro en caso de participar en la contienda electoral. Es una lástima ver como es gastado el dinero del erario público en estos personajes que se están dando con todo y aún no saben de qué color serán sus guantes, y mucho menos si serán los elegidos para subir al ring.

Chismorreo Político

Armando Chacón

Fernando Castellanos dará certeza a los locatarios

Comenzamos…..Cumpliendo con sus compromisos, el alcalde capitalino, Fernando Castellanos Cal y Mayor, acudió a los centros de abastos de Tuxtla, para felicitar a los locatarios que celebraban su día. En el Mercado del Centro, el edil se comprometió con los locatarios de entregarles las escrituras donde los avala como propietarios de sus locales, para que tengan certeza de su patrimonio. Con esto el edil demuestra que tiene sensibilidad y esta consiente de las necesidades de los ciudadanos tuxtlecos de todas las ideologías o extracto social…….Continuamos……La inflación galopante que estamos padeciendo todos los mexicanos, ha afectado a tal manera que el dinero ya no alcanza para comprar productos de las canasta básica y las gasolinas y diésel, gas doméstico, elevan sus precios constantemente, en los recibos de los servicios básicos también se padecen los constantes incrementos, los despidos de las fuentes de trabajo, afectando la economía de las familias y sobre todo de los infantes. Dentro de toda esta tormenta económica llega una información agradable, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anuncia que bajará sus tarifas a los consumidores del sector doméstico, comercial e industrial a partir de este mes de Agosto. De acuerdo a la CFE la reducción de las tarifas por consumo de energía eléctrica han disminuido durante los últimos cuatro meses, aunque esa rebaja aún no se ha notado, ojalá y que el próximo recibo que llegue de la paraestatal se refleje esa disminución que están anunciando. La vocera de esa dependencia en la zona Sur-Sureste, Griselda Negrón Baños, nos ha comentado que esto se debe también al cuidado que han tenido los ciudadanos al evitar el desperdicio del consumo de luz, a pesar de estar sufriendo una ola de calor en esta zona del país, un verano muy caluroso. La respuesta que está dando la CFE debe estar reflejándose en el monto de los recibos actuales y los que vendrán en los próximos meses. Negrón Baños recordó que durante los sexenios anteriores los incrementos a las tarifas eléctricas eran de un promedio del 4 por ciento anualmente, pero a partir del 2014 debido a la Reforma Energética estos aumentos se detuvieron. Mientras la CFE afirma que la tarifa eléctrica disminuirá, en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), los recibos por consumo del vital líquido, se incrementan mensualmente. El escándalo de amoríos al interior de ese organismo, ha salido a las calles, recordemos que todo lo privado se hace público; el problema es que todos los tuxtlecos, o casi todos, pagamos por esos romances y aviadores que están en la nómina…..Terminamos……Gran indignación ha causado entre todos los sectores sociales, el siniestro que sucedió al interior de la Catedral de la Ciudad de México a mediados del mes de Mayo. José Miguel Machorro, sacerdote que prestaba sus servicios en esa iglesia, al concluir el acto litúrgico fue atacado con un puñal por un sujeto que después fue detenido por los feligreses. Grave de salud fue internado en un prestigiado sanatorio de la capital del país, donde fue atendido de urgencias. Después de estabilizarlo lo trasladaron a la ciudad de Puebla donde quedó al cuidado de su hermano en un sanatorio. Posteriormente el sacerdote fue declarado clínicamente con muerte cerebral, ayer falleció. El padre José Miguel Machorro que ahora ya descansa en paz, era un excelente presbítero y amigo de muchos chiapanecos que radican en la CDMX (tuve la oportunidad de conocerlo). El asesino de nombre Juan René Silva Martínez de 32 años de edad, sin someterlo a los exámenes de rigor, fue declarado que padece “trastorno Psicótico”. Eso ha indignado a muchas personas ya que de esa manera lo absuelven de haber cometido el crimen y lo someterán a un tratamiento psiquiátrico únicamente. Este caso no es único, también sucede en hombres y mujeres que son víctimas de los delincuentes en aquella urbe y algunos estados, donde casi determinan que las personas se suicidan, mientras los asesinos vuelven a las calles. El clérigo José Miguel Machorro, tenía 55 años…..

Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

ESTAMOS OBLIGADOS A DAR MÁS DEL CIEN DE NUESTRO ESFUERZO PARA GARANTIZAR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN

Tenemos un compromiso muy firme con nuestra sociedad y yo que soy de aquí estoy más obligado a cumplir con mi cometido con transparencia, pero sobre todo con responsabilidad, aseguro el fiscal de distrito costa Carlos Montesinos, en una entrevista exclusiva con este columnista, estamos construyendo una nueva cultura de la prevención del delito que nos marca nuestros superiores la cual está enmarcada en las políticas públicas del gobernador Manuel Velasco Coello y fielmente interpretada por nuestro fiscal general Raciel López Salazar, adujo al mismo tiempo de hacer un exhorto a toda la ciudadanía paras que tomen parte en el programa de desarme o canje de armas, porque esos programas- dijo.- como son los del alcoholímetro, la cultura de la prevención y el canje de ramas están dando buenos resultados. Montesinos agrego que el alcoholímetro ha disminuido significativamente los accidentes automovilísticos, en el programa de canje de armas los resultados igual son muy bueno aseguro, al mismo tiempo de manifestar que las ciudadanía puede llevar su arma y a cambio se le es está otorgando una laptop o una Tableta, y se viene aplicando ese programa a partir del 31 de julio al sábado cinco de agosto, de las 10 de la mañana a las dos de la tarde, en el domo techado del parque central Miguel Hidalgo en Tapachula. De igual forma el fiscal de distrito apunto que quienes hagan entrega de cargadores, cartuchos y estopines, podrán recibir electrodomésticos. Los programas que la Fiscalía general ha puesto en marcha forman parte del plan integral de prevención que impulsa la Fiscalía General del Estado en los 122 municipios de Chiapas, además -remarco- el funcionario policiaco- con los cuales, “en los últimos años más de 14 mil armas de fuego han sido canjeadas en Chiapas, con lo cual dejaron de ser un peligro para las familias”, cabe destacar que el fiscal Montesinos subrayó que la Fiscalía General ha puesto en marcha otros modelos de prevención los cuales se coordinan con las instituciones de seguridad y con la ciudadanía, entre los que destacan el Alcoholímetro preventivo, los Centros Especializados en Prevención y Tratamiento de las Adicciones, y el Centro de Denuncia Fuerza Ciudadana. Así mismo el fiscal de distrito costeño asevero que “Esos programas son encabezados por el Fiscal General Raciel López Salazar, quien atiende las políticas públicas en materia de seguridad que prioriza el gobernador Manuel Velasco Coello, lo que ha colocado a Chiapas como el estado más seguro del país”. Por último el fiscal acoto, estamos aquí para poder dar todo nuestro esfuerzo y como te decía al principio estoy obligados a rendir más del cien por ciento, porque soy de aquí…sin comentarios

LECHE MATERNA UN GRAN BENEFICIO PARA LA SALUD DE LOS NIÑOS: FOF

Continuando con sus actividades para mejor servicios y las atenciones de salud para los chiapanecos el secretario de salud en la entidad Francisco Ortega, informo que hace unos días se inauguró la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que cada año se celebra del 1 al 7 de agosto, en el Hospital Regional “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”, ahí el funcionario estatal destacó la importancia de la leche materna la cual brinda beneficios a la salud de la madre y el hijo, además de fortalecer el vínculo entre este binomio, el secretario de Salud, agrego más adelante exhortó ala ciudadanía a fomentar la práctica de la lactancia materna tiene beneficios en la salud del recién nacido, como disminuir la mortalidad infantil, las enfermedades diarreicas y respiratorias; eleva su sistema inmunológico y coeficiente intelectual, así como un mejor desarrollo neurológico, visual, motriz y psicológico, además de un adecuado crecimiento pulmonar, en tanto –dijo- que los beneficios para la salud de la madre son que ayuda a reducir los riesgos de cáncer mamario y de cuello uterino, la hipertensión y la diabetes tipo II. Tenemos que entender que para continuar fortaleciendo la funcionalidad del Hospital Regional de la capital chiapaneca, estamos llevando a cabo llevando a cabo trabajos en materia de infraestructura hospitalaria, gracias al Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento. De igual forma le funcionario estatal subrayo que durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en el Hospital Regional se estarán efectuando cursos de capacitación para el personal médico, de enfermería y trabajo social, así como exposiciones fotográficas e información a todas las embarazadas y madres sobre los beneficios que ofrece la lactancia materna y la forma de ponerla en práctica. Bueno pues el gobernador del estado está cerrando con todo en diferentes rubros de su gabinete, ojala otros funcionarios entiendan bien lo que pretende el número uno, así como lo hacen Raciel López Salazar, Francisco Ortega Farrera, Humberto Pedrero Moreno, Roberto Rubio, Miguel López Camacho, Humberto Blanco Pedrero…ver para comentar

TORITO, DOTA DE HERRAMIENTAS A POLICIAS PARA MAYOR SEGURIDAD…

El alcalde de mi pueblo el conocido Torito, vía celular dio a conocer que en lo que va su administración se han entregado más de 100 armas que incluyen fusiles automáticos y semiautomáticos, armas cortas y de largo alcance, así como escopeta lanza granadas, todos con municiones al Mando Único de la policía responsable de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Estamos trabajando de manera coordinada con los altos mandos de la policía para dar seguridad a nuestra población agregó, al mismo tiempo el alcalde costeño enfatizó, que esas gestiones forman parte de la política pública del presidente Neftalí Del Toro por redoblar esfuerzos en materia de seguridad y vigilancia en los cuatro cuadrantes de la ciudad, donde a diario se desarrollan operativos pie- tierra, patrullajes o moto segura. En su recia declaración el edil huacalero Neftalí del Toro, hizo un exhorto al comisario Israel Méndez Hernández al frente del Mando Único, a seguir cumpliendo con sus tarea de dar seguridad a la ciudadanía, “Confiamos en nuestros elementos y a todos los mandos al frente de la seguridad de Tapachula les pido duplicar esfuerzos, mano dura contra la delincuencia, mejores y mayores resultados en sus operativos”, en ese sentido el Torito fue muy claro al subrayar, “Mi compromiso es que la policía tenga las herramientas necesarias para hacer su trabajo y lo haga bien, una exigencia social de la ciudadanía es la seguridad, por eso nuestro compromiso es generar la gestión ante el Gobierno Estatal y Federal para fortalecer a nuestro cuerpo policiaco” destacó, de igual forma que otra gestión que se tiene en puerta es dotar a la Policía Municipal de más patrullas, para duplicar los operativos de vigilancia en escuelas, instituciones de gobierno, ferias, zonas comerciales e instituciones bancarias, “Además quiero destacar el trabajo e la Unidad de Protección a la Mujer y promoción de los derechos humanos, la cual ha atendido a mujeres víctimas de violencia en colonias y fraccionamientos del municipio”. Por ultimo le edil manifestó su gratitud y reconoció al gobernador Manuel Velasco Coello, por todo el apoyo que les ha brindado, así como al fiscal general Raciel López Salazar…sin comentarios

PENAGOS FESTEJA A LOCATARIOS DE CENTROS DE ABASTOS…

Tras asistir a la celebración, del Día del Locatario, en los centros de abastos, “Santa Cruz”, “Rafael Pascasio Gamboa”; “Juan Sabines”; “20 de Noviembre”; “5 de Mayo”; “San Juan” y “Los Ancianos”, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estado, Carlos Penagos Vargas, señalo, “Ustedes son el alma de los pueblos y los mercados el corazón de las ciudades, el representante popular fue recibido con ovaciones, porras, vivas, y beneplácito los las y los vendedores de diversos productos que se expenden en estos tradicionales lugares muy concurridos por los consumidores. Bajo el marco musical de las madreas que cantan, tambores y silbatos y los tradicionales mariachis, Penagos Vargas fue recorriendo pasillo tras pasillo saludando y felicitando de viva voz a cada uno de las y los locatarios, a quien les manifestó su respeto y admiración por el trabajo cotidiano que realizan, así como por ser pilares fundamentales para propiciar el desarrollo de la gran familia tuxtleca. De igual forma el líder congresista asevero “mi compromiso es y será continuar trabajando a favor de las mejores causas de las y los habitantes de Tuxtla Gutiérrez; “que es la tierra prodigiosa que nos vio nacer y que hoy más que nunca requiere de nuestro esfuerzo para afianzar su crecimiento integral”, al mismo tiempo el legislador local hizo un llamado a la ciudadanía en general de la capital chiapaneca a que adquieran los productos que se venden en los mercados públicos, ya que de esa forma, aparte de que se consume lo que posee origen local, también es una forma de ayudar a mejorar la economía de las familias y de las y los locatarios. Al finalizar su recorrido el legislador local

Comento a los comerciantes que los esfuerzos que están haciendo las autoridades de todos los niveles, para mantener las calles del centro de Tuxtla libres de vendedores ambulantes, “y eso fue una respuesta acoto a la exigencia del comercio formal, así como de los miles de locatarios que estaban siendo perjudicados con ese fenómeno”…ver para comentar… lector por hoy amigo lector hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com, estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque estas no sean de menta, opiniones y datos, aclaramos, no recibimos anónimos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN, TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

