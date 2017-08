5 de Agosto de 2017

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

A qué juega Pablo

El ex gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, operó para que Juan Sabines Guerrero alcanzara la gubernatura de Chiapas. A pesar de que nunca lo ha admitido públicamente, él lo sabe y también quienes fueron sus principales colaboradores.

Así como Sabines rompió con la “regla política” no escrita de no encarcelar a su sucesor, Pablo Salazar ha roto con otra: intentar regresar al juego del poder años después.

Otros ex gobernadores, llámese Jorge de la Vega, llámese Roberto Albores Guillén, llámese Juan Sabines Guerrero y los que guste sumarle, se han mantenido en la “movida política”, pero con cierta distancia, intentando manipular mediante terceros.

En el caso de Pablo Salazar, pretende volver a convencer con su Movimiento por la Esperanza; sin embargo, no es lo mismo 17 años después, con una sociedad harta de la politiquería y de que siempre les quieran dar atole con el dedo.

Él ya no es el mismo y lo sabe; sin embargo, la soberbia que caracteriza a muchos políticos le impide admitirlo y ahí está, vendiendo la idea de que quiere rescatar a Chiapas; sin embargo, también corre el riesgo de hacer el ridículo.

¿A qué juega Pablo Salazar? Quizá a vender la idea de que puede alcanzar la gubernatura y de esa manera recibir un buen “pago político”. Quizá a retomar un coto de poder que se le acabó pronto, en cuanto dejó Casa de Gobierno.

Lo hemos escrito antes y lo reiteramos. Nadie le puede regatear a Pablo Salazar que encabezó una administración ordenada que dejó infraestructura. Tampoco que siempre ha tenido buen discurso político, del cual muchos políticos actuales carecen; sin embargo, tampoco podemos dejar de recordar que cometió un gran error, el más grave: encumbrar a Sabines y abrir la puerta a otros políticos que ni siquiera pintaban.

VUELVE A DARSE BAÑOS DE PUEBLO

En su reciente comunicado, al menos en el que llegó a nuestro correo, se dice que Pablo Salazar estuvo en el municipio de Las Margaritas, donde se refirió al valor de la juventud y a esos ex gobernadores que han fallado (él no se incluyó, claro).

“Fallaron Duarte, Borge, Medina, jóvenes que han gobernado, y que creímos que iban a ser diferentes, pero eso no quiere decir que la generación política de los jóvenes de hoy, es una generación fallida”, dijo, como queriendo dejar algo en el aire.

Además de “regañar” a la gente para que no deje que le compren su voto, el comunicado hace alusión a una palabra que parece resumir el regreso de Pablo Salazar Mendiguchía: obsesión.

“Siguió insistiendo en su ‘obsesiva’ convicción de recorrer el Estado (sic) promoviendo el voto libre, informado y comprometido”, expresa el texto del comunicado.

Como solía decir Don Roberto Coello Trejo, por cierto, amigo, pero también crítico de Pablo Salazar, veremos y diremos en que termina la aventura del regreso de un ex gobernador quien, como otros, simplemente no deberían obsesionarse con el poder y dejar que la historia los juzgue.

GRACO HACE CAMPAÑA Y DESCUIDA EL RANCHO

Graco Ramírez, un viejo perredista al que Pablo Salazar acompañó en su visita a Chiapas, anda entretenido haciendo campaña por gran parte del país; sin embargo, está descuidando el rancho.

Además de serios problemas de inseguridad y el escándalo del socavón del Paso Exprés, un grupo de “notables” y políticos le están queriendo mover el tapete, aprovechando que él anda en la movida política.

Entre los que han participado en algunas movilizaciones en su contra se encuentran el obispo Ramón Castro y Castro de Cuernavaca; el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez de la UAEM y el pintor Javier Sicilia.

Los “notables” y políticos, entre ellos Cuauhtémoc Blanco, han reprochado a Graco Ramírez, estar más interesado en buscar un sucesor en su estado y en hacer política nacional, que en cuidar su gobierno.

El perredista, claro, lo niega; sin embargo, aquí mismo estuvo en Chiapas haciendo proselitismo en días hábiles, cuando la realidad es que su estado sí lo necesita. Nunca entenderemos este tipo de actitud.

Café Avenida

Gabriela Figueroa

La Comisión de Política Permanente del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, llevara a cabo una sesión extraordinaria el próximo lunes siete de agosto de los corrientes, a fin de definir el método de renovación de la dirigencia en Chiapas, lo que causo gran expectativa al ser este un paso que debió acontecer más de año y medio atrás y que se da cuando ya dio inicio el camino fulgurante hacia el 2018.

DEFINIRAN DIRIGENCIA PRIISTA.

Es así como el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Chiapas, Roberto Albores Gleason convocó a los integrantes de la Comisión Política Permanente (CPP) para que en reunión en un hotel de la capital chiapaneca, con riguroso horario acudan a lo que será el método de elección de la nueva dirigencia, el tope de gastos de campaña y la renovación del consejo político estatal, salvaguardando en todo momento la seguridad y los derechos de la militancia priista.

En dicho oficio que gira copia al Dr. Enrique Ochoa Reza Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, da a conocer la orden del día donde se llevaran a cabo los siguientes pasos: 1) Verificación de Quorum e instalación de la sesión, lectura y aprobación de la misma, 3) Lectura de la Propuesta del dirigente estatal del tricolor.

LOS TRICOLORES TOMARAN ACUERDOS.

Es así como Albores Gleason pone las reglas del juego antes de que el PRI Nacional envié ya estructurada la forma de como se ha de elegir el nuevo dirigente, por lo que enfatiza los consecuentes puntos: a) La determinación por obvia y urgente resolución del procedimiento estatutario para elegir al presidente y secretario general del Comité Directivo Estatal de Partido en el Estado en el periodo 2017-2021, que en su caso de acordarse solicitar al Comité Ejecutivo nacional expedir la convocatoria en específico, conforme al marco jurídico vigente. En el punto b) de este documento se menciona la determinación del tope de gastos de campaña para esta elección; en el punto c) tomar el acuerdo para la renovación del Consejo político Estatal del PRI en Chiapas y para finalizar la aprobación el acuerdo de creación de secretarias de los estatutos del Partido revolucionario Institucional como son: la de Operación Política, de Estrategias digitales, de Vinculación con instituciones de educación y fusionar la Secretaria Jurídica con la Unidad de Transparencia, para así concluir el evento.

Por lo que hay altas expectativas, de lo que sucederá este lunes en Chiapas, ya que todo puede pasar y seguir la división de los priístas chiapanecos.

REGLAS DEL JUEGO PRECISAS.

Hay que recordar que la dirigencia Nacional del PRI no había dado respuesta a las múltiples peticiones la militancia chiapaneca había hecho para hacer este cambio y que no fue hasta que se interpuso juicio político en contra de la actual dirigencia, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, tuvo que resolver que para proteger los derechos de los militantes debía iniciarse de forma inmediata el proceso de renovación de la dirigencia estatal, por lo que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza ha firmado ya la convocatoria para que dé inicio el proceso y la próxima semana estará haciéndose pública.

Ya con las cartas puestas sobre la mesa, no hay más que seguir el marco jurídico vigente a fin que por medio de la legalidad se dé un exitoso proceso, para que ya una nueva dirigencia dé el visto bueno a los candidatos que los representaran en el proceso electoral del 2018.

EXIGENCIA DE LA MILITANCIA.

Al enterarse de dicha convocatoria el ex Secretario de Organización del CEN del PRI Willy Ochoa en conferencia de Prensa en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas dijo que la renovación de este Comité Directivo Estatal no era solicitud, sino una exigencia por parte de toda la militancia. Por lo que Ochoa Gallegos habló de la urgencia por renovar al partido y dar cabida a distintas corrientes y expresiones que abonen a la unidad, inclusión y pluralidad, hubo otras voces que no dejaron de manifestarse.

LA NACIONAL

El diputado Samuel García promovió una acción inconstitucional contra la ley electoral de Nuevo León, la cual deja la paridad trunca, mantiene el financiamiento público a los partidos, crea los diputados plurinominales, entre otras ilegalidades avaladas por el PRI y PAN en el Congreso del Estado. Por lo que este viernes acudieron a la Cámara de Diputados donde junto con los DiputadosFederales Verónica Delgadillo, Mirza Flores Gómez, y Jorge Álvarez Máynez clausuraron simbólicamente la fracción del PRI, donde los diputados harán un exhorto a los priistas para que descongelen los dictámenes del fuero, la revocación de mandato y destraben los juicios políticos contra los corruptos.

Estas acciones son un frente que busca alertar a la sociedad sobre la falta de voluntad por parte de las instituciones del país para castigar a los corruptos, tal cual sucede actualmente con los ex gobernadores priistas Rodrigo Medina, Javier Duarte, Roberto Borge, entre otros.

SEMANA INGLESA.- LUNES: Panistas proponen a ERA para encabezar el “Frente Amplio Opositor” en Chiapas. Mediante un documento signado por 19 panistas chiapanecos proponen a la dirigencia nacional de su partido que el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local y presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo Ramírez Aguilar, sea quien encabece el “Frente Amplio Opositor” en Chiapas. Sostienen que Eduardo Ramírez Aguilar tiene la capacidad de unificar a las distintas fuerzas políticas del estado, por lo que sería el candidato idóneo que unifique esta alianza que han sellado ya desde México Acción Nacional y el Sol Azteca. “Creemos que Eduardo Ramírez Aguilar es un chiapaneco comprometido con su estado y ha sabido mantener un diálogo permanente con todos los actores políticos y sociales de la entidad”, reza el documento. Así, tras celebrar la construcción del “Frente Amplio Opositor” y destacar en que Chiapas requiere la construcción de una alianza, han salido ya los primeros panistas a proponer a Lalo Ramírez como quien debe abanderar dicho pacto. Resta ahora esperar cuál es la reacción de la dirigencia de Acción Nacional y si también cuenta con el apoyo del PRD. Es bola cantada que de consolidarse este frente, también se integren a él los partidos locales Mover a Chiapas y Chiapas Unido. MARTES: En el marco de la celebración del 40 aniversario, el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas hizo entrega de la Presea Jorge de la Vega Domínguez al Mérito en Administración Pública al Dr. José Ramón Narro Robles, actual Secretario de Salud y mexicano con amplia y reconocida trayectoria en el servicio público. El solemne acto estuvo encabezado por el gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y como testigos de honor, los exgobernadores de Chiapas José Patrocinio González Garrido y Julio César Ruiz Ferro. En este contexto, Harvey Gutiérrez Álvarez agradeció la presencia de los más de 500 asistentes entre servidores públicos y estudiantes de posgrado, ante quienes reconoció la trayectoria del Dr. José Ramón Narro Robles, cuyo desempeño, enfatizó, ha trascendido las fronteras de México. “Por toda América y Europa, es conocido por su encomiable labor en pro de la educación y el bienestar de las personas, con lo que demuestra su lado profesional, académico y de administrador público, pero sobre todo humanista”, indicó. Agradeció al gobernador Manuel Velasco Coello por el trabajo realizado en pro de los chiapanecos, pero sobre todo porque con su visión y liderazgo como Presidente Honorífico del IAP Chiapas se han obtenido éxitos sin precedentes como la apertura de programas de posgrado de Maestría y Doctorado en los que se inscrito más de 1,000 estudiantes, con becas hasta del 80%, de los cuales ya han egresado más de 500 servidores públicos. Así mismo, de 2013 a la fecha se ha capacitado lo equivalente a más de 30 mil servidores públicos municipales. MIERCOLES: Con motivo del Día del Locatario, el representante popular acudió a los mercados “Santa Cruz”, “Rafael Pascacio Gamboa”; “Juan Sabines”; “20 de Noviembre”; “5 de Mayo”; “San Juan” y “Los Ancianos”, lugares en donde fue recibido con beneplácito los las y los vendedores de diversos productos que se expenden en estos tradicionales lugares muy concurridos por los consumidores. Al tiempo de ser recibido con música de marimba, tambor y pito y como de mariachi, Carlos Penagos recorrió todos esos mercados y dialogó con las y los locatarios, a quien les manifestó su respeto y admiración por el trabajo cotidiano que realizan, así como por ser pilares fundamentales para propiciar el desarrollo de la gran familia tuxtleca. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso estatal, reiteró su compromiso de seguir trabajando a favor de las mejores causas de las y los habitantes de Tuxtla Gutiérrez; “que es la tierra prodigiosa que nos vio nacer y que hoy más que nunca requiere de nuestro esfuerzo para afianzar su crecimiento integral”, consideró. Penagos Vargas nuevamente exhortó a los consumidores a que adquieran los productos que se venden en los mercados públicos, ya que de esa forma, aparte de que se consume lo que posee origen local, también es una forma de ayudar a mejorar la economía de las familias y de las y los locatarios. Se refirió a los esfuerzos que están haciendo las autoridades de todos los niveles, para mantener las calles del centro de Tuxtla libres de vendedores ambulantes; “y eso fue una respuesta a la exigencia del comercio formal, así como de los miles de locatarios que estaban siendo perjudicados con ese fenómeno”, expuso. JUEVES: En el marco de las nuevas estrategias de seguridad anunciadas el mediodía de este jueves por Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta misma tarde arribaron a Tapachula quinientos elementos más de esa corporación. Apenas al medio día de hoy, en una reunión con autoridades municipales y sectores sociales de aquel municipio, Llaven Abarca se comprometió a redoblar los esfuerzos para atender la demanda ciudadana en el rubro de seguridad pública, acción que no se hizo esperar para brindar de manera pronta y expedita lo que los ciudadanos señalaron como prioridad. Llaven Abarca señaló que los efectivos enviados se quedarán de manera permanente y se sumarán al destacamento que ya existe en aquel municipio y que resguardarán la zona con los municipios aledaños. De esta manera se está cumpliendo con los compromisos contraídos por el gobierno estatal y de la misma forma se implementará en todo el estado, confirmó el funcionario. VIERNES: El Dr. José Adriano Anaya, en su calidad de Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Unach, presenta una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones que se están dando por el establecimientos de retenes y operativos policiales originadas por el reemplacamiento, en el que se retienen vehículos y se obstruye la circulación violando con ello los derechos humanos de la población.

VA DE ANÉCDOTA.- A dos años de su partida

"Hace dos años, falleció nuestro amigo el periodista y escritor Marco Aurelio Carballo, a los 73 años de edad, tras haber dado batalla contra el cáncer. Marco Aurelio nació en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el 20 de septiembre de 1942, y hace más de veinte años presentamos su primera novela "Polvos ardientes de la segunda calle" y dos años después hicimos lo mismo con otra novela llamada "Betoven y otros relatos", así tal cual la tituló él. "Ambos actos, en distintos tiempos, fueron llevados a cabo en la cantina Mesa Redonda de Tapachula. "Su novela post morten "Crónicas Súbitas", editada por la UNAM fue presentada en el presente año 2017 en el marco de la Feria Internacional del Libro de la propia UNAM en el Palacio de Minería de la Ciudad de México". Éste fue un texto compartido por sus amigos Gerardo Pensamiento y Óscar Palacios, entre otros.

Oficio Político.- El mandatario chiapaneco supervisó los avances en esta importante obra que unirá al Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” con los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla y la carretera a Villaflores, donde se construyen 22 kilómetros que comienzan en la colonia Terán, al sur poniente de Tuxtla Gutiérrez, y avanza hasta conectar con el tramo que se construye en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, mientras que en la segunda, se realizarán 15 kilómetros más de Terán al municipio de Ocozocoautla, que se suma a la ampliación que se lleva a cabo en la carretera de Ocozocoautla a Villaflores, y a la construcción del puente La Concordia que unirá a las regiones Sierra y Frailesca, mejorando de esta forma la conectividad en la entidad… El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, entregó un reconocimiento a la profesora Emilia González Arrazate, por su gran aportación a la educación y gestoría para ayudar a las mujeres chiapanecas desde la casa de la justicia a través de su conocimiento profesional y desempeño, mejorando así la calidad de la enseñanza y contribuyendo a promover la grandeza de Chiapas porque también se ha encargado de defender a muchas mujeres…El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, encabezaron una reunión de trabajo en el marco de la construcción del Programa Estatal para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, donde también dieron a conocer los pormenores del micro sitio y de la campaña para atender la declaratoria de Alerta de Violencia de Género… Desde en el Hospital Básico Comunitario del municipio de Berriozábal, médicos cirujanos realizaron las primeras 20 cirugías laparoscópicas gratuitas de vesícula biliar, a igual número de personas de escasos recursos, de los municipios de San Fernando, Ocozocoautla, Cintalapa y Berriozábal, donde participaron 10 médicos cirujanos, anestesiólogos y 10 enfermeras, por lo que estos pacientes ya no tuvieron que trasladarse hasta Tuxtla Gutiérrez para someterse a este procedimiento operatorio… Como parte del Programa de Reactivación y Fortalecimiento a Microempresas, el Gobierno federal y estatal fortalece al sector empresarial con la entrega de equipamiento del giro Alimentos en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. Al respecto, el secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, resaltó que este beneficio será utilizado para que los empresarios del sector alimentos mejoren su servicio y sus negocios sean competitivos cada día… El secretario de Protección Civil en el estado, Luis Manuel García Moreno, reconoció el apoyo de los municipios de Emiliano Zapata, Chiapilla, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Acala, Suchiapa, Ocozocoautla y Osumacinta, al igual que la importante colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de continuar con los trabajos de limpieza en el Cañón del Sumidero, donde más de 150 elementos de diversos municipios, se coordinan con autoridades estatales y federales, a fin de dar solución a la problemática de residuos sólidos… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, encabezó la entrega de créditos “FOFOE Contigo” a mujeres microempresarias de la capital chiapaneca, para contribuir al desarrollo económico de dicho sector a más de 400 mil pesos en recursos fueron entregados en apoyos por el mandataria capitalino, para que las beneficiadas puedan emprender o restablecer un negocio y de esta forma impulsar mejores condiciones de vida en sus hogares… Autoridades educativas encabezadas por el encargado del Despacho de la Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Luis Alfredo Sierra Sánchez, dieron la bienvenida oficial a jóvenes de nuevo ingreso a la Universidad, institución formadora de generaciones de chiapanecos exitosos… En una visita sorpresiva al Rastro Regional de Tapachula, personal especializado en características de Rastros Tipo Inspección Federal (TIF), constataron las adecuaciones que se han realizado en este inmueble, con miras a la certificación TIF, dio a conocer el administrador único de la Cooperativa de Consumo Tablajeros La Unión SC de RL de C. V., Jorge Ortiz Arévalo… La franquicia de Jiquipilas Valle Verde FC de la Liga Premier se trasladará a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se llamara Tuxtla FC a partir del próximo torneo, debido a que su estadio, el Municipal Richard Ruiz no cuenta con la capacidad para jugar en la Serie A, por lo que esta franquicia se mudará a la capital de Chiapas, la directiva de Valle Verde está buscando que el nombre de Verde Valle se quede, aunque por el momento se llamará Tuxtla FC… Luego de cuestionar la política de endurecimiento contra los migrantes adoptada por el Presidente de los Estados Unidos de América (USA), Donald Trump, el Senador de la República por Chiapas, Zoé Robledo Aburto, solicitó ser incluido en las negociaciones del TLC, toda vez que consideró de suma importancia una voz autorizada y fundamentada en la Constitución General de la República para dichas negociaciones las cuales deberán incluir a la frontera sur.

Finalmente: “Uno de los ejes más importantes de mi gobierno es la educación. Por ello buscamos y gestionamos mejores espacios e igualdad de oportunidades para todos, porque los niños, niñas y jóvenes, son el futuro de Tuxtla, Chiapas y México” lo dijo Fernando Castellanos Cal y Mayor. Nos vemos en el Próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

CARREREANDO LA CHULETA

Ronay González

NO PODEMOS IMPEDIR LA DELINCUENCIA ¿O SÍ?

La delincuencia acá y allá no duerme, y aunque afortunadamente no vivimos situaciones alarmantes como en otros lados, la verdad es que le lucha contra los amantes de lo ajeno pareciera ser inútil, sólo por mencionar uno de los delitos de los que más padecemos, pero ¿sabe cuál es el principal problema? Esta doble moral que nos está acabando poco a poco, o mejor dicho a pasos agigantados.

Y en realidad no sé a qué hora se nos pega, se nos contagia, nos la transmiten, o cómo es que aprendemos a hacer y ser transas.

Si hay robos no es porque haya delincuentes, ni siquiera es porque las autoridades no hagan su trabajo, si somos honestos somos los compradores los que tenemos la culpa, bueno sin dármelas de puritano no sé si conscientemente haya comprado algo robado pero si le rasco a lo mejor alguna vez compré alguna pieza que me robaron de mi coche, puede ser ¿y usted?

Desafortunadamente no es que la economía dé como para que si se nos pierde, nos roban o simplemente necesitamos algo vayamos y lo compremos nuevo, no es así, si lo compramos nuevo la primera vez, seguramente fue con mucho esfuerzo y sacrificio, difícilmente se podrá otra ocasión.

Pero si no ponemos un alto los ciudadanos nada va a cambiar y seguiremos viviendo con el temor de que en cualquier esquina nos quieran quitar nuestras pertenencias. Claro que tampoco estoy diciendo que sea la mágica solución porque desafortunadamente el dinero sí les sirve y para eso están las casas de empeño pero al menos se acotaría un poco el campo de acción, aquí lo interesante es cómo podemos cambiar nosotros.

No se trata de decirle a un niño “robar es malo”, porque una cosa es lo que le recitamos y otra muy diferente cuando nos lo llevamos al “tianguis” a que nos acompañe a comprar cosas muuuy baratas.

Sin que me conste, porque no he ido aunque me gustaría, me enteré por esas historias que andan circulando, de un pueblo que tomó los toros por los cuernos y le puso un alto a los delitos, aclaro que no está en marte, se llama Cherán y está en el vapuleado estado de Michoacán. “Ahí las personas se conocen, se respetan y se desarrollan proyectos para devolver a la naturaleza lo que nos ha dado -dice según una entrevistada- todo sin la ayuda de policías, partidos políticos ni crimen organizado”.

La historia se antoja hasta para novela, se trata de un municipio habitado mayormente por indígenas purépechas y a donde para variar les llegó la delincuencia, los taladores y toda esa escoria que se pasea impunemente por todo el territorio mexicano.

Como es de suponerse nadie les hizo caso ni hizo nada por protegerlos, así que ante la explotación de sus recursos y la amenaza a sus familias, un grupo de mujeres decidieron llamar a la rebelión. Lo primero fue quitarse los estorbos, o sea desconocieron al gobierno tradicional, desterraron a todos los partidos políticos, a la policía, al crimen organizado y a los madereros ilegales, o sea dejaron bien limpio todo y comenzaron una jornada de autogobierno independiente que dicen ya lleva 5 años.

Pero no crea que nomás los sacaron y ya, no, instalaron sus retenes y vigilaban cada esquina para que ningún extraño entrara a través de un sistema de fogatas mantenía a los vecinos alerta y unidos. Una de las cosas que me pareció más interesante, insisto, sin que me conste, es que según narran, los vecinos que casi no se hablaban se volvieron grandes amigos porque tenían algo en común: denfender sus derechos, a sus hijos y sus hogares. Relatan que durante los momentos más tensos 60 fogatas estuvieron encendidas todas las noches, siempre alerta.

“Cuando comenzaron este proceso de autorregulación, no sabían mucho sobre el manejo de armas o sobre administración pública. Ahora los habitantes de Cherán pueden decir que han logrado lo que ningún político pudo lograr: calles seguras, sin secuestros, sin drogras, sin corrupción -dice el reportaje- el presupuesto es invertido de forma transparente y el sueldo más alto que percibe un servidor público es de unos cuatro mil pesos al mes (igualito que aquí). La mayor parte de la tierra del municipio es comunitaria y, aunque las personas la pueden trabajar y consumir lo que produce, en realidad no les pertenece”.

Y el cuento de hadas continúa porque hasta crearon sus propias fuentes de empleo, habilitando su propio aserradero, una fábrica de resina y otra de block y hasta separan la basura en 6 categorías, y quieren contar con su propia planta de reciclaje y un biodigestor.

La verdad es que la historia me encantó, e insisto he de ir, porque me parece maravilloso que tengamos un ejemplo tan claro de lo que los ciudadanos podemos realmente hacer con nuestro propio trabajo, y del estorbo en el que hemos convertido a los políticos, porque así como con los ladrones, mucha culpa la tenemos nosotros.

Al menos me quedó la ilusión de que sí se puede hacer, siempre que se tengan ganas.



