17 de agosto de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

Realismo trágico

Aunque no lo crea, tío Fernando estuvo de novio de tía Eloína, 18 años (a la antigüita, novios, novios, cada quien viviendo en su casa). Por no se sabe qué razones él aplazaba la fecha de boda continuamente pero se les veía siempre muy contentos. A ella, todos los niños le decíamos tía y fue una gran sorpresa para este menda cuando supo que apenas se iban a casar, como hicieron (ceremonia discreta, ya cuarentones los dos). Mayor fue la sorpresa cuando resultó que se separaban, poquito después del año de la boda. Tía Eloína siguió siendo tía Eloína y toda la familia la siguió queriendo igual, porque era un encanto de señora. Ya grandecito el del teclado, le preguntó qué había pasado y ella, con sonrisa casi triste, explicó: -Tu tío sabe ser muy buen novio, pero no marido –… bueno.

AMLO cuenta con la confianza de una impresionante mayoría de la población (la mayor en la historia política de México y creciendo). Punto. Eso no está en duda. AMLO lo sabe.

Después del socavón Fox en la autopista del optimismo nacional, todo político mexicano sabe que es impagable el costo de decepcionar a la ciudadanía.

Ambos, AMLO y don Chente, aparte del voto duro -no tan numeroso-, de quienes los apoyaron por convicción, recibieron el voto no ideologizado de un gran número de electores en busca del paraíso perdido. Los primeros aguantan un piano; los segundos a las primeras de cambio, dicen como tía Beatriz (que era muy dramática): -¡Ya apareció el peine! –y se enconchan otra vez, rumiando su desencanto.

Alguna importancia puede tener recapacitar en que el elector nacional estándar, no es un ciudadano con sólidas convicciones políticas. En 2000 y 2006, en este país se votó por la derecha. En el 2012, contra todo pronóstico, el odiado tricolor regresó al poder (¿no se suponía que ya nunca?… pues, sí, pero al despertar México del ensueño panista de 12 años, el PRI seguía ahí). Ahora, este 1 de julio, la gente votó por la izquierda (así se dice, ‘izquierda’, ‘derecha’, quién sabe si ahora sigan significando algo esas referencias topográficas).

La explicación de cómo vota el tenochca común no pasa por el terreno de la dialéctica de las proposiciones ideológicas, sin negar que debe haber los que sufragan después de sesudas reflexiones, pero la mayoría, no. Unos lo hacen con el hígado, por castigar al que les colmó la paciencia (que es el que ya se va y no está en la boleta; cosa extraña, pero así somos); otros nomás por hacer la travesura o porque les cae bien el aspirante.

De vez en cuando, se presenta un peligroso fenómeno cuando la gente cree en un candidato y confía en él. Hay sobrado indicio de que este es el caso con AMLO. La circunstancia, el hartazgo general y su mucho oficio político, consiguieron que una parte enorme del electorado saliera a votar por él, esperando de él nada más que les cumpla todo (“¡in der Mutter!”, como se dice en alemán de Google).

Ya sabemos que AMLO con poder, no se vuelve sangrón, ni le da por cantar ‘El Rey’. Frívolo no es y no le interesa salir en la portada de ‘TVyNovelas’ ni el ‘Hola’ (no es poco). Codearse con la nata de los ricotes, tampoco le interesa porque el dinero no lo marea (bendito sea el dios en que cada quién crea). Él quiere ser estatua. Ok.

Nada ha querido AMLO en la vida diferente a ser Presidente de la república. Ya lo consiguió: en tres meses y medio se trepa a La Silla. Su deseo sincero, dicen los que lo conocen bien, es pasar a la historia como un buen Presidente y si se puede, el mejor de los tiempos modernos; y agregan que aunque parece que se compara con Juárez, Madero y Cárdenas, no es así: los pone como referentes.

Está bien. Nada más que ojalá en un momento de paz, sentadito solo en su casa, se dé cuenta que ni Juárez ni Madero ni Cárdenas hicieron 50 compromisos, ni prometieron el oro y el moro; pasaron a la historia por unas pocas cuantas cosas y en especial por sus convicciones políticas, que es precisamente lo que él no tiene (no brinque, espérese tantito, lea nomás otros renglones).

AMLO tiene discurso, no ideas conductoras (eso que llaman “ideología”); es un experto político que sabe dirigirse a las mayorías, pero que dice a cada público lo que cada público espera oír. No hay macizas convicciones políticas tras de su sólido discurso, aunque también puede decirse que no abriga malas intenciones (de hecho todas sus intenciones se concretan en una: ser Presidente… y eso ya lo obtuvo).

AMLO es más bien conservador y a últimas fechas, un político de centro, tal vez si acaso, socialdemócrata (de la izquierda ‘vegetariana’, como decía Lula); no es fanático ni de sus palabras, trae siempre a los pobres en la punta de la lengua, pero igual se sienta y aquieta el alma de empresarios e inversionistas (qué bueno); insiste en recuperar la seguridad y combatir la corrupción y acto seguido, propone perdones y amnistías. Bueno, que se acomode en Palacio y verá por dónde sopla el viento.

Y ese es el detalle: ya en presidencia tendrá que dejar atrás su postura de candidato, que promete, propone y entusiasma. En el cargo tiene que dar resultados y dejar atrás el papel de opositor, de candidato que dice lo que haría en caso de ser Presidente, para informar lo que hizo, porque ya lo es.

Los presidentes tienen que dar resultados, el realismo mágico de las promesas y los propósitos, ya en el cargo es peso muerto; el poder tiene límites, el presupuesto, también.

Habla, sigue hablando, como si no se diera cuenta del riesgo en que está si no reforma la reforma educativa, si con la energética y el aeropuerto sale con una batea de babas, si su combate a la corrupción incluye en serio la amnistía a los corruptos (del 1 de julio para atrás, dijo). Si la seguridad empezará a mejorar notoriamente hasta dentro de tres años, de poco consuelo será para la gente que no use el avión y duerma en Palacio. Despegar con demasiada esperanza es el mejor modo de aterrizar en desesperanza. Realismo trágico.

AMLO tiene discurso, no ideas conductoras (eso que llaman “ideología”); es un experto político que sabe dirigirse a las mayorías, pero que dice a cada público lo que cada público espera oír. No hay macizas convicciones políticas tras de su sólido discurso…

http://etrnoticias.mx/lee-realismo-tragico-en-la-columna-la-feria/

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

A tragar saliva

La dirigencia nacional de Morena anunció ayer que serán legisladores de este partido surgido en 2014, quienes lideren las cámaras de Diputados y Senadores. Los dirigentes del PES y PT firmaron un convenio al respecto. Ni modos, a tragar saliva.

Todos lo sabemos y también ellos: ambos partidos se colgaron del fenómeno lopezobradorista. Uno, el PT para salir del agujero en el que se metió en la elección intermedia de 2015, cuando estuvo a punto de quedarse sin registro. Otro, el PES, de reciente creación, también tenía que buscar padrino, pero ni así le alcanzó y todo parece indicar que se quedará sin registro, pese a la impugnación de la elección federal.

Yeidkol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, quien tiene fama de ser una señora atrabancada y directa en sus declaraciones, no lo pudo haber dicho más claro: sin problema alguno, Morena liderará las cámaras tal y como lo hacía el PRI en sus mejores tiempos.

Y qué, han de pensar los morenistas, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es haber llevado de aliados al PT y al PES, y otra que se les permita colgarse de la “teta” de una vaca a la que no le dieron de comer.

“Por muchísimos años en este país, el PRI tenía las dos presidencias. Después, cuando estábamos en tercios, decían ‘una para un partido y otra para otra’, y hoy somos mayoría en las dos. Entonces, creo que podemos tener las dos presidencias, sin problema alguno”, dijo la dirigente morenista, mientras los líderes del PES y del PT, Hugo Érik Flores y Alberto Anaya, tuvieron que agachar la cabeza y tragar saliva.

Habrá tres grupos parlamentarios, PT, PES y Morena; sin embargo, queda claro que quienes llevarán la voz cantante son los morenistas: Ricardo Monreal, en el Senado y Martí Batres en la Cámara de Diputados.

La dirigente de Morena dijo que no serán una mayoría aplastante ni asfixiante ni llena de privilegios; sin embargo, es obvio que el debilitado PAN, el PRD y el casi extinto PRI tendrán que tragar saliva.

De los legisladores chiapanecos que tendrán la oportunidad de estar en ambas cámaras, solo algunos cuantos tienen la experiencia para figurar; entre ellos, Eduardo Ramírez Aguilar.

Los demás, tendrán que conformarse con la línea que les tiren y, en el peor de los casos, guardar silencio y tragar saliva…

¿REVIVIENDO DINOSAURIOS?

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer la creación de Segalmex, un organismo en el que se fusionarán Liconsa y Diconsa.

Esa noticia ya se veía venir. Es común que en el arranque de un gobierno desaparezcan dependencias, se les cambie el nombre o se pretenda la creación de nuevas.

Lo que llamó la atención ayer fue el anuncio de que al frente de Segalmex estará Ignacio Ovalle Fernández, ex director de la Conasupo y del Instituto Nacional Indigenista, un priísta de hueso colorado en su momento; aunque los que han militado en ese partido dicen que lo priísta no se quita nunca.

Ovalle Fernández fue jefe de la Oficina Vendedores Ambulantes de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz; con Luis Echeverría fue secretario particular y privado y luego fue Secretario de la Presidencia; con José López Portillo fue director de la Coplamar, organismo que hacía las funciones de Diconsa y que todavía resuena en la memoria de la gente; con Miguel de la Madrid fue Embajador de México en Argentina y Cuba.

Lo más curioso de esta designación es que, Ignacio Ovalle trabajó para Carlos Salinas de Gortari en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), organismo donde hubo un escándalo.

Lo más contradictorio es que el próximo funcionario a cargo de Segalmex laboró para “el innombrable”. Así llamó López Obrador por muchos años y aún en su campaña a Carlos Salinas de Gortari, a quien consideró siempre el jefe de la orquesta de la llamada “Mafia del poder”.

Seguros estamos de que a muchos cercanos a la burbuja lopezobradorista no les gustó nada este nombramiento, por sus cercanías, por su pasado laboral; sin embargo, ya lo dijo el jefe y ni modo: a tragar saliva…

Escríbanos a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

En Facebook:

https://www.facebook.com/enTIEMPOREALmx/

http://etrnoticias.mx/lee-a-tragar-saliva-en-la-columna-ensalada-grillos-2/

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

PRIMER ANIVERSARIO LUCTUOSO

Hoy se cumple un año de la lamentable perdida del gran periodista y amigo Miguel González Alonso. Su viuda Kendra y sus hijos Xavi & Regina han recordado esta fecha memorable con una misa en honor de quien fuera su ser más querido. Familiares y demás amigos del gremio periodístico también los acompañaron en este momento, en el cual se recordó al gran ser humano, al compañero de parrandas y al talentoso profesional quien partió a lo etéreo el pasado 16 de Agosto del 2017.

“ayer fue recordado Miguel González Alonso, en lo que fuera su primer aniversario de su muerte”

Gran amigo de mi padre, además vecino siempre tuve la cercanía de Don Miguel, a quien frecuentaba en familia, siempre atento con mi padre, era común verlo tomar el café en la casa, cuando nosotros éramos pequeños, mi hermano y yo jugábamos con él. Pasó el tiempo y siempre nos saludábamos en la esquina, en la farmacia y en las tiendas que teníamos en común por el rumbo y muy atento nos preguntaba por mi papá quien siempre era pata de chucho, enviándole afectuosos saludos, que dábamos al llegar a casa.

Lo recuerdo también muy claramente después de que falleció mi padre, el me busco ante la noticia de que seguiría la columna y se puso a la orden, me ofreció su total apoyo, me apreciaba mucho y para mí era un honor que alguien que había sido amigo de mi padre ahora me confiara su amistad.

El verlo en sus redes sociales como un excelente padre de familia, admirador de los Minions quien se vestía del famoso Gru solo para hacer felices a sus hijos, escucharlo en medios radiofónicos con sus programas de análisis, ver su trabajo y distintas pugnas en el Instituto de Acceso a la Información Pública y el convivir con él en los interminables jueves cevicheros, hizo que lo admirara más. Recuerdo que cuando él me pidió una foto me sentí tan nerviosa, por ser quien era Premio Nacional de Periodismo con más de 34 años de trayectoria siendo también Director de diversas emisoras en el Estado de Chiapas, Asesor del gobernador, Consejero del IAP, vicepresidente de la FAPERMEX y recordado porque en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía mantuvo una férrea defensa a favor de la Libertad de Expresión en Chiapas, recibió también el Premio Nacional “México” de Periodismo por la mejor entrevista, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), 2004. Premio por entrevista del Foro de Periodistas Chiapanecos en 2005. Premio “Doctor Belisario Domínguez Palencia” otorgado en la tierra natal del prócer “por ejercicio de periodismo vertical y crítico en 2006”. Premio “A la Excelencia Profesional” de la Asociación Nacional de Locutores 2007 y el primer lugar internacional de Periodismo “Don Ruma” (organizado por la Asociación de Redactores y Reporteros de Prensa Chiapas A.C.) en Prensa, Radio y Televisión, otorgado por un jurado integrado por comunicadores de: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belice, Costa Rica, Honduras, Venezuela y Perú (2007), entre otros, esto y más lo llevo sin duda a ser un grande entre los grandes.

Su último cumpleaños allá en el Recreo de los jabalíes con don Marquitos quienes ahora ya están juntos en el cielo, nunca lo podre olvidar, canto como nunca, se despidió de todos, se divirtió a lo grande, era mucha su alegría y convivio con todos sus amigos, él era muy querido y por eso hoy es recordado a un año de su partida.

Merecido reconocimiento le otorgo la plataforma periodística Publico & Privado al instituir un premio que reconoce a lo mejor del periodismo chiapaneco con su nombre, la presea Miguel González Alonso que en este año que transcurre reconoció a los más distinguidos chiapanecos del medio periodístico. Desde aquí mi fraternal apoyo a toda su familia.

Finalmente: “La instrucción del gobernador Manuel Velasco Coello, es brindar atención a la ciudadanía hasta el último día de su administración y con mayor prioridad a los grupos vulnerables” lo dijo Enoc Hernández Cruz. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

http://etrnoticias.mx/lee-primer-aniversario-luctuoso-en-la-columna-cafe-avenida/

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El proyecto de la Zona Económica Especial de Chiapas, es presentada al gobernador electo REC.

Más allá de las oportunidades que hay en Chiapas con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobernador electo Rutilio Escandón, quienes tienen muchas similitudes en su condición humana y la percepción y objetividad de ver las cosas del funcionamiento público a futuro, existe un detonante de desarrollo industrial para Chiapas, como es la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, que será un componente de transformación y cambio para que por fin los chiapanecos nos involucremos en el rubro de la industria y la manufactura de progreso, porque se trata solamente de implementar una estrategia para detonar y explotar un proyecto federal que precisamente se hizo para los próximos años como es la Zona Económica especial de Chiapas.

Fue por eso que el gobernador electo Rutilio Escandón, se reunió a mediados de esta semana con el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani y funcionarios de la misma quienes expusieron los avances de la Zona Económica de Puerto Chiapas, y que además arrastra una historia significativa porque fue en la Zona Económica del estado de Chiapas, donde se firmó la iniciativa de ley federal de Zonas Económicas en el país, que fue enviada al Congreso de la Unión y además de ser la primera Zona Económica que se decretó formalmente como parte de este ambicioso proyecto federal en algunas regiones de México.

El gobernador electo destacó la necesidad de detonar el desarrollo y el progreso económico de la entidad, por lo que aseguró que su gobierno sumará esfuerzos con la Federación y los distintos sectores sociales para aprovechar el potencial productivo de la región. Expresó que la ZEE de Puerto Chiapas es muy importante para impulsar la inversión y la generación de fuentes de empleo en distintas áreas como son la agroindustria, autopartes, pulpa y papel, eléctrica y electrónica, entre otras que se han identificado.

Al final Gutiérrez Candiani dio a conocer que hasta el momento 16 empresas han manifestado su interés en invertir 250 millones de dólares que permitirían generar alrededor de 4 mil 200 empleos directos. Además, 29 pequeñas y medianas empresas chiapanecas se integrarán como proveedoras en las cadenas de valor de la ZEE. Asimismo, detalló que hay 43 proyectos de infraestructura que se requieren en el corto plazo, mismos que demandan una inversión de 16 mil 482 millones de pesos, que podrían obtenerse a través de financiamiento público y privado.

La ANUIES, entrega a López Obrador, propuesta para renovar la educación superior en México

Con la presencia del Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y dentro del marco de la XXVlll, Asamblea General de la ANUIES, el Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, reconoció que la clave de la competitividad del país está en impulsar la transformación de la educación superior, quien subrayó además de que ninguna democracia puede ganar en calidad, si la educación superior no prepara profesionales.

Precisó que en las líneas estratégicas de la ANUIES existe una clara coincidencia con el proyecto de nación presentado por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, al país. Esa confluencia, -destacó-, alienta el trabajo con el nuevo gobierno y a perseverar en el esfuerzo para que existan más jóvenes en las aulas y menos en la calle, a reducir la brecha de cobertura y a refrendar el compromiso con la calidad y la pertinencia.

Con la presencia de los titulares y representantes (191) de las instituciones de educación superior y asociadas de todo el país, Valls Esponda, agradeció la presencia del Presidente electo López Obrador, en la casa, -dijo-, donde convergen, el pensamiento, las ideas, el talento y creatividad de los jóvenes mexicanos, donde aseguró que el trabajo cotidiano de la asociación es encontrar alternativas y soluciones que hagan posible la transformación nacional que los mexicanos anhelan.

El titular de la ANUIES, destacó que en las instituciones de educación superior se encuentran los jóvenes que pueden contribuir con sus capacidades a los grandes proyectos nacionales, y le pidió: “apóyese en ellos, en su pasión, talento, compromiso, en su probada solidaridad, para enfrentar la desigualdad, que es el problema de problemas”.

La transformación que buscará su gobierno, señaló, demanda una educación superior a la altura del desafío, tenemos que ir unidos hacia una profunda reforma que permita tener mejores egresados para ampliar las capacidades de México:” y con ese propósito y con la participación de expertos, académicos e investigadores elaboramos y le entregamos la propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en el país”.

La universidad es la nave insignia de la fortaleza institucional que requiere el resurgimiento mexicano. Con disciplina, debemos restaurar el tejido social maltrecho por el desgaste de nuestros viejos modelos de convivencia y crecimiento, donde anidan la inestabilidad y la violencia, concluyó.

Aprovechar la oportunidad histórica: ERA. – En la capital del país, se reunieron Senadores y Senadoras de MORENA, PT y PES, donde el senador por Chiapas, advirtió que en el Senado de la República se va a aprovechar la oportunidad histórica que nos ha dado el pueblo de México para llevar a cabo la transformación profunda del país. En una reunión que sostuviera el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador con los legisladores electos que conformarán la bancada de Morena en el Senado; misma que, todo apunta, será coordinada por Ricardo Monreal Ávila. Externó ERA, que uno de los temas torales en dicha reunión, fue el de la austeridad al interior de la Cámara Alta, lo cual permitirá un ahorro presupuestal considerable, sin que ello afecte el funcionamiento del Senado.

Tapachula debe ser “ciudad de desarrollo”: Gurría. – El alcalde electo de Tapachula, Óscar Gurría Penagos, se reunió a mediados de esta semana con los integrantes de COPARMEX Costa Chiapas y las necesidades de los comerciantes, y en donde señaló que Juntos “Vamos a convertir a Tapachula en una ciudad donde haya desarrollo”. También escuchó a los integrantes de Iniciativa Tacaná, quienes presentaron un interesante proyecto que busca reactivar y fomentar el Turismo en Tapachula y explotar esta actividad en la región Soconusco, con lo que se reactivaría un sector importante de población, sobre todo en la zona alta del municipio y Puerto Madero. Para finalizar las actividades con diferentes asociaciones, Gurría Penagos, atendió las inquietudes de las mujeres empresarias agremiados a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEXME A.C. quienes insistieron en el tema de seguridad y mayores garantías para poder invertir en el municipio. Así las cosas.

Inauguración de hospital. – Para hoy viernes se espera la visita del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y los gobernadores, en funciones Manuel Velasco y el gobernador electo Rutilio Escandón, para estar presentes en la magna inauguración del Hospital Regional de Tapachula, un proyecto federal cuya envergadura en materia de salud alcanza una modernidad de seguridad social sin precedentes para los habitantes de esta frontera sur.

http://etrnoticias.mx/lee-aprovechar-la-oportunidad-historica-en-la-columna-comentario-zeta/

ENTIEMPOREALMX

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ La respuesta de PATROCINIO…

+ AMLO, lo que sí se puede…

+ Comentarios al Margen…

EL DERECHO DE REPLICA, MI POLÍTICA…

A mis comentarios de la columna de ayer en que hice alusión a JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO y la “imposición” –porque eso fue de parte del Congreso del Estado a una orden del GÜERO VELASCO—de la medalla “Miguel Álvarez del Toro”, el ex gobernador de Chiapas hace valer su “derecho de réplica” que en esta columna y mi convicción “es política editorial”.

En el tono que parezca o que se tome por quienes lean lo que a continuación me señala, pongo a disposición de mis lectores o quienes crónicamente me siguen, la siguiente respuesta del ex gobernador JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO.

“Amigo Ruperto:

Miguel Álvarez del Toro es un ejemplo y símbolo en la lucha por la conservación del medio ambiente. Nadie discute que es correcto que el Congreso haya establecido una medalla con su nombre para reconocer a quienes realizan grandes aportaciones en favor de la naturaleza.

Si lees su biografía vas a descubrir que en muchos de sus proyectos y logros yo compartí, auspicie o apoye sus quehaceres y así lo destaca el mismo. No soy ajeno ni a él, ni a sus realizaciones.

De mi quehacer ambiental. Brevemente. En mi gobierno logré que se cancelaran todas las concesiones de explotación de maderas que otorgaba el gobierno federal y no se volvió a dar ni una más. Cerré los 47 aserraderos, convencido de que debe de cortar el árbol quien lo haya plantado y por eso apoyamos innumerables proyectos de plantaciones forestales.

Establecimos y apoyamos la labranza cero, acabamos con los incendios forestales obligando a los ganaderos a poner guarda rayas antes de sus quemas y sancionamos con firmeza las omisiones. Declaré las primeras áreas estatales protegidas y promoví el establecimiento de las nacionales.

Inicié leyes de la materia y me empeñé en su vigencia y fuimos hasta la declaración de la moto sierra como arma prohibida y más cosas que te aburriría leer. Y desde que salí ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿En qué forma me han rebasado que se hace evidente que no merezco ese reconocimiento? ¿Por qué te parece tan pequeño mi quehacer gubernamental?

Ya a título personal, como ciudadanos, al margen del poder, mi hija Josefa y yo hemos aportado a Chiapas y a México el más destacado centro de conservación de la vida silvestre, en Aluxes de Palenque. Con los polluelos que nos dio Xcaret logramos re introducir la guacamaya roja extinta en los 70 años anteriores. Ese es un hecho sin precedente. Esas y más han sido acciones nuestras, acciones de particulares y no de gobiernos. ¿Es condenable? ¿Inhabilita para recibir reconocimientos?

Josefa y yo hemos enfrentado retos, dificultades, adversidades y carencias para dejar en Aluxes un legado para Chiapas y los chiapanecos. ¿Conoces más casos de este tipo? ¿Me ayudas a recordar cuales y hechos por quienes? ¿O será Aluxes un caso sin precedente en el que sus autores deben de merecer respeto, sino reconocimiento?

Te molestó que yo le hiciera una broma a Josefa, que provocó risas y sonrisas de los asistentes, en cuanto a no prestarle mi medalla. Mira, detrás de cada solemne hay un pendejo y yo creo en el amor y la alegría de la vida, como lo cree y siente Josefa y por eso nos tratamos así. Si me das un whatsapp te mando el video y así juzgas con más información.

Con estos antecedentes, ¿crees que merezco la medalla o no? ¿A quién le correspondía y a quien se la quité? Dime para que públicamente le ofrezca mis disculpas.

Pero aún más, crees que debí de tener la insolencia de rechazarle al Congreso esa distinción? Por favor, soy un ciudadano que tiene derechos y obligaciones y por haber sido gobernador no pierdo mi calidad de ciudadano.

Que hubieron protestas, si, ¿cuántas y de quiénes? de jóvenes que no había nacido cuando yo fui gobernador y por ello y por separado les doy información, que no es justificación. Otras son las movilizaciones a cargo de quien a fuerza quiere ser mi enemigo político, pero el tango y los pleitos se bailan entre dos y yo no bailo con él, porque no aprendí el juego de las pequeñeces y mezquindades.

Te saludo. Patrocinio

Señor PATROCINIO, en mi columna ÍNDICE… claramente digo que yo no juzgo ni me involucro en las denostaciones a su persona; por el contrario, muchas veces he dicho que los gobiernos que le sucedieron, inclusive otros anteriores “han sido tan malos y corruptos, que el suyo se considera el mejor de los últimos tiempos”. Esa expresión me ha causado muchas críticas e inclusive en la última alguien me dijo sarcásticamente: “mátale un pollo”.

En referencia a que si merece la medalla o no, eso no me incumbe a mí decirlo y quienes lo dicen, “sus rezones tendrán”. No, confundir los conceptos, porque nunca dije en mi columna “que me parece pequeño su quehacer gubernamental” y con respecto a la broma de que “la medalla no la va a compartir con su hija JOSEFA porque es solo suya”, solamente hacía una referencia periodística de lo que dijo en el acto de “imposición” de la presea, además de que de bromas y relajo yo conozco bastante.

Con el respeto que siempre le he tratado y en reconocimiento a su capacidad política y administrativa, sobre todo a su gobierno, a pesar de que se le achaca el asesinato de mi compadre ROBERTO ANTONIO MANCILLA HERRERA y la persecución de mi amigo el poeta, médico y político, ENOC CANCINO CASAHONDA, yo no estoy en disposición de juzgarlo, pues los que tendrían que hacerlo o debieron hacer a su tiempo, se quedaron callados y hoy todo sería a “toro pasado”.

Lo dejo enteramente con sus reflexiones y mis respetos de siempre…

TRAS EL DINERO DE LOS CORRUPTOS…

Mucha boca y poco argumento. Eso veo de entrada en ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR cuando compromete más allá de lo posible el presupuesto del Gobierno Federal que es apenas un poco más de 5 Billones de pesos del ejercicio fiscal anual, mientras la administración de ENRIQUE PEÑA NIETO le deja una deuda “impagable” de casi 10.5 Billones de pesos.

El desorden administrativo que deja PEÑA NIETO es parte de la ruina en la que está el país, donde impera la corrupción, la inseguridad, el gasto superfluo, la rapiña y el fraude; la venta de las paraestatales económicamente estratégicas como PEMEX y Comisión Federal de Electricidad.

Pero a pesar de esa percepción que tengo de que “AMLO no va a poder con todo lo que promete” y menos como le están dejando el país y las arcas públicas con unas reformas estructurales que se hicieron para vender lo que quedaba de México, hay rendijas por las que se puede lograr el financiamiento extraordinario como son las requisas de sindicatos y dirigentes corruptos que han acabado con las empresas en acciones similares a la delincuencia organizada institucional.

Me refiero en primer lugar a, CARLOS ROMERO DECHAMPS, quien ha sido el primero en depredar la institución petrolera mexicana por excelencia con actos de corrupción y trampas que el sistema le ha permitido por un interés mezquino de mantenerse en el poder. Es el caso de EMILIO LOZOYA AUSTIN, quien probadamente está inmerso en un mega-fraude a PEMEX y confabulación con las empresas ODEBRECHT (brasileña); la constructora OHL (española) y OCEANOGRAFÍA, además de la inyección de dinero ilegal a la campaña de ENRIQUE PEÑA NIETO.

Todo ese dinero puede venir a salvar a los mexicanos; poner un precedente contra los mafiosos institucionales y recabar dinero que políticos y gobernantes se han adjudicado de manera perversa e ilegal, en un campo abierto de corrupción que el mismo sistema y el presidente PEÑA NIETO ha prohijado y permitido.

En CFE, es el mismo cuento de corrupción y la prueba la marcó el que fuera director general ENRIQUE OCHOA REZA, quien en abuso de autoridad y extralimitándose en sus facultades administrativas, se adjudicó una indemnización de casi 1 Millón 300 mil pesos por solo dos años de antigüedad en la empresa. Por ahí hay que ver la fuga de recursos.

El próximo gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tendrá que investigar el caso de la “Estafa Maestra” en la que están coludidas las secretarías de SEDESOL y SEDATU (en ambas ROSARIO ROBLES BERLANGA) con ocho o diez universidades de diversos Estados de la República.

Otro asunto será el del dinero de la delincuencia organizada, sus propiedades y recursos que la PGR tenga asegurados, así como ir por las riquezas de los grupos delincuenciales y los cárteles de la droga. Para eso, supongo se tendrá que legislar para poder disponer de esos aseguramientos que representan cientos y miles de millones de pesos.

Creo que con estos asuntos que atienda el nuevo gobierno, se podrá resolver –en parte– el déficit de dinero más los 500 mil millones de pesos que dice AMLO va a ahorrar a través del combate a la corrupción que algunos dicen que le cuesta a México entre 7 mil 217 millones de pesos (0.4% del PIB) y otros 900 mil millones de pesos (2% del PIB) o más bien “20% del presupuesto nacional”, como lo señala el Presidente Electo, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com

Celular: 961 18 8 99 45.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

http://etrnoticias.mx/lee-derecho-replica-mi-politica-en-la-columna-indice/

ENTIEMPOREALMX

Carrereando la Chuleta

Ronay González

VIVIR EN CHIAPAS

Como en todo y como siempre, los cambios generan incertidumbre, ruido, ansiedad. Ya comenzaron a protestar los prospectos a moverse de ciudad, ahora con la descentralización propuesta por el presidente electo y por el que las Secretarías deberán mudarse –con toda su gente – a lugares en los que probablemente nunca han estado, ya les invadió el pánico.

De los primeros advertidos, digo anunciados, están los trabajadores de la Secretaría de Turismo (Sectur) y adivine qué: no están de acuerdo, no quieren irse a Chetumal, Quintana Roo, esto según José Carlos Navarro Valencia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Sectur.

No los juzgo ni los culpo, yo nací en esta región, aquí crecí, me casé, bauticé a mis hijos y podría decir que planeo morirme, si me dijeran que debo cambiarme lejos, a San Luis Potosí, por ejemplo, en donde confieso nunca he estado, de entrada se me revolvería la panza, no más pozol, no más Tacaná, no más pan… eso sin contar que mi casa está aquí, mi patrimonio económico pero sobre todo el sentimental.

El asimilar este tipo de cambios no va a ser fácil, póngase en su lugar, sin embargo, creo que van a tener que ser los mártires en esta reestructuración de país, de organización.

Pero más allá de la parte trágica de este asunto, vuelvo, vuelvo y vuelvo a cómo vamos a aprovechar estas oportunidades que se nos van a presentar. La CFE se viene a Chiapas, no sé bien a dónde, nuestro estado es enorme y hermoso, puede ser la capital, sería lo más lógico pero ¿y si fuéramos nosotros? A Tapachula, la Perla del Soconusco.

Vamos a necesitar infraestructura, edificios, oficinas, casas, restaurantes, comercios. No va a ser fácil que los capitalinos se acostumbren a nuestra vida, así como nos cuesta adaptarnos a esa ciudad y eso que vamos de vez en cuando y por algunos días.

Y no es que tengamos que ser una sucursal de la Ciudad de México para que en automático signifique que somos una mejor sociedad o un mejor lugar, no, tenemos decenas de mejores cosas, pero también muchas carencias que deben convertirse en una oportunidad.

¿No le gustaría tener una ciudad con una amplia red de espacios culturales? Museos, teatros, exposiciones, ferias. A mí sí, tanto como me encantaría un transporte público ordenado, una ciudad bien trazada, la basura en su lugar, y no porque la caótica capital lo tenga, es que estoy haciendo mi lista de deseos para el lugar en el que me gustaría vivir. ¿A usted?

Ojalá entendamos que estos movimientos pueden ser una gran oportunidad para todos ¿qué vamos a hacer con ello?

Cambiando de chuleta un poco, pero siempre con el progreso por delante y mejores formas de vivir, habrá un nuevo hospital regional de Tapachula con una millonaria inversión que sin duda alguna repercutirá en la salud la atención y la procuración de una buena atención para los habitantes del Soconusco que no cuentan con seguridad social.

El majestuoso nuevo hospital está construido rumbo a Puerto Madero y sin duda alguna va traer un polo de desarrollo en toda esa zona y lo que ahorita es monte, en poco tiempo se podrán ver muchos negocios que beneficien a decenas de familias.

Ojalá en el viejo hospital se queden las malas mañas, las malas manías, las malas atenciones y los compadrazgos que algunas personas de apellido rimbombante aprovechan, y que han puesto en serios problemas la administración del hospital.

http://etrnoticias.mx/lee-vivir-en-chiapas-en-la-columna-carrereando-la-chuleta/

ENTIEMPOREALMX

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

VELASCO COELLO PRIORIZA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Mario Carlos Culebro Velasco, secretario general de Gobierno luego de asegurar de que en Chiapas se continúa cumpliendo con los compromisos a favor de la niñez y adolescencia suscritos por el gobernador Manuel Velasco Coello, particularmente en la promoción y respeto a sus derechos fundamentales, para lo cual impulsa la participación de los Ayuntamientos, señalo que se fortalecen alianzas con organismos internacionales de la sociedad civil, y para muestra no hace falta un botón y como tal ahí tenemos la puesta en marcha del proyecto para la erradicación de violencia y el maltrato infantil en Tuxtla Gutiérrez, con auspicio de Word Visión -organización humanitaria global, con presencia en casi 100 países- y de la Agencia Municipal Emiliano Zapata, el cual inició con la capacitación a los principales actores comunitarios sobre erradicación de violencia, castigo corporal y maltrato infantil. Así mismo Culebro Velasco subrayo que una vez que se concluyeron con el programa de capacitación, los participantes replican los conocimientos adquiridos en su comunidad, con el objetivo de fortalecer el tejido social, pero, sobre todo, garantizar que los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, que representan el 40 por ciento de la población en Chiapas, sean respetados plenamente. De igual forma el funcionario estatal indicó que a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Gobierno del Estado trabaja en forma conjunta con los Ayuntamientos, con quienes fortalece acciones de sensibilización y de socialización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el mes de junio de 2015, así como el funcionamiento de los sistemas municipales y la responsabilidad que tienen al ser el primer contacto con la ciudadanía. Al último el responsable de la política interna del estado acotó que nuestra entidad tiene de frente el desafío de cambiar su condición de vida, por lo que en nombre del Gobernador Velasco –dijo- exhorto a una mayor participación de todos los actores involucrados, a fin de asegurar mayores oportunidades para su desarrollo, y así garantizar el respeto de los derechos de la niñez y de los adolescentes…ver para comentar

RECHAZAN MAESTROS POSIBLE ARRIBO DE RICARDO AGUILAR A LA SEP…

Tanto se ha cacaraqueado la famosa ley anticorrupción en este sexenio que, y nadie hace nada, nadie supo nada de algunos casos que son tan claros y que están a flor de tierra, un ejemplo es el rarito Ricardo Aguilar Gordillo de quien le diremos que, desde su arribo a la Secretaría de Educación en Chiapas, en diciembre del 2011, para ser más exactos. Ese pelafustán Ricardo Aguilar, con su característico estilo Maquiavélico, que jugaba doble papel, es decir, estaba con Dios y con el Diablo. Su maquiavélica forma de operar mantuvo sumamente incómodo al mismísimo Secretario de Educación, en ese entonces Aurelio Nuño, quien creía que la evaluación punitiva pasaría como cuchillo en mantequilla en la entidad, sin pensar que, ésa culminaría en una verdadera tragedia con la muerte de un profesor. Así lo manifestaron maestros de la sección 40 y VII, quienes a la vez agregaron, “Todos lo saben, fue el mismo nefasto Ricardo Aguilar quien se encargó de filtrar la información a los líderes de la CNTE, sobre la estrategia operativa ideada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado para adelantar los días de evaluación. Asi se las gasto el lidercillo de bolsillo Ricardo Aguilar, el dinosaurio de la educación chiapaneca se abrió de capa con sus aliados y socios de un negocio de que le ha resultado jugoso, sabroso y, por supuesto, desleal al gobernador Velasco Coello, por ello se dice, sin conceder, que fue él mismo mentor finito Aguilar quien ordenó retumbar los tambores de guerra y alentó la insurrección de un ejército de ilusos maestros utilizados como carne de cañón para seguir gobernando en ese entonces como Secretario de Educación estatal a costa de traiciones, trancazos y sangre, pero el tiempo lo alcanzo y bendito dios lo “cambiaron”, empero hoy nuevamente esta la amenaza latente de que el finito Ricardo Aguilar regresara hacerse cargo de esa secretaria educativa con el nuevo gobierno que encabezara Rutilio Escandón Cadenas, lo cual ha puesto en alerta al magisterio democrático que desenterrar el hacha de guerra si el gobernador electo impone como secretario de educacional remedo de líder magisterial. Aunque déjenme decirles amigos lectores que algunos maestros comentan que el fantasma del finito Ricardo Aguilar sigue deambulando por la secretaria de educación, toda vez que, al actual secretario de Educación Eduardo Campos, desde el hogar del finito recibe indicaciones, cierto o falso así los rumores en corrillos de la secretaria de educación…sin comentarios

PLENO RECONOCIMIENTO A HUMBERTO PEDRERO…

Humberto Pedrero Moreno, desde que asumió el cargo de secretario de hacienda en esta entidad fue muy claro al manifestar que su compromiso al iniciar esa nueva encomienda para su vida social y política es de actuar con responsabilidad para que los recursos de Chiapas se ejerzan con eficiencia, para que todos los programas y acciones que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello, se traduzcan en más beneficios para las familias chiapanecas. Y es así como ese leal funcionario con licencia vino trabajando en aras de lograr una recomposición en las finanzas del gobierno del estado , toda vez que al parecer existían vicios ocultos, que poco a poco el joven profesionista fue desterrando mediante un trabajo ético, profesional y transparente que implemento el joven Humberto Pedrero Moreno, y es que el profesionalismo de ese joven está basado en una licenciatura en Economía y en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); ha sido consultor financiero en materia de proyectos de inversión y financiamiento de estados y municipios, así como Tesorero Único de la Secretaría de Hacienda del estado desde 2014., bien porque el joven nunca antepuso sus intereses personales antes que nada cumplir su tarea por a que fue contratado fue la esencia de su labor y el gobernador, lo sabe, sin embargo otros funcionarios o secretarios lo impusieron sus intereses, por eso hay que recocer el trabajo de ese joven profesionista…sin comentarios…

DISCIPLINA, INSTITUCIONAL, LEALTAD Y GRATITUD CARACTERÍSTICAS DE ESF

Un político experimentado que ha dado todo por nuestra entidad, y claro desde luego y por supuesto que también por su gobernador, es sin lugar a dudas el diputado Emilio Salazar Farías, un político que en los momentos más álgidos y difíciles ha estado apoyando a su gobierno, conoce y sabe de la problemática estatal, un auténtico político que toda su vida ha sido institucional, disciplinado y sobre todo tiene es una persona que empeña su palabra con lealtad y gratitud, pero, todos esos “ingredientes” no le ha valido o servido para que sea tomado en cuenta por los grupos del poder y darle la oportunidad de representar a los chiapanecos en otras esferas de la política, donde sin lugar a dudas, haría un excelente papel en favor de os chiapanecos. En las elecciones pasadas del primero de Julio, a Don Emilio Salazar le dieron migajas, lo hicieron a un lado, no le hizo justicia la revolución, cabe destacar que Salazar Farías, en los cargos que ha desempeñado, ha dado muestras de entrega y profesionalismo para sacar adelante las tareas que se le encomiendan, sin duda alguna Emilio Salazar, le da las verdes y las maduras a cualquiera que se le pare de frente, si él se decidiera, podría encabezar otro partido donde valoren sus oficios y trabajo político, para poder lograr un escaño más en la política y ser un digno representante en la cámara alta del congreso de la Unión, o simple y sencillamente buscar la gubernatura de su estado, creemos que a Emilio Salazar ya le toca el turno, ya hizo cola, empero, los grupos en el poder local, no le reconocen la valía, la lealtad con la que ha defendido a su estado y a su gobernador. El legislador Emilio Salazar tiene elementos de sobra, pero eso en política, al parecer, no cuenta, no vale, como alcalde de la ciudad de Tuxtla, sin lugar a dudas, podría hacer, un magnifico papel…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Notarios de Tapachula denuncian el pésimo desempeño en el registro público de la propiedad en La otrora Perla del Soconusco, señalaron los notarios que en el registro público de la propiedad existe un total vacío de autoridad, existe un gran rezago en lo que respecta a la escrituración, por lo que se debe de hacer algo al respecto, seguiremos indagando sobre este tema y le informaremos, porque dicen que hay gato encerrado ahí en esa dependencia…sin comentarios…El presidente, Neftalí Del Toro Guzmán entregó uniformes y equipamiento a Vigilantes Ciudadanos, con esta acción el edil huacalero reforzó el tema de seguridad pública, particularmente en cada una de las colonias y fraccionamientos de la ciudad En su mensaje, el edil tapachulteco, Neftalí Del Toro Guzmán informó que la entrega consistió en 200 playeras, gorras, silbatos de velador, toletes, fornituras, y lámparas de lets tipo swat, la fuente de financiamiento proviene del FAFM 2018…ver para comentar…bueno amigos lectores, por hoy hasta aquí la dejamos y les decimos hasta el lunes primero dios, ya saben que en linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo sus comentarios, sugerencias, mentadas, aunque no se sean de mentas, CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN, TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

http://etrnoticias.mx/lee-velasco-coello-prioriza-la-defensa-los-derechos-humanos-en-la-columna-linotipeando/

ENTIEMPOREALMX

Chismorreo Político

Armando Chacón

Enrique Peña Nieto en Chiapas

Comenzamos….El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto estará hoy en la Perla del Soconusco, donde acompañado del gobernador Manuel Velasco Coello inaugurará el nuevo Hospital Regional “Manuel Velasco Suarez”. Esta que será la obra más importante del sexenio de Velasco Coello, lleva registrado una inversión de más de mil cien millones de pesos únicamente en la edificación y equipamiento de vanguardia. Este moderno hospital tiene capacidad para 120 camas y son aproximadamente mil personas las que trabajarán en ese nosocomio, entre personal de intendencia, administrativo, técnicos, choferes de ambulancias, enfermería, médicos generales y especialistas. El Hospital Regional de Tapachula MVS, comenzará a funcionar hoy mismo y será de gran beneficio para los habitantes de toda la región del Soconusco y Frontera. Esta será la última visita que hará a nuestra entidad Enrique Peña Nieto en calidad de Primer Mandatario de la Nación y se da en los momentos que se está realizando una transición tersa a nivel nacional y en Chiapas. El Presidente de México está preparando con mucho cuidado el que será su sexto y último Informe de Gobierno, que deberá presentar por escrito el primero de Septiembre en el recinto oficial de San Lázaro ante la nueva legislatura federal. Dentro del texto que contenga este informe contendrá lo realizado en los seis años de su administración y sin duda tocará también el proceso electoral. El mensaje político lo dará en la residencia oficial de los Pinos el día lunes 3 de Septiembre, donde estarán los representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, todos sus colaboradores, diplomáticos, líderes de los partidos e invitados especiales. Se comenta que como una cortesía política enviaron una invitación al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, pero no ha confirmado su presencia en ese evento…..Continuamos….El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello estará presente en el Sexto Informe Presidencial, pero como Senador de la República el día primero de Septiembre y como gobernador en Los Pinos. El Jefe del Poder Ejecutivo Estatal, solicitará permiso (sin goce de sueldo) al Congreso del Estado para ausentarse tres días, para poder ir a tomar protesta en el Senado, estar presente en San Lázaro y regresar a ocupar la silla principal de Palacio de Gobierno. Durante el tiempo de ausencia del mandatario chipaneco el responsable de atender cualquier asunto urgente será Carlos Mario Culebro Velasco, Secretario General de Gobierno. Después las actividades de Velasco Coello volverán a la normalidad hasta el 8 de Diciembre, fecha en que rendirá protesta como el nuevo gobernador, Rutilio Escandón Cadenas. Antes, Velasco deberá también presentar su VI Informe de Gobierno ante la LXVII Legislatura del H. Congreso del Estado y podría ser en los primeros días del mes de Noviembre….Terminamos…..La sociedad utiliza en la mayoría de ocasiones a los medios de comunicación para exponer sus quejas, con la finalidad de que esas inconformidades lleguen hasta las dependencias oficiales, para que los titulares a través del área responsable de monitorear esa información se entere y ordene se atienda. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en la geografía chiapaneca millones de clientes que diariamente se quejan del pésimo y caro servicio que proveen, sin embargo ningún funcionario de la CFE presta atención a las quejas, ni les interesa resolverlas porque no se enteran de lo que publican los medios de información impresos, electrónicos o a través de las redes sociales. En muchas ocasiones con buena voluntad podrían resolverse muchos problemas, sin necesidad de salir a manifestarse públicamente, o cuando la desesperación de los clientes al no ser atendidos, rebaza la paciencia y se tiene que ir a exigir de una manera violenta a las oficinas de esa paraestatal de “clase mundial” para poder ser escuchados, atendidos. En Chiapas urge que la CFE ponga a una persona que se dedique (como anteriormente se hacía), a registrar, informar y dar seguimiento a las quejas ciudadanas que casi diariamente se divulgan en los medios, que se enteren los directivos y se atiendan esas demandas sin esperar a que se llegue a la violencia y también que esa persona informe a través de conferencias de prensa o comunicados la situación real de lo que sucede en caso de algún siniestro como el terremoto que se registró en Septiembre del año pasado, la cancelación de la construcción de la hidroeléctrica Chicoasén II o en caso de un huracán el nivel de las presas, por citar algunos ejemplos. Que sucederá ahora que se instalarán las oficinas centrales en la capital chiapaneca?, los problemas, las denuncias, las quejas, la información a los medios, de los clientes chiapanecos debe ser atendida por la delegación de la CFE-Chiapas, o habrá que llegar hasta el despacho de Manuel Bartlett Díaz para poder ser escuchados?. Ayer el gobernador electo Rutilio Escandón, recorrió las instalaciones de la Presa de Chicoasén, la CFE no emitió ningún comunicado….

http://etrnoticias.mx/lee-enrique-pena-nieto-en-chiapas-en-la-columna-chismorreo-politico/

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx