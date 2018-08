16 de agosto de 2018

La Feria

Sr. López

Cosa de suerte

Son varias cosas en las que especialistas y voces autorizadas, han contradicho ofertas y propuestas del Presidente electo: unos que dicen saber de la industria petroquímica, le explicaron con manzanitas, que no le va a salir el asunto de las refinerías, que va a ser más caro el caldo que las albóndigas y que además, las albóndigas cuestan mucho más que lo que declara AMLO con fundamento en un presupuesto que nadie sabe cuándo ni quién hizo, ni nadie hemos visto; lueguito salió AMLO a decir que sí, que sí le alcanza, que sí le sale y que las cuentas suyas son las buenas porque son sin corrupción (¡ah, bueno!); luego, una empresa que compra, vende, renta y cambalachea jets, afirmó que si se pone en Mercado Libre el avión presidencial, se va a perder un dineral en caso de encontrar alguien interesado en un jet presidencial de segunda mano, cosa muy difícil; AMLO ni se inmutó: se va a vender, porque se va a vender. Pos estos.

También son varias cosas en las que los próximos integrantes del gabinete federal, han hecho lo mismo. Y también esas mismas veces, él ha insistido en sus ideas. Va derecho y no se quita.

Ayer, por ejemplo, el especialista en seguridad pública a cuyo cargo estará la recuperar la seguridad de todos nosotros, un tal Alfonso Durazo (a) El Trapecista, aclaró que no habrá Guardia Nacional. Bueno, es cosa de esperar a que se entere su jefe para que lo escuchemos decir que sí, que claro que si va a haber Guardia Nacional. Paciencia.

El caso del nuevo aeropuerto internacional de la CdMx (NAICM), va que vuela para ser piedra de escándalo:

AMLO y su equipo antediluviano de comunicaciones y transportes, están ya terminando la revisión técnica sobre si conviene o no continuar con la construcción del NAICM donde se está ejecutando; luego, por decisión privada, personal e inamovible de AMLO, se someterá a consulta popular la decisión de qué se hace. La gente, el pueblo, no falla, por algo su voz es la de Dios. AMLO explicó además, que tal vez se haga una encuesta (que de alguna manera es consulta popular, dijo), o tal vez una votación con carácter vinculatorio: lo que diga la gente, eso se hace. ¡Padre!

Conste que el pueblo será consultado para ver si están bien o mal los estudios técnicos y de factibilidad realizados por Consultora británica ARUP, Corporación MITRE, Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO), Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México: la gente dirá. Muy bien.

Nada más que hay algunos detallitos menores a considerar. Si AMLO no va a quitar el dedo del renglón con lo de la consulta popular, sería bueno que alguien de sus cercanos, así sin que lo vaya a molestar, como quien habla del tiempo, que le comente que existe una cosa llamada “Ley Federal de Consulta Popular” (LFCP), creada precisamente para estos casos. Conviene que le avisen, no vaya luego a pensar que le armaron un complot.

Para que el Presidente del país lleve algo a consulta popular, primero que nada, debe ser un tema de trascendencia nacional, misma que no determina el mero Presidente, sino la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara (artículo 5 de la LFCP). Como poquito más del 75% del costo del NAICM es portado por la iniciativa privada, quién sabe si se pueda considerar obra pública y ponerla a consulta. Veremos.

Decidido que el NAICM es de trascendencia nacional (está fácil, va a tener mayoría en el Congreso), la consulta popular se realiza un día que haya jornada electoral federal (artículo 8 de la LFCP); o sea: si se respeta la ley, la consulta sobre el aeropuerto se va a poder hacer hasta dentro de tres años. Chin.

Deben advertirle al Presidente electo que se ponga abusado, que decida si de veras quiere llevar a consulta popular lo del aeropuerto, porque solo tiene un cartucho, según el artículo16 de la LFCP: “El Presidente de la República sólo podrá presentar una petición para cada jornada de consulta popular”. Una sola, una. Que le piense.

Si dice que sí, que el aeropuerto es lo que más le interesa, también díganle que el Legislativo somete a la Suprema Corte el asunto, para que apruebe si de veras es constitucional la consulta (qué tal que no es asunto de trascendencia nacional), y para que apruebe la pregunta que nos harán a los integrantes del peladaje el día de un proceso federal (con respuesta “sí” o “no”, nada más). No son enchiladas.

Si todo camina bien y se realizó la consulta popular, luego el INE informará si participó cuando menos el 40% de la lista nominal de electores, si no, todo se va al caño (artículo 64 de la LFCP).

Así las cosas y si se va a respetar la ley de consultas populares, descontando que es seguro que los diputados o senadores de Morena le van a aprobar lo que AMLO solicite, ahora el tema que debe resolver nuestro próximo Presidente es si suspende temporalmente las obras de construcción del NAICM (hasta que llegue dentro de tres años la fecha de los próximos comicios federales), o si mejor se hace maje. La ley es muy clara:

Artículo 13. La petición de consulta popular podrá presentarse ante las Cámaras del Congreso según corresponda, en términos de esta Ley, a partir del uno de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el quince de septiembre del año previo al en que se realice la jornada electoral federal.

Claro. Esto es en el supuesto de que se respete la ley. Siempre queda la opción de que hagan una encuesta, así, caserita. Y ya. Total, ¿qué no confiamos en él?…

Como no es posible que AMLO (y todo su equipo), desconozcan la ley; como no es posible que sean bobos; entonces o están dando atole con el dedo a los recalcitrantes e irracionales enemigos de las obras para hacerlos creer que él sí intentó cumplir su palabra; o con este tema vamos a enterarnos de que sí, ellos están por encima de las leyes.

Cuando el NAICM estuviera terminado, sería el tercero más importante del mundo… se paga solo… y bueno, es cosa de suerte.

…por ejemplo, el especialista en seguridad pública a cuyo cargo estará la recuperar la seguridad de todos nosotros, un tal Alfonso Durazo (a) El Trapecista, aclaró que no habrá Guardia Nacional. Bueno, es cosa de esperar a que se entere su jefe para que lo escuchemos decir que sí…

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Ni muy muy ni tan tan

Qué difícil resulta encontrar el equilibrio en cualquier actividad de la vida diaria. Ni muy muy ni tan tan. Un reto también para quien tiene la oportunidad de dedicarse a la política.

Para muestra basta un “votón”, y vaya “votón”, el del primer día de julio pasado. La gente le dio la espalda al PRI que, primero durante setenta años hizo lo que quiso con la nación mexicana, y luego, al volver al poder, repitió la historia. Tropezó con la misma piedra, como muestra de que está conformado por seres humanos.

No podemos rasgarnos las vestiduras y decir que todo fue malo en la hegemonía del PRI.

Gracias a hombres y mujeres de ese partido, hay instituciones pilares de nuestro país que están ahí, firmes, aunque pasen los sexenios. Hay leyes bien pensadas, aunque en la realidad no se aterricen.

Lo cierto es que se les pasó la mano. No corrigieron los errores que habían cometido antes. Ni muy muy ni tan tan.

Eso fue suficiente para que la sociedad mexicana, no toda, hay que aclarar, pusiera un “manazo” sobre la mesa y dijera: ¡ya basta!

No importa quién. El “chiste” es que vengan otros para ver si estos logran componer un poco a este país. Ni muy muy ni tan tan.

También los azules, ahora metidos en el “merequetengue” de elegir a la nueva dirigencia del PAN, demostraron que no pudieron con el paquete.

En temas como la seguridad, entre el sexenio de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la situación se volvió un desastre.

“México es una gran fosa” han dicho algunos políticos y analistas del tema, para acabar pronto.

Y aunque duela aceptarlo, la guerra del narco ha convertido a nuestra nación en una de las más violentas del mundo.

No se sabe si la cifra de 200 mil muertos, calculada entre 2006 y 2018, incluye en su mayoría a integrantes de la delincuencia organizada. Bien podríamos decir: eran de los malos. Sin embargo, siguen siendo humanos muertos.

Lo peor, hay cientos o miles de familias que, sin deberla ni temerla han perdido a uno de sus cercanos en esta encarnizada guerra que no parece tener fin.

Ahora, con el nuevo gobierno, hay muchas esperanzas puestas en las nuevas autoridades. El problema va ser encontrar el equilibrio en este y otras grandes tareas. Ni muy muy ni tan tan.

MONREAL QUIERE ROBAR CÁMARA

Cuando a Ricardo Monreal los reporteros “lo chacalearon” ayer sobre el tema de Napoleón Gómez Urrutia, el único ausente de la reunión de los próximos senadores de Morena, a la que asistió Andrés Manuel López Obrador, respondió con una sonrisa irónica.

Sin embargo, antes, durante el encuentro con “su jefe”, el Presidente Electo de México, se quiso vestir de gloria al anunciar que habrá un recorte presupuestal de mil 500 millones de pesos en la Cámara de Senadores. Ni modo que dijera que no, si esa es la línea.

Ricardo Monreal, quien hizo berrinche cuando no le dieron la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México (por algo será), anunció ante López Obrador que el grupo parlamentario de Morena impulsará una reducción presupuestal de 30 por ciento.

“se eliminará la póliza de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizada y el fondo de ahorro para funcionarios públicos. También se cancelarán los apoyos por gasolina, auto, teléfono y alimentación”, dijo ante sus próximos compañeros de bancada, haciendo un pequeño silencio para esperar los aplausos. Ni muy muy ni tan tan.

EDUARDO RAMÍREZ REAPARECE

El próximo senador por Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, reapareció en la escena política, precisamente en esa reunión de los próximos legisladores morenistas con Andrés Manuel López Obrador.

El comiteco se fotografió con el tabasqueño, quien seguramente le tiene bien ubicado, pues su labor fue muy importante para el triunfo en Chiapas.

Desde que ganó el primero de julio, Eduardo Ramírez se alejó de los reflectores, precisamente por lo que estamos diciendo: ni muy muy ni tan tan.

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

COMPROMISO CON LA NIÑEZ.

Sin duda un chiapaneco que brilla con luz propia es… No, no hablo del rector de la UNICACH Rodolfo Calvo Fonseca que aprovechando la reunión de la ANUIES con el presidente electo de México además de la selfie, le entrego un presente a Andrés Manuel López Obrador. Tampoco hablo de Eduardo Ramírez Aguilar que casi casi hizo lo mismo, en otro evento de corte nacional y bueno tampoco hablo de mi apreciada diputada María Eugenia Pérez Fernández quien aprovecho no solo sacarse la foto con Tío Ruti, sino también con Brito, para que el amarre sea más fuerte… en fin, yo hablo del actual Director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el que sabe cómo representar a nuestro estado y desde su trinchera da lo mejor de sí, sin exponerse demás, trabajando por los que menos tienen y por ello es y seguirá siendo reconocido Roberto Serrano Altamirano.

“Al rehabilitar y equipar la Casa del Niño Indígena en Guaymas Sonora, y supervisar obras de drenaje parcelario, se ve el interés no solo por los indígenas si no por los niños de México”

El preocuparse por los que menos tienen es una noble labor pero enfocar su trabajo a la niñez quien desprotegida y vulnerados sus derechos, este o cualquier otro funcionario público debiera tener como prioridad este sector tan vulnerable, pero debido a muchas políticas publicas pareciera que solo un tema de moda, pero cuando la nobleza de corazón prevé que ante todo esta sea una prioridad ennoblece a quien lo practica y Roberto Serrano ha sido ejemple de ello ya que ayuda no solo a la rehabilitación sino también al equipamiento de la Casa del Niño Indígena donde son atendidos sesenta alumnos, entre niñas, niños y adolescentes, quienes reciben diariamente alimentación, hospedaje y actividades extra curriculares en las mejores condiciones de toda la región, todo ello en la localidad del Vicam en Guaymas Sonora.

En el año de 1973 este nació como un Albergue Escolar Indígena para que este 2018 renaciera como Casa del Niño Indígena, la cual con apoyo del gobierno federal fue equipada integralmente en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes yaquis de las comunidades de Casa Azul, Guasimitas, Loma del Guamúchil, Papalote, Vicam Pueblo y Vicam Estación, supervisando en todo momento el Proyecto de Mitigación y Adaptación para el Cambio Climático, un ambicioso programa para suministrar drenaje subterráneo y dotar de agua a comunidades enteras de esa localidad a corto y largo plazo favoreciendo a mil familias del estado de Sonora.

Sin duda Roberto Serrano está comprometido hasta el último día del mandato del presidente de la republica Enrique Peña Nieto para sacar adelante los proyectos en favor de las comunidades más vulnerables, atendiendo, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes quienes son el futuro de México.

OFICIO POLITICO.- El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con funcionarios de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), encabezados por su titular Gerardo Gutiérrez Candiani, quienes expusieron los avances de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas….Trascendió que el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil continúa la entrega de Ayuda Humanitaria a los habitantes afectados en el municipio de Chalchihuitán… Como parte de los trabajos de embellecimiento urbano, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a cargo del alcalde Carlos Molano, inició los trabajos de rehabilitación integral de la fuente El Magueyito, ícono de la capital chiapaneca.

Finalmente: “En el Senado de la República vamos a aprovechar la oportunidad histórica que nos ha dado el pueblo de México para llevar a cabo la transformación profunda del país” lo dijo el senador electo Eduardo Ramírez Aguilar. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El Presidente Peña y el gobernador Velasco inauguran el Hospital Regional de Tapachula.

Desde este lunes se avizoró la llegada del Presidente de México, Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco, a Tapachula, para inaugurar el moderno Hospital Regional de Tapachula, una obra de salud pública que se venía arrastrando desde el sexenio pasado y que hoy se hace realidad, y que era una promesa de campaña política de Peña Nieto. Se trata de una obra colosal en materia de inversión en salud para esta frontera sur del país, y que cuenta con lo más moderno que pueda existir en un centro hospitalario de este nivel, que apoyara a los municipios del Soconusco, Costa y Sierra de Chiapas.

Sin embargo, la inauguración por razones de otra índole, no se realizó, y ahora se espera que sea mañana viernes 17 de Agosto, la regia inauguración del hospital de 180 camas, más de 40 consultorios y media docena de quirófanos de primera línea con equipo sofisticado. Se vuelve a insistir en la llegada del Presidente Peña Nieto, el gobernador Velasco y como invitado especial el gobernador electo Rutilio Escandón.

La interrogante que queda es la culminación del hospital del IMSS, que también se venía arrastrando desde la época de Vicente Fox, porque la postal que se observa es que todavía falta su construcción y será muy difícil que se terminara en estos meses que queda de gobierno Peñista, y que sería extraordinario que se finalizaría en este sexenio una obra que vendría a beneficiar también a decenas de miles de derechohabientes del Seguro Social, ambos proyectos fueron también peticiones de gestoría del gobierno Velascorcista. Así las cosas.

El “Plan Chiapas” se hará realidad con la instalación de la CFE en Chiapas: Melgar Bravo.

El senador Luis Armando Melgar Bravo, dijo ayer en Tuxtla Gutiérrez, que con la CFE en Chiapas el “Plan Chiapas” será una realidad, se hará justicia social y económica en nuestro estado, toda vez que se ha anunciado la instalación de la paraestatal en el estado de Chiapas, uno de los que más energía aporta al país. Dijo que con una producción del 45 % de energía hidroeléctrica, no es justo las altas tarifas en los cobros de luz, pues esto decrementa la economía de los chiapanecos, por ello está buena decisión aportará a la certeza económica que por tantos años se ha buscado.

Categórico advirtió proponer un acuerdo honesto y transparente donde en el paquete social de Chiapas, la CFE considere el consumo de luz como un subsidio, con un principio básico; si no tienes trabajo no pagas y si ganas poquito debes tener una tarifa fija para que pagues poquito. Hay que reconocer que el legislador federal desde que asumió la encomienda de representación popular, impulsa intensamente “El Plan Chiapas”; un nuevo pacto con la federación, exigiendo cancha pareja para los chiapanecos, y que hoy es urgente replantear las altas tarifas como las que CFE impone en el estado.

Ante la aplastante derrota pasada del PRI nacional, lo reconocen en Estados Unidos. ¿Para qué pictes?

La situación del PRI nacional crea angustia y desesperación después de la aplastante derrota electoral que tuvo el pasado proceso democrático del 1 de Julio, y que fue prácticamente borrado del mapa donde no solamente fue un fracaso su candidatura Presidencial, sino que las camadas con los Senadores y diputados federales, tuvieron su peor derrota también histórica al convertirse en reducidas minorías que avergüenzan al que fuera el partido de las mayorías. El PRI nacional saca a la luz pública un boletín, donde la Escuela Nacional de Mujeres Priistas(ENMPRI), creada por el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) y el Instituto Reyes Heroles (IRH), fue nominada al premio “The Napolitan Victory Awards”, en la categoría de “Programa de Educación Política del Año”, dicha premiación se debió de llevar a cabo ayer 15 de agosto en la Georgetown University, en Washington, DC.

El boletín señala que dicho reconocimiento “es muestra clara de que el Revolucionario Institucional es el partido que siempre está a la vanguardia en la lucha por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, y advierte que “Son un instituto que busca crear las condiciones y abrir los espacios para que las mujeres se desarrollen y sean partícipes de la vida pública con iguales oportunidades”, aseveró la Presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

El escenario se transmuta en una postal de “decepción y contrariedad”, de un partido político que está llegando a su final con estos estertores de vida política, y que, en un santiamén de solamente horas dominicales del 1 de Julio, fue enviado de emergencia a la sala de operaciones, pero que sus adversarios y hasta de su propia militancia, optan por un cambio de completa cirugía plástica si logra las siglas partidistas revivir, y la opcional es buscar nuevas siglas para volver a empezar de cero, porque las siglas actuales el pueblo mexicano ya no quiere saber absolutamente nada del PRI.

Rotación en mandos policiales en 20 municipios.

Como parte de las acciones enfocadas a combatir e inhibir actos de corrupción e impunidad proyectadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), el encargado de la institución Octavio Lozoya Uribe, anunció nuevos cambios en la estructura de altos mandos de la Policía Estatal Preventiva. “El objetivo es transparentar la actuación policial y mantener instituciones de seguridad sólidas, por ello serán rotados jefes policiales de los 20 sectores operativos ubicados en diferentes regiones de la entidad”, resaltó el funcionario estatal.

En este sentido, el cambio será para los municipios de San Cristóbal, Comitán, Frontera Comalapa, Yajalón, Tapachula, Tonalá, Reforma, Pueblo Nuevo, Palenque, Motozintla, Villaflores, Mezcalapa, Cintalapa, Copainalá, Bochil, Venustiano Carranza, Ocosingo, Huixtla, Tuxtla Gutiérrez y Benemérito de las Américas.

Lozoya Uribe, exhortó a los nuevos mandos para actuar dentro del marco de la legalidad, a trabajar en forma coordinada con otras autoridades de seguridad y sobre todo a fortalecer sus procesos de capacitación policial, mismos que los llevaron a estar ahora como mandos operativos de dichas regiones.

Finalmente, Lozoya Uribe, reconoció a nombre de la actual administración el trabajo que se realiza en cada región en materia de seguridad; sin embargo, apuntó que, aunque diversos organismos han reconocido a la entidad en esta materia, no se puede bajar la guardia, sino por el contrario, reforzar estas acciones y crear nuevas estrategias de prevención en beneficio de Chiapas. En fin. Dixe.

Confirmado: Será este jueves en un desayuno en un hotel de Tlalpan cuando el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, espere que le digan que ya fue elegido Ricardo Monreal como coordinador de senadores y cuando les solicite no aflojar el paso en el debate y aprobación de las reformas en las que está cámara serán revisoras. (Politileaks del día)

PD: El director general del COBACH, José Guillermo Toledo Moguel, hizo la declaratoria inaugural del nuevo curso, en el plantel 01 –Tuxtla Terán y asimismo en el Teatro de la Ciudad de Tapachula, ante alumnado de planteles de la región, eventos enmarcados en el 40 Aniversario de creación del Colegio de Bachilleres, en Chiapas. Así el ambiente.

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ Gobernadores con negro pasado…

+ La nefasta historia de los gobernantes.

+ Comentarios al Margen…

PATROCINIO, PERSONAJE POLÉMICO…

Se me acabaron las vacaciones –aunque me faltaron tres día– y tengo que regresar a la realidad para enterarme de un hecho de “imposición” de la medalla “Miguel Álvarez del Toro”, que creó una animadversión de grupos en contra del galardonado al que se le acusa de abuso de poder y diversos actos de represión y asesinatos durante su gestión.

Como era de esperarse, los rescoldos del pasado regresaron desde sus tumbas para vituperar la recia personalidad del ex gobernador de Chiapas, JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO, con motivo de la entrega de la medalla “Miguel Álvarez del Toro”. Hay actos y hechos que persiguen a DON PATRO, más que a otros ex gobernadores.

Yo diría, como JUAN GABRIEL, “qué necesidad” de que un hombre de política, de un nivel de estadista, inteligencia y conocedor del ejercicio del poder como PATROCINIO, a sus 84 años, se exponga a señalamientos negativo, que ponen a su gobierno (8- diciembre de 1988 / 4 de enero de 1992) como represor y asesino, solo por el ego de ceñir sobre su pecho una medalla, que la verdad, no sé para qué le va a servir. Yo digo que, para nada.

Quiero entender que a 26 años de haber dejado el gobierno de Chiapas y al menos 25 de su retiro de la política, creí que PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO, no tenía interés por un reconocimiento público cuando hay rencores que tienen algunos guardado para denigrarlo. Pero en fin, hasta al más inteligente le gana su egolatría y vuelve por sus pasos creyendo que en ejercicio del poder hizo lo más correcto y conveniente.

Hay que apuntar que una gota de pintura negra en un bote de color blanca tiñe de gris todo el contenido. Pocos ven en PATROCINIO al que digo siempre que “ha sido el mejor gobernador de Chiapas en los últimos tiempos” porque al contrario de sus sucesores, él si metió en orden a las organizaciones sociales, a la Universidad Autónoma de Chiapas que ha sido un botín de políticos, directivos, académicos y estudiantes.

Sometió al orden a los dirigentes y huestes de la Sección VII del SNTE que hoy transformados en CNTE, se han desbordado en una sistemática movilización que daña el derecho humano de los niños y menoscaban los de la ciudadanía a la que exponen en peligro constante.

La ponderación que hizo en el acto de imposición de la medalla a PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO el presidente del Congreso del Estado WILLIAM OSWALDO OCHOA GALLEGOS, al parecer se quedó corto por la amplia currícula que posee el ex gobernador. Pero afuera del recinto legislativo, un centenar de jóvenes que conocen por referencia y que nunca vivieron ese gobierno, le dijeron “hasta de lo que se iba a morir”.

PATROCINIO es un “ave de tempestades” y de recia voluntad. Así asumió como suya la medalla que dijo no la compartirá ni siquiera con su hija JOSEFA, quien es la propuesta de LÓPEZ OBRADOR para ocupar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del próximo gobierno federal.

Yo la verdad, no le entro al vituperio público que diversos grupos –inclusive del medio periodístico— se lanzaron con todo en contra del ex Gobernador y ex Secretario de Gobernación PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO. Quiero pensar mejor que dejó en orden el Estado y que hasta ahora, nadie lo ha señalado de corrupto. La muerte de 17 homosexuales es un caso que se debe dilucidar para deslindar responsabilidades en un acto de justicia para los ofendidos y también para quien se le acusa.

La muerte, asesinato de tres periodistas incluido mi compadre ROBERTO ANTONIO MANCILLA HERRERA y el amigo ALFREDO CÓRDOVA SOLORZANO, son otra mácula que le infieren a PATROCINIO y por supuesto a su “testaferro policiaco” IGNACIO FLORES MONTIEL. No está de más recordar a su entonces Procurador de Justicia, ANTONIO TIRO SÁNCHEZ, ejecutor de órdenes, entre ellas la de ocultar la verdad de la muerte del joven cobachense, JOSÉ IVÁN CORREA ARÉVALO, asesinado el28 de mayo de 1991. Por mi parte, puedo decir que TIRO SÁNCHEZ me tuvo detenido en su oficina por más de cinco horas, debido a un comentario que hice por actos de corrupción en contra del coordinador del Programa de Solidaridad. Eso no se me olvida.

Ahora, por una medalla que no resuelve nada en la vida de PATROCINIO –a no ser por su ego— se vienen los insultos y denostación agresiva que insisto, no vale la pena exponerse al vituperio público, máxime cuando su gobierno del llamado “Imperio de la Ley” se enaltece ante sus sucesores que han sido calañas corruptas que no merecen más que el desprecio.

LA JETTATURA DE GOBERNADORES…

Es claro que en el ejercicio del poder y gobernar “no se deja complacidos a todos”, pero en le percepción generalizada de los chiapanecos, cada uno de los gobernadores tienen su historia negra que los denigra y los hace despreciables. Quiero creer que “PATROCINIO GONZÁLES BLANCO GARRIDO “ha sido el mejor gobernador de los últimos tiempos”, con sus asegunes que muchos en Chiapas no olvidan.

En el tiempo, cada gobernador –máxime los emparentados, hijos y nietos—se han dedicado a enaltecer la memoria de sus antepasados como el caso de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO que impuso el nombre de su padre don JUAN SABINES GUERRRO y su tío JAIME SABIENES a todo lo que pudo. Pero está acusado mediáticamente y también judicial por el abogado HORACIO CULEBRO BORRAYAS de enriquecimiento ilícito y endeudamiento descomunal (42 mil millones de pesos, aseguran) a las arcas públicas de Chiapas.

Es el doctor MANUEL VELASCO SUÁREZ un referente científico de la neurología, pero en contra de su administración como gobernador se le acusa de la deforestación, depredación y saqueo de la Selva Lacandona. También le señalan como suyos los errores de la construcción del aeropuerto “Llano San Juan” de Ocozocoautla, donde aseguran hizo negocios con los terrenos, a la vez que se le achaca el error de la construcción de “Puerto Madero” que hoy, aún reconstruido y cambiado de nombre a “Puerto Chiapas”, sigue siendo un “elefante blanco”. Su nombre ha sido impuesto por su nieto el GÜERO VELASCO, en todas partes.

Don JUAN SABINES GUTIÉRREZ, exgobernador interino (29 de noviembre de 1979 al 01 de diciembre de 1982), aunque sigue siendo muy recordado, querido y respeta por los chiapanecos contemporáneos, tiene la marca de la masacre de Golonchán donde se inscribe la participación del general ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ siendo comandante de la VII Región Militar de Chiapas. Con SABINES GUTIÉRREZ se volvió a imponer aquello de “encierro, destierro o entierro”.

JULIO CÉSAR RUIZ FERRO, primer gobernador interino del sexenio que inicio EDUARDO ROBLEDO RINCÓN, no tiene cara para presentarse ante los chiapanecos después de la matazón de Acteal el 22 de diciembre de 1997, por lo cual fue destituido. En su caso, ELMAR HARALD SELTZER MARSEILLE, quien fungió como gobernador a la salida de PATROCINIO, tiene en su haber el caso de la irrupción armada de los zapatistas el 1 de enero de 1994, que también le causó su renuncia.

PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA, el gobernador de la esperanza, terminó como todos, despreciado y vituperado por casos como el de la muerte de los niños de la zona indígena del hospital de Comitán. Además se le acusa de represor de periodistas, estudiantes, maestros y campesinos. Invasor policiaco del ámbito del Tribunal Superior de Justicia e irrumpir en la jurisdicción de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en la que inventó un movimiento para deponer de la rectoría a CUAUHTÉMOC LÓPEZ SÁNCHEZ, así como intervenir en las facultades expresas del Congreso del Estado.

Se le suma a PABLO SALAZAR sus tropelías por un supuesto fraude al programa de reconstrucción de los 41 municipios afectados por el huracán Stán en septiembre-octubre de 2005 por más de 11 mil millones de pesos. Estuvo preso 14 meses acusado de fraude en un seguro de vida por 104 millones de pesos, del que salió ileso y con toda la riqueza acumulada al amparo del poder público estatal.

Por su parte, MANUEL VELASCO COELLO inició su administración con altas expectativas de parte de los chiapanecos que le dieron más de un millón 300 mil voto para que fuera gobernador. Hoy su aceptación está en menos de 12 por ciento y el repudio a su persona y familia, incluyendo a su madre LETICIA COELLO GARRIDO y abuelo, FERNANDO COELLO PEDRERO, es generalizado. La confrontación del GÜERO VELASCO con diversos sectores sociales chiapanecos es abierta, empezando por los grupos indígenas, magisteriales, campesinos, medios de comunicación, periodistas, empresarios, constructores y transportistas. El repudio es total.

Las acusaciones por actos de corrupción a MANUEL VELASCO COELLO y su gavilla del gabinete, está más que apuntada en la historia por el desprecio que ha demostrado a los chiapanecos. La avaricia, la rapiña, el abuso del poder, el cinismo, el enriquecimiento ilícito y el valemadrismo administrativo, ha sido el distintivo de este gobierno que urge se vaya y muchos de ellos, inclusive el mismo gobernador, terminen en la cárcel.

Partiendo de ahí, en el balance de cada uno de los gobernadores de Chiapas, PATROCINIO queda en la mejor posición y seguro estoy que quienes lo vituperan, no tienen los elementos básicos para denunciarlo pues, desconocen esa historia de claros-obscuros que envuelve a GONZÁLEZ GARRIDO.

Ahora, con respecto a la medalla, el Congreso del Estado, el presidente WILLY OCHOA y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, se expusieron a los reclamos y quedaron como “serviles” del gobernador MANUEL VELASCO, ante la opinión pública por este galardón otorgado al ex gobernador JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO. Pero cada quien tiene su opinión y su criterio que son respetable, aunque con algunos no esté de acuerdo…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Identidad Política

Carlos Rojas

Se gana con los amigos, pero se gobierna con los enemigos.

Dice la experiencia política que la lucha por el poder, todos los amigos son falsos pero todos los enemigos verdaderos. Dicho esto, aquella frase acuñada por Reyes Heroles que a la letra dice “Se gana con los amigos pero se gobierna con los enemigos” da cabida a lo que el presidente electo de Comitán Emmanuel Codero Sánchez impulsa en el preámbulo de su período, lanzando convocatoria abierta para seleccionar a todo el personal que colaborará en el próximo ayuntamiento, la medida es buena y aplaudida ¿Pero en realidad el próximo alcalde se está sacudiendo las presiones o poniendo distancia con el tradicional reparto de concesiones? -O Será que eso de la convocatoria es pura farsa esperando con esto una buena reacción ciudadana-;. En días pasados comentábamos que los más de cien mil habitantes del municipio esperan que el alcalde electo integre un gabinete digno, responsable, y sin pago de factura alguna, y además hicimos un llamado para quienes logren un cargo en el próximo gobierno para que éstos hagan un voto de humildad, menos soberbia y protagonismo admitiendo que el servicio público es una tarea que requiere grandes toneladas de vocación por servir y no solamente presunciones de cercanía con quien les dará el hueso. Salvo contadas excepciones, ese ha sido el problema período tras período y celebramos que esta vez el poder del municipio pudiera dar un giro diferente, no está demás sugerir, la creación de un órgano fiscalizador de altos funcionarios y lanzar al ciber-espacio una plataforma que invite a denunciar los malos servidores públicos para tenerlos cortitos y vigilados por la propia población, pero principalmente, -En caso de detectar alguna irregularidad-; aplicar una sanción ejemplar para que otros no se vean tentados a cometer faltas o a no atender como debiera a quienes acuden diariamente a las diversas oficinas municipales a plantear sus respectivas demandas. Se tiene la esperanza que Emmanuel Cordero ponga mano dura en este tema y no tolere a ningún colaborador prepotente, haragán, corrupto que niegue, limite o restrinja el ejercicio del derecho de una persona, porque de que los hay, los hay, en el período que agoniza hubo mucho de èsto, sobre todo, contra quienes no concurrieron en filiación partidista el PRI fueron motivo discriminatorio, directamente se observaron conductas punitivas hacia todo lo que consideraban VERDES, hasta la PRENSA fue selectiva de parte de los que se van por falta de capacidad profesional de quienes atendieron esta área en el gobierno foxista. Pero en fin, ya lo dice el viejo refrán, “cada quien mata pulgas a su modo” y lo pasado debe servir también de experiencia para no cometer los mismos errores en un futuro inmediato. El alcalde electo debe demostrar “Agallas” para demostrar su liderazgo, pero también humildad voluntad de cambiar las cosas junto con quienes serán sus colaboradores. La convocatoria para reclutar servidores es un buen síntoma y mensaje, con tanto desempleo seguramente su escritorio ha de estar atiborrado de solicitudes de trabajo, pero también no dudamos de las presiones que enfrenta ante la complicidad partidista, es tradición repartir puestos administrativos por prebendas políticas donde solamente unos privilegiados llegan y en ocasiones a estorbar a quienes si les interesa responder al reclamo social. Ojalá y esta vez no sea más de lo mismo, que la invitación del alcalde electo a participar sea seria y contundente pues no hay echar en saco roto los consejos de políticos añejos. Eso de que en política y asuntos de poder “Se gana con los amigos pero se gobierna con los enemigos” tiene mucha razón de fondo. Pudiera ser tiempo de echarlo andar.// Esta es la última semana de vacaciones en la mayoría de la población estudiantil porque algunos planteles del nivel medio superior ya arrancaron con sus respectivas actividades, así entonces las familias se preparan para desembolsar una fuerte cantidad económica para enviar los hijos a la escuela, desde uniformes, zapatos, mochilas, útiles escolares, inscripciones y pagos por concepto a la sociedades de padres de familia meterán los días que vienen en una burbuja económica con sus respectivas consecuencias. Mucha gente espera que el año que viene estos desembolsos ya no se hagan por la promesa de una educación gratuita de parte de López Obrador, pero creo que va a seguir siendo un pan con lo mismo, en asuntos de la educación de los hijos siempre habrá que desembolsar más de los que suponemos.// Preocupante situación viven los vecinos Sancristobalences con la banda de los MOTONETOS, quienes desafiando la autoridad roban, secuestran y matan a luz del día y también bajo las sombras de la noche, hace pocas horas se desató una balacera entre esta banda y uniformados, una versión que no está del todo claro ya que ha trascendido que los policías están siendo puestos a disposición de las autoridades porque no tienen derecho a disparar mientras no tengan un tiro en la cabeza, mientras que de parte de los motonetos hay sólo un detenido y otros más que protagonizaron los hechos violentos andan sueltos. De última hora se supo que hay molestia entre los guardianes de la ley quienes terminan pagando altos costos por cumplir su compromiso. Las cosas que hay que ver.// DE SALIDA: No es la primera vez que se plantea un nuevo mercado para Comitàn, incluso ha habido intentos de echar a volar otros pero son los mismos locatarios y comerciantes quienes rechazan los lugares donde arrancan con las respectivas consecuencias. Nadie quiere irse a otro lugar más allá de donde está el comercio aglomerado y es ahì el problema. Una vez se planteó también el mercado ambulante para que un día a la semana se estableciera por todos los barrios y colonias de Comitán pero tampoco tuvo eco. Es buen tiempo para retomar las añejas propuestas, hacer todo lo posible para bajar presión a la Central 28 de Agosto.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Serà cierto que “Chusín” un ex funcionario de primer nivel de Las Margaritas regresa por sus fueros en la siguiente administración?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

En la Mira

Héctor Estrada

El 87% en Chiapas sigue desconectado del mundo

En pleno Siglo XXI, con la cotidianidad de las redes sociales, parece inimaginable que actualmente en Chiapas sólo uno o dos de cada 10 hogares tenga acceso a internet. Se trata de la escasa cobertura en materia de conectividad tecnológica que mantiene a la entidad chiapaneca en el mayor de los rezagos nacionales, ante la indiferencia de gobiernos que poco han hecho para reducir la brecha.

De acuerdo al más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la materia, en Chiapas el 86 por ciento de los hogares todavía no tienen conexión a internet, el 79 por ciento no cuenta con una computadora y el 25 por ciento aún no tiene al menos un teléfono activo (fijo o móvil) a su disposición, lo que coloca a la entidad en el más preocupante rezago de acceso a las tecnologías de las información y comunicación.

Y no es para menos, lo que sucede aquí es verdaderamente contradictorio. Mientras en las grandes ciudades del estado el internet y el acceso a redes sociales se da por hecho, en cientos de comunidades (alrededor del 30 por ciento de las existentes en Chiapas) ni si quiera existe conexión efectiva a la telefonía satelital.

Programas sociales o servicios públicos tan importantes como el Seguro Popular, servicios de médicos de emergencia o el sistema de educación a distancia enfrenta aún fuertes limitaciones de operatividad en Chiapas. No hay internet para acceder a las bases de datos de beneficiarios, resulta imposible conectar una llamada de emergencia y cientos de escuelas permanecen sin poder conectarse a las redes de la información.

Esa es la realidad para miles de habitantes en Chiapas que en pleno 2018 se mantienen ajenos a los avances de las tecnologías de la información y comunicación, mientras los gobiernos locales parecen permanecer indiferentes a la problemática. Durante todo el sexenio de Manuel Velasco Coello los programas de conectividad tecnológica fueran prácticamente olvidados. Poco se hizo para abatir el rezago.

Hoy la iniciativa de atención al problema se ha gestado desde un grupo de emanado de la iniciativa privada. El naciente Consejo de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación (CETIC) Asociación Civil ha levantado la mano para voltear a la problemática y buscar alternativas que impliquen la participación de inversión privada para llevar lugares de Chiapas donde aún no existe conectividad.

La interesante propuesta del CETIC ha puesto sobre la mesa la disposición de la iniciativa privada para invertir en ampliar la cobertura de las tecnologías de la información y comunicación dentro de Chiapas, mediante mecanismos financieros con perspectiva social. Se trata pues de la participación activa de empresarios dispuestos a llevar la conectividad hasta donde las grandes compañías no han querido llegar.

El gobierno entrante, ya en pleno proceso de transición, deberá tomar muy en cuenta iniciativas de coparticipación como las expuestas por la nueva asociación civil empresarial (CETIC). Rutilio Escandón Cadenas y el gabinete relacionado con la atención a este rázago deberán colocar como tema de prioridad un proyecto de este tipo que finalmente conecte a Chiapas con el resto del mundo, de lo contrario todo esfuerzo educativo, comunicacional o de atención social integral será más complejo… así las cosas.

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

¡Se va, se va…se fueee!

Pues, con lo anunciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ahora en el tema de la política deportiva que desplegará en el país, el béisbol ha dicho, tomará un impulso nunca antes visto. Así y usando la jerga beisbolera, el tema del gobernador-senador Manuel Velasco, no queda otra que, cómo lo narraría un Mago Septién o Jorge “Sony” Alarcón, Manolito como si hubiera bateado un jonrón sólo podemos decir; ¡se va, se va…se fue! Aunque dicen las malas lenguas sí esas que quieren seguir contrariándonos y encabronándonos, de que Manuel pedirá permiso al Congreso del estado por 24 horas para asumir, se especula, protestar como Senador el 1 de septiembre para después, me cae, solicitar licencia pero ahora al Senado y regresar a acabar su periodo constitucional como gobernador. A lo que agregaría, darle la estocada final a los chiapanecos ya de por sí heridos de muerte.

Pero eso, la verdad, sería lo de menos si nos detenemos a repensar con cierto humor negro, el gran papel que durante su gestión y despachando desde “La Almolonga”, con un gran sacrificio eso sí se ha empeñado en hundir en la pobreza y desesperanza a más de cinco millones de chiapanecos. Bueno tal vez con su regreso, en una de esas, hasta es posible lo logre. Es increíble que con todo y lo que se ha evidenciado públicamente de la infausta administración de Manolito que algunos escriben y comentan ¡nombre qué güeros!, digo porque hasta tiene el descaro de ordenar al Congreso afeminado (dixit Miguel González) de Chiapas, otorgar preseas a diestra y siniestra y aunque pudieran ser meritorias, lo hace con lujo de prepotencia sin consultar siquiera a académicos o sectores involucrados para obtener su beneplácito. Ya ni aspirar que tales reconocimientos contaran con el aval de la sociedad. No, no se le da. Se limpia en Chiapas cada vez que se le pega la gana. Así ha sido y será hasta el último de sus días de gobierno. Él sabe y lo ha constatado cinco años y nueve meses, que los chiapanecos aguantan callados y en caso dado de existir inconformidad, como la hubo, lo único que necesita para acallar las voces es cercar el sitio al tiempo de cerrar los ojos y oídos a las rechiflas incluso, a las mentadas. ¡Carajo!, pensar a estas alturas que algo le importa la opinión pública y la crítica, de menos es ser iluso o consumado pendeco. (Dixit JJ Balcázar).

Por lo que hace a los premios, preseas o cómo guste usted llamarlos, no creo que la Medalla Miguel Álvarez del Toro entregada a Patrocinio González ex gobernador de la entidad, haya sido una afrenta a ningún ambientalista o luchador social por el medio ambiente; creo sí, que por el momento político que atraviesa la entidad y el hartazgo con este mal gobierno, la presea sin importar el destinatario hubiera causado igual reacción de ciertos sectores de la sociedad como en este caso, la provocó entre la comunidad LGTTTB al sacar del congelador de la historia, casos de asesinatos de “gays”, travestis u mampos diríamos acá, que de manera serial se dieron en su gobierno. Aquí la reflexión seria sería; por qué esperarse 25 años para reclamarle su responsabilidad en tan lamentables hechos. Si lo hicieron bajo una estricta convicción de justicia me parece es correcto. Pero su movilización tan oportuna también me deja pensar otros móviles. Por otra parte, digo yo, qué necesidad diría (a propósito) Juanga, de aceptar Don Patrocinio sobre todo en momentos como éstos, un premio de nada. Después de vejez viruela diría mi abuela.

Concluyo; en el caso de la Medalla Rosario Castellanos, me parece que Cristina Pacheco (Aquí nos tocó vivir), es digna merecedora de este galardón y más. Escritora, periodista, conductora y mucho más, son baluartes que la hacen ser, decía, no sólo merecedora de la Medalla que la honra al tiempo que da relieve a la figura que la provoca, sino que además hay anécdotas y vivencias de la viuda de José Emilio Pacheco, suficientes para portarla con dignidad. Reportera con un trabajo envidiable e inspiracional a generaciones de jóvenes periodistas, la hacen ser una mujer de su tiempo que trasciende y deja huella en su quehacer intelectual y periodístico. Creo, sin regodearnos de nuestros míseros representantes políticos, que “La Pacheco” honra el reconocimiento pese a quiénes, no la institución aclaro sino las personas, se la colgaron al cuello. Pero en fin, lo hecho, hecho está. Entonces me queda anotar, si Manuel Velasco; ¡Se va, se va…se fueee! O lo tendremos de regreso el 1 de septiembre. La verdad; no me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Ahora resulta que “todos semos Rutilio”, ajá. Con espíritu chingativo pero en buena lid (¿?), me detengo a comentar la actitud de algunos compas, más quizás de los que pueda usted imaginar, que a raíz del triunfo del candidato de Juntos haremos historia Rutilio Escandón, gobernador electo, con sus siempre característica “buena onda” uh sí simpatiquísimos, como si la audiencia no tuviera registro y memoria de las madrizas –literal- que le pegaban a personaje morenista, ahora con desvergüenza sublime, le encuentran todas las virtudes que hasta hace poco con la misma intensidad y tono, les inspiraban “otros” candidatos y está bien, se vale. Lo que apunto, es la forma en que lo hacen; se tiran al piso y nomás falta se bajen el pantalón. No es por ahí cómpas o cómo cuenta la anécdota tuxtleca; no es pa vos compa. ¡Agarren juicio! Ya estamos viejos…// 2.- Ya en el IEPC de Oswaldo Chacón Rojas, y claro con él un titipuchal de gente, van cerrando uno a uno los temas de este proceso electoral 2017-2018 que dicho por todos los Consejeros nacionales y locales, partidos y candidatos, analistas y críticos y por supuesto la ciudadanía en general, ha sido históricamente el más grande y complejo. Pero aún más, relevante y trascendente, que lo avalan los resultados registrados en el país como en la entidad, marcando un nuevo paradigma para el país y claro las autoridades electorales el INE y IEPC, que dieron muestra de madurez y responsabilidad democrática que avalan los resultados. No me queda más que a título personal, reconocer al Órgano Público Local Electoral el IEPC, que dio muestras fehacientes de garantía y solvencia en la organización, desarrollo y resultados en la elección. Anoto finalmente; a pesar de todas las presiones recibidas. Que quede constancia…// 3.- Por ahí ya le andan sembrando funcionarios al gobierno entrante de Rutilio Escandón que ni merece comentario sobre los nombres que aparecen. Lo cierto en todo esto, si lo hubiera, los adelantados que no son pocos aprovecharán la más mínima provocación para generar ruido en este tema y explico; promuevo y pago una versión sobre los próximos secretarios por cierto con nombres impresentables para la sociedad, provocando obvio, un rechazo generalizado. Así y por sí las moscas, ya generaron un virtual rechazo y así las posibilidades estiman, al estigmatizarlos, las posibilidades de que él o los que promueven la mentira (fake news) se ensanchan y potencializan de ser los elegidos. Sí serán. Lo que sí, espero ya empiece a dar luces al respecto el gobernador electo, dando a conocer al menos, los más importantes y cercanos. Así en automático, callará rumores…// ¡Me queda claro! Salu2

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

Análisis a Fondo

Francisco Gómez Maza

¿Al alza el consumo interno? ¿Será?

El CEFP dice que las compras han venido al alza

Pero siempre hay un pero: redujo su dinamismo

Todo el mundo, aunque no utilice las palabras o el lenguaje científico, sabe que un mercado se compone de oferta y demanda.

Oferta es lo que los comerciantes ofrecen; es decir productos que se expende en los puestos, carne, pescado, pollo, huevos de gallina, fruta, verdura, granos, y todo lo imaginable e inimaginable. También ofrece servicios, como talleres de costura, peluquerías, salones de belleza, masajes, tintorerías, composturas, zapateros remendones, restaurantes, cafecitos, herrerías, herramientas, utensilios para el hogar, hojalaterías callejeras, talleres mecánicos callejeros, servicios a domicilio entre otros muchos.

Demanda es la gente o las empresas, personas físicas y personas morales, que requieren, por necesidad o por capricho, de los productos y servicios que se expenden en los puestos de la oferta. Una ama de casa va a comprar generalmente alimentos, aunque también productos para la limpieza y el mantenimiento del hogar, para lavar y planchar la ropa, entre otros.

Esto que acabamos de detallar someramente es lo que en economía se llama “mercado”. Que vende y compra a determinados precios. Si los precios suben, por el motivo que sea, y la capacidad de compra de los que demandan, los consumidores, no, se da un desbalance. Hay productos caros, pero los consumidores, la demanda, no puede comprarlos o, si los compra, se queda sin otros satisfactores.

Esto es de lo que hablan los especialistas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. Y esa demanda de bienes y servicios se denomina Consumo interno. Que forma parte del Mercado Interno. Pues según los amigos del CEFP aseguran que el Consumo Interno ha venido alzándose desde hace 4 meses y en constante tendencia al alza. No me suena, Se ve movimiento en ciertas clases medias que van a los almacenes y supermercados. Pero son muy pocos los consumidores que llenan al tope los carritos o las bolsas del mercado. Generalmente compran lo indispensable.

Pero bueno. Si los especialistas del CEFP dicen lo verdadero, pues a este escribidor le da un enorme gusto. Los consumidores son taumaturgos, pues la inmensa mayoría de los 40 y tantos millones que tienen un puesto de trabajo no ganan para atascar el carrito del súper, y mucho menos para ir a comer a un buen restaurante, o pagar la entrada de la función estelar de una sala de cine, Y menos para irse un fin de semana a Cuernavaca o, ya de perdida, a la tierra que era dominada por el caciquismo atlacomulquense, el Estado de México.

Afirma el CEFP que el poder de compra de los consumidores ha venido al alza. La pregunta a bote pronto es muy mexicana, muy chilanga: “¿Será?” ¿Será porque muchos mexicanos que evaden a la migra y trabajan en el mercado laboral de Estados Unidos siguen enviando sus remesas a la familia?

Habrá que preguntarles a los “consumidores” que van a los almacenes, a los supermercados, a OXXO, al mercado público, a los tianguis que se establecen en los parques y camellones de las grandes avenidas. No estoy muy seguro de que la medición de los expertos sea verdadera. Ellos trabajan en el escritorio. Si acaso mandan a jovencitos que están haciendo su servicio social a levantar algunas encuestas al mercado. Pero nada de eso es suficiente para medir la economía.

Me llama la atención que el CEFP concluya su análisis con un “pero”. Dice: “… el total el total de gasto realizado en los hogares. En bienes y servicios de consumo, continúa en aumento y se mantiene en la tendencia al alza, aunque redujo su dinamismo. En este “redujo su dinamismo” está el quid. ¿O usted que dice?

