Tía Magda (lado materno toluqueño de este menda), fue la leyenda viviente de la mala cocina. No había quien aceptara comer en su casa. Lo grave es que estaba convencida de que era François Vatel vuelto a nacer (el chef de Luis XIV, el Rey Sol), y no permitió jamás que cocinara nadie en su lugar, ni su marido, sus hijas, sus hijos (hasta las vecinas se ofrecían, con tal de que los aromas que desprendían sus cazuelas no perfumaran la calle): pero, no señor, a “su cocina”, no se metía nadie. No le salían bien ni las gelatinas Jello. Magdita, su hija mayor, era la única que se deleitaba con los platillos de náufrago que servía su mamá (caso perdido de ageusia y anosmia, decía López papá, que de medicina sabía un carro). Ya para casarse Magdita, la única condición que puso el valeroso doncel, fue que aprendiera a cocinar con su mamá (la de él), y ahí torció la puerca el rabo: No, no y no, que ella ya sabía cocinar. Bueno: no hubo boda y solterona se quedó, cocinando para ella solita, porque se hizo viejita neceando con el recetario de mamá. Cada quién.

Nuestro gobierno federal desde el año 2000, está de terco con que se mida el nivel de la educación en México, con la prueba PISA de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

El 6 de diciembre de 2016, el diario español “El País”, publicó: “México reprueba todos los exámenes de PISA” (…) “La educación mexicana se mantiene, como desde hace 15 años, a la cola de los miembros de la OCDE (…) los alumnos mexicanos no han aprobado un solo examen (…)”. Chin.

Los maestros tenochcas -que sí saben de eso-, han cuestionado severamente la prueba PISA, pero, ya sabe usted: son los revoltosos, esos a los que no nada les gusta, que lo único que quieren es vender plazas y rascarse la panza, los que combaten por gusto la reforma educativa. Y se oponen porque evaluar a los alumnos, es evaluar a sus maestros. Pues claro.

Ayer anunció el próximo Secretario de Gobernación que en diciembre se presentará un paquete de iniciativas para modificar la Reforma Educativa, con el que se buscará que estén de acuerdo todos los que trabajan en educación. Muy bien. Oírse entre ellos no hace daño y el acuerdo, menos. Pero respecto de la prueba PISA, dijo que es bueno tener ese parámetro internacional y luego se le enredó la lengua en frases envidia de Cantinflas.

El examen educativo PISA (“Programme for International Student Assessment”; Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), ha sido duramente criticado en el mundo, no nada más por los maestros mexicanos.

PISA resultó de una petición del Banco Mundial a la OCDE, para que diseñara un procedimiento que evaluara los sistemas educativos para agregarlo a los criterios con que adjudica sus préstamos (¡ajajá!); en 1984, se celebró una primera conferencia en Washington y luego de otras más, los ministros de Educación de los países integrantes de la OCDE elaboraron el informe ‘Escuelas y calidad educativa’ (1991), a partir del cual se implantó el sistema de evaluación PISA (la chamba se la echaron John Lowe y David Instance, de la División de Educación y Formación de la Dirección de Asuntos Sociales, Recursos Humanos y Educación… ¿impresionado? Verdad de Dios que sí).

Lo feo es que los países que aceptan la prueba PISA, cambian sus sistemas educativos para tener buenos resultados, tener contenta a la OCDE y satisfecho al Banco Mundial (por aquello de los préstamos).

Lo malo es que desde su origen fue criticado el PISA por varias razones: por producir la homogeneización educativa, pretender la igualación curricular de los sistemas educativos de las naciones, abusar de las pruebas de rendimiento, la proliferación de evaluaciones y de remate final: por promover implícitamente que la función principal de la escuela es formar mano de obra eficiente (se repite el ¡ajajá!). Cochinos maestritos que piensan que la educación es una preparación para la vida, la convivencia, la ciudadanía.

Aparte de muchas cosas fétidas de la prueba PISA, ya se sabe que la OCDE hace trampa en sus evaluaciones, pues hace distintas preguntas entre los países; algunos se saltan pruebas y la OCDE “estima” lo que pudieron haber conseguido de calificación los alumnos… y califica diferente a los alumnos: los de países con mayor poder adquisitivo, sacan mejor nota; los que pertenecen a países con alto nivel de migración, peor, contesten como contesten.

Y si todavía no le hierve la sangre, entérese: la prueba PISA es un enorme negocio particular… en todas partes se cuecen habas. Efectivamente, desde 2015 la editorial británica Pearson, la mayor editorial educativa con filiales en todo el mundo, dueña del “Financial Times” y del “The Economist”, redacta los exámenes, los corrige, provee a los ministerios y secretarías de Educación con el “software” para analizar el rendimiento de los alumnos (casi en tiempo real), como una Bolsa de Valores, en la que se cotiza son las escuelas y los alumnos. Bonito.

PISA ha recibido un alud de críticas desde los países desarrollados (Gran Bretaña, EUA, Alemania, Australia, Finlandia, etc.), y su director Andreas Schleicher, reconoció “que podían existir discrepancias en la clasificación, dependiendo de cómo se analicen los datos”, pues usan el método de evaluación creado por un señor George Rasch, pero un discípulo de él (Svend Kreiner, profesor emérito de la Universidad de Copenhague), demostró que con variaciones mínimas al evaluar el desempeño educativo de los países, se modifican enormemente los resultados (Canadá quedaría en el segundo puesto o el 22; Japón, en el octavo o el 40; y el Reino Unido, el 14 o el 30).

No es necedad de nuestros levantiscos maestros. Ellos saben y ya es hora de quitarles el sambenito de peleoneros: la reforma educativa se hizo al revés, de arriba para abajo y ahora ni modo, hay que empezar otra vez.

La verdad es que el gran capital global ha impuesto la economía sobre la política; y ahora van por la educación. Por favor, sin antifaz.

¡Hoyo a la vista!

Los que vivimos en Tuxtla Gutiérrez hemos visto o escuchado con cierta curiosidad la noticia de algunos “socavones” que se han presentado en la capital del estado. ¡Hoyo a la vista!

Hasta ahora ha habido una respuesta pronta de la autoridad, encabezada ahora por Carlos Molano, quien por enjundia y ganas de “chambear” no se le puede criticar en su período de interinato al frente de la alcaldía coneja.

También hasta ahora, no habido ninguna pérdida humana que lamentar, lo cual no es razón para echar las campanas al vuelo.

Lo que tendríamos que hacer es reflexionar respecto a estos agujeros que se han presentado. Hemos desafiado a la naturaleza, quien suele devolvernos la cachetada, no muy seguido; sin embargo, cuando lo hace es implacable.

Tuxtla Gutiérrez se encuentra asentada en una especie de olla que tiene diversos escurrimientos del Norte y del Sur, sin contar que se ha vuelto una “urbe” de concreto y también con problemas de crecimiento urbano hacia las partes altas, por supuesto, un crecimiento desordenado.

Unos 20 afluentes recorren la ciudad de ambos lados y desembocan en el otrora río Sabinal que, suele no darse abasto cuando la temporada de lluvias arrecia.

El problema no es solo ese, sino que muchas familias, argumentando pobreza o quizá una tremenda desidia, se han asentado sobre lo que antes fueron arroyos que tenían su propia ruta.

Agréguele que muchos fraccionadores han construido, si le rascamos un poco, seguro sin ningún tipo de estudio, en las partes altas de la ciudad, desde donde se “desguindan” tremendas cantidades de agua que se convierten en arroyos que arrastran todo y tapan las alcantarillas.

Con el paso del tiempo, no dudemos que estos afluentes exijan sus cuencas naturales y nos pasen la factura del desafío a la naturaleza.

Quizá en esta oposición a la naturaleza está la respuesta de estos socavones que se han registrado en la ciudad y que deberíamos leer como señales. ¡Hoyo a la vista!

HOMBRES TRABAJANDO

Carlos Molano reportó ayer que personalmente ha verificado los trabajos en estos “socavones”.

En la 9ª Sur y Calzada Caminera, el socavón se produjo por el delgado espesor del concreto y por las lluvias de las últimas fechas. Se hará, dijo, un trabajo integral que incluirá nueva tubería hidrosanitaria, concreto hidráulico mejorado y ampliación de los pozos de visita.

En la 5ª Poniente, entre Avenida Central y 1ª Norte, ya quedó listo, sólo se esperan los días recomendados para el fraguado del concreto.

En San Roque y las colonias Los Pájaros, Lomas del Oriente e Infonavit Grijalva Segunda Sección, donde se necesita de un mayor presupuesto para atender las afectaciones, el Ayuntamiento se comprometió a gestionar los recursos financieros que permitan resolver de forma integral estas afectaciones.

EL HOYO MAGISTERIAL

Donde también podría abrirse un socavón es en el gremio magisterial, donde ha comenzado, como dijimos un día antes, un proceso de recomposición de cara al inicio del nuevo gobierno federal y estatal.

Liderazgos de la SNTE anunciaron que regresarán a recuperar la dirigente de este sindicato que quedó en manos de Juan Díaz de la Torre, quien traicionó a Elba Esther Gordillo, encarcelada al principio del sexenio de Enrique Peña Nieto.

De inmediato, lo cual indica que hay “meneo” en el magisterio, el denominado “Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas”, reaccionó contra estos liderazgos.

Advirtieron que se podría convocar a “charros”, desinformados (qué no tienen conciencia propia los maestros) o convenencieros, para los foros educativos que pretenden llevar una propuesta educativa ante el nuevo gobierno federal.

Ahora faltará ver qué pasa al interior de la Sección 7 del SNTE, dominada por la izquierda, que también ha mostrado un marcado divisionismo en los últimos tiempos. ¡Hoyo a la vista!

MACTUMATZA TRISTE DESTINO

Si decimos la verdad somos “Prensa vendida”, pagada por el gobierno, eso dicen los de la Escuela Rural Mactumatzà que en días pasados se vieron envueltos en hechos por todos conocidos y donde murió uno de los suyos en una novatada y se defienden agrediendo más cuando se sabe que son presuntos delincuentes. La Fiscalía General del Estado presumiblemente dio inicio a las indagaciones abriendo carpeta de investigación por HOMICIDIO con todas sus agravantes en contra de quien resulte responsable, pero los estudiantes piensan que se les otorgara impunidad para que no continúen con sus actos vandálicos sabiendo que la violencia no es el medio para escuchar sus demandas.

“Lo que era un simple curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Rural, se convirtió en un triste desenlace”

Para empezar en días pasados cuando el comité estudiantil cito a conferencia de prensa a los medios de comunicación, estos los agredieron a fin de que no pudieran tomar fotografías, amedrentándolos y quitándoles el celular, atracando a los que por su condición de edad poco pudieran defenderse, pero el gremio unido salió avante, señalando lo que realmente paso, pero por redes sociales algunos socialistas se vinieron encima de los comunicadores tratándolos con insultos siendo que la credibilidad la pierden ellos.

Fue así como el paso siguiente, fue la orden de aprehensión en contra de Conrado Borraz director del plantel quien fue aprehendido y llevado a las instalaciones de la Fiscalía y ahí definir su situación jurídica, no tardaron los nobles estudiantes en salir a las calles a exigir su derecho según les corresponde. De lo cual el secretario de gobierno solo lamento la situación y argumento ante el temor que NO desaparecerá la Escuela Rural Mactumatza.

Pero el autogobierno con el cual se rigen no los hace intocables, el gobierno del estado tiene la obligación de aplicar la ley sea quien fuere, a fin de proteger lo más sagrado que es la vida humana y a la sociedad, no se les puede premiar cuando por ende cometieron un delito grave.

Recordemos los años dorados de Pablo Salazar cuando metió en cintura a muchos y también a la escuela Rural poniendo fin a la anarquía que reina desde todos los tiempos y la tenía condicionada para que en caso de reincidencia podría cerrar el plantel, por lo que después de esos acuerdos no se escuchó más de ningún problema con la escuela durante el sexenio.

En esta administración siempre han estado en el ojo del huracán, recordemos que, en noviembre de 2016, el comité ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Rural Mactumatza decidió que no quería más clases, que no eran necesarios los profesores y así estuvieron. Pero este semillero de líderes y guerrilleros porque no podríamos calificarlos de otro modo, porque no se les aplica la ley sin titubeos, ¿qué manto los protege?, ¿esperan que haya más muertos?, lo que no entienden que los próximos están entre ellos mismos, la justicia debe aplicarse para este y todos los casos, como el de Comitán de Domínguez el lunes pasado, pero ¿le habrán tomado la medida a este gobierno? ¿Porque aplicar la ley del más fuerte? ¿Porque hacer suya una escuela que tenía verdadera vocación docente y que ahora no tienen nada? ¿Negocio? ¿De quién o de quiénes? De unos cuantos supongo yo, mismos quienes tienen apresada a la Normal y que hoy son cómplices del homicidio culposo. Atrás quedaron los ideales, pero morir por una causa que solo beneficia a pocos no es una lucha por los ideales campesinos ni indígenas, menos es el espíritu de la noble escuela Normal Rural Mactumatza.

Finalmente: “Mi gobierno será aliado del magisterio, es un compromiso que hemos asumido para garantizar no sólo la calidad de la educación sino también los derechos laborales de este sector que día con día trabaja para formar a personas conscientes y comprometidas con Chiapas y México”, lo dijo Rutilio Escandón Cadenas. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Muy productivo el Foro Turístico Empresarial Costa-Soconusco, celebrado ayer en Tapachula”: Rutilio

Más allá de que se escuchó y retumbó en el denominado “Foro Turístico Empresarial Costa-Soconusco”, celebrado ayer en Tapachula con la presencia del gobernador electo Rutilio Escandón, en el sentido de que el turismo será la clave para la cuarta transformación Chiapaneca, el futuro mandatario estatal, reconoció que fue una reunión muy productiva para la región, y dijo que el turismo va ser tema “eje” en su gobierno sexenal, donde se presumió que el estado más bello del país es Chiapas, y que así lo ha reconoció también el próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Escandón dijo que Chiapas tiene una gran vocación turística y que a eso habrá que apostar. Advirtió que su gobierno será austero, pero eficaz, que será un gobierno serio, responsable, un gobierno con su punto de partida que será la honestidad, y que además se va a combatir con todo la corrupción y no va a ver impunidad. Y fue al grano: “El que esté pensando que este gobierno, va a ser más de lo mismo, se va a enfrentar a las consecuencias”.

Dijo que se inaugure una nueva cultura política para evitar esa cultura de gastos excesivos, de maquillaje, de privilegios o de lujos. Dijo también que el pueblo derrumbó una cultura, acabó un sistema y por eso nosotros vamos a construir una nueva cultura del cambio. Enfatizó que no se va a escatimar en los proyectos productivos, y habló también la seguridad, y que los aviones y helicópteros serán utilizados únicamente para escenarios de protección civil, y sin duda fue uno del discurso más extenso que se le reconozca al gobernador electo Rutilio Escandón, donde evidentemente habló de otros temas pero que tenían que ver con el asunto del turismo de Chiapas.

Antes varios empresarios locales hablaron sobre la situación que gira alrededor del turismo en esta frontera sur del país, y cada uno de ellos coincidió en la necesidad de buscar más mecanismos y estrategias para hacer de esta puerta del país, un emporio en favor del turismo, y citaron muchos lugares con alto grado de turismo y hasta lugares vírgenes también en materia turística. Muchos hicieron peticiones y pidieron caminar dela mano con el futuro gobernador de Chiapas Rutilio Escandón y el Presidente Municipal Oscar Gurría Penagos.

Se puede decir que fue hasta una reunión histórica por la globalización del tema, y por el interés de los tiempos modernos, en que se fija que el turismo es en efecto una herramienta favorable para convertirse en detonante de desarrollo nacional y regional. Una reunión eminentemente productiva y que así lo reconoció el propio gobernador electo Rutilio Escandón.

Muchos del tema turístico que se tocó sin duda irán al proyecto de gobierno estatal que se hace con las Universidades de Chiapas entre ella la alma mather la UNACH; que es la encargada de conjuntar los trabajos donde el pueblo Chiapaneco participa en sus decisiones futuras.

Se habló de otros temas de suma importancia como la desaparición del Fuero y de convertir en “delito grave” el fraude electoral, dos temas que también recibieron el aplauso popular y que desde el 8 de diciembre serán iniciativas de ley que irán al Congreso del Estado, como iniciativas del poder ejecutivo estatal. Así las cosas.

Buena noticia: Primer embarque de Cacao del Soconusco al mercado asiático

Por su calidad, aroma y sabor, el cacao real del Soconusco se ha convertido en un producto de gran demanda en los países chocolateros, por lo que en los próximos días saldrá el primer embarque de semillas cultivadas de manera agroforestal al mercado asiático. El representante de los productores de cacao en el Soconusco, David Casimiro Pérez, dio a conocer que tras conocer las huertas y los procesos de secado, empresarios chocolateros asiáticos formalizaron la primera compra de semilla cultivada en la región.

Entrevistado por la agencia Intermedios, dijo que este 8 de agosto se enviará el primer embarque de 5 toneladas de semilla de cacao real del Soconusco a Japón, mercado que en los recientes años ha demando un mayor consumo de producto a nivel mundial, cuyos productos se movilizará vía a terrestre al Puerto de Manzanillos y ahí partirá en barco al país nipón. Mencionó que el comercializar en mercados internacionales representa mayores ingresos para los productores, ya que en México apenas les pagan entre 35 a 40 pesos el kilogramo, y con la venta con otros países reciben entre 65 a 70 pesos por kilogramo.

Señaló que a pesar de la falta de apoyo de las autoridades del campo de los tres niveles de gobierno, productores de cacao real del Soconusco han logrado posicionar su producto en los mercados internacionales, ya que han participado en diversas exposiciones, donde la semilla nativas de la región ha alcanzado los primeros lugares en cuanto, a su calidad y sabor. Detalló que actualmente en la región hay 192 productores de cacao orgánico con un universo de 3 mil 800 hectáreas dedicadas al cultivo de unos de los productos milenarios de la región, extensión que abarca 13 municipios de la costa, sierra y soconusco, donde el sello característico es que son cultivados de manera agroforestal.

Al final Puntualizó que con el posicionamiento del cacao real del Soconusco en el mercado nipón, se demuestra a las autoridades que el cultivo es aún rentable, pese a que no existen apoyos para los productores, quienes sin importar la falta de incentivos continúan con sus actividades culturales.

Exigen a Congresos estatales armonizar la ley de Sistema Anticorrupción.

El diputado Pevemista José Refugio Sandoval Rodríguez, propuso un exhorto para solicitar a los Congresos locales, que aún no lo han hecho, armonizar a la brevedad su legislación con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En un comunicado, informó que sólo 16 de las 32 entidades del país cumplen con las premisas de ese sistema, mientras que el resto coincide sólo de manera parcial.

Afirmó que la corrupción se ha convertido en el gran malestar social, pues representa un fenómeno atemporal y omnipresente que obstaculiza el correcto funcionamiento del Estado y sus instituciones. El secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano consideró fundamental continuar los esfuerzos para lograr asentar un sistema coherente y bien coordinado, con el objetivo de hacer frente al flagelo que significan los actos deshonestos. Recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción entró en vigor en julio de 2017, con el propósito de prevenir, detectar y sancionar hechos corruptos, así como fiscalizar y controlar los recursos públicos; sin embargo, “aún estamos lejos de contar con un andamiaje completo que funcione plenamente”. Dixe.

Consulta de Pacificación.- Ayer lunes el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador viajó a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde encabezará hoy martes 7 la ceremonia de apertura de los “Foros de Consulta para trazar una ruta de pacificación nacional”, que concluirán el 24 de octubre. La inauguración de los foros está programada a las 10:15 horas en la sede de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua.

+ Tareas pendientes al nuevo gobierno…

+ Turismo, la inoperancia de UVENCE…

+ Comentarios al Margen…

SEGURIDAD Y DESARROLLO, TEMAS URGENTES…

Sin rubor alguno, ENRIQUE PEÑA NIETO dejará el país en manos de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con una crisis aberrante, cientos de pendientes, donde la urgencia es el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico para devolver la seguridad pública a los mexicanos y el desarrollo integral de casi 120 millones de habitantes de la República Mexicana.

Con una deuda de 10 BILLONES DE PESOS, que le heredará PEÑA NIETO, LÓPEZ OBRADOR se enfrentará a una crisis fatal de las finanzas públicas y un México de corrupción e impunidad, que el próximo gobierno tendrá la obligación de resarcir en bien de todos los mexicanos. La barbarie con la que gobernó el “Golden Boy”, fue fenomenal y deja para la historia un déficit económico, político y social, de pronósticos reservados.

Chiapas y MANUEL VELASCO COELLO son la conjunción con el gobierno federal y símil de las atrocidades administrativas de su protector, ENRIQUE PEÑA NIETO. Tanto en el ámbito federal como el local chiapaneco, los rezagos que prohijaron ambos, son daños casi irreversibles por los altos costo de la deuda, el deterioro social (45 o 50 % de pobreza a nivel nacional y 76% en Chiapas) y la decadencia política de los partidos y las “instituciones árbitros” de los procesos electorales.

Concierne imaginar a LÓPEZ OBRADOR como Presidente de la República y RUTILIO ESCANDÓN CADENAS en la gubernatura de Chiapas lo que tendrán que hacer para devolverle a los mexicanos y chiapanecos su tranquilidad, su seguridad ciudadana, económica, política y social. Estos gobiernos de ENRIQUE PEÑA NIETO y MANUEL VELASCO COELLO dejaron en el abandono al campo y los campesinos, que el próximo Presidente LÓPEZ OBRADOR promete reactivarlo. Es una tarea importante que no se debe postergar. La actividad agropecuaria cayó en más del 68%, –según los especialistas— y, descalabró la producción que sostenía el autoconsumo nacional.

La industria extractiva de petróleo crudo está en crisis como la paraestatal Petróleos Mexicanos en bancarrota financiera. Su reestructuración debe ser inmediata por los daños que causaron desde el gobierno federal y los directivos de PEMEX a la empresa en contubernio con el Sindicato de Trabajadores Petroleros (STPRM) y el mismo dirigente, CARLOS ROMERO DECHAMPS, quien debiera estar en la cárcel.

Comisión Federal de Electricidad –la empresa de Clase Mundial—metida en una bárbara corrupción que, al igual que PEMEX, les prepararon para su venta, como en los mejores tiempos de la privatización de CARLOS SALINAS DE GORTARI. De hecho ya estas dos empresas de antaño estratégicas, ya están en manos de la iniciativa privada y/o extranjeros. Hay que recomponer el sistema económico mexicano que se trastocó con la Reforma Estructural Financiera, que más bien fue una miscelánea bancaria, pues el 96% de la “banca mexicana” está en manos de empresas extranjeras.

El Sistema Nacional de Educación en México, está en decadencia; es un programa que el gobierno ha mantenido en el desorden por conveniencia de que “un mexicano pobre e ignorante” es un voto cautivo para el partido en el poder. Eso también lo tiene que erradicar LÓPEZ OBRADOR a la par con la corrupción y la pobreza. En sentido estricto, también se debe ver por elevar los niveles de calidad del Servicio de Salud Pública y las instituciones del sector como el IMSS e ISSSTE. El empleo es prioritario que se atienda y se creen en proporción del crecimiento poblacional.

El salario mínimo –que ya es ínfimo y no alcanza para la canasta básica—se tiene que atender de inmediato, como los programas sociales que no han servido para nada y de paso incrementado el por ciento de pobreza. Regalar dinero no es la solución, sino más bien, promociona el paternalismo y el desinterés de la clase vulnerable por superarse.

Es un mundo de pendientes que PEÑA NIETO le deja a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y MANUEL VELASCO a RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS. Y, hasta ahora me queda la duda si uno y otro podrán con la carga de responsabilidades que les dejan, y a la vez, cumplir con todas la promesas de campaña y posteriores a la elección que ganó de manera contundente MORENA.

Y este es solo un refilón de los pendientes, a los que Usted, lector de esta columna ÍNDICE… puede sumar los que crea que deben ser atendidos con celeridad e inmediatez…

INEPTITUD DEL SECRETARIO DE TURISMO…

A MARIO UVENCE ROJAS lo han vendido como el “experto” en turismo. Sus detractores dicen que solo es un “traficante” de artes y que de turismo ha demostrado que no es cierta la pericia que le acreditan. De hecho, el comiteco ha sido una nulidad como Secretario de Turismo en este gobierno verde de MANUEL VELASCO COELLO.

Habría que preguntarse cuáles son los objetivos específicos de la Secretaría de Turismo, porque si es la promoción y arribo de turistas a Chiapas, el proyecto ha sido un fracaso. Por principio de cuentas no se ve autoridad en la materia. Todo es un desorden y eso se puede constatar en el “Pueblo Mágico” de Chiapa de Corzo, donde la atención es deficiente, la comida mala y cara, en tanto, la ciudad un desastre. El parque central repleto de puestos de vendedores ambulantes y la Pila que es un lujo, cerrada con láminas.

Entrevisté a una señora propietaria de una cafetería de muy bien ver en los portales de Chiapa de Corzo. Cosa rara, pero hay que decirlo, la atención fue buena y muy atenta. Me dijo que la oficina de turismo en esa ciudad solo tiene dos empleados que no tienen facultades para ordenar a los servidores turísticos como son los restauranteros, vendedores de los corredores y lancheros. Todos andan por la libre.

Le dije que entonces tendrían que recurrir a la Secretaria de Salud para que supervisara la calidad de los restaurantes y vendimias, pero me contestó que solo el Ayuntamiento es el que opera en todos los sentidos en el municipio, incluyendo el turismo. Partiendo de esa aseveración de la señora, queda señalado el presidente municipal de Chiapa de Corzo, como el responsable de todo el desorden que priva en este “Pueblo Mágico”.

Es tal la ignorancia de la calidad de “Pueblo Mágico” y lo que representa el turismo en Chiapa de Corzo, que un sujeto –supuesto empleado o propietario de un local—estando limpiando sus dientes con dos palillos, de inmediato lo tiró sobre el piso del corredor. Le reclamé su actitud y me dijo, “que qué me importaba”; y molesto me gritaba, “sígale, sígale”. Es este un sencillo ejemplo de que no hay educación ni actitud para ser sitio turístico y en eso tiene mucho que ver la Secretaría de Turismo del Estado y su delegación federal, llámese MARIO UVENCE ROJAS u otro funcionario de los que no funcionan.

En esas mismas condiciones constaté el servicio turístico de los palaperos de Puerto Arista, que además de ser un chiquero, la atención es de mala calidad y los precios de los alimentos muy caros. No quiero creer que esa sea la misma constante en todos los lugares turísticos de Chiapas, pues tuve una desagradable experiencia en la ciudad de Comitán, aunque al reclamo hubo una atención esmerada.

Debo creer que en este rubro tan importante para la economía del país y Chiapas por consiguiente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, van a poner atención especial, porque México es una potencia en turismo que no se puede seguir derrochando, como lo han hecho en esta entidad de gobierno verde, que va a la ruina…

COMENTARIOS AL MARGEN…

FRAUDE EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL S7…

Estamos a un mes de cumplir el año del sismo del 7 de septiembre de 2017 y todavía hay damnificados que reclaman atención y apoyos del gobierno federal y estatal para levantar o simplemente reconstruir sus viviendas. Queda de manifiesto que el gobierno es insensible e irresponsable desde que decidió, para deslindarse de su responsabilidad de atender la contingencia, que los propios afectados hicieran el trabajo de reconstrucción.

Es la fecha en que el gobierno federal –y dice la titular de la SEDATU ROSARIO ROBLES BERLANGA, que el gobernador MANUEL VELASCO no ha hecho la aportación que le corresponde al Estado—no ha entregado el total de tarjetas BANSEFI y los apoyos económicos correspondientes. Los indicios de corrupción están a la vista, mientras los damnificados claman por recursos y atención…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Hay presidentes tramposos resistiéndose a entregar cuentas claras.

Mucho movimiento se ha visto en las oficinas del órgano de fiscalización, a donde acuden presidentes municipales a entregar su cuenta pública de tal manera que el titular de esa dependencia Alejandro Culebro Galván ha emprendido una silenciosa campaña tendiente a establecer puentes entre los alcaldes salientes y los entrantes. Según sabemos por boca de algunos electos y salientes, se trata de transparentar la transición, de informarles a los nuevos sobre sus obligaciones y de adiéstralos para ser responsables en los manejos de los recursos públicos. Claro que no todo es miel Sobre Hojuelas, pues hay casos de presidente tramposo que no quieren entregar cuentas claras pero para esos existe el recurso de los procedimientos penales, de ahí que no se duda que más de algún alcalde saliente será sujeto a ser denunciado ante la justicia por la falta de presentación de sus cuentas públicas y por las irregularidades conocidas durante los procesos de fiscalización, se inscriben bajo la lupa, esos que desde que llegaron se trazaron como meta hacerse del dinero público para derrochar y amasar fortuna, hablamos de presidentes municipales , tesoreros, directores y hasta achichincles e improvisados los que robaron tanto, conozco algunos que tragaban tortas y comían de fiado en modestas cocinas de su ciudad , pero nomás llegaron a un puesto de quinta categoría comenzaron a degustar manjares caros en opulentos restaurantes, dejando atrás los taquitos dorados de papa cocida con carnita de pollo deshebrada y los tradicionales pozoles de cacao y maicito blanco. Los hay otros que hicieron a un lado los estados financieros, los inventarios y la profesión de la contaduría para darle vuelo a la hilacha a los líos de faldas y además convertirse en “vaquero” aunque sea en pura apariencia porque no es lo mismo una ecuación contable: pasivo menos capital, que echarse al lomo un costal para alimentar al hato ganadero, pero en fin, habría que observarlos después que se les termine el reinado si siguen tan campantes , soberbios, y presumidos con su casa chica y grande que equiparon con dinero de las arcas del municipio porque el Órgano de Fiscalización Superior del estado a cargo de Alejandro Culebro Galván anda con el machete desenvainado, fiscalizando a fondo los que se van para que no dejen o endosen pendientes a quienes los van a relevar próximamente, pero también dispuesto a proceder penalmente contra quienes se sirvieron con la cuchara grande soñando que volverían a ganar y de esta forma podrían cubrir o reponer lo que robaron haciendo “negocios institucionales” otros tres años más. Así pues, vemos a esos que perdieron y les andan tocando las golondrinas que ya no son tan intocables como creían, ellos lo saben bien, no es producto de la casualidad el alto movimiento que se observa en las oficinas del Órgano Superior de Fiscalización del estado de Chiapas OSFE donde desfila un cúmulo de alcaldes y tesoreros atendiendo las observaciones señaladas, pero sobre todo queriendo comprar impunidad donde de plano no lo van a encontrar porque ya se sabe que el titular de esta dependencia tiene la consigna de castigar a quienes dejaron millonarios recursos despilfarrados, obras pagadas e inconclusas, en términos llanos, con altos índices de necesidades insatisfechas y con una estela de corrupción que difícilmente los librará de ser huéspedes del AMATE. // Pasando a otras cosas, Comitán todavía no se repone de los acontecimientos violentos de la semana pasada y sigue sorprendiendo como las autoridades correspondientes caminan lento para hacer justicia a las víctimas del suceso, si bien es cierto la Fiscalía informó sobre un par de detenciones, la sociedad duda que solamente estos dos sean los únicos culpables pues hay cabezas más visibles que incitaron a la violencia y con muchos más negros antecedentes que andan sueltas, es decir, tanto hay culpables materiales como intelectuales y todos deben ser pasados con la misma vara. Ojalá y que estos involucrados no terminen exonerados en algún acuerdo político y que de nueva cuenta la impunidad siga meciendo la tranquilidad y paz de nuestro pueblo, Comitán no merece este camino de terror, ni de colocarnos dentro de los más violentos, con un bajo nivel de paz y con mayor número de muertos. Tal vez no se encuentra dentro de los peores, pero al paso que vamos los alcanzaremos y hasta podríamos rebasar si la ley o la justicia no se aplican sin distingos y si las organizaciones y la propia sociedad no toman conciencia para construir un mejor futuro a las generaciones venideras sin necesidad de derramar tanta sangre.// Por otro lado, no hay que perder de vista las diferentes fuerzas políticas con presencia en el municipio y con ellas hacer el equilibrio necesario para evitar seguir midiendo poderíos con funestas consecuencias, es por eso que el próximo gobierno municipal debe analizar muy bien el diagnostico político y tomar decisiones, decíamos que el PRI obtuvo 16 mil votos y el Partido Verde 13 mil que pueden ser activos importantes para la reconciliación social, los entendidos del asunto dicen que una etapa de posconflicto electoral debe ser contenida por una propuesta de política pública de reconciliación social que garantice la efectividad de los procesos conducentes a la convivencia y coexistencia, fundados en principios de la ética pública. De esto careció el gobierno municipal que va saliendo y los resultados ahora saltan a la vista. Se olvidaron de dejar a un lado las etiquetas, ideologías y credos para gobernar sin distingos. Una lección que vale la pena recoger. // De salida: El alcalde electo de la Independencia Olegario López Vásquez sólo está esperando el banderazo de salida a la transición para demostrar que con estrategia, inteligencia, humildad, voluntad y entrega se puede avanzar enormemente en el desarrollo de este municipio.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que la elección de La Trinitaria sigue todavía prendida de alfileres?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

Arde Chenalhó ante indiferencia de Manuel Velasco

No han sido suficientes los más de 30 muertos y cinco mil desplazados en Chenalhó para que el gobierno de Manuel Velasco Coello le de finalmente la importancia necesaria a la situación y resuelva los tres conflictos sangrientos que hoy mantienen a esa región de la entidad en plena combustión.

Lo sucedido el fin de semana, cuando cinco personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas a consecuencia de una emboscada en Saclum, Chenalhó, se suma a la serie acontecimientos fatales que parecen incrementar los niveles de violencia con el paso de los meses.

Hoy Chenalhó se encuentra inmerso en tres graves conflictos relacionados con grupos armados. El primero tiene que ver con la guerra postelectoral generada por la imposición del Partido Verde Ecologista en el gobierno municipal; el segundo por la disputa limítrofe con el municipio de Chachihuitán; y el tercero como resultado de la pelea comunal por predio en discordia con el municipio de Aldama.

En todos estos la presencia e injerencia de la ex alcaldesa Rosa Pérez Pérez ha sido crucial. Su ascenso al poder (en 2015), impulsada por el poderío económico y gubernamental del Partido Verde, fue combustible suficiente para incendiar al municipio completo. Desde su llegada al gobierno municipal inició un proceso de desarticulación a las estructuras políticas del priismo arraigado en aquella zona indígena.

La resistencia no se hizo esperar y Rosa tomó una de las peores decisiones. Para hacer frente a la resistencia de los grupos de choque optó por la conformación y financiamiento de nuevos grupos armados, encargados de “limpiar” a los sectores que se oponen al nuevo “poderío verde”. Y la violencia se desató con mayor intensidad.

La crisis humanitaria que enfrenta este región de la entidad chiapaneca es un problema que se agudiza con el paso de los días, mientras las autoridades enfocan sus esfuerzos a ocultar y minimizar los hechos lastimosos. No se ve salida inmediata, ni capacidad real del gobierno para resolver la situación, pero sobre todo para garantizar la seguridad y bienestar de los miles de desplazados y las familias que aún se mantiene en las zonas de conflicto.

El gobierno de Velasco Coello no sólo ha sido omiso, también ha desacatado una y otra vez las medidas solicitadas por organismos no jurisdiccionales en materia de derechos humanos. Incumplió la minuta de acuerdos firmados por la Secretaría General de Gobierno el pasado 19 de septiembre de 2017 en torno a la atención de los más de cinco mil desplazados por los diversos conflictos.

No ha cumplido con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas precautorias emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) respecto a la violencia en ese municipio. Las medidas especiales de seguridad en la zona brillan por su ausencia. Así lo demuestran los informes emitidos por organizaciones no gubernamentales.

A las familias de Chenalhó las han dejado solas; entre la indiferencia y el olvido. Manuel Velasco hoy, como durante gran parte de su administración, se encuentra más ocupado en atender los asuntos de su impunidad sexenal. Lamentablemente no se ve solución pronta para las familias de aquel municipio indígena que ahora viven en un verdadero polvorín, ante los “oídos sordos” e indiferencia de un gobierno que parece haber decidido dejar que la sangre siga corriendo… así las cosas.

http://etrnoticias.mx/lee-arde-chenalho-ante-indiferencia-de-manuel-velasco-en-la-columna-en-la-mira/

* Enrique Alfaro y la gobernabilidad.

Muchas son las razones por las que durante el actual gobierno estatal se perdió gobernabilidad en las regiones del estado. Cambios en la normatividad de la Secretaria de Gobierno permitieron designaciones antes imposibles: se nombraron subsecretarios a candidatos perdedores de los principales ayuntamientos. Craso error.

Muchos derrotados de pronto recibieron como premio de consolación la responsabilidad de ser encargados de la gobernabilidad en su región. Llenos de compromisos, endeudados por las campañas y con rencor en contra del los equipos ganadores, los nuevos funcionarios de la Secretaría de Gobierno se dedicaron a “trabarle los pies” a sus contrincantes de las elecciones pasadas.

Otros, más pragmáticos, se presentaron ante los alcaldes a exigir la asignación de obra pública para recuperar lo invertido en sus campañas. Lo que finalmente resultó es que la venganza y el desquite sustituyeron la gobernabilidad y muchos subsecretarios pasaron a formar parte del problema que debían solucionar.

Nada bueno resultó de dar poder a los equipos perdedores. El equilibrio en los ayuntamientos debían darlo los propios cabildos que por asignación plurinominal tienen representantes de los equipos perdedores y los subsecretarios no debían tener intereses creados en los regiones bajo su responsabilidad.

Lo anterior viene a colación porque, guardadas las dimensiones, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, ha desconocido el nombramiento de su contrincante por el Movimiento de Regeneración Nacional, Carlos Lomelí Bolaños, como próximo y único coordinador (delegado) federal en su estado.

Alfaro tendrá como interlocutor para el ejercicio del presupuesto federal, por nombramiento de Andrés Manuel López Obrador, a quién derrotó en las urnas. Y así sucederá en la mayoría de los estado donde el virtual presidente electo ha anunciado el nombramiento de candidatos perdedores de Morena como “coordinadores federales”. El experimento puede resultar grave. En los estados, los equilibrios lo deben garantizar los congresos locales que en su mayoría fueron ganados por Morena.

Obligar a contrincantes a ponerse de acuerdo, unos con la legitimidad que le dieron los votos y otros con el poder inmenso que les da AMLO para enfrentar a quienes les derrotaron en las urnas, puede generar fricciones políticas innecesarias o el pronto sometimiento de los mandatarios estatales que no emanaron de Morena.

Con el propósito de establecer puentes entre los alcaldes salientes y entrantes para transparentar la transición, informarles a los nuevos sobre sus obligaciones y de adiéstralos para ser responsables en los manejos de los recursos públicos, ha emprendido una campaña discreta el órgano de fiscalización del Congreso del Estado. Por supuesto que el titular de dicha dependencia, Alejandro Culebro Galván, ha encontrado reticencias de quienes no quieren entregar las cuentas debidas pero les ha “recordado” que para eso existe el recurso de los procedimientos penales. Por lo pronto, esa institución es un “hervidero” de ediles salientes y entrantes.

http://etrnoticias.mx/lee-enrique-alfaro-la-gobernabilidad-en-la-columna-hoja-apuntes/

