01 de agosto de 2018

La Feria

Sr. López

No sea mariachi

AMLO acabará con la corrupción; AMLO venderá la flotilla aérea; AMLO vivirá en Palacio; AMLO hará un museo en Los Pinos; AMLO bajará los sueldos a la alta burocracia; AMLO nombra a su gabinete; AMLO cambia al Canciller; AMLO le escribe a Trump; AMLO publica la respuesta de Trump; AMLO sacará de la Ciudad de México las oficinas federales; AMLO sembrará un millón de árboles en Chiapas; AMLO no irá a la Cumbre en Puerto Vallarta; AMLO no tendrá Estado Mayor presidencial; AMLO critica al INE; AMLO otorga amnistía a los corruptos; AMLO propone amnistía a delincuentes; AMLO hará consulta popular para ver qué hace con el nuevo aeropuerto; AMLO no se reelegirá; AMLO se va de vacaciones; AMLO viaja en avión comercial; AMLO otorga ‘borrón y cuenta nueva’ a deudores de CFE; AMLO no aumentará precios de combustibles ni electricidad; AMLO defiende a Bartlett; AMLO construirá refinerías; AMLO rescatará Pemex y CFE; AMLO destinará 500 mil millones a siete programas prioritarios; AMLO hará que la burocracia trabaje ocho horas todos los sábados; piden a AMLO investigar muerte de Pedro Infante (en serio)… AMLO tomará posesión del cargo de presidente de la república dentro de cuatro largos meses y ya está uno como con indigestión.

¿Será la prensa?… ¿será él?… ¿serán sus adictos?… ¿serán sus enemigos? (que a lo mejor quieren aplicarle la misma receta que usaron con Luis Echeverría para hartar a la gente)… No, señores, es México, bueno, mejor dicho, los mexicanos; así somos, es como cuando la Selección Nacional de futbol sale rumbo al Mundial: en el aeropuerto son despedidos mejor que el Escuadrón 201, ya luego regresan de incógnitos; pero el gusto de ir con sombrerote modelo Abel Quesada y agitar la bandera nacional, no nos lo quita nadie.

Todos nuestros presidentes, aun los que hoy se encuentran por méritos propios en el Pabellón de la Infamia (entrada libre), en su momento, también tuvieron sus filas de pedigüeños y cierta prensa lista para publicar todo de ellos: el Señor abrazó una viejita; el Señor cumplió años; el Señor inauguró, apuntó, señaló, visitó, afirmó, declaró, asistió, aprobó, rechazó… ¡el Señor!

Pero, los políticos-políticos y los estudiosos de la fenomenología del desmadre, saben que no hay que confiarse: lo del mexicano es el despelote y la dialéctica del relajo enseña que las reglas de ese juego son cambiantes lo que explica que en la versión mexicana del marxismo, el motor del cambio histórico no es la lucha de clases (¡bendito sea Dios!), sino el muy reconfortante chacoteo perpetuo. Y respecto de la prensa, no es raro que después de invertirle millones, un Presidente se acueste ciñendo sus sienes de oliva y se levante como masiosare y sabandija, ya para siempre expulsado del panteón de los dioses de la mitología tenochca.

Por lo mismo y en sentido contrario, no es tan raro que algunos hombres de poder sientan cierta predilección por estar rodeados de alabadores profesionales, expertos en decir “sí, señor; “salvo su mejor criterio”; “conforme a sus instrucciones”; “si no tiene inconveniente para ello”; “a riesgo de equivocarme”; y son estos que gustan de las alabanzas, los que en caso de duda, recurren al uso del “adulómetro” o mejor aún, del “doblómetro” (aparato de precisión para la medición de la lealtad que imprime reporte de la velocidad, fuerza y ángulo con que los cercanos al hombre de poder, doblan el lomo diciendo: ¡Sí, señor!); aunque también hay de otros, que son impermeables al elogio y desconfían de los aduladores. Y, lamento decirlo: ambas subespecies políticas desprecian al lambiscón. Dura es la vida.

Por el bien de todos y también de AMLO, ojalá no caiga bajo los efectos hipnóticos de la amlolatría, que la presente amlofilia no puede aguantar un sexenio completo sin caer en amloarquía: el país no resistiría un amlócrata. Y ojalá amlófilos y amloístas no acaben en amloteros, de veras, modérense, ya supérenlo: sí ganaron, legalito, a las derechas, nadie discute eso ni nadie en sus cabales desea que sea un chasco el próximo gobierno. Ya compórtense, consulten a su médico, la amloitis puede derivar en amloplejía, curable, sí, pero de efectos secundarios muy desagradables: acuérdense de Salinas (que hasta se pensó que usaba publicidad subliminal para traer tan mareada a la gente -nada explicaba la veneración que tuvo durante buenos cinco años de su sexenio-, y ya ven, hoy es innombrable, vergüenza con las visitas).

Por favor, por favorcito, sean pacientes, ya verán que AMLO no les falla y que gracias a sus poderes, pasará al capítulo de vergüenzas nacionales la frase de César -El Tlacuache- Garizurieta (1904-1961), que reza: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Sí damas y caballeros, AMLO despachará por siempre este principio máximo de la güeva cleptócrata nacional y se escribirá con letras de oro en los muros del Congreso, su aportación máxima a nuestra evolución histórica, su apotegma: “Vivir del presupuesto, es un horror” (“Amloriegos del mundo, uníos”); nada más con que durante su periodo no revienten casos como el del Señor de Las Ligas (versión chilanga del “Señor de Los Anillos”); aparezca otro Ponce jugándose las rentas nacionales en Las Vegas; una Chayito reciclada, haciendo malabares entre el amor y la ley de obras; o un Ímaz tuiteando #Metoo$, Yo también bailo ese son… con fondo musical del Relicario: “… pisa morena, pisa con garbo”, sin el doble sentido de pisar, que nada mancha el plumaje de nuestro gallo. Dios nos asista.

Ojalá también, por bien de todos, AMLO comprenda con la edad y larga experiencia que tiene, que ese número no se sostiene seis años y pico seguidos. Nadie puede ser noticia de primera plana todos los días. Sí, de buena fe se le desea tenga muy presente lo fácil que en México un político puede pasar de héroe a villano, de mesías a payaso, de mártir a cómico. Moderar la lengua puede parecer poco, igual que estar o no montado en un caballo, única diferencia entre charro y mariachi. No sea mariachi.

http://etrnoticias.mx/lee-sea-mariachi-en-la-columna-la-feria/

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Ahí está el detalle

Como en la película del gran “Cantinflas”, “Ahí está el detalle”, lo ocurrido con ex funcionarios que se hicieron pasar como indígenas para poder hacerse de una diputación federal tiene que ser severamente cuestionado.

Es común que en política se eche mano de muchas “herramientas” o “argumentos” para lograr la victoria, pero hay modos y formas.

Así como en Oaxaca hubo tremendo revuelo por un grupo de políticos perredistas que se hicieron pasar como “homosexuales” con tal de obtener una candidatura, lo sucedido en Chiapas tiene que ser duramente condenable.

Ayer, según reportaron varios periodistas locales, entre ellos Mitzi Fuentes, indígenas hablantes de varias lenguas, pidieron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tire los triunfos que se hicieron mediante la simulación y hasta falsificación de documentos.

Si en México se habla de una “cuarta transformación”, es momento de que las autoridades electorales, en este caso el máximo órgano electoral en materia de impugnaciones, hagan valer el tema indigenista.

Marcos Shilón, Mateo Aguilar y Julián Méndez dieron una conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas para insistir en el escandaloso caso de los ex funcionarios que se hicieron pasar por indígenas para obtener una curul.

Dijeron que los más sonados son los de Humberto Pedrero Moreno y Roberto Antonio Rubio Montejo; sin embargo, hubo otros casos de simulación en al menos cinco distritos.

Expresaron que se trata de “un robo y un descaro” que no deben quedar en la impunidad porque se trata de una burla para los pueblos originarios y para las autoridades electorales, de parte de los partidos políticos que se prestaron a esta mentira.

“…falsificaron firmas, usurparon funciones e identidades para cumplir con los requisitos de vinculación comunitaria y ser acreedor de las candidaturas indígenas en los distritos electorales indígenas”, dijeron.

Además de advertir que estas imposiciones podrían derivar en problemas sociales en los distritos respectivos, lo cual recaería en las espaldas del gobierno saliente, exigieron que en la próxima legislatura se pugne por la defensa de los derechos políticos y electorales de los indígenas, a quienes por mucho tiempo no se ha tomado en serio. Solo los utilizan para la foto.

“Exigimos que modifiquen, adicionen o deroguen las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos para garantizar la participación de los indígenas con equidad de género en las contiendas electorales, empezando con el registro de precandidatos y candidatos; por ejemplo, la modificación y adición de las siguientes disposiciones”, dijeron.

Parece, al final de cuentas, que el caso de los ex funcionarios que se hicieron pasar como indígenas, lejos de ser una “abusadez” se podría convertir en una “abusivez” que podría dejar tremenda huella en este fin de sexenio.

AHÍ VIENE EL COCO

Se acerca el final de sexenio, tanto en el contexto nacional como estatal. Dicen que es la peor etapa de un gobierno. Ahí viene el coco.

Sucede que los gobernantes comienzan a perder toda fuerza, pues la gente y la clase política ya está completamente enfocada en quién llegará, más que en quién se va.

Vienen los cuestionamientos. Vienen los escándalos. Viene el recuento de los daños. Viene el momento de rendir cuentas.

En el caso de Chiapas, hay varios asuntos que se comienzan a notar difíciles, conflictivos, calientes, color de hormiga, subidos de tono.

Está el caso de los maestros que quieren mostrar músculo, de cara al comienzo del siguiente gobierno, tanto estatal como federal.

Está el caso del sector transporte organizado, a quien le preocupa que el gobierno saliente “se despache con la cuchara grande” en materia de concesiones, y los dejen “mirando”.

Está el caso de la reconstrucción que tiene muchos pendientes, los cuales seguramente saldrán a flote antes de que termine el sexenio o en cuanto comience el siguiente. Ahí está el detalle…

Escríbanos a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

En Facebook:

https://www.facebook.com/enTIEMPOREALmx/

http://etrnoticias.mx/lee-ahi-esta-detalle-en-la-columna-ensalada-grillos/

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

¿ELECTO, VIRTUAL O CONSTITUCIONAL?

Iniciamos el mes de agosto con la incógnita de porque a Andrés Manuel López Obrador no se le puede llamar formalmente presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, o como se debiera referirse a su persona cuando no ha tomado posesión de lo ganado en las urnas el 01 de julio del año en curso. Pues bien, mientras el está tomando grandes decisiones en estos momentos para sus compatriotas, este no tiene el nombramiento certero que le debe otorgar la constitución. La respuesta es simple, la elección presidencial fue impugnada y tras se solucione dichas controversias él no puede llamarse formalmente electo.

Pero porque la tardanza, muchos incurren en el error de afirmar que el Instituto Nacional Electoral debiera dar este documento, pero los constitucionalistas y expertos en materia electoral refieren que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es quien le corresponde realizar el cómputo final de la elección de presidente, luego de haber resuelto las impugnaciones que se hayan presentado, y en este caso fueron siete presentadas por su mismo partido que lleva en coalición el Partido Encuentro Social, debido a que este perderá su registro y no les quedo de otra la argucia legaloide para tratar de indultar por así decirlo la decisión que no gano en las urnas y por medio de tribunales piensa ganar a fin de no desaparecer.

El Articulo 99 de la CEUM señala: “…Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: Fracción II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos…”

Hace unos días la licenciada Janine Madeline Otalora Malassis, Magistrada Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apenas concluía la recepción de los expedientes de computo, remitidos por los 300 consejos distritales al TEPJF y una vez resueltas las 511 impugnaciones a diputados y senadores estarán enfocados en desahogar lo que corresponde a la elección presidencial (tan solo 7 de ellas). Cabe resaltar que toda la información es resguardada en una bodega del TEPJF blindada por la Sedena que cuenta con dispositivos contra incendios.

Después de desahogar dicho procedimiento será entregada la constancia de mayoría, publicada debidamente en el Diario Oficial de la Federación y suponen que sea para el próximo lunes 06 de agosto, pero puede ampliarse ya que no hay termino perentorio y así se le pueda llamar formalmente electo al presidente, verificando que la suma de los votos sea correcta, para que dicho Tribunal formule la declaración de validez.

En base a todo esto tenemos un presidente Virtual hasta que no se den por aclaradas las cosas. Ahora tampoco podrán anular la elección y el colchón de votos que tiene Andrés Manuel con mucha diferencia de por medio no le quita el sueño sabe que si de perder dichas impugnaciones se tratara aun quedarían las cosas en el estado en que se encuentran, nada más es una argucia legal que utiliza el partido Encuentro Social a fin de salir beneficiado con la intención de aumentar el porcentaje de votación para seguir en la partidocracia mexicana.

Finalmente: "Como conductor uno tiene que ir librando los baches, ahora viene la otra parte, no por tener una calle en buen estado, vamos a manejar rápido y no respetar al peatón" lo dijo Neftalì del Toro Guzmán. Recuerde No es Nada Personal.

http://etrnoticias.mx/lee-electo-virtual-constitucional-en-la-columna-cafe-avenida/

Palestra

Rodrigo Ramón Aquino

Reconfiguración

Más de un millón de votos le dieron el triunfo a Manuel Velasco Coello en 2012 y ni bien había asumido el poder, lo comentócratas de la comarca vaticinaban desde entonces que el próximo gobernador de Chiapas sería su suplente en el Senado, Roberto Albores Gleason. Culpa de nadie. Es tendencia natural de la humanidad intentar arrebatarle al tiempo sus secretos.

Incuestionable, y por muchos factores, Rutilio Escandón Cadenas conducirá el rumbo de Chiapas los próximos seis años. No habrá vicegobernadores como muchos quisieran. Ni de la coordinación estatal federal, ni del Senado de la República, ni de la subsecretaría de Gobernación. Rutilio estuvo antes y tendrá comunicación directa con el Presidente.

Les guste o no, los colaboradores de Rutilio tendrán que dejar atrás la idea de los privilegios. O se suman de una vez por todas a la cuarta transformación del país, o su falta de entendimiento histórico será el lastre que los deje atrás (y exhibidos). La expectativa es muy alta, no se pueden dar el lujo de la permisividad. Ganó el pueblo, no ellos.

También se puede futurear, por supuesto. Y a los perfiles chiapanecos encumbrados en Morena no se les puede perder de vista. En este punto, toda carrera política va a encaminarse al 2024: Óscar Gurría, Carlos Morales, Plácido Morales, Eduardo Ramírez, Sasil de León, Zoé Robledo. En el camino quedarán muchos. El filtro: hacer las cosas bien. El único filtro.

http://etrnoticias.mx/lee-reconfiguracion-en-la-columna-palestra/

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Ya no más novatadas de muerte. Destierro a las prácticas de los juegos mortales en la Mactumactzá.

El caso de la Normal Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez, es un caso de alto rango en materia de los derechos humanos, donde este año, ofrendó la vida un joven estudiante que al ingresar a la Escuela Normal fue protagonista de un fenómeno denominado “ la novatada”, cuyo contenido es poner con trabajos forzados a los jóvenes de primer ingreso a esta institución, donde según denuncias también reciben golpes y porrazos que muchas de las veces no se miden por quienes realizan este tipo de travesuras estudiantiles, ocasionando que se conviertan en “juegos mortales”, y donde han perdido la vida jóvenes, porque sucedió este año, y el año pasado y saber cuántos más casos que nunca se denunciaron, o en su defecto muchos jóvenes de nuevo ingreso que sufren escenarios de gravedad y peligro en sus cuerpos ante la fatídica “novatada” de la Mactumactzá.

No se trata de satanizar o desdibujar la institución, de lo que se trata es satanizar el efecto de la denominada “novatada”, que prácticamente son “juegos mortales”, donde el estudiante de nuevo ingreso se encuentra en un albur, ante el riesgo de perder la vida o quedar imposibilitado o lesionado para toda su vida, por lo que es urgente al menos en este figura de travesura estudiantil, que quede desterrada antes los hechos fatídicos que se han dado a conocer en la Normal Mactumactzá, y que ha levantado desagrado no solamente a nivel estatal sino nacional, en todo el país, porque son actos de vida o muerte para que un estudiante de escasos recursos pueda seguir sus estudios superiores.

Más allá de la complicidad de los directivos o de la omisión de estos por permitir este tipo de “juegos mortales”, donde la vida estudiantil casi pende de un hilo, solamente porque un joven busca airosamente el derecho de estudiar para su futuro de vida, sí que provoca irritación y enojo, porque hoy los tiempos modernos nos señalan que son acciones totalmente en contra de los derechos humanos y de la educación, y cualquier ciudadano o habitante, sencillamente lo puede desautorizar de su entorno como sociedad civilizada,

Ya no más “”juegos mortales” en una institución Normal de Chiapas, donde la educación se convierte en letal. Ni Chiapas lo puede permitir, mucho menos México, y debe de ser un llamado a la conciencia, de los padres de familia, las autoridades educativas y a la misma sociedad chiapaneca. La educación en Chiapas no puede estar al arbitrio de un juego de muerte para poder superarse y buscar un futuro promisorio. Son novatadas de muerte donde muchos podrían tener mucha culpa. Destierro a estas prácticas asesinas. Dixe.

El gobernador fortalece estrategias contra trata de personas.

El gobernador Manuel Velasco Coello reiteró su compromiso de continuar impulsando programas de prevención, atención a víctimas y combate frontal a este flagelo que se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI. En el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, señaló que hoy Chiapas cuenta con instrumentos jurídicos e institucionales únicos a nivel nacional, avalados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con quienes se implementa una estrategia basada en las tres P: Prevenir la trata, Proteger a las víctimas y Perseguir el delito.

Dijo que para la delincuencia organizada la trata de personas es considerada como el segundo negocio más redituable, el mandatario enfatizó que al ser un estado fronterizo, el flujo migratorio que se produce en Chiapas es blanco de estos grupos delictivos, por lo que es indispensable que se continúe realizando un trabajo conjunto con la Federación, así como fortaleciendo las políticas públicas que combatan este delito que vulnera más de 21 millones de personas en todo el mundo. Advirtió que es imprescindible que se continúe sumando esfuerzos para combatir este agravio a la dignidad y a los derechos humanos, y que no se va a permitir que haya gente disponiendo de la vida de niñas, niños, mujeres y hombres que están siendo vulnerados y esclavizados en pleno siglo XXI.

Velasco precisó que se han modernizado los procedimientos y medidas para fortalecer la legalidad y se ha consolidado la Fiscalía Especializada en Atención del Delito de Trata de Personas, a través de la cual se han rescatado más de 600 víctimas. Al final Manuel Velasco hizo un llamado a la ciudadanía, para que contribuya con las diferentes acciones de prevención y combate a la trata de personas; asimismo, pidió a las madres y padres de familia a estar atentos de sus hijas e hijos, ya que es común que por medio de las redes sociales, las personas sean gancho de estos delincuentes.

Cabe señalar que Chiapas cuenta con la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en la que participan dependencias de los tres órdenes de Gobierno, de los tres Poderes del Estado, medios de comunicación y sociedad civil. Dixe.

Turismo Médico, en Tapachula.- Empresarios del sector turismo buscan potencializar a Tapachula, no solo por sus destinos naturales, sino también a través de la oferta de especialidades médicas, ya que este rubro atrae una cantidad importante de visitantes. El Vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tapachula, Rodolfo Juan Flores, entrevistado por la agencia Intermedios, que el rubro de turismo medico ha sido la punta de lanza en varios departamentos del vecino país de Guatemala, donde al año se reciben una importante cantidad de visitantes que buscan servicio médicos especializados, por lo que el tema de la saludo puede ser detonante para la Perla del Soconusco.

Dijo que Tapachula tiene la capacidad para explotar el tema de turismo médico, ya que existe una gama importante de clínicas particulares y hospitales públicos donde se ofertan servicios de primer nivel, sin embargo ha faltado mayor interés de las autoridades y de los propios empresarios para potencializar este rubro. Señaló que la derrama económica que se generaría con este rubro beneficiaría no solo a los hospitales y clínicas particulares, sino también a los hoteleros, restaurantes y transporte, sobre todo porque al comenzar a difundir las especialidades médicas con los que cuenta Tapachula, se venderían paquetes que incluyan cada uno de los servicios. Así las cosas.

Nada justifica la violencia.- Con relación a lo ocurrido al medio día de este lunes frente a la Central de Abastos de Comitán, en donde se enfrentaron grupos de locatarios y comerciantes ambulantes por la disputa de espacios públicos municipales, el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, calificó estos hechos de inaceptables, por lo que advirtió que se aplicará la Ley con severidad a los responsables. Tras condenar lo sucedido, el responsable de la política interna hizo un enérgico llamado tanto a simpatizantes de la AOSICH como de la OPIEZ a privilegiar el diálogo, respetar la Ley y a evitar nuevas provocaciones, ya que nada justifica la violencia y de ninguna manera contribuye a la solución de sus problemas. Finalmente, el Secretario General de Gobierno subrayó que la autoridad estatal no permitirá que se afecte la paz social, la tranquilidad y la sana convivencia entre los ciudadanos, por lo que habrá castigo ejemplar a quienes encabezaron estas acciones. Dixe.

http://etrnoticias.mx/lee-ya-novatadas-muerte-en-la-columna-comentario-zeta/

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ Mactumatzá, de grillos y delincuentes…

+ Gobierno promotor de malandrines…

+ Comentarios al Margen…

GRUPOS DE CHOQUE DEL GOBIERNO…

Antes, cuando el PRI era gobierno, siquiera se cuidaban las formas, porque, como decía don JESÚS REYES HERÓLES, “son fondo”. Ahora con los nuevos integrantes del círculo del poder, la mezquindad, el cinismo y la corrupción que le distinguen, lo que pase les importa poco y por eso han dejado en la ruina al país con ENRIQUE PEÑA NIETO y a Chiapas con MANUEL VELASCO COELLO.

Entre muchas ignominias que el GÜERO VELASCO ha infringido a los chiapanecos, se suma la de los grupos de ejecutores que son subvencionados desde las esferas del poder, que en un doble juego sirven para levantar una cortina contra los excesos del gobierno verde –que nunca maduró—y la de mantener satisfechos y en calma para beneficio a esas catervas.

El escándalo que provocó la muerte de un alumno de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá” de Tuxtla Gutiérrez, llevó a la opinión pública a repudiar a los pseudo estudiantes y recordar el cúmulo de actos vandálicos de que han sido autores desde hace muchos años. Y todavía hay quienes defienden la posición del “Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos” que al interior de la institución se constituyeron como un autogobierno.

“Mactumatzá” es una Normal Rural que desde hace muchos años perdió su esencia de la educación que motivó al general LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO a crearlas en todo el país. Desde el gobierno de JUAN SABINES GUTIÉRREZ en Chiapas (29 noviembre de 1979 al 1 de diciembre de 1982), recuerdo que los alumnos de esta entidad educativa, se han mostrado rijosos y plenos de impunidad a sus actos en contra de la ciudadanía.

Una vez, el mayor FERNANDO ALVAREZ OREA, entonces jefe de la Policía Estatal, le informó a SABINES GUTIÉRREZ: “Señor, ya los alumnos de la Mactumatzá empezaron a estar chingando”, a lo que el gobernador le dijo: “pártanles la madre”. Y textualmente les partieron la madre. Pero luego los muchachos se movilizaron, hablaron con SABINES y este les concedió remodelar las instalaciones de la escuela, elevar el subsidio para el internado, abastecer de utensilio la cocina y mejoras a los dormitorios.

Los vi movilizarse en la carretera de Plan de Ayala donde en bola agredieron un autobús de pasajeros y tirando piedras le dieron a una señora en la cabeza al grado de desmayarla. No son pocas las vejaciones que estos pseudo estudiantes han provocado a la ciudadanía; atentado a la propiedad privada y secuestro de camiones de empresas que utilizaron para sus fechorías. En una ocasión –de tantas—atacaron a los policías en el resguardo de Palacio de Gobierno en la avenida central y segunda norte. A ese punto.

Las condiciones en que los diferentes gobiernos locales han mantenido a los alumnos de la Normal Rural Mactumatzá han sido de complacencia, por lo que también los gobernadores son responsables de lo que suceda en la escuela y fuera de ella en contra de la sociedad a la que deben servir.

Una vez se robaron los utensilios de la cocina, las llantas del autobús que luego vendieron; vandalizaron en el centro de la ciudad, por lo que el entonces director general de los Servicios Educativos de Chiapas, FILIBERTO GAMBOA GUZMÁN y el director de esa institución JULIO PERALTA ESTEBA, impusieron una demanda judicial y detuvieron a un grupo de jóvenes alumnos.

Todo esto se resume a la historia negra y muchas veces nefasta de los supuestos “guerrilleros” –al estilo de GENARO VÁZQUEZ ROJAS y LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, maestros egresados de la Rural “Isidro Burgos” de Iguala, Guerrero—que en pretexto de defender a los más jodidos en contra de los gobiernos opresores, se convirtieron en grillos y hasta delincuentes, por sus actos.

Llegó a ser tan grave el asunto de los alumnos de la “Mactu” que el otrora gobernador JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO (Dic 1988 / Feb 1992) intentó suprimir el servicio de internado, en tanto PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA pretendió cambiar la sede de la escuela al municipio de Copainalá y además suspendió por un año la matrícula.

Han pasado tantas cosas que ya los maestros y alumnos veían con normalidad lo que estaba pasando en esta normal de maestros rurales. JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO los utilizó para sus fines perversos y mantuvo a raya con dinero del erario público, al igual que a los maestros y a los integrantes del MOCRI. No hubo marchas ni problemas con ellos, ni con los indígenas insubordinados.

GOBIERNO, MECENAS Y CÓMPLICE…

Los grupos de poder, llamados “organizaciones sociales” han sido inventos de los diversos gobiernos en Chiapas. Lo fueron las “guardias blancas” y “grupos paramilitares”. Los han utilizado para su beneficio como lo hizo JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO contra su Secretario de Salud y el director de la SCT para destituirlos al ser un estorbo a sus maléficos fines.

Así han utilizado a los llamados “MOCRIs” de la zona norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, que juegan un doble papel en beneficio de la organización y como brazo ejecutor del gobierno. Los casos de agresión a la ciudadanía y la administración misma para conseguir dinero y prebendas bajo amenazas, armados de palos, fierros, tubos e inclusive, algunas veces armas de fuego, son innumerables.

Es la misma condición en la que se han desenvuelto los grupos magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Sección VII) y el llamado “Magisterio Democrático” (Sección 40 del SNTE), que con movilizaciones, suspensión de actividades académicas y chantajes, ha mantenido al gobierno en sus manos y a sus anchas el presupuesto estatal.

Los indígenas no han perdido el tiempo y descubrieron el camino hacia el dinero fácil. Las movilizaciones y las agresiones a las instituciones, que les han dejado buenos dividendos. Ahora la situación se ha dado en Comitán con bandos de comerciantes y ambulantes que se enfrentaron a balazos, piedras, garrotes y tubos con un saldo –hasta donde se sabe—de siete muertos y más de cuarenta personas lesionadas.

Allá tienen su propia guerra y nadie se manifiesta en contra o aplica la justicia. Chiapas es una tierra sin ley; cada quien hace lo que se le pega la gana y comete los delitos más horrendos que se puedan imaginar, sin tener una autoridad que detenga el deterioro social y la “ley por propia mano”, donde, como en este caso, hay víctimas inocentes que nada tenían que ver con la rivalidad de los grupos en pugna.

COMENTARIOS AL MARGEN…

BALANCE DE LA LXVI LEGISLATURA…

Algo dejará para decir a la opinión pública la LXVI Legislatura del Congreso del Estado que lideró por dos años OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR y el resto –y aun—el diputado priísta, WILLIAN OSWALDO OCHOA GALLEGOS, el popular WILLY OCHOA. No está demás decir que al interior del Congreso Chiapaneco, hay una visión y fuera quizá otra.

En ese sentido agregan en su conjunto los diputados de la legislatura chiapaneca que “la sana división de los poderes de Chiapas, trajo consigo que los actores políticos de la entidad asumieran la responsabilidad entregada en las urnas, evitando ser comparsas o cortesanos”. Creen que esta situación, inédita en los últimos sexenios en Chiapas, le dio al Congreso la relevancia que su encargo amerita, siendo un factor determinante para la estabilidad social.

Cierto, es en el Congreso donde confluyen y están representados todas la fuerzas políticas, que según la versión oficial, “ahí se dio muestra de carácter para sacar la casta en momentos claves, donde el tejido social requería de liderazgo e ideas”. Claro que esa es una versión y la otra la tendrá la ciudadanía en una opinión pública.

Los diputados locales tomaron la estafeta y seguramente respondieron a situaciones límites, igual con iniciativas que hoy le dan a la sociedad garantías en su seguridad y bienestar. “Los tiempos de hacer política desde la oficinas o las curules, quedaron atrás, para abrirle paso a quienes están dispuestos a recorrer Chiapas a ras de tierra, con un discurso que construya más allá de las diferencias”, es la opinión del diputado presidente, WILLY OCHOA GALLEGOS.

Queda pendiente, que esta actitud que manifiesta el actual Congreso del Estado, tendrá que dejar en claro, el liderazgo que hoy existe; “situación que en el futuro deberá velar la ciudadanía, a fin de que mantengan contrapesos que eviten cualquier tipo de avasallamiento”. Se las dejo para el análisis y reflexión…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com

Celular: 961 18 8 99 45.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

http://etrnoticias.mx/lee-mactumatza-grillos-delincuentes-en-la-columna-indice/

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

EL GÜERO VELASCO ENTREGO RECONOCIMIENTO AL OBISPO FELIPE ARISMENDI ESQUIVEL

El gobernador Manuel Velasco Coello impuso la medalla al Mérito Sancristobalense “Dr. Manuel Velasco Suárez”, al obispo emérito Felipe Arizmendi Esquivel, basado en sus acciones positivas y como un pleno reconocimiento a su labor y aporte a la humanidad en Chiapas. El obispo de San Cristóbal recibió esa merecida presea en un evento sin precedentes como un pleno reconocimiento a su aporte humanista, señaló el número uno al mismo tiempo de reconocer la importancia en la contribución para el bien y la paz con personas como el obispo Arizmendi Esquivel. Es digna y justa -dijo- la acción de honrar a quien hace 27 años inició su caminar en Chiapas, heredando un conjunto de recuerdos y enseñanzas que hoy conducen a la tranquilidad y estabilidad social. El popular Gobernante asevero en ese acto que, “Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel nos legó en su andar una obra humanista digna de nuestro mayor aprecio. Un ejemplo de paz, armonía, unidad y amor, para todas las mujeres y los hombres de buena voluntad. El obispo Arizmendi supo adentrarse al seno de las comunidades de nuestro estado, defendiendo los derechos de los pueblos indígenas, guiado siempre por su gesto humilde y bondadoso”. El joven gobernante conocido como el Güero Velasco popularmente agrego que es digno de enaltecer el desempeño y el empeño del obispo Arizmendi Esquivel para hacer una realidad la visita del Papa Francisco a Chiapas, y su apoyo a la ciudadanía ante los estragos que dejó el terremoto del año pasado. El Gobernador recordó con gran aprecio las últimas palabras que expresó el prelado antes de partir a la diócesis de Toluca. Al hacer entrega de ese pleno reconocimiento el gobernador Velasco Coello fue claro al reiterar que, “Quienes lo conocimos de cerca, tendremos siempre presente sus últimas palabras pronunciadas antes de partir de nuestro estado: llevaré siempre en mi corazón a estas dos amadas diócesis de Chiapas, Tapachula y San Cristóbal, cada cual con su historia y realidades diferentes”. En su momento el clericó manifestó su gratitud por esa distinción que, representa el amor que los sancristobalenses y todo Chiapas, le brindó durante su estancia. Manifiesto -dijo- mi admiración por el doctor Manuel Velasco Suárez, quien dedicó su vida al servicio de la gente, al tiempo de citar la significativa frase del médico chiapaneco, la cual, señaló, debe ser ejemplo para las futuras generaciones: el hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene. Así mismo el galardonado asevero que, “Fue mi vocación de servicio que me movió para aceptar mi misión de venir a Chiapas. Estos 27 años marcaron mi vida con muchas cruces y espinas, pero también con muchas flores y frutos que logramos juntos. Gracias por su entrega generosa en bien de nuestro pueblo y gracias por su comprensión y cariño a un servidor”…sin comentarios

NO SOLAPAREMOS A NADIE FUERA DE LA LEY: CULEBRO

El secretario general de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, aseguró que las investigaciones por el deceso de un alumno de nuevo ingreso a la Escuela Normal Rural Mactumatzá y las lesiones graves ocasionadas a dos de sus compañeros, continuarán hasta dar con los responsables, al mismo tiempo señalo que el Gobierno del Estado rechaza toda actividad que lesione la integridad física de los alumnos al interior de ésta y de otras instituciones educativas, por lo que exhortó a la comunidad estudiantil y a la sociedad en general a denunciar este tipo de actos que están fuera de la Ley, los cuales se persiguen de oficio y son castigados con severidad. Por último el responsable de la política interna del estado manifestó su pleno reconocimiento a las autoridades de la Casa del Pueblo por actuar con prudencia al no responsabilizar a una comisión de estudiantes de la Normal Mactumatzá que acudió ante su Asamblea para explicar lo sucedido y que después de recibir alojamiento, pudieron retornar a su plantel durante las primeras horas de este miércoles. El gobierno ha actuado –dijo.- y prueba de ello que la Fiscal general ya tiene un detenido y seguirán las pesquisas o investigaciones hasta llegar al fondo de este asunto. Al finalizar Culebro Velasco exhorto a los familiares de los dos jóvenes que permanecen hospitalizados por la gravedad de sus lesiones, también les hizo patente el compromiso del Gobierno del Estado de que se hará justicia, por lo que está garantizado su derecho de audiencia para que puedan presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado… ver para comentar

ASISTE MEMO TOLEDO A REUNIÓN NACIONAL

Luego de asistir a la Reunión Nacional con Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados, convocada por la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), José Guillermo Toledo Moguel, señalo que para afianzar y sobre todo dar continuidad a una educación de calidad plasmada en las políticas púbicas del gobernador Manuel Velasco Coello, el Colegio de Bachilleres fomenta en los docentes la profesionalización con apego a los lineamientos de la SEP, a través de la capacitación, la actualización y la mejora continua. Además, agrego Toledo Moguel que es la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente quien se encarga a lo relativo a los procesos de evaluación y formación docente, con la finalidad de promover la profesionalización en el desempeño académico. Así mimos adujo que en esa reunión de trabajo se presentó el informe relacionado con las evaluaciones programadas y los resultados obtenidos de éstas, así como el seguimiento al calendario del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y la información relacionada con los programas de promoción en la función…sin comentarios

CELEBRAN DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA…

En la capital chiapaneca se llevó a cabo la edición 99 de la Vía Tuxtla Recreativa, en donde un sin número de tuxtlecos participaron, en el marco de la celebración del Día Internacional Contra la Trata de Personas, donde se llevó a cabo con un torneo relámpago de futbol y un rally de conocimientos. Ahí en ese evento, el presidente municipal, Carlos Molano y la fiscal María Susana Palacios García, representante de la Fiscalía General del Estado, recorrieron los módulos de información y recolección de víveres y apoyos a mujeres rescatadas de trata, en donde ambos manifestaron el compromiso compartido entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado para atacar ese grave delito que ha dañado la población. Todo ello coincidió, es con el objetivo de continuar fomentando la activación física en la capital chiapaneca, cabe destacar que durante la premiación a los ganadores de los eventos, el edil tuxtleco, Carlos Molano detalló que, desde su gobierno se lleva a cabo un plan de acción para combatir el flagelo de la Trata, en donde las instituciones, los organismos y la sociedad civil trabajan en conjunto, por ello, se comprometió a brindar prioridad a las tareas de prevención y especial atención en la consolidación de las labores de colaboración interinstitucional, que permitan lograr los objetivos de reducción de los índices delictivos en materia de Trata de Personas. Al finalizar el edil capitalino aseguro, “Desde esta administración municipal estamos convencidos de que el actuar público debe cimentarse en un compromiso total con la equidad, la inclusión y, por supuesto, con la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la sociedad, como lo es la Trata de personas”…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

http://etrnoticias.mx/lee-guero-velasco-entrego-reconocimiento-en-la-columna-linotipeando/

Código Nucú

César Trujillo

Alcaldes, promotores del caos

Los alcaldes en San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, Marco Cancino y Mario Antonio Guillén Domínguez, respectivamente, son dos personajes perversos bajo un gobierno inoperante. Se cierran ante los llamados para atender las diferentes demandas sociales y cuando una “tragedia” los alcanza terminan emitiendo panfletos burdos e inservibles, en donde anteponen llamados enérgicos y exhortos para que prevalezca la paz, misma que, en muchos de los casos, ellos mismos quebrantan a través de sus brazos operadores de choque: grupos que se prestan al derramamiento de sangre y a cometer ilícitos sin terminar de entender que son sólo usados como carne de cañón y que, al fin de cuentas, los muertos los sigue poniendo el pueblo al que también pertenecen.

Ejemplos, en este trienio que está a punto de terminar bajo el imperio de la ingobernabilidad verdeecologista, abundan. Lo hizo Marco Cancino en San Cristóbal de Las Casas cuando aprovechó la coyuntura del movimiento magisterial, y la represión que éstos sufrieron, para entrometer a un grupo de choque que le permitió que se quemaran y desaparecieran documentos del área administrativa de varios años atrás, incluyendo el suyo, dejando sin posibilidad una auditoría que había sido solicitada por la ciudadanía en donde se exhibirían las anomalías que se han cometido en contubernio con el mismo gobierno del estado.

Esa actitud frívola de Marco Cancino sigue ponderándose con la permisibilidad de la inseguridad que impera en el municipio en donde asesinan a cualquier persona a plena luz del día, sin que nadie haga nada al respecto. El caso del taxista cuyo pecado fue exigir que le pagaran un daño a su unidad al toparse con un grupo que ha sido señalado, según los propios taxistas, como bélico y trasgresor de la ley en repetidas ocasiones, al grado de que han causado un sinnúmero de problemas y nadie les ha dicho nada, es muestra palpable de lo que señalo. Es más, hay un video en donde se ve a uno de ellos dejando caer una piedra a la cabeza del conductor cuando estaba ya sin poder defenderse, tirado en el suelo, y hasta ahora ese sujeto homicida sigue bajo el cobijo de la impunidad.

Y sin necesidad de revisar más atrás tenemos el caso en Comitán en donde antier se enfrentaron dos organizaciones sociales con un saldo rojo ante la apatía del gobierno municipal. Así, mientras que el Ayuntamiento del señor Fox se deslinda y condena los hechos de sangre en un comunicado demagogo e inservible, varias voces del mismo municipio sindican al ayuntamiento como el promotor de dicha masacre (¡vaya cosa!). Una organización que protestaba fue reprimida por otra de forma violenta sin que la Policía Municipal interviniera, lo que derivó en un hecho de sangre que se saldó con más de cinco muertos y tres decenas de heridos, es la nota estatal.

Pero hay un trasfondo cuando varias personas oriundas del pueblo de don Belisario Domínguez aseguran que los atacantes fueron enviados por la gente del propio alcalde en venganza porque la organización que se manifestaba había dado la espalda al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los comicios 2018, instituto político con el que el señor Fox buscaba la reelección y así seguir manteniendo vigentes sus cotos de poder y todo el despilfarro de dinero que tienen hasta la fecha y en el que hasta la “primera dama” ha gozado con sus viajes a Disneyland (documentado está en esta misma columna tiempo atrás).

Los hechos y declaraciones de muchas personas señalan que la organización que fue vapuleada, hasta con armas de fuego, votó por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo cual ocasionó el encono y la ira del alcalde comiteco que vio la oportunidad de vengar lo que consideró una “alta traición”. Los resultados de la agresión pululan por las redes en notas y videos, dejando a Comitán de luto y mostrando la frivolidad de un presidente municipal que lo único que le interesa es el poder por el poder y ahora que se va sólo quiere que se la pague quien sea, ¿o no?. Pero no es nada nuevo, porque ya antes el buen Fox tuvo altercados en su gobierno, como cuando uno de sus esbirros salió tirando garrotazos y agredió a los manifestantes (descalabró a varios) y nada pasó al respecto, más que la protección a los agresores.

Sin embargo, este actuar no es exclusivo de estos dos presidentes municipales. No. Lo mismo han hecho los ediles en Yajalón, Chilón, Tila, Frontera Comalapa, Ocozocoautla, Berriozábal, Cintalapa, Tapachula, Simojovel, Bochil y cuanto municipio se le ocurra. Lo alcaldes ponderan como estandarte la cerrazón y la apatía de sus gobiernos ante su incapacidad al frente de la administración pública la cual desconocen, causa que tiene hoy a Chiapas sumido en un problema terrible de falta de obras de impacto y con adeudos millonarios. Por eso, ojalá y ahora que en San Cristóbal y Comitán ganó Morena las cosas cambien para bien. Los dos municipios requieren salir del caos en el que los tienen Cancino y Fox. Así como Chiapas requiere de un cambio urgente. Ya veremos.

Manjar

El secretario general de Gobierno en Chiapas, Mario Culebro, lo único que sabe hacer es condenar los hechos y afirmar que no hay nada que justifique la violencia cada que se da un conflicto con saldo rojo. Y sí, en eso tiene razón, porque ésta no debería de existir si las leyes se aplicaran y si el estado de derecho se ponderara. Si hiciera su trabajo y si los aparatos de justicia no se torcieran a favor de unos cuantos. #LosHanRebasado // La recomendación de hoy es el libro Croniria de Raquel Lanseros y el disco Give ‘Em Enough Rope de The Clash. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com

http://etrnoticias.mx/lee-alcaldes-promotores-del-caos-en-la-columna-codigo-nucu/

En la Mira

Héctor Estrada

Omisión y complicidad detrás de la tragedia en Comitán

Lo sucedido este lunes en Comitán tiene la misma factura política que ha desencadenado otros episodios de violencia y muerte en la entidad chiapaneca. El financiamiento de agrupaciones de choque (disfrazadas de organizaciones campesinas), la omisión, la ingobernabilidad y la ausencia recurrente del Estado de Derecho se han convertido en un mezcla fatal que sigue cobrando vidas.

El enfrentamiento ocurrido la mañana de este 30 de julio en la Central de Abastos de Comitán no fue un hecho fortuito. La amenaza de desalojo violento emitida por la Alianza de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (AOSICH) en contra de los comerciantes de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata (OPIEZ) se dio con varias horas de anticipación.

Los comerciantes de la OPIEZ sabían perfectamente que llegarían los integrantes de la OASICH a enfrentarlos. Pero también el ayuntamiento tenía conocimiento de la amenaza. Sin embargo, el gobierno municipal permitió que la violencia se desatara en pleno corazón de la ciudad. Dejó que la anarquía reinara en el conflicto y se llevara de por medio a varias víctimas inocentes.

El jaloneo por los espacios comerciales en la Central de Abastos de Comitán no es nada nuevo. Lleva varios años “en combustión” sin que las autoridades hayan podido resolverlo. Se trata de un problema iniciado en 2004 desde que la OASICH (también conocida como Frente de Alianza de Organizaciones Sociales, FAOS por sus siglas) invadió el estacionamiento de carga y descarga para convertirla en su propia zona comercial.

La invasión arbitraria, solapada por las propias autoridades durante años, sin que se haya realizado un desalojo definitivo, terminó por convertir el asunto en un “conflicto interno”. Los presuntos pactos ocultos entre la FAOS y los gobiernos municipales para el intercambio de favores políticos postergaron en conflicto, dejando en el desamparo a los comerciantes afectados al interior de la Central de Abastos.

El desentendimiento del gobierno municipal llevó la situación a niveles de tensión extrema. Fueron los propios comerciantes afectados quienes tomaron la decisión de apoderarse del espacio en disputa y desalojar a los añejos invasores. Desde ese entonces la amenaza de un enfrentamiento a mayor escala estaba a flor de piel. El presidente municipal de Comitán, Marco Guillén, sabía perfectamente del riesgo pero, por complicidad o temor, decidió hacer caso omiso y la tragedia finalmente se consumó este lunes.

Hoy las acusaciones han caído de manera directa sobre Juan Díaz Montejo, líder del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos (FDROC) y principal operador de la FAOS. Nada más y nada menos que el mismo personaje vinculado y recluido en prisión por el episodio de 2016 cuando maestros fueron rapados durante las protestas por la reforma educativa. A las acusaciones contra Juan Díaz se suman los señalamientos contra Víctor Domínguez, miembro de una organización presuntamente ligada al alcalde de Comitán.

En la tragedia de este 30 de julio perdieron la vida cuatro personas, dos de ellas nada tenían que ver con las disputas entre comerciantes. Las balas y los proyectiles alcanzaron a al menos 25 personas más. Se trata sin duda de uno de los hechos violentos más dolorosos e indignantes ocurridos durante los últimos años en aquel municipio chiapaneco, donde la indiferencia, negligencia y omisión gubernamental se ha pagado con sangre.

En el caso de Comitán, como en otros tantos ocurridos en Chiapas durante los últimos años, la complicidad de las fuerzas políticas y la ingobernabilidad han desencadenado consecuencias fatales que exigen justicia y castigo para aquellas autoridades y autores materiales que por acción u omisión han provocado las tragedias. Mientras eso no suceda, Chiapas seguirá siendo un paraíso de anarquía e ingobernabilidad donde el Estado de Derecho sólo es pieza de discursos huecos… así las cosas.

http://etrnoticias.mx/lee-omision-complicidad-detras-la-tragedia-en-comitan-en-la-columna-en-la-mira/

