31 de julio de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

A trancas y barrancas

Alguna razón debe tener el próximo Presidente de la república para anunciar con tanto adelanto a los que nombrará para que gobiernen con él. La prudencia política de antaño, aconsejaba reservarse los nombres para evitar los ataques políticos y críticas anticipadas. Bueno, claro que el caso actual es diferente: AMLO recibió el 1 de julio un cheque en blanco de parte de la ciudadanía, que entiende poco de contrapesos y equilibrios de poder y, desesperada, entregó todo a un solo hombre. Nos guste o no, Legalito, eso decidió una arrolladora mayoría. Y él lo sabe así que no encuentra límites a sus hechos y dichos. Dios lo cuide.

El asunto es que ahora es extraordinariamente importante que no vaya a patinar el nuevo gobierno, porque la expectativa de los que votaron por él, es proporcional a lo que le dieron. La gente quiere todo: que se esfume la corrupción, que los funcionarios sean austeros y trabajen mucho, que se acabe la inseguridad, que venda la flotilla aérea, que no viva en Los Pinos, que desbarate el estado Mayor presidencial… que cumpla todo lo que prometió: gasolina sin gasolinazos, becas, pensiones y toda la larga lista de promesas de campaña. No la tiene fácil.

El gobierno en funciones, lo que ha hecho es sumarse a la decisión mayoritaria. No solo reconociendo rapidito el triunfo del que ganó, sino llevándolo a Palacio Nacional de manera que la gente viera casi casi, la entrega anticipada del poder, aparte de invitarlo a participar en eventos oficiales de la importancia de la “Cumbre de la Alianza del Pacífico”, en Puerto Vallarta (aunque luego AMLO, enchilado por la multa que le puso el INE a Morena, haya rehusado asistir, diciendo que aún no era Presidente electo… bueno, eso ya se sabía… en fin); y lo más importante que ha hecho el actual gobierno federal, fue incorporar a gente del equipo de AMLO a las negociaciones del TLC.

Tanta benevolencia oficial da qué pensar… porque, generosos no son. ¿No será acabar de cerrarle todo escape a AMLO?: no hay excusas, si no cumple no será por nada diferente a él mismo. El electorado le dio todo y el gobierno, también. ¿Qué más?

Extrañamente algo parecido al fuego amigo, aunque con las precauciones del caso, sale de entre sus colaboradores. Ayer mismo doña Tatiana Clouthier declaró que el nombramiento de Bartlett al frente de la CFE, sí, pero no (“creo que había mejores opciones”, dijo) aunque agregó que no es el “fin del mundo” (claro que no, esperemos que no sea el principio de algo que no le va a gustar a AMLO, ni a sus seguidores).

Luego, unos dicen que la consulta energética no será, él insiste en que sí; otros dicen que la mudanza del gobierno federal es algo que está “en estudio” y él tiene que salir a insistir en que sí, aunque ayer matizó que será para el fin de su sexenio que esté terminada (la Ciudad de México va a ver su economía al borde la quiebra… bueno, allá ellos… aunque las ciudades de los estados a las que lleguen parvadas de funcionarios y empleados rasos del gobierno, verán también muchos efectos secundarios terribles… cuidado, mucho cuidado); y aparte de todo: a ver cómo funciona un gobierno con los secretarios regados por todo el país. Había de pensarlo mejor.

Aparte de los inconvenientes de que sus cercanos le tomen gusto al reflector, si de algo tiene que cuidarse AMLO es de que vaya permeando en la opinión pública que Morena es el renacimiento del PRI en una de sus presentaciones. No le ayuda al inminente nuevo Presidente del país, la cercanía con Manuel Bartlett (secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, de Educación con Salinas, gobernador de Puebla por el PRI); Esteban Moctezuma (secretario de Gobernación y de Sedesol con Ernesto Zedillo), Marcelotzin Ebrard (salinista de hueso colorado con Manuel Camacho), Olga Sánchez Cordero (zedillista de corazón); y favor de tener presente también a Napoleón Gómez Urrutia, tricolor también.

Cierto es que ningún partido se libra de contar en sus filas a gente que originalmente fue priista. El PRI era antes el único camino para llegar al poder o ejercer el viejo oficio de la política (casi el más viejo), así que es natural. El asunto es que con sus hechos el próximo gobierno impida que la gente imagine que le dieron gato por liebre. No anda de humor el tenochca promedio para otra jugada de ¿dónde quedó la bolita?

AMLO, por otro lado, parece que no piensa mitigar su afición de siempre por establecer los temas de la agenda política nacional. Se le da muy bien y consigue invariablemente ser noticia. Nada más que no es lo mismo ser un opositor recalcitrante, un Jefe de Gobierno de una entidad, que Presidente de la república. Ni se parece. Los medios de comunicación, con su mejor buena cara, son especialistas en darle hilo a los políticos en general y a los presidentes en particular: saben que tarde o temprano se enredan. Y la prensa es inclemente con los patinazos, promesas incumplidas y contradicciones. Sería mejor si declarara menos. Sí, sería mejor, pero no será: él es así.

Por el otro, puede ser preocupante su aparente decisión de hacer todo lo que prometió. Claro que es bueno que sea cumplidor, pero a la hora de tomar contacto con las realidades no pocas veces muy complejas, de la administración pública, se vale decir: sí, eso dije y ahora sé que no se puede. Decir me equivoqué no es desdoro.

Ojalá y pronto se le imponga a AMLO la dura verdad de los asuntos públicos y se modere, y si a pesar de todo, sigue adelante con todas las ideas y puntadas que fue soltando en los decenios de campaña que hizo (Dios nos coja confesados), de repente la gente percibirá lo delgada que es la línea que separa la constancia de la necedad, cumplir con obligar e imponer el propio criterio a trancas y barrancas.

Ayer mismo doña Tatiana Clouthier declaró que el nombramiento de Bartlett al frente de la CFE, sí, pero no (“creo que había mejores opciones”, dijo) aunque agregó que no es el “fin del mundo” (claro que no, esperemos que no sea el principio de algo que no le va a gustar a AMLO, ni a sus seguidores).

http://etrnoticias.mx/lee-a-trancas-barrancas-en-la-columna-la-feria-2/

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

No hay varitas mágicas

Desde el arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador el primero de julio hemos dicho que hay una alta expectativa respecto a lo que sucederá en el sexenio que comenzará en diciembre. Lo comparan con la “fiebre foxista” del año 2000 cuando millones de mexicanos creyeron en el cambio verdadero.

Lo mismo ocurre en Chiapas, donde la población cerró el paso al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aunque claro, debemos considerar que si estos dos hubieran decidido ir juntos con candidato único, quizá otro gallo hubiera cantado. Pero no existe el hubiera, el siguiente gobernador de esta entidad será Rutilio Escandón Cadenas.

El ex perredista, cercano a Andrés Manuel desde décadas atrás, cuando ambos caminaron en las filas amarillas, entonces las más representativas de la izquierda mexicana, ha prometido varios cambios en la forma de gobernar; sin embargo, también ha sido claro: no hay varitas mágicas.

Rutilio Escandón, quien deberá apresurar el paso para intervenir en la conformación del Presupuesto de Egresos 2019, no vaya ser que le coman el mandado, seguirá el camino de la austeridad que ha anunciado el tabasqueño.

También pretende no viajar en avión comercial y las pocas aeronaves que el gobierno de Chiapas posee servirían para atender emergencias. Por ejemplo, un traslado en helicóptero de un paciente en una zona aislada puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

El domingo, mediante un comunicado, el originario de Venustiano Carranza, quien ha mantenido su “ecuanimidad” desde el triunfo, expresó precisamente con total claridad lo que pasará. Sin varitas mágicas, dijo.

Al reunirse con integrantes del sector pesquero de Tonalá, afirmó que caminará con el pueblo, no porque sea una concesión sino porque es una obligación.

“… mi gobierno será un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, juntos vamos a generar las soluciones a las demandas sociales”, expresó.

“… vamos a comenzar a cambiar las cosas, no vamos a hacer esperar a la gente, respetaremos mucho el tiempo de la gente, los que lleguen puntuales ahí vamos a estar, queremos cambiar la cultura…”

Recordó que espera contar con el apoyo del próximo presidente de México para apuntalar temas como la vocación forestal de Chiapas, la cafeticultura y la producción de cacao.

Por cierto, y haciendo un paréntesis, este fin de semana estuvo en la Selva Lacandona Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido impulsar la siembra de un millón de árboles maderables.

Rutilio Escandón ha insistido mucho en un tema. En un rotundo no al amiguismo y al compadrazgo para la conformación de la estructura gubernamental.

“… las instituciones no serán dirigidas por amigos del gobernador, sino por los amigos del pueblo, para que trabajen de manera honesta, seria, responsable, el pueblo manda y el gobierno obedecerá”, expresó en Tonalá, uno de los municipios más afectados por el temblor del año pasado, el cual seguramente todavía necesita mucha ayuda en esta materia porque la reconstrucción no ha concluido.

“No crean que va a venir un gobierno con la varita mágica, que viene a cambiar todo, será un proceso, necesitados del compromiso de todos, que nos ayudemos todos, se ha ido acumulando lo malo de la política, por gobiernos irresponsables, esto que estamos viviendo, es la acumulación de muchos años de irresponsabilidad”, afirmó, para que entienda el que quiera entender y el que no que no.

NO LE RASQUEN AL TIGRE

El equipo de López Obrador recibió un primer traspié, tras el anuncio de que Manuel Bartlett será el próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es decir, si ocurre la descentralización gubernamental, sería inquilino en Tuxtla Gutiérrez.

Hubo muchas críticas a la designación del “viejo lobo” de la política mexicana, primero porque no cuenta con el perfil para una instancia; sin embargo, lo peor es que se le acusa de haber sido el artífice del fraude de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas. Veremos en qué termina el asunto. Por lo pronto, ayer, Andrés Manuel López Obrador lo defendió y justificó las críticas.

Escríbanos a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

En Facebook:

https://www.facebook.com/enTIEMPOREALmx/

http://etrnoticias.mx/lee-varitas-magicas-en-la-columna-ensalada-grillos-2/

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

LA VERDADERA MAFIA DEL PODER.

No nos deja de sorprender que el que se hará más chiapaneco que los culo pintos que se aventaron al cañón del sumidero para defender a su territorio de la invasión de los españoles y así fundar al nuevo Chiapa de las Indias, hoy Chiapa de Corzo; será Manuel Barlett Dìaz, el chile de todos los moles, pero ¿acaso lo recuerda usted?… si el mismo que concreto el fraude electoral en 1988, al que se le cayó el sistema y que por consecuencia dio el gane a Carlos Salinas de Gortari, cuando al parecer Cuauhtémoc Cárdenas había resultado el triunfador en esa elección presidencial, ahora renace como nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad que tendrá como sede nuestro ilustrísimo estado de Chiapas.

Y es que como se venían dando las designaciones de nuestro futuro presidente Andrés Manuel López Obrador el gabinetazo que nos había presentado, cumplía con las expectativas, lo mejor de lo mejor para cada área en concreto, pero Manuel Barlett Dìaz no cumple con ningún perfil, cumple con los compromisos que pueda tener Andrés Manuel y por ende empieza quedándole mal a los mexicanos.

Las nuevas generaciones no conocen nada de él y no es por denostarlo, pero el señor con sus años a cuestas poco podrá cumplir en cuestión de expectativas, pero porque subirlo al ring político cuando después de su acto no trascendió más en la política nacional y solo hasta después de 30 años resurge con colores morenistas que no son los al que originalmente sirvió.

Sin duda es un viejo lobo de mar, de origen poblano nació en 1936, Abogado por la UNAM, en el año 1970 o sea hace casi 50 años atrás inicio como Director de General de Gobierno de la Secretaria General de Gobernación, en medio siglo, siempre controvertido, sigue causando suspicacias el cómo llegó a ser tan cercano a Andrés Manuel y como de abogado llega a ser el encargado de una institución tan importante.

Dentro de los cargos que ha desempeñado ha sido Encargado de despacho de la Secretaria de Relaciones Exteriores en 1976, asesor del secretario de programación y presupuesto, que a la postre fuera presidente de la republica (Miguel de la Madrid) y por ello fue Secretario de gobernación, y después de la caída del sistema en la elección presidencial entre Cárdenas y Salinas de Gortari fue Secretario de Educación hasta 1992, luego gobernador de Puebla en el 93 y su nombre se postuló como precandidato presidencial en el año 2000 por su partido el revolucionario institucional. De ahí hasta el 2006 fue senador de la república, en el 2012 se integró a la Jucopo y coordino al grupo parlamentario del PT, pero la pregunta es: ¿cómo ser parte de la cuarta transformación? ¿Si su nombre en si se relaciona con lo peor del Priismo en México y lo liga inminentemente a Carlos Salinas de Gortari?

Para no perder el hilo de su gran trayectoria tenemos que en este mismo 2018 y como para hacerse necesario, echo tierra hasta donde se pudo a los panistas a quienes culpo del suceso de 1988, reviviendo la polémica acusando al PAN de haber sido el causante de la supuesta caída del sistema, al recordar que entonces que tras el Colegio Electoral de 1988 se resguardaron las boletas de las elecciones y como el PAN no quería que Cuauhtémoc Cárdenas ganara los comicios, validó la elección de Salinas de Gortari como presidente de la República.

Esperemos que López Obrador no nos quede a deber a los chiapanecos y en realidad ponga a quien este a la altura del cargo y de las necesidades de los chiapanecos, sus decisiones ahora serán más cuestionadas que nunca y por lo visto, esta no ha sido la mejor de ellas, creo que estamos a tiempo en el que Andrés Manuel y su equipo de transición no debe dar oídos sordos a los justos reclamos de la sociedad.

Finalmente: “El hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene”, lo dijo Dr. Manuel Velasco Suárez. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

http://etrnoticias.mx/lee-la-verdadera-mafia-del-poder-en-la-columna-cafe-avenida/

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Fuerte acusación contra Roberto Albores Gleason, de dispendio económico en el Senado de la República.

Según una denuncia en diarios nacionales desenmascara la utilización exorbitante de recursos públicos en materia der asesores legislativos al interior del Senado de la República. Donde una vez más sobresale el Chiapaneco Roberto Albores Gleason, cuyos padrinos históricos son Luis Videgaray, actual Secretario de Relaciones Exteriores y el controvertido exsecretario de Educación Aurelio Nuño, quien trajo en jaque mate al magisterio nacional con su fracasada Ley federal en materia de educación. Nuño es acusado de haber sido el operador especial de la imposición al gobierno de Chiapas por el PRI en favor de Albores Gleason.

El periódico La Jornada fue explícito en esta denuncia pública nacional que ha levantado polémica. Advierte el diario nacional que “Uno de los rubros en que más gastó el Senado en la legislatura por concluir fue en el pago a asesores, cuyo número fue creciendo anualmente hasta llegar a mil 500 en 2017, con un costo en salarios y prestaciones de más de mil millones de pesos. Dicho personal fue contratado la mayoría de las veces con criterios extralegislativos. Se trata de una nómina superior en más de 50 por ciento a la de los 128 senadores, 458 funcionarios de alto nivel, 593 trabajadores sindicalizados, 87 de confianza y 271 profesionistas del Servicio Civil de Carrera. Es decir, el personal permanente, por el que en 2017 el Senado erogó 435 millones de pesos” Y agrega:

“Bajo ese rubro de asesores, catalogados como personal de carácter transitorio, los presidentes en turno del Senado, los coordinadores y los legisladores de los grupos mayoritarios, así como los presidentes de comisiones, colocaron a amigos y familiares con sueldos mensuales de más de 100 mil pesos. A partir del segundo semestre de 2015, cuando el Senado debió acatar las nuevas normas sobre transparencia –aprobadas en esa cámara– se publicaron en su página electrónica informes trimestrales del ejercicio presupuestal. De los tres primeros años no hay reportes, pero la pelea y división que hubo en 2013 dentro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) puso al descubierto la contratación de amigos y correligionarios como asesores legislativos. “

En el caso del a senador de Chiapas Roberto Albores Gleason, el señalamiento nacional es contundente en contra del legislador aldeano: “No obstante, con base en un documento interno del Senado de la República quedó clara la discrecionalidad con que fueron contratados los asesores, en beneficio de legisladores de los dos grupos mayoritarios. El priísta Roberto Albores, entonces presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, tuvo asignados en 2016 tres asesores en materia legislativa, con un salario de 103 mil 700 pesos mensuales uno de ellos y 103 mil 650 los otros dos. Contaba además con un secretario técnico, que cobraba 114 mil 300 pesos al mes. Albores disponía además de los 200 mil pesos que cada mes reciben quienes presiden comisiones, supuestamente para el pago de asesores legislativos. Mucho dinero para una comisión que sólo realiza un dictamen al año y poco se reúne.” Hasta ahí parte de la denuncia pública.

Está resultando una fichita de oro, Roberto Albores Gleason, porque en Chiapas también lo han acusado, y ahí están de testigo las redes sociales, de no informar sobre los presupuestos que aterrizaron durante su dirigencia estatal en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y se habla al menos de estar en esa encomienda pública al menos seis años y nunca se informó de los dineros que ingresaban a las finanzas públicas del que fuera el invencible partido político de Chiapas: El PRI.

Hoy la denuncia en el Senado de la República de dispendio y tráfico de influencias, muestra el padrinazgo fuerte que arrastraba Albores Gleason en el poder ejecutivo federal y con sus padrinos de boda Luis Videgaray y Aurelio Nuño, hombres fuertes de “Los Pinos”, y ahora esta muestra de autoritarismo en el Senado de la República, donde se muestra claramente el tráfico de poder en México donde en efecto: “Mucho dinero para una comisión que sólo realiza un dictamen al año y poco se reúne.”

Por eso nuestro país esta tan deteriorado y tronado, y mucho tiene que ver con la corrupción y la impunidad.

La Buena: Chiapas, sin ningún riesgo por delitos de alto impacto.

De acuerdo a las cifras dadas a conocer este fin de semana por Semáforo Delictivo, Chiapas fue una de las pocas entidades que logró contener la ola de homicidios y ejecuciones que vive el país actualmente, ubicándose cinco puntos por debajo de la media nacional que fue de 11.1 y 36 puntos abajo de Colima que registró la tasa más elevada. Según el estudio el estado de Chiapas cerró el primer semestre del 2018 con la segunda tasa más baja de toda la República Mexicana en delitos de alto impacto. En cuanto a robo de vehículo, éste se mantiene 58 puntos abajo de la media nacional que registró 80.4 y 221 puntos abajo de Baja California que fue el más alto. Respecto a robo a casa habitación Chiapas tiene una tasa de 7.5 por cada 100 mil habitantes, mientras que Colima tiene 147.4 Finalmente, la entidad chiapaneca logró la tercera tasa más baja del país en robo a negocio con 9.5, en tanto la media nacional fue de 35.5 y la más elevada en Quintana Roo de 117.3 por cada 100 mil habitantes.

Así lo dio a conocer la organización ciudadana Semáforo Delictivo en su más reciente reporte, donde coloca a Chiapas como una de las cinco entidades con menor número de robos de vehículo, casa habitación y negocio. Asimismo, el estado mantiene bajas tasas en materia de extorsión y narcomenudeo muy por debajo de la media nacional. En este sentido, Chiapas es uno de los estados que a lo largo de los últimos años se ha mantenido sin tener ni un sólo semáforo en alerta roja.

Lo anterior, coincide con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI que coloca a Chiapas como el estado con la menor tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, así como con los reportes de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano donde dicha entidad registró reducciones importantes en delitos de alto impacto. Así mismo, Chiapas refrendó por segundo año consecutivo como uno de los seis estados más pacíficos de la República Mexicana, de acuerdo a las cifras del Instituto para la economía y la paz.

PD: El presidente del Congreso del Estado, Willy Ochoa, destacó la gran importancia de la inversión turística que el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detonará en el sureste del país con la construcción del tren turístico que conectará a las principales ciudades de la república en el sureste, como Palenque y Cancún. Con esta inversión a realizar, se espera que el turismo internacional deje una mayor derrama económica en el Estado, así como la generación de nuevos empleos directos e indirectos, “será un gran acierto la construcción de este tren, pues generará mayor conectividad en el sureste mexicano” acotó el legislador chiapaneco. Dixe.

PD: El virtual Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, anunció que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cambiará de nombre, una vez que él asuma el poder se transformará en Secretaría de Bienestar y su titular será María Luisa Albores, agrónoma. (Politileaks del día).

http://etrnoticias.mx/lee-fuerte-acusacion-contra-roberto-albores-gleason-en-la-columna-comentario-zeta/

ENTIEMPOREALMX

Identidad Política

Carlos Rojas

Tragedia

Se soltaron los demonios en Comitán

El problema de los locatarios de la Central de Abastos en Comitán siempre ha sido una bomba de tiempo, pero también botín electoral que otorga privilegios a grupos y organizaciones para que controlen, manipulen territorio y piso de venta a discreción, si bien es cierto, ha habido algunos esfuerzos para meter órden en este centro de trabajo, pero estos no han dado los resultados esperados, por el contrario la demanda de ingreso informal rebalsa todos los límites de su territorio porque “organizaciones de locatarios y de vendedores ambulantes” en este centro laboral representa también voto político corporativo, pero fuera de este razonamiento de corte electoral, sumado a la falta de visión, de operación política, de estudio de mercado y otros lineamientos, los ayuntamientos municipales han provocado una sobrepoblación de vendedores quienes para defender o aprovecharse del territorio se agrupan en organizaciones intocables por la autoridad. En este trienio que sucumbe o agoniza el problema de la Central no tuvo absolutamente ningún progreso, a excepción de dos o tres líderes que tuvieron grandes ganancias, pero no redituados por sus negocios de comerciantes, sino más bien por los que políticamente representaron en la administración de Mario Antonio Guillén Domínguez mejor conocido como el Sr. FOX; Hay que recordar que desde el inicio de su gestión el alcalde saliente lanzó una propuesta de remodelación de la Central que consistía en un segundo piso, propuesta que en un inicio fue rechazada y al tiempo confirmamos un malogrado final con un muerto ( hasta la hora de redactar esta columna) y por desgracia resultó ser un trabajador de limpia del propio ayuntamiento , además varios heridos contabilizados, lo cual refrenda que hubo manipulación política y además falta de un plan serio para resolver de fondo la problemática sustituyendo el proyecto de segundo piso por otro, porque después de eso ya no hubo propuesta de peso más de parte de las autoridades municipales, y mucho menos de Marco Antonio Thomas, regidor priísta y titular de la Comisión de Mercados quien se la pasó nadando de a muertito y cobrando jugosa chuleta a costillas de los contribuyentes. El gobierno estatal que va de salida tampoco le importa mucho lo que pase o pueda pasar con los rezagos de su administración referente a los conflictos sociales municipales , el actual Secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro Velasco ya no tiene oxígeno para soplar y las estructuras en este nivel de autoridad están totalmente desmanteladas. Anteriormente las fuentes oficiales de información advertían con tiempo lo que podía suceder y las autoridades aplicaban medidas precautorias, que incluían diálogo entre las partes en conflicto y aplicación de la fuerza pública para inhibir estas tragedias, pero hoy en los responsables de la política interna todo ES OMISION, se expanden los conflictos y varios municipios de Chiapas se está convirtiendo en zona de guerra donde la ley de la organización más fuerte se impone ante cualquier autoridad. Así pues, la lucha por los espacios de venta en vía pública o prohibida dejo un espectro de “mensajes” donde diversas fuerzas “DEL MAL” se midieron. Es también el reacomodo de poderíos y pérdida de control ante las derrotas, se agotaron los privilegios de impunidad y económicos para muchos, como dice la vieja canción al “jefe se le reventó el barzón y sigue la yunta andando”, lo mismo hay que hacer un diagnóstico a profundidad sobre el tema de las organizaciones, de cómo están constituidas, quienes son, de donde vienen y porque éstas han cobrado tal fuerza e impunidad. Pero principalmente porque el gobierno les ha permitido llegar hasta el límite de andar disparando en contra de la gente y de quienes consideran adversarios. Son muchas las interrogantes que desprenden del asunto, ¿Será que la Fiscalía Chiapas actuará conforme a las leyes constitucionales en este trágico episodio de la vida política y social en Comitán? Es demasiado triste y lamentable, que en plena Feria del santo patrono y temporada vacacional el tan mencionado pueblo mágico ofrezca este tipo de dantescos espectáculos, los turistas tienen miedo de ser alcanzados por la violencia y en lugar de permanecer más tiempo en la ciudad ponen pies en polvorosa; de tal manera que la industria sin chimeneas se desploma al igual que la economía formal e informal ya que también entre los comerciantes y empresarios hay temor en abrir sus respectivos negocios ante la amenaza de ser asaltados, agredidos o víctimas de una bala perdida. En fin, una lamentable tragedia lo que se vivió el día de ayer en nuestro pueblo mágico, un referente para las autoridades electas que en breve tomarán posesión como nuevos gobernantes, Emmanuel Cordero Sánchez deberá tomar nota sobre el violento particular, los temas de la Central de Abastos, organizaciones sociales, atención objetiva además precisa a barrios y comunidades, entre otras acciones de alta prioridad deberán ser agilizadas en su agenda de trabajo si lo que quiere es destacar sobre el montón. Su mano firme dependerá de la humildad que pueda lograr entre los presuntos gobernados, de su relación con las fuerzas de gobierno estatal y nacional sin distinción de ideologías y credos, sin el interés de capitalizar alguna organización o grupo de choque a su interés político futurista. La tranquilidad de un pueblo, de un estado o de una nación depende de dejar atrás este vicio radical que hace ver a los políticos y los partidos con colores repugnantes. Así las cosas don Emmanuel.

Va nuestra solidaridad con nuestro compañero de oficio Darinel López y familiares quienes pasan momentos difíciles ante la pérdida de un ser querido. Un abrazo fuerte para ellos.

DE ÚLTIMO MOMENTO: Trascendió que el número de muertos por enfrentamiento en Comitán subió a más de uno.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que la Fiscalía trabaja a pasos de tortuga diversas órdenes de aprehensión con destino a Comitán?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

https://www.facebook.com/carlosrojas8com/

Cel: 9631598260 Whatshapp

Saludos

http://www.identidad-politica.blogspot.com/

http://etrnoticias.mx/lee-se-soltaron-los-demonios-en-comitan-en-la-columna-identidad-politica/

ENTIEMPOREALMX

Carrereando la Chuleta

Ronay González

LA FUERZA ESCONDIDA

Publiqué en mis redes sociales una foto representando la fuerza de la familia, una de las tantas cosas que estamos perdiendo a pasos casi tan agigantados como los bosques. La imagen de las familias mexicanas, numerosas, unidas, preocupadas por salir adelante ya sólo quedan en las escenas de las películas y en la memoria de los abuelos, pero nada más.

Sería importante que nos cuestionáramos la importancia de las relaciones familiares, el cómo funciona la nuestra, y no necesariamente habría que incluir a los 50 primos que ya ni conocemos, o al tío borracho que nomás hace desfiguros en las reuniones, puede ser, pero me refiero sobre todo a los más cercanos: los padres y los hijos, que finalmente es en donde aprendemos la importancia del trabajo en equipo, de lo que implica cumplir –o no- con el rol que nos toca, en donde aprendemos a planear, ahorrar, invertir, sembrar y cosechar.

Por lo que incluye un sinnúmero de cosas, el que los padres sepan qué hacen sus hijos, sus inquietudes, sus sueños, miedos, planes, gustos; que los hijos sepan quiénes son sus padres, que se interesen por su trabajo, sus actividades, por lo que leen, escuchan. Créame, si nos tomáramos la molestia en hacer de la familia un núcleo fuerte, la violencia, las drogas, los suicidios, incluso algunas enfermedades podrían, si no evitarse, al menos disminuirse en números o remediarse más rápidamente.

Haga un pequeñito examen, piense en sus seres más queridos, en cómo conviven, en cuánto se conocen y en todo lo que se podría mejorar si cada uno de nosotros hiciera una apuesta por su familia, y si no de sangre, al menos del círculo más cercano del que se rodea, nos estamos volviendo tremendamente individualistas y lo único que nos está trayendo es que sea más fácil que nos venzan como sociedad: los políticos, el crimen, el racismo, la pobreza…

Nada perdemos con intentarlo, total, lo peor que nos puede pasar es que nos sintamos mejor.

Cambiando de chuleta y en donde definitivamente no van mejor las cosas es en la Delegación de Chiapas del IMSS, podría ser demasiado tarde cuando las autoridades se den cuenta de las cosas que suceden con el administrador, Ricardo Carrasco.

El sujeto tiene una capacidad de escabullirse que sorprendería al mismo Houdini, y según datos ha hecho cosas dignas de un mago en cuanto a “desaparecer” recursos.

Quienes lo conocen, médicos, enfermeras, prestadoras de servicio y hasta sus seguidores de Facebok pronostican que a Carrasco se le está acabando su sultanesco (e insultanesco) estilo de vida, es imposible que una persona con el sueldo que tiene ponga empresas de lujo, los despilfarros de dinero en su gustos caros y la buena vida serían imposibles de sostener, a menos que hubiera una segunda –y no permitida- fuente de ingresos.

Claro que es hábil, sabe cómo hacerlo, acorrala a determinados empresarios, así lo han expresado, con promesas a cambio de “favorcitos” extras, sobre todo si se trata de la adquisición de productos y servicios.

Aún no se sabe si vayan a remover a Pacheco, el actual Delegado, lo que es casi un hecho es que Carrasco repita su modus operandi, mismo que lo ha caracterizado desde hace más de 10 años: caerle bien al que llega y despotricar contra el que se va. Afortunadamente ya hay personas investigando el comportamiento de Ricardo Carrasco, estaremos pendientes.

Como verá, las fuerzas escondidas también pueden ser del mal.

http://etrnoticias.mx/lee-la-fuerza-escondida-carrereando-la-chuleta/

ENTIEMPOREALMX

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

CHIAPAS CERRÓ EL PRIMER SEMESTRE CON LA SEGUNDA TASA MÁS BAJA DEL PAÍS EN DELITOS DE ALTO IMPACTO: MGM

El secretario de seguridad pública, vialidad y tránsito Municipal en la capital del estado Moisés Grajales Monterrosa, en una entrevista informal con este columnista señaló que El estado de Chiapas cerró el primer semestre del 2018 con la segunda tasa más baja de toda la República Mexicana en delitos de alto impacto, esto de acuerdo a lo que da a conocer la organización ciudadana Semáforo Delictivo en su más reciente reporte, donde coloca a Chiapas como una de las cinco entidades con menor número de robos de vehículo, casa habitación y negocio. Así mismo el sheriff capitalino adujo que en lo que se refiere al robo de vehículo, éste se mantiene 58 puntos abajo de la media nacional que registró 80.4 y 221 puntos abajo de Baja California que fue el más alto. Más adelante Grajales Monterrosa también comento que en lo que se refiere a los robos en habitaciones, -dijo- Chiapas tiene una tasa de 7.5 por cada 100 mil habitantes, mientras que Colima tiene 147.4, al mismo tiempo adujo que la entidad chiapaneca logró la tercera tasa más baja del país en robo a negocio con 9.5, en tanto la media nacional fue de 35.5 y la más elevada en Quintana Roo de 117.3 por cada 100 mil habitantes y según a las cifras dadas a conocer la semana pasada por Semáforo Delictivo, Chiapas fue una de las pocas entidades que logró contener la ola de homicidios y ejecuciones que vive el país actualmente, ubicándose cinco puntos por debajo de la Median Nacional que fue de 11.1 y 36 puntos abajo de Colima que registró la tasa más elevada. El sheriff capitalino por último acoto, que esas cifras son parte de las políticas públicas del gobernador Manuel Velasco Coello quien prioriza la seguridad de todos los chiapanecos…sin comentarios

CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA SE FORTALECE SALUD DE LA MUJER: MVC

El gobernador Manuel Velasco Coello impulsa una obra con equipos de alta tecnología y personal médico especializado, mujeres de diversas comunidades de Chiapa de Corzo reciben atención de calidad en el Hospital Básico Comunitario, según se supo, en ese sentido el número uno señalo que al fortalecer la cobertura de atención médica en lugares de difícil acceso, se ofrece mayor protección a la salud de las mujeres, tal como se realiza en este nosocomio, al mismo tiempo el Popular gobernante adujo que desde el inicio de su administración, una de las prioridades ha sido la de trabajar para el bienestar de las mujeres. Es por eso -dijo- que estamos acercando este tipo de acciones con alta tecnología a las comunidades vulnerables, como este nosocomio que no sólo brinda consultas médicas, sino también cirugías, partos y estudios de laboratorio. Por otro lado el gobernador fue claro la reconocer la noble labor del personal que integra cada una de las áreas de este hospital, ya que dedican su tiempo y empeño sanando o salvando vidas. Al final el joven gobernante acoto, que se escuche fuerte y que se escuche lejos, “No bajaremos la guardia para lograr nuestro objetivo de contar con más hospitales de calidad y accesible a todas las familias de Chiapas”… ver para comentar

A ACTUAR CON MUCHA RESPONSABILIDAD EXHORTA NUEVO GOBIERNO DE REC

Tras hacer un llamado a continuar trabajando en unidad para cumplir las expectativas ciudadanas, el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, al encabezar una reunión de trabajo con parte de la estructura política que lo acompañó, manifestó su pleno reconocimiento al trabajo realizado durante el proceso electoral, al mismo tiempo el gobernador electo destacó que la amplia participación en las urnas representa el mandato claro de la sociedad para llevar a cabo los cambios propuestos, Escandón Cadenas aseguró que se debe construir un nuevo sistema de gobierno con base en una identidad ciudadana. De ahí que, los nuevos funcionarios que integraran la nueva administración asuman el compromiso de actuar con mucha responsabilidad, ética y compromiso social.

Las campañas ya culminaron agrego, hoy ha llegado la hora y es importante sula suma de esfuerzos para materializar todo lo que se expresó en los discursos, con el propósito de lograr el cambio de fondo que Chiapas necesita. Atrás a quedo que nuestra entidad solo se pintara de un solo color, hoy la nueva administración iluminara y pintara a la entidad de multicolores, hoy vamos a integrar a todos sin exclusión para trabajar por el mismo objetivo, el progreso y desarrollo de Chiapas y de México”. Acoto…sin comentarios

THOMAS ULLOA, LOGRA GRANDES BENEFICIOS EN EL ISSTECH…

Luego de haberse suspendió por varios años el otorgamiento de préstamos hipotecarios a trabajadores, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) reactivó el financiamiento para la vivienda al emitir la Convocatoria correspondiente. Así lo dio a conocer el titular de esa dependencia Eduardo Thomas Ulloa, quien tras signar dicha Convocatoria destacó que gracias al apoyo del Gobierno del Estado que encabeza Manuel Velasco a través de la Secretaría de Hacienda se ha permitido una recuperación del ramo de prestaciones económicas y con ello se ha cumplido el compromiso hecho con los derechohabientes en esta administración, el director general de esta institución, agrego que, en la asignación del financiamiento se dará prioridad a los asegurados que habitan en los municipios que fueron dictaminados como zona de desastre por el terremoto ocurrido en septiembre del año pasado. Cabe destacar que la Convocatoria de préstamos hipotecarios 2018 es para financiamiento de: Compra de vivienda nueva o usada, Compra de terreno, Construcción de vivienda en terreno propio, Ampliación, reparación o mejoramiento de vivienda y Redención de pasivos. Al finalizar Thomas Ulloa subrayo que las solicitudes se podrán descargar en la página de internet oficial del Instituto, previa identificación de la derecho habiencia y se estarán recibiendo a partir del día 18 hasta el próximo 27 de julio en la ventanilla única del Departamento de Prestaciones Económicas, en las Oficinas Centrales del ISSTECH, y sobre todo los tramites debe hacerse de manera personal…ver para comentar

EXCELENTES BENEFICIOS Y LOGROS DEJA “EL TORITO” EN TAPACHULA…

En una conferencia vía celular el alcalde costeño Neftalí del Toro Guzmán dio a conocer que gracias al respaldo de su Cabildo y con una votación unánime, se logró consolidar el proyecto de lograr un nuevo panteón municipal para la ciudadanía. Agrego que, “presentamos un proyecto a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y mediante gestiones logramos consolidar la donación de un terreno con más de 7 hectáreas al sur de la ciudad, donde se instalar un nuevo Panteón, -dijo- el cual se ubicara al sur de la ciudad. En ese mismo tenor el alcalde costeño adujo que, los panteones de Tapachula están totalmente con sobrecupo eso dio pie a que la ciudadanía solicitara una nuevo panteón y esperaron varias décadas por un espacio más donde pudieran reposar los restos de sus difuntos, hoy lo hicimos nuestro ese compromiso y estamos cumpliendo un objetivo más integrado en el Plan de Desarrollo Municipal que presentamos al inicio de esta administración. “El Torito”, fue claro al remarcar que, “Hasta el último día de mi gobierno seguiremos fortaleciendo a esta ciudad emergente para dignificar la vida de todos los tapachultecos. Cabe destacar que diferente a las administraciones pasadas el Torito dejara saldado pagos de toda índole a sus trabajadores, mas información en otra entrega de esta sus gustada columna…sin comentarios

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Amigo lector, ya casi nos retiramos del aire, solo déjame comentarte que, según se supo el día de hoy (ayer) el ex alcalde de Tapachula Emanuel Nivon, conduciendo un automóvil sin placas, sufrió un percance automovilístico casi frente a las instalaciones del hospital regional de Tapachula, según se supo al ex alcalde le dieron un golpe a su automóvil que conducía sin placas, comentan que hecho un energúmeno el ex edil huacalero se bajó de su vehículo y casi se lía a golpes…cierto o falso, el ex alcalde debe ponerle placas a su vehículo…ver para comentar…también te comento amigo lector por último que el Fiscal General Raciel López Salazar saludó a las niñas y niños que participan en el curso de verano “Me divierto, me cuido y aprendo”, que tiene como objetivo que los menores se conviertan en agentes de cambio, por lo que con una visión con perspectiva de género se fomentan valores como el auto cuidado, prevención del delito y prevención de lesiones. Del año 2015 a la fecha, han participado 368 pequeños, quienes participan en las exposiciones de los programas que llevan a cabo instituciones como la Fiscalía General del Estado, Policía Federal, Policía Fuerza Ciudadana, Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, DIF estatal, Museo de Paleontología, Banco de Sangre, Cruz Roja y CRIT Teletón…sin comentarios…por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

http://etrnoticias.mx/lee-segunda-tasa-baja-del-pais-en-delitos-alto-impacto-en-la-columna-linotipeando/

ENTIEMPOREALMX

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

Transporte y corrupción; vínculo indivisible

Cuando se habla del tema transporte, una regla normal es ligarlo con el tema corrupción. Bueno la verdad es que hablar de cualquier cosa pública, da lo mismo ya que siempre caemos en el lugar común de la corrupción. Porque díganme si no, es este sexenio muy en particular, si tocamos el tema salud es hablar de falta de medicinas, de instalaciones abandonadas, de clínicas sin médicos y en general, de un desvío descomunal de recursos que han llevado al sistema de salud estatal, al colapso total. Lo más grave está, que los resultados de ello se miden en decesos y una creciente desesperanza; es corrupción asesina. Y no le sigo porque, para dónde quiera que uno mire, la corrupción flota como flota la mierda en las fosas sépticas.

Pero volviendo al tema del transporte, una vez más y como para confirmar la regla, las voces de inconformidad del sector transportista de Tuxtla, sobre todo, nuevamente denuncian una gran corrupción en la secretaría estatal del ramo en donde se están vendiendo permisos (no concesiones porque esas cuestan cuatro veces más) a miles, sí así señalan, miles de piratas en la modalidad de taxi, dejándose pedir, trasciende, entre 50 a 100 mil pesos por vehículo. Es sabido y por sabido se calla, que la secretaría ha sido un bastión para hacerse de recursos a través de tramitar concesiones de todo tipo de modalidades del transporte público, y lo mismo su práctica se da en Tapachula que en Comitán, pero igual en Cintalapa que Tonalá o en Pichucalco y Palenque, claro mucho más notorio como escandaloso en la ciudad capital, convirtiéndose en un círculo vicioso y un robo a las arcas públicas a través de sus delegados en los municipios y quienes, empezando por ahí, están al frente de la secretaría. Así el actual secretario como los que le han antecedido, me queda claro, no han dudado ni un ápice en darle continuidad a esta deshonesta práctica esquilmando a los verdaderos trabajadores del volante, de sus escasos ingresos y ahorros de toda la vida para poderse hacer de un patrimonio y de menos de una vía legal para poder chambear. Claro está y por contrario, engrandeciendo los ofensivos emporios de “pulpos” transportistas. Me ahorro los nombres porque podría ser injusto, digo si llegara a omitir alguno. Pero insisto, usted los conoce.

Así ahora, la secretaría que hasta hace poco tiempo estaba bajo la titularidad de Mario Carlos Culebro y hoy flamante secretario de Gobierno que no sirve para nada, ya se venían denunciando una serie de ventas de concesiones y permisos y cuyos actos de inconformidad, como lo están ventilando hoy los transportistas organizados, ya se habían hecho presentes antes de Culebro y después de Culebro. ¡Qué culebros me cae! Ahora bajo la titularidad de un tal Cameras, la inconformidad generalizada ha vuelto a manifestarse e incluso sumándose a las cantidades ya anotadas, las denuncias de cobro de cuotas por parte del actual titular de la dependencia, oscilan entre 2 mil y 2 500 pesos por taxi piratas claro, para poder circular tolerados. Mientras, sí mientras, consiguen los 50 o 100 mil pesos para hacerse de su permiso o los 300 a 440 mil que dicen los propios taxistas, les cobran por una concesión.

Y así entre cochinero electoral y cochineros de corrupción, esta administración gubernamental ha forjado -con denuedo- su marca… su fierro su propia tumba civil. Marcándola para siempre, quizás -me detengo para no errar-, la más corrupta de lo que va de este siglo. Transporte y corrupción; ¡vínculo indivisible! Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Como si la sociedad chiapaneca no tuviera suficiente con lo que le pasa, ahora se le suma un pesar más con la muerte de, hasta hoy trascendió, un par de jóvenes estudiantes de nuevo ingreso de la cada vez menos célebre Normal Rural Mactumactzá, ubicada al norponiente de la capital Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a la versión de la Fiscalía General del Estado a cargo de Raciel López Salazar, ya han salido a informar de la muerte de un estudiante y dos más se encuentran hospitalizados, producto de la “novatada” que en esa institución educativa se tiene costumbre someter a los de nuevo ingreso, consistente en una serie de pruebas y tareas que exigen el máximo su esfuerzo físico que como en estos lamentables hechos, insisto, ya ha causado la pérdida de una vida de dos más se encuentran delicados de salud. No entraré a los detalles forenses del deceso, lo que sí es menester, es el realizar como sociedad en su conjunto, sobre qué estamos haciendo con la educación en casa de nuestros hijos. Con estos hechos, ya ha salido a la opinión pública otro fallecimiento por las mismas circunstancias y en misma rural, ocurrido hace un año cuya víctima fue una jovencita que sufrió el mismo sometimiento de un esfuerzo descomunal en la “novatada” que finalmente causó su muerte. Con relación a las autoridades sobre todo en este sexenio de corrupción e injusticias, nada que abonar a su favor. Habrá que llegar hasta las últimas consecuencias y con independencia del castigo y deslinde de responsabilidades, por cierto que el director de dicha institución ya fue detenido, resulta urgente tomar medidas sobre estas perniciosas prácticas no sólo en la Normal sino revisar lo que está pasando en el sistema educativo en general. A los padres y madres de los jóvenes mi pésame, solidaridad y pronta recuperación…// 2.- Sin prensa invitada, el Presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, no sé sí en el marco de su agenda de trabajo o en plan de recreación (descansa haciendo adobes), estuvo en la Selva Lacandona y por lo que trascendió en la redes, desde ese pulmón del mundo o lo que queda de éste, anunció el Programa de reforestación en el que pretende se siembren 1.0 millones de hectáreas de árboles frutales y maderables en varias regiones del país. De que hay tierra dijo, hay y son millones de hectáreas que están ociosas por todo México. Con ello, sostiene, habrá trabajo para unos 400 mil campesinos arraigándolos en su tierra. También hizo saber, que la actual Sedesol se convertirá en la Secretaría de Bienestar incluso presento a la Ingeniera agrónoma María Albores que será la titular. Por lo pronto sus detractores de ayer y hoy, ya se pitorrean de sus propuestas dejando a la luz su encabronamiento. Sí enojo y frustración de que el plan de austeridad, como sea, los alcanzará. Y ahí está más carnita para sus malquerientes; designó a su paisano Octavio Oropeza como Director de Pemex y a Manuel Bartlett al frente de la CFE. A este último le han valido las mayores críticas. En abono a su nombramiento diría; quién, cómo él, fue férreo opositor de la reforma energética. ¡Échenle! …// 3.- En este sentido y la verdad me extraña, que Rutilio Escandón gobernador electo, no haya sido convidado a la visita de López Obrador, digo habida cuenta que el tema de la CFE que se propone tenga sede en Chiapas; o también el tema de la nueva secretaría (de Bienestar) como el ambicioso programa anunciado de reforestación, incluye a Chiapas de manera importante, pues, si me sorprende. Se supone que “Juntos haremos historia”. En fin. Lo que sí y claro hay tiempo, no se ve por ningún lado a las mujeres y los hombres de Chiapas que acompañarán en la transformación de la entidad al góber electo. Lo que sí y en contrario, se ha desatado una ola de especulaciones del tamaño de la incertidumbre que Escandón Cadenas, provoca. Y no es sano creo, porque ya hay voces críticas en torno a tal o cuál adelantado pero en una de esas, hasta se les hace. Lo que sí, es que muchos llegarán manchados. Bueno eso ya es problema de los hocicones…// ¡Me queda claro! Salu2.

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A. C.

http://etrnoticias.mx/lee-transporte-corrupcion-vinculo-indivisible-en-la-columna-comentando-la-noticia/

ENTIEMPOREALMX

Código Nucú

César Trujillo

Bloqueos, la moda del sexenio

Con una cuerda, piedras, troncos o ramas, tablas con clavos o de la forma que se les ocurra, los tramos carreteros en Chiapas se han convertido en un negocio redondo para los diferentes grupos que ponderan una actitud intimidatoria mientras portan machetes y palos con toda libertad. La cuota puede ser fija o subir, como si se tratara de una regla escrita a su antojo. Eso sí: no hay derecho de réplica ni oportunidad de conocer las causales que los llevaron a tomar el camino de violentar el libre tránsito. Quien juzgue su actuar puede hacerse acreedor a una reprimenda verbal acompañada de palabras altisonantes (si le va bien) e, incluso, de una caravana de golpes al vehículo y al mismo conductor (si le va mal).

Así es Chiapas y así son sus días. Sin la aplicación del estado de derecho y bajo la complacencia de las autoridades, solapados hasta por quienes son los encargados de brindarnos seguridad, varios grupos, en diferentes zonas de la geografía estatal, han visto una oportunidad de delinquir con total impunidad poniendo en riesgo a quienes por trabajo o necesidad deben trasladarse de un lado para otro.

De Bochil a Simojovel, de Yajalón a Tila, de Venustiano Carranza a Comitán, por Teopisca, en la Costa, en la zona Sierra, entre Ocosingo y Palenque, en las mismas entradas de Tuxtla, en el arco de Oxchuc y así, donde usted menos lo piense, se topa un bloqueo o dos, o más, dependiendo de su suerte. Los pretextos son muchos y van desde el chaporreo de las cunetas hasta las consignas en contra del mal en moda: el gobierno.

Los daños a las empresas son incuantificables. Es más, documentado está que por causa de algunos bloqueos algunas personas que viajaban enfermas perdieron la vida y otras más hasta el trabajo. Pero no pasa nada. Esto es Chiapas y si algo nos enseñó este sexenio del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en manos de Manuel Velasco Coello, es que ignorar todo es la fórmula perfecta para la ingobernabilidad. Los oídos sordos tienen a la entidad sumida en un caos que se palpa centímetro a centímetro. Nadie da certeza a los viajeros y nadie da certeza a los turistas, lo cual es sumamente preocupante.

Quienes somos de Chiapas estamos ya acostumbrados a este jaloneo, a esta forma tan desquiciada de algunos grupos que han encontrado en los bloqueos carreteros una forma de hacer dinero exprés. Incluso no se requiere la presencia de adultos y la zona Tulijá-Tseltal-Chol nos lo ha demostrado. Cuatro menores bloquean con una soga. Dos por lado sostienen el artefacto que impide el paso (vaya chiste) y dos más extienden una botella de pet cortada a la mitad en donde la cooperación mínima es de diez pesos. Ah, libres pasan sólo los que se dedican al transporte en esa zona y que son sus conocidos. Los demás debemos pagar.

Si a todo esto le sumamos la inseguridad que impera en algunos de los tramos carreteros, como el de San Cristóbal de Las Casas a Palenque, esto se pone mucho peor. El asesinato de los dos ciclistas extranjeros fue apenas el punto álgido que puso de nuevo el tema sobre la mesa. La verdad es que ese tramo ha sido un dolor de cabeza para quienes somos de esa zona. Recuerdo que desde el 97, cuando salí de Yajalón a estudiar a Tuxtla Gutiérrez, eran los transportes Tuxtla quienes nos llevaban por ese peligroso tramo en el que nos tocó vivir, en más de una ocasión, asaltos a mano armada y nadie hizo nada. La medida sugerida fue viajar en caravanas o evitar pasar después de la una de la madrugada. Claro, los ladrones modificaron igual su método y hora y esto nunca cambió. Tan es así que hoy, 21 años después, los males que aquejan a la zona no han cambiado del todo y, me atrevo a decir, han empeorado.

Muchos me han dicho que con el gobierno que viene las cosas van a cambiar. Esperemos que sí, de verdad lo digo. Es bastante molesto quedar varado a medio camino a expensas de la voluntad beligerante de unos cuantos que se sienten con todo el derecho de joder el tiempo de los demás como los de Malpaso que exigían 200 pesos por vehículo y eran hasta asaltantes, y todos los hacen sabiendo que nadie les dirá nada. Urge que el estado de derecho se aplique y que se libere el tránsito, pues en nombre de luchas sociales cualquiera hace su agosto en pleno julio.

Manjar

Dos asesinatos en estos dos últimos días en Chiapas han circulado en la redes sociales: uno en San Cristóbal de Las Casas donde un taxista fue lapidado por un grupo al que llaman “motonetos”, bajo la mirada atónita de un grupo de colonos que no hizo nada por detener el linchamiento; otro en Comitán de Domínguez, tras un supuesto enfrentamiento donde perdió la vida un trabajador del departamento de Limpia municipal. Ambos homicidios se han dado bajo la mirada complaciente de un Estado que ha sido rebasado desde hace mucho y que no actúa ni por la presión mediática. Un Estado que en estos seis años ha ondeado como bandera la ingobernabilidad y ha legado vacíos legales que hacen que cualquiera quiete la vida a otro sin pudor alguno. #LaMuerteTienePermiso // La recomendación de hoy es el libro Poemas humanos de César Vallejo y el disco Mi vida de José José. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com

http://etrnoticias.mx/lee-bloqueos-la-moda-del-sexenio-en-la-columna-codigo-nucu/

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx