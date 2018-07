30 de julio de 2018

Borrón y cuenta nueva

Tío Remi (Remigio), era un señor de 1.50 de estatura y diámetro, casado con tía Elena (de las de Toluca), que no era una beldad, pero sí normalita. Tío Remi era bueno para dos cosas: hacer dinero (con una refaccionaria que tenía diario más gente que la Basílica de Guadalupe), y para bailar (era un trompo). Tuvieron dos hijos, Toñito, que salió a su mamá y Elenita que salió a su papá (de estatura y diámetro). Como tío Remi adoraba a su nena y le sobraba el dinero, Elenita fue siempre la bastonera principal de los desfiles de la escuela (le aplaudía mucho la gente, la gente es buena), reina de todas las fiestas escolares y de su generación en la prepa. Tío Remi pagaba todos los eventos. Su fiesta de 15 años fue con tres orquestas pues estaba claro que boda no iba a haber nunca. No hubo.

Definiciones van, definiciones vienen: democracia es a fin de cuentas un sistema político en el que todos los integrantes de la sociedad son iguales, tienen los mismos derechos, sujetos a las mismas leyes, gobernados por quienes eligen directa o indirectamente.

El fundamento mismo del concepto tiene un fallo: no todos somos iguales. Tendremos los mismos derechos, pero no somos iguales. El principio de igualdad es una fantasía simpática, grata al oído, pero falsa: somos desiguales y unos necesitan más ayuda que otros y otros tienen mayor obligación de ayudar a los demás (a menos que piense usted que es igual el hijo de una tepehuana nacido en una choza, piso de tierra, en la helada sierra de Durango, que un robusto nene en el hospital Inglés, hijo de banquero).

Otra mentirijilla sobre la democracia es eso de que elegimos libremente a quienes nos gobiernan, pues para celebrar elecciones, antes debe haber alguna organización de la sociedad y como es imposible que nos ordenemos solos, otros lo hacen en nuestro nombre, sin andar pidiendo opinión a nadie (a garrotazos o balazos si hace falta). Los países, habitualmente después de baños de sangre, adoptan leyes e instituciones que algunos le dicen a los demás, son las meras buenas, y los hacen respetarlas a palos: jamás en la historia se ha visto a la masa hacerlo por su cuenta, con todos aportando ideas y decidiendo tomados de la mano con el “Himno a la Alegría” de fondo musical.

En México, en 1917, con Carranza, nos salió bien el asunto: metió a 151 a un teatro en Querétaro -la prensa de la época habla de 215, sabrá Dios-; les dijo que ellos eran diputados del Congreso Constituyente y rapidito aprobaron lo que antes redactaron cuatro señores (José Natividad Macías, Luis Manuel Rojas, Félix F. Palavicini y Alfonso Cabrioto). Después de años de guerra civil, que no la Revolución, esa terminó el 31 de mayo de 1911, cuando don Porfirio se trepó al Ypiranga y se fue a Europa (lo despidió Joaquín Pardavé en el muelle de Veracruz… si vio la película), salimos con una Constitución que asombró al mundo.

Siguió el reguero de sangre hasta 1929, se impusieron tres gallos (Obregón, Calles y De la Huerta, todos de Sonora). El chiste nos costó por ahí de 900 mil muertos (dicen), sin contar los fiambres por epidemias: nada más la de influenza causó medio millón de velorios anticipados (según el investigador del Colegio de México, Javier Garciadiego, con las estadísticas en mano del profesor Robert Mc Caa, de la Universidad de Minnesota, hay que añadir 550 mil no nacidos y 200 mil emigrados; nadie sabe cómo se saca la cuenta de embarazos faltantes, él sabrá).

Total, ya aburrida la gente de estarse matando, se empezó a construir el país (no reconstruir, note la fina distinción). Bue…

Para darle apariencia creíble al régimen de los sonorenses había que hacer como que los gobernantes llegaban al poder por voluntad de la gente, pero como es más fácil tejer con alambre de púas que poner de acuerdo a millones, se inventaron los clubes de poderosos, esos que llaman partidos políticos, encargados de repartir rebanadas de poder y de plantar en las ciudadanas narices la boleta con los nombres de quienes son candidatos a los puestos de elección popular, sean o no tan populares.

En el caso de México, originalmente, fue uno solo, el Partido Nacional Revolucionario (fundado por Calles en 1929); que pasó a Partido de la Revolución Mexicana en 1938, y a Partido Revolucionario Institucional, PRI, en 1946. Siempre ganaba la presidencia (y todo: era dueño de la cancha, el balón, los equipos, los árbitros y las porras). Para aparentar que la gente elegía entre melón y sandía hubo otros partidos (el Revolucionario de Unificación Nacional -1939-; la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano -1945-; el Popular Socialista -1948-… etc.). Los seriecitos fueron solo el PAN, fundado en1939 y después el PRD, en 1989… y el PRI, pues.

El PRI desapareció el 3 de enero de 2013, en su 21 Asamblea General, adoptando los estatutos que impuso Peña Nieto (quien ganó las elecciones con un ideario que cambió a los dos meses de aposentar sus ya presidenciales nalgas en La Silla… legalmente impecable, éticamente, insostenible).

El PAN, de derechas; el PRD, de izquierda: se han desdibujado y por eso hacen alianzas estrambóticas; hay otros partidos-caricatura y Morena, que no es partido, pero acaba de ganar todo y va a serlo, AMLO sabe todo de estos menesteres.

A la vista de los resultados obtenidos, todos los partidos tendrían que entender que este cuento se acabó. Urge reorganizar la vida política del país. Hay otros modelos. Morena necesita opositores seriecitos. No podemos repetir el numerazo del siglo pasado.

Si hace falta empezar de cero, pues que ya empiecen, y aprovechen para peinar el actual galimatías de leyes electorales, instituciones y tribunales; además: cuesta carretadas de dinero.

La comedia ya la vimos varias veces, esto no debe seguir así so riesgo de que organizaciones ciudadanas (mangoneadas no pocas desde el extranjero), a la chita callando, se hagan del control del país, sin sujeción a ninguna ley electoral ni representar nada sino a sí mismas.

Ya: borrón y cuenta nueva.

Las vueltas que da la vida

Un viejo lobo de mar. Así definieron varios al poblano Manuel Bartlett, quien fue anunciado como el próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, dicen, podría trasladar sus oficinas centrales a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¡A ver si nos bajan la luz! Han de pensar muchos.

Las vueltas que da la vida. El abogado de profesión, con una larga, larguísima carrera en la política mexicana, está ahora convertido en un izquierdista con la “playera del PRI” grabada en el pecho.

No es por echar grilla, pero es casi seguro que si le quitaran la camisa al señor Bartlett, ha de tener un tatuaje con el logotipo del PRI en el pecho. No por nada laboró con ex presidentes como José López Portillo, Miguel de La Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

Las vueltas que da la vida. El hombre al que por décadas se ha señalado como el orquestador de “la caída del sistema” que evitó el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y permitió el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, ahora dirigirá a la segunda paraestatal más importante del país.

En ese entonces, cuando Cárdenas Solórzano fue postulado por el Frente Democrático Nacional, el poblano fue señalado de “cortar” el flujo de la información pre electoral, hecho que fue bautizado como “la caída del sistema”. El triunfo de Salinas quedó por ello bajo sospecha y, a pesar de su exitoso programa Solidaridad, se convirtió como el enemigo público número uno del país del que poco se habla.

Por personajes como Bartlett es quizá que algunos han dicho, crítica o burlonamente, que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y su Morena el primero de julio, es como el regreso del “viejo PRI” al poder.

Hay que recordar, para entender esto, que Enrique Peña Nieto se asumió junto a otros priístas como Javier Duarte, como el nuevo PRI; hasta cambiaron los estatutos para dar paso a un candidato externo.

Las vueltas que da la vida. Todavía después de los señalamientos que desde entonces han acompañado a Manuel Bartlett, ahora estará en el equipo estelar del próximo gobierno.

Y no es el único de la vieja guardia que empujó a López Obrador y que ahora estarán ahí, casi en primera fila. Lo es doña Elba Esther Gordillo, quien regresará por todas las canicas del SNTE; Esteban Moctezuma Barragán, quien conoce de las mieles del poder y ahora estará en Educación, dice que desde la ciudad de los camotes.

El tabasqueño, quien el fin de semana se internaría en la Selva Lacandona para “hacer trabajo de campo” y tomar decisiones respecto a la siembra de miles de árboles maderables, tiene una gran tarea pues tendrá que evitar que “viejos lobos de mar” como Manuel Bartlett y muchos morenistas que no habían sido gobierno no vayan a manchar su gestión y terminen por resbalar.

¿DEMASIADA EXPECTATIVA?

El sexenio obradorista ni siquiera comienza y hay, parece, demasiada euforia, demasiada expectativa sobre lo que se espera del siguiente gobierno.

Organizaciones campesinas piden que por fin se reviva al moribundo campo mexicano, productores de leche que se quejan de las desigualdades al competir con sus contrapartes en Estados Unidos, camioneros que exigen garantizar seguridad en las carreteras, mexicanos que esperan que la violencia termine, maestros que esperan que se termine la Reforma Educativa y la gente que piensa que “por arte de magia” bajará el precio de los combustibles.

Qué bueno que hay una elevada expectativa por todo lo que se quiere y lo que se puede hacer en el próximo sexenio.

Solo que, como ya dijimos antes, no hay varita mágica, no hay poción mágica que vaya a revertir todo lo que por sexenios se ha dejado de hacer.

Tampoco se trata, porque así se ha hecho sexenio tras sexenio, de tirar todo lo que ya está y echarlo a la basura. No todo es malo. Seguramente, si rascamos hay cosas positivas que rescatar o mejorar.

Hace meses miles, si no es que millones de mexicanos tenían miedo que Obrador llegase al poder. Ahora, esos miles o quizá millones de compatriotas, están esperanzados en que este sea el bueno y en algo cambie. Las vueltas que da la vida…

“LO MEJOR DE MÉXICO” 2018.

El próximo 04 de agosto del 2018 se llevará a cabo en la Ciudad de México la doceava entrega del premio “Lo Mejor de México” de la distinguida asociación civil Movimiento de Organizaciones Sociales, al frente de Javier Fernando Salinas Alemòn, quien este año congratula a diez personalidades de todos los ámbitos del país teniendo como marco el majestuoso hotel Marriott de la colonia Tacubaya, en la capital del país.

“Dentro de las personalidades que recibirán este premio está el Padre Solalinde, la Senadora Layda Sansores y la periodista chiapaneca Gabriela Figueroa”

La licenciada Martha Alicia Aguilera González, Coordinadora Nacional del Movimiento de Organizaciones Sociales por sus siglas MOS quien dentro de sus funciones notificó a los galardonados de este año el premio que reconoce su labor durante el 2018. Cabe destacar que los premiados son el padre Alejandro Solalinde Guerra¸ gran defensor de los Derechos Humanos de los Migrantes; Antonia Adame; la Senadora con licencia del PT Layda Sansores San Román, quien ganó la alcaldía de Álvaro Obregón por la coalición Juntos Haremos Historia, Pablo Iván Guadarrama; también estará Lorena Villavicencio, Sary Buinona, fisiconstructivista; así mismo la revelación en redes sociales que Jesamin Peña; la periodista Chiapaneca Gabriela Figueroa, quien signa la presente columna en la familia OEM desde 2014; Julián Jaramillo primogénito de Julio Jaramillo y Rafael Soto Victoriano, quien es Director de la Revista Grafica Internacional. Entre los distinguidos invitados que acompañaran a los premiados están Hernán Becerra Pino, Premio Nacional de Periodismo; el Senador con Licencia y Diputado Federal electo por Morena Zoé Robledo y desde Sinaloa Patricia Ramos Kelly entre muchos otros.

Este galardón se entrega año con años quienes, gracias a su trabajo social, merecen ser reconocidos como “Lo Mejor de México”. Cabe señalar el movimiento de organizaciones sociales nació en el año de 1995 con la finalidad de apoyar a los comerciantes ambulantes y tianguis sobre ruedas de diferentes delegaciones de la Ciudad de México contando con el apoyo de reconocidos empresarios además de la participación de Senadores cómo diputados federales y locales de diferentes grupos políticos.

Dicha organización lidera a muchos movimientos populares quiénes cuentan con más de cuatro millones seguidores en su red social, no representan a ningún partido político, pero en términos sociológicos se considera un pacto real de poder. Es importante señalar que el premio desde sus inicios a destacado con personalidades en el ámbito periodístico como Cristina Pacheco, Leopoldo Zea, Francisco Huerta, Jorge Garralda, Amador Narcia, José Ramón Salinas, y en materia de política el actual gobernador electo de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, también Julio Zamora Bátiz quien es el presidente de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Leticia Robles Colín y a los cantantes Marco Antonio Muñiz, Lila Deneken y José Sosa entre otros. Es importante señalar que el año pasado lo recibieron los escritores Elena Poniatowska Amor y el Chiapaneco Hernán Becerra Pino.

Los únicos chiapanecos reconocidos por esta distinguida Asociación han sido el ahora gobernador electo de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas; el dos veces premio Nacional de Periodismo Hernán Becerra Pino y ahora Gabriela Figueroa Díaz periodista de la nueva generación, quien desde estas líneas agradece tal distinción hacia su persona, además de dedicarle este premio a la memoria de su padre el Gran Pepe Figueroa quien sin duda desde el cielo ha sido su inspiración y guía en este oficio, a su hija María José quien sin duda es quien es el motor que la hace salir adelante y a la familia OEM quien la ha cobijado en su camino durante ya cinco años.

Finalmente: “El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes” lo dijo Winston Churchill. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2018@outlook.com

Nadie por encima de la ley, y sólo con reconciliación, Chiapas avanzará hacia el desarrollo: Rutilio

El gobernador electo Rutilio Escandón, Cadenas, ha destacado que la base fundamental para elaborar el Plan de Gobierno y el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, será el combate frontal a la corrupción y a la impunidad, y en ese marco se viene reuniendo con actores importantes de la sociedad chiapaneca, entre ellos rectores y directores de instituciones de educación superior pública del estado, ganaderos pescadores, y hasta servidores públicos federales como los de la CFE, para que se conozca cómo se encuentra Chiapas en materia de electrificación.

Señaló el gobernador electo, este fin de semana que su gobierno convocará a una verdadera reconciliación de todos los sectores sociales, pues sólo de esa forma se podrá avanzar de manera conjunta hacia el desarrollo. Además, dejó en claro que en su administración no habrá nadie por encima de la ley y que no se actuará al margen de la misma. En este sentido, reiteró que se cerrará el paso a la corrupción y la impunidad que tanto daño le han hecho a la entidad.

Reiteró que se establecerá la austeridad en el gobierno para que el presupuesto público se ejerza de manera eficiente y se invierta en lo que realmente se necesita. De la misma forma, dijo, se rendirá cuentas a la sociedad pues habrá absoluta transparencia. Dijo que se van a eliminar los privilegios y lujos, los aviones y helicópteros y que se utilizarán exclusivamente para servir al pueblo en situaciones de emergencia y para la protección civil, nunca más para transportar o pasear a los servidores públicos, pues se continuará caminando a ras de suelo como se ha venido haciendo.

Dijo que a partir del 8 de diciembre, cuando tomará posesión como gobernador constitucional, se sumarán esfuerzos para evitar los conflictos que únicamente generan violencia y obstaculizan el progreso del estado y su gente. Puntualizó que las familias chiapanecas quieren vivir en paz y con tranquilidad. Dijo que se transitará a una nueva etapa en la que como gobierno se caminara junto al pueblo, porque se va a escuchar siempre a la gente buscando la justicia social.

Sostuvo que se garantizará el Estado de Derecho y el orden social, priorizando siempre el dialogo, pues de esta forma se irá a las causas de los problemas y se resolverán de manera pacífica, sin represión. Destacó al final que se construirá una nueva relación la Federación y se continuará trabajando de cerca con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido y seguirá siendo un gran aliado de Chiapas.

Mactumactzá bajo la lupa. Las Novatadas de la muerte.

Qué pensarán los padres de José Luis Hernández Espinosa, víctima de una “tradición”, como lo llama el Director de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, Conrado de Jesús Borraz León, quien hace unos días dijo que nada tenían que hacer las autoridades judiciales para investigar la agresión a este muchacho, pues se trató de una actividad interna, donde no hubo excesos por parte de una cofradía de jóvenes de la que ahora se sabe, se convirtió en cómplice.

El diagnóstico médico por el deceso de José Luis ha puesto en tela de juicio los dichos del director del plantel, quien por cierto antier por la tarde fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio y de homicidio en grado de tentativa por la gravedad en la que permanecen sus dos compañeros, Ulises Jiménez de la Cruz y Sergio Ballinas Zambrano, quienes seguramente vivirán con secuelas de por vida, sin la posibilidad de alcanzar el sueño de convertirse en maestros.

Qué pensarán los padres de José Luis, ya que además del dolor de perder a un hijo, ahora viven amenazados de no continuar con su denuncia y que el asunto se quede en el olvido, como es la pretensión de quienes dicen pertenecer a una institución de prestigio y que ahora se les ha caído el teatrito con la denuncia de otros casos de tortura hacia otros alumnos y maestros, que están siendo documentados y seguramente arrojarán otros delitos cometidos al amparo de una supuesta autonomía, que nada tiene que ver con el respeto a la vida y a la integridad de las personas.

Afortunadamente, los delitos de este tipo se persiguen de oficio y la autoridad está actuando rápidamente para garantizar que no haya impunidad, por lo que se espera que además del director del plantel, haya más detenciones de todos los responsables de este caso que ha cimbrado a todos los chiapanecos, la denominada “Novatadas de la muerte”.

Se refuerza la seguridad en más de 150 sitios en Chiapas para “vacaciones seguras”.

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, reiteró este fin de semana que el gobernador Velasco considera al turismo como uno de los sectores de mayor relevancia, pues genera una importante derrama económica y empleos que benefician a miles de familias que dependen de esta actividad, por lo que seguirá coordinando esfuerzos para consolidar a Chiapas como un destino seguro, reconocido a nivel mundial.

Advirtió que con el impulso del gobernador Manuel Velasco Coello se seguirá reforzando la seguridad en más de 150 sitios turísticos y tramos carreteros de la entidad, a fin de que visitantes nacionales y extranjeros puedan disfrutar su estancia en Chiapas durante el actual periodo vacacional. En reunión de trabajo con el Secretario de Turismo en la entidad, Mario Uvence Rojas, Culebro Velasco precisó que la instrucción del gobernador Velasco es mantener la guardia en alto, redoblando esfuerzos para dinamizar aún más a este importante sector de la economía de la entidad, por lo que uno de los principales acuerdos es incrementar aún más la presencia de cuerpos de seguridad estatales, federales y municipales, particularmente en el tramo que conduce de San Cristóbal de Las Casas a la ciudad de Palenque.

Agregó que la Fiscalía General del Estado dispuso también un área especializada para atender y dar seguimiento a las denuncias por delitos cometidos en materia turística, la cual mantiene presencia en San Cristóbal de las Casas y Palenque, desde donde coordina acciones en toda la entidad.

López Obrador hace nombramientos federales para la CFE y Pemex,

Este fin de semana el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, volvió a mover su ajedrez político con sus nombramientos de quienes serán los hombres que lo acompañaran en este tiempo de “Juntos Haremos Historia”, y designó a Octavio Romero Oropeza como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). López Obrador refrendó que será la diputada Rocío Nahle García la titular de la Secretaría de Energía (Sener); además, acompañándola en la subsecretaría de dicha dependencia estará Alberto Montoya. Asimismo dijo que será Carlos Morales Mar el subdirector de la CFE; en tanto, Luis Abelardo González, fungirá como coordinador de las políticas de las energías renovables.

PRD, único partido de izquierda.- El Secretario General del PRD Ángel Ávila, señaló que Morena es un partido de mezcolanza sin rumbo y no de izquierda, tal como lo señaló la dirigente de ese partido, Yeidckol Polevnsky. Para el dirigente perredista, Andrés Manuel López Obrador fundó Morena para convertirlo en el PRI del siglo 21. ¿Cómo la ven? Dixe.

Los médicos pasantes y los abusos en el nosocomio de Ocozocoautla

El acoso, negligencia, trato déspota y violaciones a los reglamentos internos (y al mismo hipocrático) dentro de algunos hospitales, de parte de los doctores encargados de los servicios sociales y la enseñanza en Chiapas, son una constante. No les importa que los médicos pasantes se encuentren graves de salud o que cumplan con lo que se les exige, pues ponderan el favoritismo y el intercambio de canonjías con unos, pasando por sobre los derechos de otros que sí cumplen con lo que les corresponde aun cuando ponen en riesgo su integridad.

En esta ocasión los nombres de los doctores José Luis Pineda, jefe de enseñanza del Hospital Médico Rural número 31 de Ocozocoautla de Espinosa, Manuel de Jesús Santaella Sibaja, titular de la Unidad Médica Hospital Rural número 31 de Ocozocoautla, y José Manuel Sumuano Imatzu, coordinador de Educación Delegacional en Salud en Chiapas, han salido a relucir como los promotores y protectores de las violaciones a los derechos humanos de algunos pasantes que se han visto afectados en la forma “operativa” y “despótica” en que estos galenos actúan, haciendo de la estancia de algunos que aspiran a ser médicos un infierno.

El doctor Pineda ha sido sindicado, de forma directa, por su falta de ética y su actitud deshumanizada al obligar a los médicos pasantes del Hospital Rural número 31 de Ocozocoautla, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que no son de su agrado, o que no le pagan favores (vaya usted a saber), a cumplir con actividades dentro del nosocomio aun cuando éstos se encuentran incapacitados y con documentos que avalan que están muy enfermos: recetas y estudios que a él le parecen “apócrifos” pese a que llevan el diagnóstico, sello y firma de un médico general de un hospital como el Gilberto Gómez Maza. Y todo, según se dice, lamentablemente bajo la protección del titular de la Unidad Médica Hen Coita, el doctor Manuel de Jesús Santaella Sibaja, quien se hace de la vista gorda pese a los llamados que le han hecho los jóvenes afectados.

Lo grave del asunto es que aun cuando los jóvenes cumplen con lo que les exigen, son borrados de las listas, acosados y acusados de inasistencia y dados de baja del servicio del hospital sin siquiera avisarles ni a las autoridades competentes, tal y como lo marca el reglamento que al pie de la letra dice: “Informar por escrito al alumno las medidas administrativas o disciplinarias que se tomarán, según sea el caso y enviar copia del mismo a la institución educativa de procedencia, así como al coordinador delegacional de educación en salud en un lapso no mayor a 5 días posteriores a su determinación en el apartado 56 y 55 del reglamento”. Aunque curiosamente los siguen mandando a servicio social y cumplimentar actividades pero de forma oral y sin documentos que los respalden, eso sí bajo amenaza.

Todo lo anterior debería ser muestra clave y firme para sancionar administrativamente al doctor Pineda y exigirle que se avoque a los reglamentos, que respete y pondere el juramento hipocrático, que no violente el derecho de los futuros médicos y, en caso de reincidencia, suspenderlo o cambiarlo de una posición estratégica donde se deben reforzar no sólo los conocimientos de los pasantes, sino sembrarles los valores de la ética profesional y del buen trato para con los demás en tiempos tan aciagos como estos. Pero parece que es pedirle peras al olmo, y más cuando ya se rumora que es el consentido (y respaldado con todo) del doctor Sumuano Ymatzu, coordinador delegacional en enseñanza en Salud en Chiapas.

Es vergonzoso que un doctor como José Luis Pineda con su trayectoria, con los años que tiene de experiencia y con la formación que su mismo personal dice que ostenta, se olvide que alguna vez fue médico pasante y que como médico tiene la responsabilidad moral y ética de forjar y formar a las nuevas generaciones, sobre todo por el puesto que hoy ostenta. Pero es más increíble que Sumuano Ymatzu no tome cartas en el asunto aun cuando ya tiene conocimiento de cada una de las violaciones que sus protegidos cometen y sigue haciendo como que nada sucede. ¿Necesita acaso que este tema llegue hasta otras instancias para poder tomar cartas en el asunto?

Ni la prepotencia ni el trato deshumanizado con el que opera el doctor Pineda en un puesto como el de Enseñanza deben ser tolerados en un hospital. Ya hemos tenido experiencias lamentables de desenlaces fatales por la negligencia con la que se mueven algunos doctores y este parece no ser el caso. ¿A qué se debe que Pineda firme las incapacidades de un pasante con una simple gripe o de quien no quiere llegar y obligue a otros, con problemas graves de salud, a acudir para luego darles de baja por su capricho, sin dignarse a emitir un aviso afectando el desempeño de estos jóvenes? No lo sé, pero no es nada ético. Ojalá y las autoridades de Salud en Chiapas tomen cartas en el asunto, que se corrijan estas prácticas que son sólo una muestra de todo lo que seguramente pasa dentro de ese hospital en Ocozocoautla donde los directivos actúan como caciques y vejan los derechos de los demás. Estaremos dando seguimiento al tema.

Manjar

Según información de La Jornada, el Senado de la República se gastó más de mil millones de pesos en salarios y prestaciones en el pago a asesores en 2017. Se dice que el personal fue contratado la mayoría de las veces con criterios extralegislativos. Así, la nómina es superior en más de 50 por ciento a la de los 128 senadores, 458 funcionarios de alto nivel, 593 trabajadores sindicalizados, 87 de confianza y 271 profesionistas del Servicio Civil de Carrera. Por ese personal permanente, el año pasado el Senado erogó 435 millones de pesos. ¡Chulada de maíz prieto! #LosDespilfarros // La recomendación de hoy es el libro de Una novela criminal de Jorge Volpi y el disco Sueño de libertad de José Luis Perales. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

Defender lo indefendible

Comenzamos…Las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado por el lamentable deceso de José Luis Hernández Espinosa, quien era alumno de la Escuela Normal Rural Mactumatzá y las lesiones a dos de sus compañeros, Ulises Jiménez de la Cruz y Sergio Ballinas Zambrano, continúan su curso y tan es así que uno de los primeros responsables por el delito de homicidio es el director, Conrado de Jesús Borraz León, quien tuvo la desfachatez de declarar que se trata de una “tradición” las barbaridades que un grupo de estudiantes realiza a quienes son de nuevo ingreso. Y qué bueno que se esté haciendo justicia como lo advirtió Mario Carlos Culebro, Secretario de Gobierno, porque se trata de un delito que la Ley persigue de oficio, más aún cuando ya se conoció el diagnóstico practicado a José Luis Hernández y a otros dos jóvenes que continúan graves en el hospital: Ulises Jiménez de la Cruz y Sergio Ballinas Zambrano, quienes presentaron daño renal tras ser sometidos a extenuantes jornadas, sin agua y comida, lo que minó su salud al punto de la muerte. Quienes defienden al director de la Mactumatzá como uno de los principales responsables de estos hechos, pecan de inocencia y demuestran cinismo en sus declaraciones, porque además de ignorar el dolor por el que atraviesan los padres de estos chicos y de otros más como Mónica Anahí Ramírez Pérez, quien murió el año pasado en estas mismas fechas, víctima de los abusos que ahí se cometen, piensan que la justicia no los va alcanzar, por lo que sería muy bueno pongan sus barbas a remojar. Es clamor social que se corte de raíz todos esos vicios que arrastra la Mactumatzá, que ahora lejos de ser una institución académica, se ha convertido en un centro de formación de delincuentes, que lo mismo secuestran camiones, saquean comercios y vandalizan propiedad ajena, al amparo de derechos que ni ellos mismos pregonan con el ejemplo……..Continuamos…. El mar y su usufructo tienen que abonar la diversificación de las economías regionales, particularmente en el Sureste de México, donde estados como Chiapas cuentan las condiciones idóneas para incentivar la producción y repuntar le desarrollo de pueblos pobres, abonando además al crecimiento nacional; y eso lo sabe el gobernador electo Rutilio Escandón que recién sostuvo una reunión de trabajo con el sector pesquero estatal donde se establecieron compromisos puntuales del cómo y mediante qué mecanismos impulsar su transformación. Estos encuentros en las zonas proclives de desarrollo, como Tonalá, evidencian además del compromiso del próximo gobernador de Chiapas, un profundo conocimiento de las necesidades y fortalezas del estado……Terminamos….El próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en su programa de gobierno está considerado la modernización de las Hidroeléctricas, esto con la finalidad de generar más energía y poder reducir las tarifas. La inversión tendrá un costo muy elevado, pero los beneficios serán muchos ya que se bajarán los costos de mantenimiento. Las Presas Malpaso inició operaciones en 1966; La Angostura en 1974; Chicoasén en 1980 y Peñitas en 1987, estas cuatro hidroeléctricas ubican a Chiapas como la principal generadora de energía eléctrica en todo el país, el 54 por ciento de la luz que se consume en México se produce en nuestra entidad, pero además de que la paraestatal vende electricidad a los hogares, empresas y ciudades de Chiapas y de muchas entidades federativas, también exporta a Guatemala, en consecuencia gran parte de los ingresos que recibe la CFE, es por la electricidad que se produce en las cuatro presas que se ubican en Chiapas. Es la primera ocasión en que escuchamos un ambicioso proyecto de inversión para estas cuatro las presas generadoras de energía eléctrica, pero al tener Chiapas grandes y caudalosos ríos, se proyecta la construcción de más presas en territorio chiapaneco, también está considerado instalar aerogeneradores en lugares estratégicos para generar electricidad. López Obrador ha dado a conocer que el poblano Manuel Bartlett Díaz será el Director General de la CFE, dependencia que estará ubicada en el centro de nuestra entidad. El polémico Bartlett Díaz, ha sido uno de los principales opositores a la privatización de las grandes empresas del sector paraestatal como son CFE y PEMEX, ha utilizado la máxima Tribuna de San Lázaro para criticar las Reformas que se realizaron y que únicamente han servido para abrir camino a las inversiones de extranjeros en empresas de los mexicanos. Antes de que tome protesta como Presidente de la República AMLO, Manuel Bartlett vendrá a Chiapas para conocer donde ubicará provisionalmente su centro de operaciones. No dudamos de la capacidad de Bartlett, tiene experiencia, preparación, agallas, lo que sí está a prueba es la permanencia del Director General de CFE en la capital chiapaneca. Pronosticamos que el poblano estará más tiempo en sus oficinas de la CDMX que en su Búnker de Tuxtla Gutiérrez….

