26 de julio de 2018

La Feria

Sr. López

Su piñata

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de escribir bien. En la vida diaria, algo mal redactado o mal leído, pocas veces tiene consecuencias graves y muy frecuentemente cómicas, como cuando el primo Danielito, el de cerebro de molusco, terminó con una novia -idéntica a Olivia la de Popeye-, que algo feo le hizo y él no contaba (siempre ha sido muy caballero), pero como ella molía mucho con que la perdonara y que los dos sabían que él no podía estar sin ella, el muy tonto le mandó un recadito escrito a su casa: “Perdón, no puedo estar sin ti”, cuando quería decir exactamente lo contrario: “Perdón no, puedo estar sin ti”.

Sí, no pasa nada si a un anuncio le falta una coma o la tiene en lugar equivocado y dice una tontera simpática, como “crema para piernas de uso diario”; “solicito empleada inútil, presentarse sin referencias” o “ropa para bebés de tipo español”.

Muy distinto el caso en asuntos de Estado, que Pirro (318-272 a. C.), rey de Epiro, se fue muy confiado a la guerra contra Roma, porque le llevaron escrita la predicción del oráculo de Delfos: “Pirro hijo de Eácides irás regresarás nunca perecerás en la guerra”, pero entonces los griegos escribían sin signos de puntuación y hasta después de perder la batalla de Malventum (275 a.C.), entendió que el recado era: “Pirro hijo de Eácides, irás, regresarás nunca, perecerás en la guerra”; bueno, ahí para la otra.

Otra cosa relacionada pero muy diferente son las traducciones. Por algo el aforismo italiano: “Traduttore, traditore” (traductor, traidor), porque ocasionalmente las traducciones no son fieles y a veces se hacen con ganas de matizar una peladez, para ahorrarle un colerón al destinatario del escrito o al revés, con intención de que se enchile y la sangre llegue al río.

Respecto de la corrección al escribir, antes (aaantes), al menos en el gobierno federal, todo documento que fuera a salir de una dependencia, pasaba por “corrección de estilo”, de manera que los oficios eran modelos de claridad, ortografía y sintaxis.

Respecto de las traducciones, a la fecha, nuestra Cancillería cuenta con personal de la más alta calidad profesional, responsable de poner en español el contenido preciso de los comunicados que llegan al gobierno en otro idioma, ciñéndose al principio “non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu” (que traducido a marro significa: “no palabra por palabra, sino obteniendo su sentido”), máxima del canonizado Jerónimo, traductor de la Biblia en el año 382, que por eso es el Santo Patrono de los Traductores.

Claro que tratándose de altos funcionarios, ayuda que sepan leer y escribir (bien), y no estorba que hablen otros idiomas, aunque siga siendo recomendable que los asistan correctores de estilo y buenos traductores.

El caso con AMLO es que no habla inglés, lo que no es baldón ni requisito para desempeñarse como Presidente de México, faltaba más (aunque al mismo tiempo, su modelo, Benito Juárez, el indio oaxaqueño puro, hablaba bien francés -idioma que entonces era como el inglés hoy-, latín, español y zapoteco, por supuesto).

Como sea, la carta que el viernes 20 de julio le mandó el Trump a AMLO en contestación a la suya del 12 pasado, la califica cierta prensa nacional como “respuesta favorable” y Marcelotzin Ebrard, el propuesto próximo secretario de Relaciones Exteriores de México (no de AMLO), la interpreta como “positiva” y el lunes 23 al pie de las escaleras de la casa de transición, la “tradujo” a los reporteros presentes, y dijo: “(…) estamos hablando con México sobre el Tratado de Libre Comercio y creo que vamos a tener algo resuelto. El nuevo presidente, hablé con él, obviamente hizo un buen trabajo y obtuvo un voto tremendo y tiene mucha confianza en él y en México, y eso es bueno y va a ser algo muy positivo para ambos países”. Pues no se entiende qué partes serían palabra del gañán que despacha en la Casa Blanca y cuáles, apreciaciones de Ebradcóatl.

La carta del Trump aparenta amabilidad pero contiene una nada velada amenaza y una nada diplomática negativa.

La amenaza es sobre el TLC. Dice que su renegociación exitosa, será beneficiosa para los trabajadores “americanos” y mexicanos, pero “solo si se hace rápido, porque de otra manera tengo que ir por otra ruta muy diferente. Esto puede no ser de mi preferencia pero podría ser mucho más rentable para los Estados Unidos y sus contribuyentes”. ¡Áchis!… qué positivo, qué favorable. Rapidito o me los friego. A todo dar.

Y la negativa es sobre los migrantes: “América da la bienvenida a inmigrantes legales de todo el mundo, pero no podemos aceptar inmigración ilegal”. Los EUA están en todo su derecho de hacer valer sus leyes en su territorio, por supuesto, ni modo que no, pero el problema de la migración de mexicanos a ese país no son, nunca han sido los que lo hacen legalmente, que son los menos, sino los centenares de miles (o millones), que se meten a los EUA sin documentos, ese el problema, porque la aplicación de las leyes yanquis es dispareja (los aceptaron durante décadas, mientras les convino recibirlos sin papeles para pagarles los sueldos que les daba la gana, sin derecho a la seguridad social), y porque no hay ley que justifique separar a los hijos de los padres, ni tratar como delincuentes a quienes no lo son (la inmensa mayoría).

Que el Trump le celebre a AMLO que va a portarse muy bien, nos tiene sin cuidado. Que le lea la cartilla a quien será sin duda alguna nuestro próximo Presidente, de todos, todos, sí calienta: apúrele a renegociar a mi gusto el TLC o hago algo que nos beneficia más en los EUA… pues, de una vez, ¡éntrele mister! Y el simple rechazo a tratar los problemas de los mexicanos que están allá sin documentos, pero con derechos humanos, es otra de sus majaderías de siempre.

Ojalá en privado Marcelotzin le haya traducido bien la carta a AMLO, y ojalá AMLO tenga claro que los mexicanos estamos con él si le pone sus tapones al Trump, porque se comprometió con todos a no permitir que México sea su piñata.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

A tragar saliva

Ni duda cabe. En una fiesta infantil, el que tiene el palo quiebra la piñata. Los demás a la pepena. Y el que se durmió, a tragar saliva.

Exactamente lo mismo podría sucederles a los partidos políticos en México, tras el anuncio que hiciera ayer la bancada de Morena, quien llevó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa para “mochar” la mitad de las prerrogativas en el próximo paquete fiscal 2019.

Además de la tremenda paliza que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que tiene nombre y apellido, propinó a los partidos otrora gigantes (PRI, PAN y PRD), la golpiza podría ser todavía peor.

En caso de que se recortara a la mitad el presupuesto de estos partidos políticos, la “miseria” en las dirigencias, donde suelen servirse con la cuchara grande, sería mayor.

Las prerrogativas partidistas, que según sirven para hacer estructura, para acercarse al electorado, para formar nuevos cuadros, suelen quedarse en unas cuantas manos.

Cuántos y cuántas personas conocemos que han vivido por años de la “teta” de determinado partido político.

Hay personajes que, toda su vida han estado al amparo de los partidos políticos. Nos atrevemos a decir que no saben hacer otra cosa, o no les conviene, simplemente.

Los “morenos”, a sabiendas de que ahora serán gobierno y pese a los recortes y todo lo que plantean, tendrán otras posibilidades para hacerse de recursos, proponen modificar el Artículo 41 de la Constitución Mexicana.

En este artículo se plantea que el financiamiento de los partidos se obtendrá de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

Morena propone una reducción de la mitad, es decir, que la multiplicación sea por el 32.5 por ciento, lo cual, seguramente metería en serios predicamentos al PAN, pero sobre todo al PRI y el PRD, que fueron vapuleados en la elección del primero de julio.

Para 2019, según legisladores morenistas, el presupuesto para los partidos políticos nacionales sería de 4 mil 713 millones 984 mil 145 pesos.

Los diputados de Morena dicen que es la sociedad la que está pidiendo esta reducción presupuestal para los partidos políticos.

Quizá tienen algo o mucha razón; sin embargo, también tenemos razón al sospechar que Morena, con todas las canicas en sus bolsillos, intentará a toda costa borrar a los demás partidos del mala electoral y eso de reducir el presupuesto es una primera estrategia.

Dicen los morenistas que con esa reducción se lograrían “ahorros”, sí, más ahorros, por “2 mil 356 millones 992 mil 72.695 pesos y la cantidad destinada a prerrogativas para los partidos políticos bajaría al menos a 2 mil 356 millones 992 mil 72.695”

Los otros partidos políticos podrían no aprobar esta iniciativa en la presente legislatura, pero en la siguiente seguro que pasará porque los morenistas y sus partidos aliados tendrán la mayoría necesaria. Los partidos perdedores en la contienda del primero de julio tendrán que acostumbrarse “a tragar saliva”.

RUTILIO YA MUESTRA EL MÚSCULO

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, aunque muchos no se acostumbran todavía, ya ha comenzado a mostrar que tiene don de mando.

En visita a San Cristóbal de Las Casas, se comprometió a garantizar la atención en materia de salud a los chiapanecos.

Mientras el munícipe verdecologista, Marco Cancino González, “tragó saliva” porque le pidieron ciertos numeritos que seguramente no le cuadran, Escandón Cadenas se comprometió con uno de los rubros más cuestionados en este sexenio: la salud.

Dijo que durante su gobierno, que comenzará el 8 de diciembre, “impulsará la atención al menor y a la familia, para favorecer el desarrollo integral de la familia.”

De la salud, reiteró, depende el desarrollo social de las familias, “no habrá exclusión, no habrá abandono u omisión del gobierno a sus obligaciones y responsabilidades.”

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

MEDALLA MANUEL VELASCO SUAREZ 2018.

Aunque el gobernador Manuel Velasco Coello no da paso sin huarache y sigue brillando a nivel nacional tras la reunión con gobernadores e instalación de comisión Asia-pacífico de la Conago allá en Puerto Vallarta, Jalisco, la cual preside, este regresó este miércoles a su ciudad natal San Cristóbal de las Casas, para presidir la entrega de la medalla “Manuel Velasco Suarez” que en este año le fue otorgada a Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, en sesión solemne de cabildo la cual se entrega al mérito Sancristobalense en la Sala de Bellas Artes “Alberto Domínguez Borraz” de esta gélida ciudad.

“El que andaba ausente, está de vuelta en Chiapas para cumplir un deber moral de honrar la memoria de su abuelo, al otorgar la medalla Manuel Velasco Suarez, en su edición 2018”

Precisamente por la mañana Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, quien a partir del 04 de enero de este año, regresó a la Diócesis de Toluca donde se dedicaba a la asesoría espiritual, tras su renuncia al cumplir ante el Papa Francisco por cumplir 75 años de edad, revivió con cariño los años pasados en esta ciudad, además de saludar a la feligresía que lo recuerda con cariño, por lo que hablo de temas tan delicados como el EZLN de quienes mencionó: “Hay que buscar los canales adecuados para lograr esa reunión, pero los que se involucren deben conocer “de cerca” a los zapatistas” Así mismo conocedor de los temas nacionales hablo acerca de Andrés Manuel López Obrador de quien dijo: ”las propuestas hechas por el presidente de la República electo son buenas, pero debe sentarse para encontrarse los caminos de que se lleven a cabo, consultando a las comunidades, ya que no se debería imponer solo por un nuevo “presidencialismos, son propuestas que hace porque no tiene aún toda la autoridad”, aun así, “veo esperanza de que las cosas mejoren, pero no tenemos que lanzar las campanas a vuelo”.

En pleno día de que se celebra al Santo Patrono de la Ciudad regresa solo para recibir el premio “Dr. Manuel Velasco Suárez” del que aclaró ser “indigno, ya que el Doctor Manuel Velasco Suárez fue un hombre extraordinario, dotado de muchas cualidades y su vida fue una entrega al pueblo, y esto me anima, me estimula para seguir este gran ejemplo”. Así mismo agradeció a quienes han promovido este reconocimiento, “desde hace tiempo me habían insistido que lo recibiera, siempre me resistí, no solo por considerarme indigno, sino porque no consideraba fuera oportuno, ahora las cosas han cambiado para mí y lo acepte con mucho cariño y con gratitud, pero no para resaltar a mi persona sino la persona del doctor Manuel Velasco Suarez, pero que sea un ejemplo para todos, con cargos o sin cargos lo importante es servir en la familia, en la comunidad, en la iglesia“.

Fue así como el ayuntamiento Constitucional 2015-2018 al frente de Marco Antonio Cancino González, y con el cabildo en pleno se inició la sesión solemne para reconocer a quien por 27 años dejó un legado en la ciudad. Agradeció al Gobernador Manuel Velasco Coello de quien dijo: “Gracias señor gobernador por su presencia, el legado de su abuelo le inspire buenas gestiones mientras dure su gestión en la gubernatura y durante la senaduría que se le ha confiado”.

Al evento asistieron el Secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro Velasco, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, el diputado Mariano Diaz Ochoa, el Presidente de la CEDH Juan José Zepeda Bermúdez, el Rector de la UNACH Carlos Eugenio Ruiz Hernández, la presidenta electa de San Cristóbal Jerónima Toledo, Enoc Hernández Cruz Secretario de Desarrollo Social del Estado, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado Juan Oscar Trinidad Palacios, entre otras personalidades eclesiásticas y políticas de Chiapas.

Finalmente: “La Conago será siempre un puente para construir presente y futuro con nuestros hermanos países Latinoamericanos”, lo dijo Manuel Velasco Coello. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Identidad Política

Carlos Rojas

*La ferias deben impulsar menos los espectáculos de antros y cantinas que solo incitan a la violencia y la bebida del alcohol

Por lo regular las ferias de los pueblos se amalgaman con el culto religioso reflejando identidad, forma de vivir y celebrar una tradición que se lleva en la memoria y se transmite de generación en generación, sin embargo habría que separar los festejos que incluyen actos religiosos y las celebraciones “paganas” que tienen lugar en las calles de la localidad, conciertos, bailes, verbenas, ferias, corridas de toros, cabalgatas, instalación de cantinas, antros, juegos de azar entre otros, y también las actividades culturales que inscriben juegos infantiles, poesía, canto, teatro, música y otras más que mejoran la concepción de valores, sin pasar desapercibido igualmente el deporte, competencias en diversas modalidades que fomentan diversión y salud entre los involucrados, todas estas actividades incluídas las de corte agropecuario, exposición ganadera etc. Hacen un punto de encuentro donde las personas se unen para celebrar y olvidar por un espacio corto de tiempo, las carreras del diario vivir; son momentos simbólicos en las que se manifiestan las creencias, mitos, concepciones de la vida y del mundo, están asociadas a la economía, creencias religiosas, a la política y otras motivaciones humanas, pero para la realización de estas fiestas o ferias, los municipios ocupan millonarios presupuestos, en Comitán -por ejemplo-; el año pasado, se informó que tendría un presupuesto de 6 millones de pesos para la realización de la Expo-Feria Internacional de la Marimba y Las Flores, pero más tarde, con datos confusos se aclaró que solamente llegaron cuatro y que hasta sobraron 3 millones, por lo que se hace suponer ( de supongamos sin conceder) que se gastó únicamente un millón de pesos, por decir “nos salió barata” la diversión porque el gasto no fue tan exagerado, pero al final nos ponemos a pensar si realmente ese fue el gasto y si hubo algo que valió la pena, si la gente que ocurrió a buscar diversión logró el objetivo, si los comerciantes también tuvieron las ganancias que esperaban, si los eventos culturales dejaron huella, entonces podríamos decir que vale la pena la inversión; pero si por el contrario, se ve el desorden, las borracheras, los accidentes, los heridos, los robos, las dificultades y los altos costos para poder ver a sus artistas o los conciertos de bandas en verdad no vale la pena invertir tanto dinero en una feria que no deja buenos dividendos de diversión, deporte, cultura y desarrollo, y es que como se han visto las Ferias, éstas han terminado más paganas que de corte cultural o religioso, a los gobernantes les ha faltado sin razones para estimular la creatividad y que la programación “antrera” no sea la misma de todos los años, han dejado a un lado los agentes educativos y hasta religiosos para dar paso a los simples espectáculos de antros y cantinas que solo incitan a la violencia y la bebida del alcohol; no sabemos si bajo este esquema hay por debajo algún negocio entre empresas y organizadores, pero lo que más se ha estimulado en las ferias es precisamente esta parte. Para los gobiernos electos y próximamente entrarán en funciones vale la pena reflexionar si merecemos seguir por la misma ruta de las ferias o hacer un viraje drástico en aras no sólo de contribuir al ahorro presupuestal, sino para avanzar en ser mejores; los pueblos necesitan de una sana recreación y tienen el derecho de actividades bien planeadas que contribuyan al proceso de convertirnos en personas, cada día más educadas y que la población adquiera el sello de municipio culto, está bien que no seamos tan cultos en Comitán , pero tampoco nos tiremos al barranco de una vez, cuando las fiestas se impulsen más con enfoques educativos sociales éticos y espirituales de la comunidad; entonces serán funcionales, pero mientras le sigamos echando más leña al fuego con todo vigor y fuerza a la paganidad continuaremos caminando en retroceso. Vienen tiempos difíciles y se antoja innovar el oficio de gobernar, ahí tienen una oportunidad los que llegarán a reemplazar las salientes autoridades, anotar en su agenda ser más eficientes y creativos. Ahí se los dejamos de tarea.

-En estos tiempos donde la delincuencia ha golpeado duro a Comitán atrapar dos ratones de alcantarilla no es la gran cosa, sin embargo algo es algo dijo el diablo, pero los ciudadanos esperamos que lleguen más y mejores resultados en el combate delincuencial porque la mata sigue dando de qué hablar, los maleantes siguen actuando y seguramente no ha de ser por la calor.// Difíciles tiempos atraviesa la escuela Normal Rural MACTUMACTZÁ luego de que un alumno perdió la vida consecuencia de una novatada que se pasó de violenta, en este hecho el Bulling se quedó enterrado para convertirse en crimen alevoso y ventajoso por lo que la autoridad no debe dudar en calificar, detener y consignar a quienes le quitaron la vida y los sueños a un joven chiapaneco. La tragedia alcanza a otros jóvenes más que cambiaron aulas por celdas, a sus familiares, amigos y conocidos. Sirva este ejemplo para poner las barbas a remojar y que en los planteles educativos de todos los niveles y versiones se tenga más cuidado entre los recién llegados y toda la población estudiantil para evitar que por el lado de la violencia juvenil se les meta el diablo.

-Que encontraron agua en Marte, si hay agua, hay vida, aunque sea peces y ballenas y uno que otro pejelagarto marciano aparecerá por ahí.

-Una de las prioridades que deberá atender en cuanto llegue el nuevo alcalde de Las Margaritas Jorge Luis Escandón, será pavimentar la carretera, en el tramo que falta a la comunidad Aquiles Serdán. ¡Urge!

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que Viene muy complicada la gobernanza y las finanzas para los gobernadores y más para los ayuntamientos?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

Saludos

http://www.identidad-politica.blogspot.com/

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

SE AUGURAN NEGROS NUBARRONES PARA EL PAÍS EN EL PRÓXIMO SEXENIO, DEVALUACIÓN EN PUERTA…

Que tal amigo lector hoy te contare una historia, chiste, anécdota política o como vos querrás llamarle, pues, resulta había una vez un fulano que se petateo (murió) y antes de llegar al cielo, e la medianía de su viaje al más allá se encuentra con una puerta y sin pensarlo dos veces toco, salió un señor y le dijo cómo te llamas hijo, Pedro López, señor, ah que bien, respondió el que le abrió la puerta, al mismo tiempo que le decía, como sabrás tú ya estás muerto y te vamos a mostrar dos opciones para que vivas eternamente, allá hay dos puertas la primera es el infierno y la segunda es el cielo, abre las dos y fíjate bien que hacen en cada uno de esos lugares y mañana me dices donde quieres estar, Don Pedro corre y abre la puerta del infierno y ve que hay muchas mujeres bonitas que le abren la puerta y le ofrecen vinos de excelente calidad, wiski y lo pasan a una sala donde hay comida de primera, mujeres de las más hermosas que nunca había visto don Pedro, música y un ambiente fenomenal, “de aquí soy”, comentaba el viejazo. Seguidamente toco la otra puerta y le abrió un monje el cual le dijo adelante hijo mío, y al internarse a ese sector vio a varios monjas barriendo trapeando, rezando, orando, en fin haciendo un sin fin de actividades sanas, Don Pedro al ver eso salió catapultado. Al otro día regreso y toco de nueva cuenta la puerta que inicialmente había tocado en la medianía de su viaje y toco apresuradamente y le preguntan bien hijo ya sabes a dónde quieres ir a tu eterno descanso, si, si contesto apresuradamente Don Pedro, voy a la numero uno, está bien hijo mío que tengas paz y gloria, le dijeron, inmediatamente Don Pedro, insistentemente toco la puerta número uno y le abrió un enano, tipo nomo en forma de gárgola y le dijo bienvenido con una voz de ultratumba y una vez adentro Don Pedro, ve a varios leprosos caminando entre llamas y pregunta oiga y donde están las viejas los vinos y la comida, y le responden hay hermano es que ayer dio fin la campaña de Lucifer para su reelección y hoy ya se acabó todo…pues como ven esa historia o chiste se viene haciendo a la realidad que los mexicanos empezamos a vivir, no hay habrá baja de precio en la gasolina, no harba marcha atrás a la reforma educativa y las reformas del presidente Enrique Peña Nieto, seguirán viento en popa, en México culmino la campaña y todas las promesas fueron puro jarabe de pico, no hay que olvidar a Castro, Chávez, Y ortega en la actualidad cuales era sus objetivos y terminaron siendo unos dictadores, ojala al país no le vaya a pasar lo mismo, solo basta ver cómo viven los cubanos, los venezolanos y en la actualidad los de Nicaragua, se acabó la campaña y ahora a vivir una realidad, se avecina una desbastadora devaluación y quien sabe cómo los mexicanos vayan a sobrevivir, democracia y transparencia solo se dan en un sueño utópico, en la realidad se le llama falacia real, la multa impuesta por el INE al partido del presidente electo se está tratando de “negociar” en lo oscurito y para eso, el diputado electo de Morena Porfirio Muñoz Ledo, desató el enfrentamiento entre los árbitros finales de la contienda electoral, provocando con ello una reunión top secret donde algunos magistrados n fueron tomados en cuenta, según se supo, los cuales son Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez y Mónica Aralí Soto Fregoso. Uno de los temas que se dice están por resolver en el tribunal están la declaratoria de validez de la elección presidencial, las impugnaciones a la elección en Puebla y las del Partido Encuentro Social (PES), que perdió el registro al no obtener el 3 por ciento de la votación y maniobra en busca de recuperarlo, el diputado lector mañosamente se reunión con unos magistrados a modo, según comentan, donde estuvo la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, para “hacer una evaluación y reflexionar sobre la pasada elección federal”. Hay que destacar que son precisamente los recursos del PES los que detienen la declaratoria de presidente electo de Andrés Manuel López Obrador. En dicha reunión en lo oscurito entre los magistrados y Muñoz Ledo se dice se habló de buscar una operación de Morena para rescatar al PES, el partido confesional que junto con Morena y el PT formó la coalición Juntos Haremos Historia. Se busca que el TEF elimine los casi 3 millones de votos del bronco, Jaime Rodríguez, para que suba su porcentaje del PES y así poder seguir vivo, es por eso que el líder del PES pide que el tribunal “reinterprete el concepto de votación válida emitida”. Con estas acciones queda de manifiesto que los que cacaraqueaban democracia y transparencia hoy como nuevo gobierno pretenden hacer más de lo mismo, lo que tanto vociferaban a los cuatro vientos obtener mayorías para lograr un ente que este a su modo y servicio, es así como se deja ver que no hay cambio, que todo fue parte de una campaña política llena de falsedades y se trató de discursos políticos que solo quedaron en eso, discursos, pero bueno, serán los propios magistrados que decidirán si se sostiene la multa de 197 millones de pesos a Morena por el fideicomiso para los damnificados, o le dan una salida fácil…veremos y comentaremos

LOS DEL PAN A REORGANIZARCE…

El presidente del partido Acción Nacional, Damián Zepeda, publicó el miércoles la convocatoria a la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional en la que se realizará un análisis sobre los resultados electorales del pasado 1 de julio; así como de la situación política actual en México y del partido. Zepeda Vidales destacó la tradición democrática del partido y se manifestó convencido de que la sesión de Consejo Nacional y todo el proceso de renovación, “permitirán al partido fortalecerse y continuar avanzando en asumir el rol que les corresponde en la coyuntura política actual en México”. De igual forma señalo que Acción Nacional será la primera fuerza política de oposición en el país y dijo que será una “oposición firme, responsable y con carácter”. Agrego que en esa sesión se propondrá la integración de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, que será la encargada de llevar a cabo el proceso de renovación de la dirigencia nacional. Cabe destacar que el Consejo Nacional del PAN se reunirá los próximos 11 y 12 de agosto para iniciar el proceso de renovación de la dirigencia nacional. Según se supo se estima que los militantes del PAN decidirán quiénes encabezarán al próximo Comité Ejecutivo Nacional entre octubre y noviembre próximos. La convocatoria está dirigida a todos los integrantes del Consejo Nacional 2017-2019 y el Consejo Nacional sesionará en el Auditorio Manuel Gómez Morín, de la sede nacional del PAN…sin comentarios

CUANDO HAY VOLUNTAD, TODO SE PUEDE: ENOC

Tras reunirse con integrantes la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Sustentable del Estado de Chiapas, fundada hace 5 Años y que aglutina a más de 25 mil Afiliados de las Zonas Indígenas y Rurales de 40 municipios del Estado, el Secretario de Desarrollo Social en Chiapas Enoc Hernández Cruz, acepto que cuando se atienden las justas demandas de las comunidades, no existe necesidad de bloquear carreteras, tomar edificios públicos, mucho menos que ocurran hechos de violencia, es decir, a la gente hay que hablarle con la verdad, lo que se pueda hacer hay que decirlo y lo que no, pues también porque la gente ya no quiere más engaños. Así mismo agrego que cuando se ausenta o se actúa con indiferencia en la atención a las demandas sociales, es cuando se generan los conflictos, donde pagan justos por pecadores y eso es lo que no debemos permitir quienes estamos en los cargos públicos…ver para comentar

MERECIDO RECONOCIMIENTO OTORGA UNICACH AL TORITO…

El presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, recibió un reconocimiento de parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), en un evento protocolario efectuado en las instalaciones de la Sala del Cabildo de Palacio Municipal, en recompensa o debido a su destacado e intenso trabajo para incrementar la oferta educativa en la Perla del Soconusco, el rector de la Unicah, Rodolfo Calvo Fonseca al hacer la entrega de la distinción al edil huacalero menciono que la disposición del edil Del Toro Guzmán, permite concluir una etapa importante para que dicha institución educativa se establezca y entre en funciones en esta ciudad, beneficiando a miles de jóvenes de la región con una importante oferta educativa…ver para comentar…

DE COLEON…

No se debe defender ,o indefendible, la multa de parte del INE a MORENA creemos es justa y razonable, sin embargo hay quienes piensan que es injusta, lo cual para nuestro muy personal punto de vista, la multa debe ser aplicada, pues se cometió un error o ilícito y hay que sancionarla, sin embargo, MORENA ya es poder y hay veremos que dicen los magistrados del TEF…sin comentarios…por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

Código Nucú

César Trujillo

Código Nucú / César Trujillo

Caer para arriba

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, sonríe. En las nueve, de las 14 fotos publicadas en el Facebook, donde aparece y presume ser quien lideró la constitución de la Comisión Ejecutiva Asia-Pacífico de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el día de ayer, se le nota relajado y seguro de que la impunidad llegó en tiempo y forma. Puntualita pues. Pésimo administrador pero político con suerte al fin, dicen algunos. Lo han favorecido, otros. Cayó para arriba, pienso yo. Seis años de impunidad en el Legislativo no son poca cosa y lo sabe.

Hay quien buscaba comparar su arribo al Senado con los seis años de impunidad de Juan Sabines Guerrero, pero no hay comparativo. Para nada lo hay. A Sabines, lo sabemos, los favores económicos vertidos a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y sus cotos de poder con Luis Videgaray le valieron a lo mucho el Consulado en Orlando, Florida y un silencio del que el mismo Velasco fue partícipe. Los más de 40 mil millones de pesos que se llevó el ahora cónsul, bajo el cobijo del Poder Legislativo de Chiapas, quedaron como simple cuento de terror para un gobierno verdeecologista que prometía hacer la diferencia. Tampoco fue así. La realidad que nos golpea en el rostro nos lo dice.

Sin embargo, Manuel Velasco sí cayó para arriba pese a todo lo que se diga. Su destino, tras una desastrosa administración en la que las instituciones se han prostituido, se ha minado la burocracia y se golpeó severamente a diferentes sectores a los que se les adeudan millones de pesos, está ahora tildado a estar en una curul en la Cámara Alta desde donde, se quiera o no, tendrá injerencia y podrá mover algunas de sus piezas. Incluso algunos creen que puede llegar a liderar el Senado y fortalecer sus relaciones, ante la mira incrédula y la tirria que algunos emanan y que no entienden que la política es un arma que usan, entre sí, los que ostentan el poder, los de las cúpulas.

Y no, no es descabellado que Velasco haya caído para arriba y acolchonadito, aunque nos dé coraje, pero sólo si se analiza con pinzas la forma en que se han acomodado las cosas. Porque más allá de señalar de forma visceral su destino, y decir que está muerto políticamente, que hasta ahí llegó su historia y que la justicia federal lo alcanzará este sexenio que arrancará en diciembre, debemos ver el por qué si no era el ungido desde el mismo poder del centralismo, bajo acuerdos de entregar sus votos en Chiapas, llegó sin problema alguno. Es más, los mismos tribunales hicieron ojo de hormiga a su paso. ¡A poco no!

Y es aquí, como diría mi abuelo, donde la cocha torció el rabo. Porque la administración de Manuel Velasco seguramente supera, como una historia sacada del realismo mágico, lo devastador del sabinato en detrimento de la economía de nuestro estado. Recuerde los números, el derroche de los millones de pesos que se hizo sólo en la promoción de la imagen de Manuel Velasco a nivel nacional durante su primer año de gobierno, cuando alguien le había vendido la idea de que podía llegar a ser candidato rumbo a la presidencia de México y decidió apostarle a la inmediatez.

Basta ver los cobros que se hacen en marchas, en conferencias, a las que el gobernador ha respondido con displicencia para tener apenas una idea del descomunal derroche de dinero que se dio en su sexenio que sirvió, según diversas denuncias, para empoderar a nuevos ricos como el mismo jefe del Instituto de Comunicación Social, José Luis Sánchez, quien sólo el día de su boda tiró hasta las casas (y coches y demás) por la ventana y ha hecho un emporio de la nada. Es más, no vayamos muy lejos, a los mismos partidos políticos los han castigado desde la Secretaría de Hacienda y les adeudan varios millones a cada instituto sin que se vea por dónde les vayan a pagar.

Sí, si hay que calificar a este sexenio en Chiapas éste sería el peor. Y no es que los demás sean un dichado de virtud, pero al gobernador Manuel Velasco simplemente le importó poco la crítica o la no aceptación de la gente, se encerró en su burbuja y condenó a Chiapas a la ingobernabilidad. Su obra máxima y logro contundente: cachetear y se dejarse cachetear, o sentirse el dueño de las mujeres, digo, para que usted pueda medir el nivel de este sexenio en el que ya se va al Senado y algún esquirol llegará a jugar a ser el rey que, seguramente, terminará crucificado y con una cola más larga que la que ya trae.

Manjar

Parece que no hay poder humano que calme la voracidad de la diputada María de Jesús Olvera Mejía: Sigue encubriendo taxis piratas con su organización sindical, sigue violentando las leyes a su antojo. Sigue moviendo sus tentáculos y metiendo el desorden en el gremio del transporte. Ya veremos si el sexenio que viene sigue con su bandera de impunidad ondeada en todo lo alto. #VeremosDijoUnCiego // La recomendación de hoy es el libro de Leviatán de Thomas Hobbes y el disco Infame de Babasónicos. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com

